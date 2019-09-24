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 Политика Украины, Общество
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Все про:опрос (1743) украинский язык (716) язык (3464) Донецкая область (4355) Ухман Михаил (38)

 "Мой родной язык русский, но украинский должен быть единым государственным", - жители Донецкой области о языковом вопросе. ВИДЕО

Военный журналист, экс-боец ВСУ Михаил Ухман провел опрос, в котором жители Донецкой области отвечали на вопрос о необходимости предоставления русскому языку официального статуса в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, опрос показал, что многие жители прифронтовой территории уверены в том, что единственным официальным языком в Украине должен быть украинский. Впрочем, опрошенные заявляют, что выбор языка общения на бытовом уровне - это право и личное решение каждого гражданина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я уже подал в суд на главу парламента, а теперь и на вас подам", - Рабинович угрожает судом главе комитета ВР Лубинцу за просьбу говорить на украинском языке. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3150090
 
   
 Топ комментарии
 
Зебiли , а коли ваш зебобiк нарештi вивчить мову ? "Мой родной язык русский, но украинский должен быть единым государственным", - жители Донецкой области о языковом вопросе - Цензор.НЕТ 7666
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100% согласен: украинский государственный, прием на работу в госорганы только со знанием языка и истории Украины, официальные документы - державною мовою, а общаться в быту можешь на каком угодно. Хоть по-собачьи.
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Зебiли , а коли ваш зебобiк нарештi вивчить мову ?
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Зебоб зара в мерицйі, йому з ЛЄ ніколи. Тай що йому, нехай Баканов за нього тіх чортів ганяє.
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Та всі хахли так кажуть але продовжують розмовляти російською тримаючи дулю в кишені.
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В побуті і вдома - хоч китайською. А на державному рівні - українська мова.
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И зачем нужна была вся эта канитель с рузким йазыком?
Розмовляли як хотіли, ніхто не заважав. Не, вам же треба було захищати йазик Пушкіна та Достоєвського. Зараз мажте цей свій рузкий йазик хріном та їжте.
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"Языковая тема" була розіграна вперше в 2004-му році, щоб розділити суспільство:

