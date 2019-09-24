 Украина рассчитывает на геополитическую и инвестиционную поддержку от США, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом Зеленский сказал в комментарии относительно своего рабочего визита в США, где он принимает участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Ожидают не просто Президента Украины, самое главное, что говорят об Украине, никто не забывает Украины. Всем интересна новая власть, ее поддерживают. Все подчеркивают, что у нас энергичные ребята, приветствуют, в частности с парламентской победой", - сказал Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что украинская сторона проводит переговоры по санкционной политики в отношении России. Глава государства отметил, что все ожидают его встречи с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
"Самое главное, чтобы мы все понимали, что США поддерживают Украину. Не просто помогают - потому что мы сейчас другая страна, мы должны быть сильными - поэтому важна поддержка на геополитическом уровне и инвестиционная поддержка", - отметил Зеленский.
Он выразил надежду, что в ближайшие год-два будут громкие визиты американских и европейских лидеров в Украину.
"Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США. Я ожидаю, что мы пригласим Дональда Трампа посетить Украину. Я хотел бы, чтобы лидеры стран приезжали и видели, какая хорошая Украина. Надо верить не словам, а глазам", - добавил президент.
Зеленский отметил, что иностранные инвесторы поддерживают проведение в Украине большой приватизации, реформы правоохранительных органов и земельной реформы.
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Так ЗЕбарани?
Ого! Байден заявил, что направит в Конгресс петицию о начале процедуры импичмента Трампу, если тот не продоставит Конгрессу все запрашиваемые расшифровки телефонных переговоров с Зеленским.
Ну шо, зачот.
В общем, фартовый пацанчик вова. Весь такой свой.
А Джордано Бруно, утверждал, что кроме Земли, есть еще 100500 обитаемьіх планет.
Типа, если человечество накрется медньім тазом, то ничего страшного. Вселенная не обеднеет.
🤗
Телеканалы CNN и NBC News передали, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси готовится в ближайшие часы сделать заявление, касающееся расследования попыток Дональда Трампа получить от президента Украины Владимира Зеленского компромата на бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Это сообщение поступило на фоне участившихся призывов в Палате представителей начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
Во вторник, 24 сентября, конгрессмен Джон Льюис заявил на заседании палаты, что "у людей есть право знать, могут ли они доверять исходу выборов, есть право знать, могут ли они доверять нашу демократию тем, кто находится сегодня в Белом доме, у них есть право знать, просили ли иностранное государство вмешаться в наши выборы 2020 года, есть право знать, использует ли президент свое положение для пополнения собственных карманов".
По информации телеканала NBC News, 165 демократов в Палате представителей выступают за импичмент Трампу.
Курс доллара, утром падавший до недельного минимума в 63,61 рубля, перешел к плавному, но безоткатному росту в 16.30 мск и к началу второго часа вечерней сессии (на 20.00 мск) достиг отметки 63,95.
А че, он же Наш!
Нафига Трампу Гренландия?
Вот енто был бы ход!
🤗