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Все про:импичмент (373) Конгресс США (452) Трамп (2401)

 Спикер Палаты представителей Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Трампа в контексте его возможного давления на украинские власти. ВИДЕО

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Washington Post.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стенограмма телефонного разговора с Зеленским будет обнародована 25 сентября, - Трамп

По ее словам, действия Трампа были "предательством национальной безопасности".

Трамп в Twitter назвал эти обвинения "охотой на ведьм": "Такой важный день в Организации Объединенных Наций, столько работы и столько успеха, а демократы намеренно портят и принижают это новостным мусором об охоте на ведьм".

Спикер Палаты представителей Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Трампа в контексте его возможного давления на украинские власти 01

Читайте также: Думаю, что у нас с Трампом будет предметная, мощная встреча, - Зеленский

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/v3150231
 
   
 Топ комментарии
 
пока трампуша.

привет новый Презедент США Байден.
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Чудны дела твои господи. В Америке которая не воюет с Рашкой пытаюца убрать подкацапника президента, в Украине у которой война с капами наоборот сами выбрали себе подкацапника Кремлёвского...Спрашиваеца кому больше надо???
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Кстати, да. Старой бабке Каломойше тогда будет пожизненное.
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шкода ,що немає перекладу українською , але є ворожою ,можна зрозуміти.
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але кацапи можуть і перекручувати ,як вони завжди роблять.
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Та лучше английскую версию слушать.Заодно язык подучить
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моя англійська слабка для подібних трансляцій , якби писали синхронний переклад... але все одно дякую.Зараз президент Аргентини виступає.
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Я в школе учил французский Англйский могу вьезжать если говорят не очень быстро
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Импичмент - это для него не самое страшное, я бы сказал - божья милость... Ему за предательство национальных интересов, паходу, немалый срок корячицца... лет эдак 300-400, если не электрический стул... Спикер Палаты представителей Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 2239
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И правильно делают ! Дональд выйграл только благодаря компромату, который дали россияне, а Трамп связан с российской аерхушкой грязным налом, так он легализирует на територии США через казино в Лас-Вегасе и Мексике огромные суммы нала, который русские и наши так же крадут у народа, а потом покупают недвижимость и другие активы в США. Он реально аферист.
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Прежде всего он барыга
Взял кредиты и обьявил себя банкротом
Я слышал о 4 случаях. А говорят что больше
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Трамп не знав шо Зельцман токсичний. Поговорив по телефону і вуаля, маєш імпічмент.
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вальцман - перелогинься и хватит гадить из за угла))
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Лишнехромосомный, в переводе с кацапского - перелогинься это - сделай обрезание, чтобы стать Вальцманом?
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Вы прямо с языка сняли про "токсичный" )
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завтра Дони своим рукопожатием отторвет ЗЕБЕне руку, зас..цу токсическому Спикер Палаты представителей Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 4914
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не
это изза того шо ты тут насрал на ветках
то и Трампа сняли))
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Зеля поехал к Эрдогану - в Турции землетрясение, к Макрону - сгорел Нотр-Дам, к Меркель - у неё начались приступы, к Трампу - импичмент. Может ему сразу в Кремль надо было? Спикер Палаты представителей Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 3397
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Але, кто там сейчас в Нью-Йорке?

Посмотрите в окно, Статуя Свободы еще не горит ?
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За Эмпайр-стейт-билдинг нужно присматривать. Доннин домик же.
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35-я секунда речи Пелоси: "И на этой неделе Президент признал, что попросил президента Украины предпринять действия, которые дадут ему политические выгоды". Что, Зеля уже настолько токсичен, что после разговора с ним Трампа решили сковырнуть? ))
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Я на выборах думал. А вы, видимо, нет.
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Либералы такие жалкие, потом будут в истерике биться, рыдать, пузыри надувать носами.
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Яковина Іван (нар.у Москві) - російський та український журналіст, політичний оглядач[1]

Життєпис Редагувати
Народився у Москві, жив там до 3-х років. З батьками часто переїжджав з міста у місто. Проживав у Підмосков"ї, Кишиневі, Санкт-Петербурзі. Навчався у 11 школах.

Закінчив Московський лінгвістичний університет, за спеціальністю - арабіст.

З 2010 р. - працював у Києві, писав для сайта «Лента.ру». Після рейдерського захоплення видання у 2014 році - переїхав в Україну. Жив у Києві та Львові. [2].

Журналістська діяльність Редагувати
До 2014 р. працював у російському інтернет-виданні «Лента.ру».

