 "Пощастило на долю секунди раніше голову прибрать. Тільки біля вуха загуло... Злість - порвав би, як тузік тряпку", - российские снайперы обстреляли бойцов ВСУ возле Новотошковского. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, при этом оккупанты используют снайперское оружие с калибром 12,7 мм, против которого бессилен бронежилет любого класса защиты.
"Повезло на долю секунды голову убрать. Только возле уха просвистело... Ничего - живой. Местные такой оптики не имеют, а приезжают спецы и начинают кошмарить. Там сухое дерево и в том месте свежевырытый окоп - оттуда они и пуляют. Но здесь так - команда на провокации не поддаваться. Понятно, что выполняем, но когда наглеют сильно и начинают дубасить... - тут уже хочешь-не хочешь, но должен в ответ открывать огонь... Злость. Взял бы и порвал, как тузик тряпку", - говорит один из бойцов ВСУ, попавший под снайперский обстрел.
Кстати, столкнулся тут мимоволи с одним обездоленным,
так он мне открыл глаза, что данная МО справка про то, что "не призивався" уже гуляет во всех СМИ, со словами "не викликався".
Вот такая она - правда от ЗЕ
И Богдан, и министр обороны (не помню, как зовут этого случайного человека), заявляют,
что у них везде в их организациях есть функционал.
Функционал (существительное) - это либо математическая формула, либо гей, готовый всегда и со всеми. Других существительных у слова "функционал" нет.
Они ветренного и продуктивного гея ввели во все свои органы ?
а про какого-то функционала тараторят постоянно, только фамилию его не называют:
«Не все знали мой функционал»: Богдан сказал, чем занимался в штабе Зеленского
Функціонал будь-якого менеджерського колективу чітко визначено і поділено між собою. Таке може казати людина, яка не розуміє, що таке функціонал навіть маленького підприємства", - сказав він
Перегляд стратегічних документів та зміна структури і функціоналу оборонного відомства, - міністр Загороднюк про пріоритети розвитку Міноборони
Как фамилия этого функционала, который у них везде работает ?
Твой высер в 14.48 уже готов был.
Видео идет 2м53сек.
Пидлога, ты хоть видео до конца, лишенец, досмотри - о чем воин молился!!!
Коли «посадять» Порошенка, Турчинова, Муженко, чи коли після них, будуть саджати, от таких, недостріляних русскіми, з стволів 12,7мм, воїнів ЗСУ?
б*же, ну какой Яхве даст мир, если оН даже своих избранцев травил как клопов и резал тісячами просто себе на ужин(ну, типо шоб зрелище было к ужину, как вот нам, например - новости)
Я не имею иллюзий. Кацапы не отпустят - прикрываясь этой отравой, типо: злые нас поссорили, а мы сравяне - морь, печора, мордва, вепсы(и еще 200 пород скота) вместе с вами
було так... але вирішили розширитися... самі проєктували, самі копали
тож хіба мона таку красу розбирати... тут стільки любові...вміння..душі...
а то (знизу) сусіди-побратими будують... от хунта.. нєжна...комфорт любить ))))
де це...не питайте...)))) сєкрєт!
Тогда может в курсе, сколько корпоративов он на рашке за годы войны провел?
Может корпоративы смазать?