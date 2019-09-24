 "Мой родной язык русский, но украинский должен быть единым государственным", - жители Донецкой области о языковом вопросе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, опрос показал, что многие жители прифронтовой территории уверены в том, что единственным официальным языком в Украине должен быть украинский. Впрочем, опрошенные заявляют, что выбор языка общения на бытовом уровне - это право и личное решение каждого гражданина.
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Розмовляли як хотіли, ніхто не заважав. Не, вам же треба було захищати йазик Пушкіна та Достоєвського. Зараз мажте цей свій рузкий йазик хріном та їжте.
Така ось гидота була майже по всіх областях на всіх кутках в 12-му році:
Даже принимая Закон с откровенно выраженным националистическим содержанием, евреи смогли включить свою голову и не разжигать у себя под боком излишнее непонимание с арабами, несмотря на то что они воюют с ними на протяжении уже много сотен лет. Без выводов, имеющий мозг поймёт.
запам'ятайте - саме існування української держави це вже привід для москалів з нами воювати
Если ваши родители, деды-прадеды рождались и умирали с украинским словом на устах, то о каком родном языке может идти речь ?
Это всего лишь пережиток колониального прошлого. Наносное и искусственное.
Плекаймо МОВУ.
Пісню душі нашого народу.
БРАВО!
подобається спілкуватись собачою і жити мов худоба ?
Про пропаганду я дізналась в 2014.
На прикладі раша тв.
Зебобы с полицаями, идут в жо...пу, я больше не хочу, чтобы кто то приползал меня
защищатьубивать!
НЕТ РАШИСТКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ!