 Спикер Палаты представителей Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Трампа в контексте его возможного давления на украинские власти. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Washington Post.
NANCY PELOSI:— JM Rieger (@RiegerReport) September 24, 2019
"I’m announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry." pic.twitter.com/0vNN3ckEOp
По ее словам, действия Трампа были "предательством национальной безопасности".
Трамп в Twitter назвал эти обвинения "охотой на ведьм": "Такой важный день в Организации Объединенных Наций, столько работы и столько успеха, а демократы намеренно портят и принижают это новостным мусором об охоте на ведьм".
Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
Взял кредиты и обьявил себя банкротом
Я слышал о 4 случаях. А говорят что больше
это изза того шо ты тут насрал на ветках
то и Трампа сняли))
Посмотрите в окно, Статуя Свободы еще не горит ?
Життєпис Редагувати
Народився у Москві, жив там до 3-х років. З батьками часто переїжджав з міста у місто. Проживав у Підмосков"ї, Кишиневі, Санкт-Петербурзі. Навчався у 11 школах.
Закінчив Московський лінгвістичний університет, за спеціальністю - арабіст.
З 2010 р. - працював у Києві, писав для сайта «Лента.ру». Після рейдерського захоплення видання у 2014 році - переїхав в Україну. Жив у Києві та Львові. [2].
Журналістська діяльність Редагувати
До 2014 р. працював у російському інтернет-виданні «Лента.ру».
Працює журналістом та політичним оглядачем журналу "Новое время" (Київ). Колумніст у радіо "Аристократи". Ведучий на телеканалі «24» та Радіо «НВ».
этож твои баи))
как ты без бая???
волки ж могут схавать ))
Поэтому в конце концов всегда и огребает
гастрабайтершо
Будем надеяться, что клоун окажется своим.
90%
Кроме того, во время выборов, скорее Трамп будет атаковать либералов...он за это время подкопил изрядное досье на этих мудаков.
Иди учись...йолоп.
Расскажите пожалуйста шо у вас говорят
Вот я не верю что Трамп так подставился и в стенограмме требовал и давил
Если выяснится, что иформация про Байдена правда - это уголовное дело и удар по репутации демократической партии.
Пелоси своим заявлением пытается играть ва-банк, у неё нет другого выхода.
Это вкратце
А кто будет от республиканцев если Трамп вдруг зашкварится
Спасибо за информацию
У нас уже поздно, пора спать 👋🏻
Если ещё пересечемся, поспрашиваю ещё. 😊
Чушь какая-то...
Посмотрите в окно, Статуя Свободы еще не горит ?
и дался тебе этот ЗЕБЕнька