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 Политика Украины
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Все про:Овсиенко (2) Высший совет правосудия (297) Говоруха (2)

 Овсиенко избран новым главой Высшего совета правосудия. ВИДЕО

Глава Высшего совета правосудия (ВСП) Владимир Говоруха сегодня, 24 сентября, написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий на должности председателя ВСП.

 Об этом сообщает пресс-служба ВСП, передает Цензор.НЕТ.

В ходе заседания ВСП Говоруха пояснил, что уволился с поста главы ВСП по состоянию своего здоровья. Члены ВСП поддержали его решение и начали процедуру выборов нового главы ВСП сроком на два года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Члены Высшего совета правосудия объяснили, что посещали Офис президента перед рассмотрением вопроса об отстранении главы ОАСК Вовка для "участия в экспертных встречах". ДОКУМЕНТ

По результатам голосования новым председателем Высшего совета правосудия избран Андрей Овсиенко. За его кандидатуру проголосовали 12 членов ВСП.

Овсиенко избран новым главой Высшего совета правосудия 01

Овсиенко избран членом Высшего совета правосудия съездом судей в марте 2017 года. С мая он был секретарем Третьей дисциплинарной палаты ВСП.

Источник: https://censor.net.ua/v3150134
 
 
 Топ комментарии
 
А почему не Портнов? идеальный правозащитник для Украины!!! Овсиенко избран новым главой Высшего совета правосудия - Цензор.НЕТ 3002
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-- пацану ещё и 50 нету? ... ...морщины, синева в мешках под глазами... -- губы тонко сжаты, нижняя выдаётся вперёд, а челюсть нет -- не боец! ... -- я б его в рейс не взял -- ...да он бы и сам не поехал со мной... *)
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Дані з декларації про доходи:

Доходи декларанта - 4 401 194 грн за 2018 рік
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тогда следом надо учреждать вино-высший институт народного образования Овсиенко избран новым главой Высшего совета правосудия - Цензор.НЕТ 9859
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А почему не Портнов? идеальный правозащитник для Украины!!!
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-- пацану ещё и 50 нету? ... ...морщины, синева в мешках под глазами... -- губы тонко сжаты, нижняя выдаётся вперёд, а челюсть нет -- не боец! ... -- я б его в рейс не взял -- ...да он бы и сам не поехал со мной... *)
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Высшее Созвездие Православия Овсієнка обрано новим главою Вищої ради правосуддя - Цензор.НЕТ 6078

Хороший голос в(у) головуючого - если не знать что на таких должностях мона давить быдло на джипе и потом просто побормотать на "молебне" что-то и отстегнуть прокурору(если даже дело завели) тоже что-то.

Слово Фемиде, Саломону слово! Фарс просто, шо "фемида" - шо "саломон".

У нас, как и почти везде, власть талдычит о дурацких комиксах. Типо там древние имели "правосудие".....

раб нечаянно дотронулся до(к) локтю самки своего хозяина = мучительная казнь камнями(пока что представьте, а видео я видел - .... мне то пофиг, а веропитекам - жидкий стул))
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Дані з декларації про доходи:

Доходи декларанта - 4 401 194 грн за 2018 рік
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Ты свои доходы выложи , трутень . Живешь на Цензоре .
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Грузинам места не нашлось радикальным . Овсієнка обрано новим главою Вищої ради правосуддя - Цензор.НЕТ 5163 А так лохторату по ушам .! Икнеться тебе это Зеля и не раз .
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Какой еще такой Овсиенко? Овсиенко - разве не она?
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Симпатичный паренёк..
Молодое лицо..
Все как завещал сопля..
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