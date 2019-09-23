 Переговоры об освобождении удерживаемых лиц ведутся в Минском и Нормандские форматах, - Денисова. ВИДЕО

Об этом сообщает специальный корреспондент UATV в Варшаве, передает Цензор.НЕТ.

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Омбудсмен рассказала о 113 граждан Украины (в том числе 89 крымских татарах), которых незаконно удерживают на территории оккупированного Крыма и РФ.

По ее словам, переговоры об освобождении удерживаемых ведутся сейчас в Минском и Нормандские форматах.

"Эти списки составляются СБУ. Я думаю, что вся работа завершится тем, что освободят как наших граждан, так и территории", - заявила Денисова.

Уполномоченный ВР добавила, что Россия пытается незаконно задержанных украинцев и использует их как рабочую силу. Известны факты избиения, применение электрошока, психологического давления, отсутствия квалифицированной медицинской помощи.

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Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Готовясь к новому обмену, украинская сторона уже подготовила и передала списки удерживаемых в России и на территории оккупированного ею Крыма граждан Украины.