 Переговоры об освобождении удерживаемых лиц ведутся в Минском и Нормандские форматах, - Денисова. ВИДЕО

Об этом сообщает специальный корреспондент UATV в Варшаве, передает Цензор.НЕТ.
Омбудсмен рассказала о 113 граждан Украины (в том числе 89 крымских татарах), которых незаконно удерживают на территории оккупированного Крыма и РФ.
По ее словам, переговоры об освобождении удерживаемых ведутся сейчас в Минском и Нормандские форматах.
"Эти списки составляются СБУ. Я думаю, что вся работа завершится тем, что освободят как наших граждан, так и территории", - заявила Денисова.
Уполномоченный ВР добавила, что Россия пытается незаконно задержанных украинцев и использует их как рабочую силу. Известны факты избиения, применение электрошока, психологического давления, отсутствия квалифицированной медицинской помощи.
Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Готовясь к новому обмену, украинская сторона уже подготовила и передала списки удерживаемых в России и на территории оккупированного ею Крыма граждан Украины.
По ее словам, переговоры об освобождении удерживаемых ведутся сейчас в Минском и Нормандские форматах. Источник: https://censor.net.ua/v3150004
Дай Боже чтобы хлопцев вызволили
Колись я вірив, що путлер є спричинив війну. Але з часом зрозумів, що це свідома воля росіян. Їх бажання забрати все у слабшого і поділити. І вони вперто обирають того гопника в краватці, що втілює їх прагнення в життя. Ми не такі.
Я не хочу в рашку. І ми маємо зробити все, щоб туди не потрапити.
Пам'ятайте російський підводний човен" Курськ ", який "она утонула", а її загиблий екіпаж, за словами Путіна, був одружений на "десятидоларовых шлюхах"?
Родичам екіпажу виплатили компенсацію в розмірі зарплатні за 10 років.
Один із загиблих моряків був родом з глухого провінційного російського села з незбагненною навіть для нас, в "голодній Україні", убогістю, розрухою і безвихіддю.
Знаєте, що сталося, коли старенькі батьки матроса отримали гроші (своєю сім'єю він обзавестися не встиг)?
Їх люто зненавиділа все село. Про це дізналися російські журналісти, які розслідували долі членів екіпажу.
Все село почала безапеляційно вимагати поділитися. Просто так. Тому що не*уй жирувати.
Їх кілька разів били, двічі підпалювали будинок. Вдруге будинок згорів дотла, і їм довелося виїхати, тому що їх пообіцяли вбити. За те, що не поділилися з односельцями грошима, отриманими за загибель єдиного сина…
Слухаючи цей жах, я згадав як на колінах жителі зустрічали в українських селах машини з тілами загиблих українських воїнів.
І зрозумів, чому добросусідство між нами практично неможливо.
Між нами прірва.
Машковець виклав на своїй сторінці в ФБ аудиозапис зустрічі в ОПі кому цікаво - можна скачати і послухати.
https://fex.net/s/toxbxyk?fbclid=IwAR0yTHDP8fG_bbfMIA-NMeKAYfiSjZzK2PkhvCWZRWqtDnvBytnmj_Znttw