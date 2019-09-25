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 Политика Украины
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 ОБСЕ должна заняться деоккупацией Крыма, - Чубаров. ВИДЕО

Основной задачей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является деоккупация Крымского полуострова.

Об этом во время совещания ОБСЕ 24 сентября в Варшаве заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UATV.

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"Основной задачей ОБСЕ, как я заявил, является деоккупация Крыма, поскольку незаконная аннексия украинского полуострова - это главный фактор нарушений и коллективных прав крымскотатарского народа, и в целом прав человека во временно оккупированном Крыму", - сказал Чубаров.

Председатель Меджлиса также подчеркнул: Россия прилагает колоссальные усилия, чтобы убедить мир, что в Крыму идеальная ситуация с правами человека и особенно с правами крымскотатарского народа.

Совещание стартовало в Варшаве 16 сентября и продлится две недели.

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Источник: https://censor.net.ua/v3150234
 
   
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а крымско-татарская дивизия чем заниматься должна ?
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Оформила гражданство рф и ждёт освободителей
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Сколько дивизий у ОБСе в наличии? Мало? Значит будут языками освобождать. А вообще в Меджлисе все такие тупые?
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Зеленая сопля попала в центр урагана под названием Выборы Президента США 2020. Трамп требовал от сопли завести дело на сына Байдена, у которого бизнес в Украине. Байден требует от Трампа опубликовать его разговор с соплей. Сопля со страху забилась под шконку, будет все отрицать

ОБСЕ должна заняться деоккупацией Крыма, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4024
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