Працює журналістом та політичним оглядачем журналу "Новое время" (Київ). Колумніст у радіо "Аристократи". Ведучий на телеканалі «24» та Радіо «НВ».
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А ну ганапольського досьє,якого ти день і ніч дивишся трухлявий
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Побільше образ і всі побачать твою кацапську суть. Ганапольського я не дивлюся, кацап.
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Так я і повірив,то ж вуду для порохоботів,а щодо образ,то ти в зеркало частіше дивись і згадуй,як все когось лікуєш,та в когось мізків не бачиш.Хоча про,що це я,яке зеркало,ти ж не вмиваєшся ніколи
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Якась зебільна і облудна брехня від тебе. Не бачу сенсу виправдовуватися, бо ти ще більше кидаєшся лайном, кацап.
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та ну??)))
этож твои баи))
как ты без бая???
волки ж могут схавать ))
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У мене нема бая. Я вже пенсіонер і вовки мене не "схавали".
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Только двинутая русня вечно пытается влезть в дела других стран и выбрать за них и указать им как жить
Поэтому в конце концов всегда и огребает
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Чудны дела твои господи. В Америке которая не воюет с Рашкой пытаюца убрать подкацапника президента, в Украине у которой война с капами наоборот сами выбрали себе подкацапника Кремлёвского...Спрашиваеца кому больше надо???
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Я не смог проголосовать во втором туре, и где-то этому рад, ибо пришлось бы выбирать между вором и клоуном.
Будем надеяться, что клоун окажется своим.
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А как ты мог выбирать, если у тебя ни левого ни правого полушария в голове, одна Лахто-зрада, расписанная Портновым для Лахты, как это теперь стало очевидно?
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отакі вони , фанати Мародера і Бариги ,без образ іх крутити починає.
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Точно, они, убогие не видели как Зелемойский абражау (бел) Украину, людей, вышедших под пули на Майдан, и ВСУ и они теперь мстят зелекторату за то, что они выбрали великого, четырежды патриотичного главнокомандующего.
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Вам легше , бо я відчуваю відповідальність за свій вибір.
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Здесь важно понимать, что не смотря на то, что реально процедура импичмента вряд ли завершится отстранением Трампа от власти, но перед выборами в следующем году он может быть скомпроментирован так, что победы ему не видать. Для Трампа это плохо.
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Ти шо, тихенько,хочеш,щоб луценки уже цієї ночі до чечетова вийшли
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Та хоч чорт лисий аби не рудий клоун.
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Пока с экономикой в стране всё нормально, Трампу не о чем волноваться))
Кроме того, во время выборов, скорее Трамп будет атаковать либералов...он за это время подкопил изрядное досье на этих мудаков.
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А сколько ФБР на этого рыжего дыбила компромата накопила - смішно, аж страшно !!! Спикер Палаты представителей Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 2016
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Ты лох, ФБР подчиняется генеральному прокурору Бару, ставленнику Трампа.
Иди учись...йолоп.
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Во наконец-то человек из Штатов
Расскажите пожалуйста шо у вас говорят
Вот я не верю что Трамп так подставился и в стенограмме требовал и давил
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Да в общем всем всё равно, кроме левых.
Если выяснится, что иформация про Байдена правда - это уголовное дело и удар по репутации демократической партии.
Пелоси своим заявлением пытается играть ва-банк, у неё нет другого выхода.
Это вкратце
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схоже на ситуацію в Україні - з-поміж двох гівен обрати найменш гівнисте .
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Ну если такие меры, значит, у демократов или пан или пропал

А кто будет от республиканцев если Трамп вдруг зашкварится
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Майкл Пенс наверное, но вряд ли с Трампом что-то случится. Разве что здоровье подведёт
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Я поняла
Спасибо за информацию
У нас уже поздно, пора спать 👋🏻

Если ещё пересечемся, поспрашиваю ещё. 😊
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Кацап, не надейся, - путинского прихвостня отправят на кичу!
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Странное дело, кацапов все вокруг, мягко говоря еврогеи, а у местных дегенератов, все вокруг кацапы.
Чушь какая-то...
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А наш зЕбил скащал шо трамп его кореш в доску
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все подкацапники кореша, это нормально, так и должно быть. Трамп и с ****** тоже кореш...топил за Рашку на Джи 7 аж усерался
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Теперь Рыжий, дабы обелить себя от связей с запоребриком, начнет грызть ввп. С чем мы себя и поздравляем.
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Та хрен там он слишком глуп чтобы действовать логично.
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і самозакоханий такий , що аж дивитись гидко .
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Первый подкацапник пошёл. Скоро и нашего гебнявого погоним.
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Але, кто там сейчас в Нью-Йорке?

Посмотрите в окно, Статуя Свободы еще не горит ?
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Она уже плывет на родину - во Францию Спикер Палаты представителей Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Трампа в контексте его возможного давления на украинские власти - Цензор.НЕТ 9840
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да уж, два му..звона в одном городе - это слишком Спикер Палаты представителей Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Трампа в контексте его возможного давления на украинские власти - Цензор.НЕТ 1113
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Великая Америка достойна лучшего президента.
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А если вскроется что Зеля поддался на шантаж Трампа,то это предательство нацинтересов Украины и можно уже и у нас начинать процедуру импичмента Спикер Палаты представителей Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Трампа в контексте его возможного давления на украинские власти - Цензор.НЕТ 8346
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Донни, ду-май-ТЕ ! Спикер Палаты представителей Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Трампа в контексте его возможного давления на украинские власти - Цензор.НЕТ 2869

и дался тебе этот ЗЕБЕнька
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Та там видать до зеленого нарыли достаточно
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путинские холуи не могут досидеть до конца своего срока, что янукович, что трамп.
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треба ще макрона розмотлошити ,паскуду підкацапську.
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смешная телка 🤣🤣импичмент смешно
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Зеленский может стать самым влиятельным человеком в мире. Хотя вряд ли у него хватит ума таким шансом воспользоваться.
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