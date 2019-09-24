EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  2620  29
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (5799) война (3604) Донбасс (19444)

 "Пощастило на долю секунди раніше голову прибрать. Тільки біля вуха загуло... Злість - порвав би, як тузік тряпку", - российские снайперы обстреляли бойцов ВСУ возле Новотошковского. ВИДЕО

Снайперы российских оккупантов активизировались на участке фронта в районе Новотошковского.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, при этом оккупанты используют снайперское оружие с калибром 12,7 мм, против которого бессилен бронежилет любого класса защиты.

"Повезло на долю секунды голову убрать. Только возле уха просвистело... Ничего - живой. Местные такой оптики не имеют, а приезжают спецы и начинают кошмарить. Там сухое дерево и в том месте свежевырытый окоп - оттуда они и пуляют. Но здесь так - команда на провокации не поддаваться. Понятно, что выполняем, но когда наглеют сильно и начинают дубасить... - тут уже хочешь-не хочешь, но должен в ответ открывать огонь... Злость. Взял бы и порвал, как тузик тряпку", - говорит один из бойцов ВСУ, попавший под снайперский обстрел.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею... Спи", - ветеран АТО Анастасия Шевченко, известная как певица Стасик, представила песню "Колискова для ворога". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3150127
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский, останови разведение сил и сдачу позиций наших воинов, не глупи, а то сам пойдешь отвойовывать, то что сейчас сдашь!!!
 показать весь комментарий
 
гнида зе-коломойская, сделал из солдат мишени
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеленский, останови разведение сил и сдачу позиций наших воинов, не глупи, а то сам пойдешь отвойовывать, то что сейчас сдашь!!!
 показать весь комментарий
 
 
Папка уже не разрешил.

Кстати, столкнулся тут мимоволи с одним обездоленным,

так он мне открыл глаза, что данная МО справка про то, что "не призивався" уже гуляет во всех СМИ, со словами "не викликався".

Вот такая она - правда от ЗЕ
 показать весь комментарий
 
не вижу в этой формуле функционала !

И Богдан, и министр обороны (не помню, как зовут этого случайного человека), заявляют,

что у них везде в их организациях есть функционал.

Функционал (существительное) - это либо математическая формула, либо гей, готовый всегда и со всеми. Других существительных у слова "функционал" нет.

Они ветренного и продуктивного гея ввели во все свои органы ?
 показать весь комментарий
 
 
...и площадь круга не отображена в должной мере!
 показать весь комментарий
 
Нельзя Сопромат на арапа сдавать! (с) *)
 показать весь комментарий
 
вы еще не поняли, что никто никуда не пойдет, кроме как взад. Все пришли, а вернее приплыли.
 показать весь комментарий
 
 
Новость Цензор поставил в 14.46
Твой высер в 14.48 уже готов был.
Видео идет 2м53сек.
Пидлога, ты хоть видео до конца, лишенец, досмотри - о чем воин молился!!!
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбіли вітаю, ви зробили це разом, ЗЕбанати!

"Пощастило на долю секунди раніше голову прибрать. Тільки біля вуха загуло... Злість - порвав би, як тузік тряпку", - российские снайперы обстреляли бойцов ВСУ возле Новотошковского - Цензор.НЕТ 2860
 показать весь комментарий
 
 
Какая чушь. Никто в Раде не примет подобных законов. В Кремле могут писать что хотят - это никогда не станет законами Украины.
 показать весь комментарий
 
 
А если примут, то уже завтра перестанут быть Радой. Пусть у Овоща спросят, как такое бывает. И придется снова веселить свадьбы и фотографировать их... если выживут.
 показать весь комментарий
 
Зебилов в раде больше 250 организмов и они сами ничего не решают. Как им сказали, так они и голосуют. Чечетова только не хватает руками махать, так что все может быть.
 показать весь комментарий
 
гнида зе-коломойская, сделал из солдат мишени
 показать весь комментарий
 
 
«Ну а коли ж вже почнеться реванш «по справжньому» ?
Коли «посадять» Порошенка, Турчинова, Муженко, чи коли після них, будуть саджати, от таких, недостріляних русскіми, з стволів 12,7мм, воїнів ЗСУ?
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕБИЛЯТА А ПОЧЕМУ ПОРОХ НЕ СИДИТ ЕЩЕ? Я ТАК ПОНЯЛ ЗДЕСЬ КРЕМЛЕВСКИЕ СИДЯТ И ДЕЛАЮТ ВИД ЧТО ОБСИРАЮТ ДРУГ ДРУГА А НА САМОМ ДЕЛЕ СИДЯТ ЧЕРЕЗ СТЕНУ
 показать весь комментарий
 
Т.е. стратегия Зе-генералиссимуса заключается в том, чтобы из украинских солдат делать безответные мишени для российских снайперов?
 показать весь комментарий
 
 
На провокации не поддаваться..А если бы ему голову отстрелили,это считается провокацией?
 показать весь комментарий
 
 
г*споди, посмотрел чет до 1:50, немножко мотанул и ..... бла-бла-бла, Яхве вялик, молитвочки и т.д......
б*же, ну какой Яхве даст мир, если оН даже своих избранцев травил как клопов и резал тісячами просто себе на ужин(ну, типо шоб зрелище было к ужину, как вот нам, например - новости)

Я не имею иллюзий. Кацапы не отпустят - прикрываясь этой отравой, типо: злые нас поссорили, а мы сравяне - морь, печора, мордва, вепсы(и еще 200 пород скота) вместе с вами
 показать весь комментарий
 
 
"Пощастило на долю секунди раніше голову прибрать. Тільки біля вуха загуло... Злість - порвав би, як тузік тряпку", - російські снайпери обстріляли бійців ЗСУ біля Новотошківського - Цензор.НЕТ 2938
було так... але вирішили розширитися... самі проєктували, самі копали
"Пощастило на долю секунди раніше голову прибрать. Тільки біля вуха загуло... Злість - порвав би, як тузік тряпку", - російські снайпери обстріляли бійців ЗСУ біля Новотошківського - Цензор.НЕТ 539
тож хіба мона таку красу розбирати... тут стільки любові...вміння..душі...
а то (знизу) сусіди-побратими будують... от хунта.. нєжна...комфорт любить ))))
"Пощастило на долю секунди раніше голову прибрать. Тільки біля вуха загуло... Злість - порвав би, як тузік тряпку", - російські снайпери обстріляли бійців ЗСУ біля Новотошківського - Цензор.НЕТ 3761
де це...не питайте...)))) сєкрєт!
 показать весь комментарий
 
 
Ну главное чтоб Петины 300 снайперских винтовок смазали . 5.у.а что хочешь сманипулирует.
 показать весь комментарий
 
А сколько Зе винтовок передал в ЗСУ, не подскажете?
Тогда может в курсе, сколько корпоративов он на рашке за годы войны провел?
Может корпоративы смазать?
 показать весь комментарий
 
Если власть обявило перемирие то пускай в окопы идут аваковские мусора. Мужики уезжайте домой, дома в Киеве вы больше пользы для Украины сделаете.
 показать весь комментарий
 
Вражеских снайперов можно уничтожать только минометами. А нашим минометы предатель Хомчак запретил применять. То что наши открывают ответный огонь из автоматов врага только смешит.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх