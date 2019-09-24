 Овсиенко избран новым главой Высшего совета правосудия. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба ВСП, передает Цензор.НЕТ.
В ходе заседания ВСП Говоруха пояснил, что уволился с поста главы ВСП по состоянию своего здоровья. Члены ВСП поддержали его решение и начали процедуру выборов нового главы ВСП сроком на два года.
По результатам голосования новым председателем Высшего совета правосудия избран Андрей Овсиенко. За его кандидатуру проголосовали 12 членов ВСП.
Овсиенко избран членом Высшего совета правосудия съездом судей в марте 2017 года. С мая он был секретарем Третьей дисциплинарной палаты ВСП.
Хороший голос в(у) головуючого - если не знать что на таких должностях мона давить быдло на джипе и потом просто побормотать на "молебне" что-то и отстегнуть прокурору(если даже дело завели) тоже что-то.
Слово Фемиде, Саломону слово! Фарс просто, шо "фемида" - шо "саломон".
У нас, как и почти везде, власть талдычит о дурацких комиксах. Типо там древние имели "правосудие".....
раб нечаянно дотронулся до(к) локтю самки своего хозяина = мучительная казнь камнями(пока что представьте, а видео я видел - .... мне то пофиг, а веропитекам - жидкий стул))
Доходи декларанта - 4 401 194 грн за 2018 рік
Молодое лицо..
Все как завещал сопля..