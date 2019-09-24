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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2937) ООН (2825) США (15386)

 Украина рассчитывает на геополитическую и инвестиционную поддержку от США, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украине нужна геополитическая и инвестиционная поддержка как США,так и других стран.

Об этом Зеленский сказал в комментарии относительно своего рабочего визита в США, где он принимает участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Ожидают не просто Президента Украины, самое главное, что говорят об Украине, никто не забывает Украины. Всем интересна новая власть, ее поддерживают. Все подчеркивают, что у нас энергичные ребята, приветствуют, в частности с парламентской победой", - сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона проводит переговоры по санкционной политики в отношении России. Глава государства отметил, что все ожидают его встречи с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

"Самое главное, чтобы мы все понимали, что США поддерживают Украину. Не просто помогают - потому что мы сейчас другая страна, мы должны быть сильными - поэтому важна поддержка на геополитическом уровне и инвестиционная поддержка", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Думаю, что у нас с Трампом будет предметная, мощная встреча, - Зеленский

Он выразил надежду, что в ближайшие год-два будут громкие визиты американских и европейских лидеров в Украину.

"Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США. Я ожидаю, что мы пригласим Дональда Трампа посетить Украину. Я хотел бы, чтобы лидеры стран приезжали и видели, какая хорошая Украина. Надо верить не словам, а глазам", - добавил президент.

Зеленский отметил, что иностранные инвесторы поддерживают проведение в Украине большой приватизации, реформы правоохранительных органов и земельной реформы.

Также читайте: Стенограмма телефонного разговора с Зеленским будет обнародована 25 сентября, - Трамп

Источник: https://censor.net.ua/v3150226
 
   
 Топ комментарии
 
Зебарыга, сначала останови войну, хватит наживаться! Украина рассчитывает на геополитическую и инвестиционную поддержку от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6158
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Тільки зебіл перепитує, не розуміючи очевидні речі. Украина рассчитывает на геополитическую и инвестиционную поддержку от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2929
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Щоб батя мав як повернутися 95-й клоун йому навіть сценку приготує.
Так ЗЕбарани?
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Выживший‏ @Hlopak_ 4 часа назад

Ого! Байден заявил, что направит в Конгресс петицию о начале процедуры импичмента Трампу, если тот не продоставит Конгрессу все запрашиваемые расшифровки телефонных переговоров с Зеленским.
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Тобто Зеленському потрібне бабло на кінематограф. Хоченться фільм зняти - а грошей на спецефекти нема.
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Зебарыга, сначала останови войну, хватит наживаться!
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...у нас энергичные ребята, ...у нас будут очень крутые отношения с США

В общем, фартовый пацанчик вова. Весь такой свой. Украина рассчитывает на геополитическую и инвестиционную поддержку от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8891
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Дуралей, своё что-нибудь придумай. Повторяешь, как попугай..
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Тільки зебіл перепитує, не розуміючи очевидні речі.
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Можете уявити, що буде з такими, як він, коли Зеленський, підтвердить, що путін *****...

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Навіть не розумні чи кмітливі. Енергічні... як Янукович в молодості.
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"Все подчеркивают, что у нас энергичные ребята..." Украина рассчитывает на геополитическую и инвестиционную поддержку от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9834

Украина рассчитывает на геополитическую и инвестиционную поддержку от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9106
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Вращение Землі вокруг Солнца доказал Коперник.
А Джордано Бруно, утверждал, что кроме Земли, есть еще 100500 обитаемьіх планет.
Типа, если человечество накрется медньім тазом, то ничего страшного. Вселенная не обеднеет.
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В статье речь идёт не об астрономии, а об излишней энергичности.
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К его Чести его Мужество, Вера в свою правоту. он правда герой и Человек с большой буквы. прошли столетия, пройдут тысячелетия, а его стойкость и сила духа не погаснут освещая Человечеству путь к непостижимому. Україна розраховує на геополітичну та інвестиційну підтримку від США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2691
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Будем пассматреть как 🐕🐖 обгадятца..как всегда..
🤗
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Ребята вопрос: Землю отдавать за долги или дефолт? Если честно, я не в курсе, спапёт ли дефолт? Пишите варианты.
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Дайош ! Свинарчуківську владу в зад 🐽 !
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инвестиции типа бритиш тобако - будет, даже не надо сомневаться. Приходиться вам платить за прикольное голосование - а так прикольно вам и ответит - мужайтесь и выносите все лишения достойно, вы это заслужили.
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Ну что ж посмотрим...........,на данный(!) момент - только «слова» преЗедента в виде ссысылки на «пресс службу».......
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лидеры кое каких стран конечно поедит в Украину но вот беда, инвестиции это не то же самое что лидеры стран, тут речь о странах а не о недоимперии, сцарь которой решает о инвестициях.
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В Вашингтоне демократы призывают начать процедуру импичмента президента






