 Украина рассчитывает на геополитическую и инвестиционную поддержку от США, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом Зеленский сказал в комментарии относительно своего рабочего визита в США, где он принимает участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Ожидают не просто Президента Украины, самое главное, что говорят об Украине, никто не забывает Украины. Всем интересна новая власть, ее поддерживают. Все подчеркивают, что у нас энергичные ребята, приветствуют, в частности с парламентской победой", - сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона проводит переговоры по санкционной политики в отношении России. Глава государства отметил, что все ожидают его встречи с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

"Самое главное, чтобы мы все понимали, что США поддерживают Украину. Не просто помогают - потому что мы сейчас другая страна, мы должны быть сильными - поэтому важна поддержка на геополитическом уровне и инвестиционная поддержка", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Думаю, что у нас с Трампом будет предметная, мощная встреча, - Зеленский

Он выразил надежду, что в ближайшие год-два будут громкие визиты американских и европейских лидеров в Украину.

"Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США. Я ожидаю, что мы пригласим Дональда Трампа посетить Украину. Я хотел бы, чтобы лидеры стран приезжали и видели, какая хорошая Украина. Надо верить не словам, а глазам", - добавил президент.

Зеленский отметил, что иностранные инвесторы поддерживают проведение в Украине большой приватизации, реформы правоохранительных органов и земельной реформы.

Также читайте: Стенограмма телефонного разговора с Зеленским будет обнародована 25 сентября, - Трамп