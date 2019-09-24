 "Мой родной язык русский, но украинский должен быть единым государственным", - жители Донецкой области о языковом вопросе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, опрос показал, что многие жители прифронтовой территории уверены в том, что единственным официальным языком в Украине должен быть украинский. Впрочем, опрошенные заявляют, что выбор языка общения на бытовом уровне - это право и личное решение каждого гражданина.

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