Така ось гидота була майже по всіх областях на всіх кутках в 12-му році:
"Моя рідна мова - російська, але українська має бути єдиною державною", - жителі Донецької області про мовне питання - Цензор.НЕТ 4988
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Хе-хе..:Брайтон Біч вже давно не «русскій». Кожне третє авто з українською символікою. З «побєдобєсієм» також трапляються але мало
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Шановні мешканці Брайтона! Не проходьте повз автівок з кремлядською символікою, шкрябайте на них крилату фразу ПТН ХЛО.
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Цю тему почали розігрівати кацапи, а вірніше ********* за допомогою депутатів південно-східної України. Все це робилось для того, що б підняти рейтинг свого агента перуховича, якого ***** хотів пропхати в президенти ще в 2005-му році. Якби не Помаранчева революція то так би це і сталося, і Крим був би віджатий ще десь в 2017-му році. Що ж символічно було б. 100 роів рЄвАлюції, підняли б цю тему як з колорадською стрічкою. Але це кацапам вдалось пропхати тільки вже в 2010 році.
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100% согласен: украинский государственный, прием на работу в госорганы только со знанием языка и истории Украины, официальные документы - державною мовою, а общаться в быту можешь на каком угодно. Хоть по-собачьи.
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Мой родной язык - русский. Потому что я родилась и выросла в Магадане, где мои мать и отец отбывали сроки Сталинского режима. И переехали в Украину, родину моей матери и моего деда, умершего от голода только после реабилитации. И в этих городах уже в 45-90х уже жило и говорило на русском более 70% населения. Но... истинный украинец и русский проживающий на территории своей страны-УКРАИНЫ должен и обязан знать язык своей страны
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Тогда вам должно быть не меньше 70-и лет, а ваш дед умер от голода после реабилитации... "Моя рідна мова - російська, але українська має бути єдиною державною", - жителі Донецької області про мовне питання - Цензор.НЕТ 9574
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Да, более 70, и работаю, и думаю, и читаю и на русском и на украинском. И сына не освобождала от уроков украинского, хотя в 80-х разрешали и даже предлагали не посещать уроки украинского. Я ему говорила: ты живешь в Украине, должен знать язык соей страны. На украинском не пишу: стыдно, в диктанте на одну страницу у меня было по 30-40 ошибок
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Вот видите, даже патриоты за 70 лет не могут выучить мову чтобы писать на нем. А вы хотите чтобы это делала украинская молодежь с русским интернетом. И как ваш дед умудрился умереть от голода после реабилитации? Она же после смерти Сталина была. Бомжевал что-ли?
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дивно, тільки тому, що народились в Магадані, в сім'ї українців, рідна мова кацапська.
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Ахаха... Лучше бы устроили этот дебильный перформанс в Киеве.))
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я с Киева и я русскоговорящий и я тоже за единый государственный язык в Украине - это УкрМова!!!
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ну от, виходячи з того, що проблеми немає, треба запровадити скрізь у школі та вищах українську як мову викладання. А вдома хоч на суахілі. Хоча відкрию таємницю - вдома та з друзями діти також спілкуються переважно мовою, яка домінує у їх учбових закаладах, однаково, якою мовою спілкуються батьки.
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шота все явно скромничают - в африке и антарктиде мова давно стала разговорным языком
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я думаю, ты это сам в состоянии это сделать. шо.не фартит сегодня?
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В мацкве уже все перешли на узбекский? Или остались очаги, где можно услышать кацапский: "брат, слюшай..."
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у тебя оригинальный комментарий, не сочти за банальность
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"Арабский язык является родным для израильских арабов, которые составляют примерно пятую часть населения страны. В соответствии с основным законом «Основной закон: Израиль - национальное государство еврейского народа», принятым в 2018 году, арабский язык имеет в Израиле особый статус."
Даже принимая Закон с откровенно выраженным националистическим содержанием, евреи смогли включить свою голову и не разжигать у себя под боком излишнее непонимание с арабами, несмотря на то что они воюют с ними на протяжении уже много сотен лет. Без выводов, имеющий мозг поймёт.
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від слова розпалювання вже нудить.
запам'ятайте - саме існування української держави це вже привід для москалів з нами воювати
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У євреїв повчитись треба, як виживати в оточенні арабів.
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треба побільше допомоги просити у Америки
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я збагнув - арабам тра симетрично поступити з іврітом
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Считаю понятие "родной язык" выдумкой российской пропаганды.
Если ваши родители, деды-прадеды рождались и умирали с украинским словом на устах, то о каком родном языке может идти речь ?
Это всего лишь пережиток колониального прошлого. Наносное и искусственное.
Плекаймо МОВУ.
Пісню душі нашого народу.
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...рождалісь с украінскім словом на устах... )))
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Красави.... Мої аплодисменти, з переходом в АВАЦІЇ!!!
БРАВО!
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Тысячу раз повторял - повторю тысяча первый - они не борются за права русского языка. Они борются за право НЕ ЗНАТЬ УКРАИНСКИЙ.
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Дамбаси - вони такі. Коли півень смажений дзьобне в дупу, то вони забувають, що вбивали за українську, і починають цвірінькати солов"їною. Хто б сумнівавсь
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Треба на загальнореспубліканському рівні впроваджувати ценз для отримання права голосу. Для цього треба скласти іспити українською, тести на лояльність і пройти співбесіду з комісією депортаменту паспотризації. Переконаний, що якийсь відсоток українофобів є в усіх областях країни. Українофоб має або залишати Україну, або проходити повз виборчу дільницю не затримуючись
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Это также как и сепары на своей территории опросы делают, там тоже все за русский язык.
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воюють за право не вчити українську мову ?
подобається спілкуватись собачою і жити мов худоба ?
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Что не понятно? Даже если кто-то там и высказался за русский язык его бы в видио не вставили. Тебя ли учить как пропаганду различать.
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Ні. Не вчили.
Про пропаганду я дізналась в 2014.
На прикладі раша тв.
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Подерживаю. Человек, который родился в Украине, должен владеть украинским языком. Пусть с ошибками, но должен учится. Тоже самое, если человек приехал в Украину на несколько лет (3-5), если он нормальный и адектватный, должен обучится. Амбасадоры Америки и Англии в Литве учатся литовскому. Не из-за ,,фошысздов лесных братьях", а из-за уважения к стране. Слава Украине и ее друзьям. Долгая и мучительная смерть врагам Украины (ихтамнетам, ,,заблудильщикам", местым шахтерам - бурятам в танках и т.д.).
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для чого оте опитування? Шо? донєцкіє стали авторітєтом і спєцамі в лінгвістікє??? І якого хрєна українці в Україні радним щитают чужий і ворожий йєзик???
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Я, русскоязычный житель Донбасса, т.ж. считаю, что рашистский язык, должен быть только разговорным!
Зебобы с полицаями, идут в жо...пу, я больше не хочу, чтобы кто то приползал меня защищать убивать!

НЕТ РАШИСТКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ!
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Сделай операцию на челюсти, должно помочь.
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