 Овсиенко избран новым главой Высшего совета правосудия. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба ВСП, передает Цензор.НЕТ.

В ходе заседания ВСП Говоруха пояснил, что уволился с поста главы ВСП по состоянию своего здоровья. Члены ВСП поддержали его решение и начали процедуру выборов нового главы ВСП сроком на два года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Члены Высшего совета правосудия объяснили, что посещали Офис президента перед рассмотрением вопроса об отстранении главы ОАСК Вовка для "участия в экспертных встречах". ДОКУМЕНТ

По результатам голосования новым председателем Высшего совета правосудия избран Андрей Овсиенко. За его кандидатуру проголосовали 12 членов ВСП.

Овсиенко избран членом Высшего совета правосудия съездом судей в марте 2017 года. С мая он был секретарем Третьей дисциплинарной палаты ВСП.