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 Наемник РФ задержан на Луганщине: "Не понравилось отношение в "ДНР", уехал на Украину". ВИДЕО

На Луганщине полицейские разоблачили боевика, который проходил контрактную службу в НВФ "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, 23 сентября, во время проверки документов на блокпосту полицейские выявили 23-летнего жителя Донецкой области, который по оперативной информации участвовал в незаконных вооруженных формированиях.

По словам мужчины, в 2014 году, из-за сложного материального положения он вступил в ряды НВФ "ДНР", где пройдя курс "молодого бойца", был назначен на должность стрелка. Он охранял боеприпасы и жилые помещения воинских частей в городах Шахтерск и Дебальцево Донецкой области. После трехлетней службы в рядах НВФ "ДНР" он, разочаровавшись в отношении командиров к подчиненным, покинул службу и уехал на заработки в Российскую Федерацию.

Сотрудниками полиции Луганской области мужчин передан коллегам из полиции Донетчины для проведения дальнейших неотложных следственных действий.

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Источник: https://censor.net.ua/v3150157
 
   
 Топ комментарии
 
ну да, такие сейчас в тренде, это патриотов начнуть сажать, а сепаров при нынешней власти нянчить будут
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Так в Україні добре,особливо зрадникам та найманцям росії.
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...какие нежные и разачарованные стрелки пошли...
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ну да, такие сейчас в тренде, это патриотов начнуть сажать, а сепаров при нынешней власти нянчить будут
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Суд отпустит єтого повстанца к гадалке не ходи...
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Так в Україні добре,особливо зрадникам та найманцям росії.
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3 года охранником был??????????????? какой дебил в это поверит????????????
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Да блин всех кого не поймают - все охранники. Вот если бы я стал повстанцем, то **** там, я бы брал от жизни все: грабил, насиловал и убивал Наемник РФ задержан на Луганщине: "Не понравилось отношение в "ДНР", уехал на Украину" - Цензор.НЕТ 4876
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)))
А какой дебил на допросе скажет, что он Дебальцево штурмовал?..
Тут-то как раз все просто и понятно.
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Епт.И этот ТОЛЬКО ОХРАНЯЛ.Кто же тогда убивал? Наемник РФ задержан на Луганщине: "Не понравилось отношение в "ДНР", уехал на Украину" - Цензор.НЕТ 2347
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Этот охранял Донбасс от добровольцев, которые начали войну и убивал мирное население Донбасса (по версии зебилов) , а убивали конечно же добровольцы которые наживались на войне
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Амнистию , шаурму и рынок земли ему. Наш человек!!
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Это му@ило уже считается "героическим повстанцем". Понять и простить-медаль дать.
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...какие нежные и разачарованные стрелки пошли...
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К сиротам отношусь положительно , после этого видео у него уже нет обратной дороги .
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Тот редкий случай, когда я думаю, что чувака не нужно сажать. Ему помощь нужна, настоящая! Социальная служба нужна, психологическая помощь, реинтеграция...
Вы сами представьте: чувака выпускают с детдома. Гол, как сокол!!! Кругом война!!!
Прибился, к тем, кто хоть поесть даст, пофиг кто это, лишь бы не сдохнуть ("...кормили там. Три раза в день."!!!!!!!) - умножьте это на тотальную пропаганду русского мира еще с детдома (к сожалению, в последнем я просто уверен, как житель Донецкой области((( ).
И вот при этом всем, до чувака, самостоятельно доходит, что нужно бросить этим бредом заниматься и валить в Украину!!!
Ему нужна помощь!!!
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И все поголовно на блокпостах и складах стояли, никого не убивали, имеют положительные характеристики работодателя, хорошие отзывы от коллектива и фотку на стенде "сотрудник года"...
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Датчики "HB" - поставить.
И.
На простой вопрос(за минуту пропускаем - 10 "лиц") - террористы "сыпятся", а нормальные проходят.
Это высокотехнологичные датчики, которые наши гражданские спецы могли бы поставить на пункты пересечения.
И да, это был бы патент, это была бы "обкатка".
Вместо этого имеем 100500 "психологов".
Да я тоже скажу шо еду за салом, еду еще к корешу, а потом - на рыбалку и отвалите.

Мне кажется(бормочет мантры), шо у нас тот же "Запад" пресловутый, тупо прикалывается и немного изучает.
А наши - горазды продолжать дурацкие пропускА, типо - ты не боевк?- а тот - неее, я просто собак кормил - пропуск, раз-два.
Мне понятно что идет "игра", причем в ней Путин - как режиссер. Слава Антиколорадосу, увидел я ложь истекающую из лона злых, и они бобом клинус - злые.....
Звяздец Украине походу. Тут вырулить - должен быть уровень тов. Боунапарте.
Это реально - "приехали"
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А вот переход от хунты в лугандон. И так каждый день с утреца к хунте вечером к скрепам.

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ЗА.БАЛИ!!Одни охранники.Если власть не прекратит заниматься этой херней,атошники сами будут находить и ,судить
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