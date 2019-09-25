 Спикер Палаты представителей Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Трампа в контексте его возможного давления на украинские власти. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Washington Post.

NANCY PELOSI:



"I’m announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry." pic.twitter.com/0vNN3ckEOp — JM Rieger (@RiegerReport) September 24, 2019

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По ее словам, действия Трампа были "предательством национальной безопасности".

Трамп в Twitter назвал эти обвинения "охотой на ведьм": "Такой важный день в Организации Объединенных Наций, столько работы и столько успеха, а демократы намеренно портят и принижают это новостным мусором об охоте на ведьм".

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Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.