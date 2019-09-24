 Наемник РФ задержан на Луганщине: "Не понравилось отношение в "ДНР", уехал на Украину". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.
Так, 23 сентября, во время проверки документов на блокпосту полицейские выявили 23-летнего жителя Донецкой области, который по оперативной информации участвовал в незаконных вооруженных формированиях.
По словам мужчины, в 2014 году, из-за сложного материального положения он вступил в ряды НВФ "ДНР", где пройдя курс "молодого бойца", был назначен на должность стрелка. Он охранял боеприпасы и жилые помещения воинских частей в городах Шахтерск и Дебальцево Донецкой области. После трехлетней службы в рядах НВФ "ДНР" он, разочаровавшись в отношении командиров к подчиненным, покинул службу и уехал на заработки в Российскую Федерацию.
Сотрудниками полиции Луганской области мужчин передан коллегам из полиции Донетчины для проведения дальнейших неотложных следственных действий.
А какой дебил на допросе скажет, что он Дебальцево штурмовал?..
Тут-то как раз все просто и понятно.
Вы сами представьте: чувака выпускают с детдома. Гол, как сокол!!! Кругом война!!!
Прибился, к тем, кто хоть поесть даст, пофиг кто это, лишь бы не сдохнуть ("...кормили там. Три раза в день."!!!!!!!) - умножьте это на тотальную пропаганду русского мира еще с детдома (к сожалению, в последнем я просто уверен, как житель Донецкой области((( ).
И вот при этом всем, до чувака, самостоятельно доходит, что нужно бросить этим бредом заниматься и валить в Украину!!!
Ему нужна помощь!!!
И.
На простой вопрос(за минуту пропускаем - 10 "лиц") - террористы "сыпятся", а нормальные проходят.
Это высокотехнологичные датчики, которые наши гражданские спецы могли бы поставить на пункты пересечения.
И да, это был бы патент, это была бы "обкатка".
Вместо этого имеем 100500 "психологов".
Да я тоже скажу шо еду за салом, еду еще к корешу, а потом - на рыбалку и отвалите.
Мне кажется(бормочет мантры), шо у нас тот же "Запад" пресловутый, тупо прикалывается и немного изучает.
А наши - горазды продолжать дурацкие пропускА, типо - ты не боевк?- а тот - неее, я просто собак кормил - пропуск, раз-два.
Мне понятно что идет "игра", причем в ней Путин - как режиссер. Слава Антиколорадосу, увидел я ложь истекающую из лона злых, и они бобом клинус - злые.....
Звяздец Украине походу. Тут вырулить - должен быть уровень тов. Боунапарте.
Это реально - "приехали"