Телеканалы CNN и NBC News передали, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси готовится в ближайшие часы сделать заявление, касающееся расследования попыток Дональда Трампа получить от президента Украины Владимира Зеленского компромата на бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Это сообщение поступило на фоне участившихся призывов в Палате представителей начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
Во вторник, 24 сентября, конгрессмен Джон Льюис заявил на заседании палаты, что "у людей есть право знать, могут ли они доверять исходу выборов, есть право знать, могут ли они доверять нашу демократию тем, кто находится сегодня в Белом доме, у них есть право знать, просили ли иностранное государство вмешаться в наши выборы 2020 года, есть право знать, использует ли президент свое положение для пополнения собственных карманов".
По информации телеканала NBC News, 165 демократов в Палате представителей выступают за импичмент Трампу.
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CNtonNews?Ха-ха!Вот пока петюшки здесь хрюкают "Зрада,Сваты"-конгресмены пишут:"Байден заработал большие деньги, продавая государственные должности. Как Обама мог позволить этому случиться? Будет ли Демократическая партия продолжать потворствовать и позволять такую ​​плату за игру?"О чёмь это говорит?А о том,что дымократия,ими же навеянная кадилом войны для прикрытия "тёмных" кредитных да рейдерских делишек,начинает разсеиваться и скоро мы увидим совместные громкие разбирательства и реальные результаты типо посадок Манафорта,но уже со стороны кумовей-украино-американцев.С чемь вас дьґмопесьґ и поздравляю!
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Рубль возобновил падение на Московской бирже во второй половине торгов вторника на новостях о том, что демократы в конгрессе готовы запустить процесс импичмента президента Дональда Трампа.
Курс доллара, утром падавший до недельного минимума в 63,61 рубля, перешел к плавному, но безоткатному росту в 16.30 мск и к началу второго часа вечерней сессии (на 20.00 мск) достиг отметки 63,95.
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А зачем США твой Бабломойский на которого там пара уголовных дел открыто??
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Потеряшка гидрант притащил на Генассамблею ООН удмурта Богдана. Чтобы тот шептал ему на ушко "сделай умное лицо, дура"Украина рассчитывает на геополитическую и инвестиционную поддержку от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4915
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Вони ошелешені і не розуміють що відбувається.
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Как говорил классик: С таким лицом тебе никто денег не даст.
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В переводе: "Воюйте за нас, а главное дайте денег".
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Ти ращітай кого підтримувати на виборах в США, бо загримиш під панфари.
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В цілому - загнання країни в дефолт, з подальшим викупом її матеріальної цінності - землі і підприємств - це давнішня практика імперіалізму. Воно мов і логічно - чому, наприклад, німцям, будувати щось своє на чужій землі, наприклад. Тільки землю, бачите, збираються скуповувати українські олігархи, а не німецькі. Які вже скупили все, а країна отримала дулю. Просто Зеленський працює на панів, які палець об палець не вдарили, щоб Україна могла собою гордитись, зате все зробили, щоб український народ ганьбився перед Європою, розвівши в Україні корупцію, й відкинувши країну в минуле. Окрім того, ніяких таких твердих вимог від ЄС не надходило. І що німці виділять 15 млрд. за землю.. І на що ж їх вистачить? На 10 фільмів режисера Зеленського про людину-суперклоуна? Якісь чутки носяться, а мета одна - грабонути країну.
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Що ж він бородату бабцю з собою не взяв? Беню там так чекають, так чекають, а він тут кохфе з попільнички п'є в ОПі.
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Трамп парень расчетливый и бла-бла бла парашенковское с ним не пройдет... можно продать гтс - пусть руки русским крутят..в обмен на «Основной союзник вне НАТО»
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Мона Крым Трампу продать..
А че, он же Наш!
Нафига Трампу Гренландия?
Вот енто был бы ход!
🤗
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вариант!), но практика показывает, украинский геммор им никчему им даже турецкий геммор ни к чему...ненадання нам пдч в НАТу с помощью партнеров Нимеччины и Франции в 2008 - ярое подтверждение(((....
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