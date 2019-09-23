 Не верю, что Минские соглашения означают сдачу территорий либо чем-то угрожают Украине, - Волкер. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
"Минские соглашения, в первую очередь, определяют, что Украина восстановит контроль над признанной миром границей с Россией и что территория будет возвращена под ее суверенитет. Это критически важно: когда Минские соглашения будут реализованы, территория будет возвращена Украине", - сказал он в интервью Дмитрию Гордону.
По словам Волкера, для этого необходимо обеспечение безопасности, вывод тяжелого вооружения, прекращение огня, расформирование незаконных вооруженных формирований, вывод российских вооруженных сил. Он отметил, что если Россия согласится на вышеперечисленное, создаст условия в сфере безопасности, то и у Украины появляются некоторые обязательства: местные выборы, особый статус для территории, амнистия.
"Все это может быть достигнуто без какого-либо политического ущерба для Украины, в виде временного особого статуса. Я не верю, что Минские соглашения означают сдачу территорий либо чем-то угрожают Украине. На самом деле это единственное из существующих решений, при котором Россия будет признавать, что речь идет о территории Украины. С помощью этих соглашений мы сможем начать на ней восстановление суверенитета Украины", — подчеркнул американский дипломат.
Волкер считает, что проблема не в соглашениях, а в "принятии Россией ответственности за их выполнение".
"Россия подписала Минские соглашения, в результате чего у нее есть обязательства. Но она не выполняет их. Если бы было иначе, если бы у нее было желание их выполнять, мы бы увидели довольно быстрый прогресс в этом направлении", — резюмировал спецпредставитель США.
Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс, считает нардеп от Слуги народа, представитель Кабмина в Верховной Раде и глава парламентского комитета по госбезопасности Ирина Верещук, пишет 112 Украина. -- кто в что верит .
А Великобритания c неспокойной Северной Ирландией?
А Испания и Гибралтар?
Всё в нашем мире - относительно...
Расклад нужно знать, а не верить в него или не верить.
а ось формула кремлєшльондри штайнмайєра, яку ніхто при Порошенко навіть не розглядав, а Зелена шмаркля чомусь швидко почала обговорювати та всіляко форсувати, прогинаючись перед своїм кураторами в кацапо-ординському крємлє, саме це і означає -
злив та капітуляцію України перед обісРашкою через проведення так званих "свабодних вибарав на дамбабвє і луганди", узаконення коллабрантів та манкуртів, перетворення їх на місцеву владу без їх розброєння та без контролю над кордоном в прорашистських дЫрах, вштовхнення цих ракових пухлин в тіло України.
Початок цьому ЗеБіли вже поклали, розброюються, залишають позиції колаборантам та рашистам, а військам командують відступати, залишаючи нормальні позиції, та віддавати українську землю ворогу.
"Поэтому Трамп будет обсуждать план, который Лавров и Помпео разработали во время своих встреч в Хельсинки и Сочи. Судя по действиям Украины (отвод войск, неравноценный обмен заключенными), наша страна этот план приняла и уже в одностороннем порядке выполняет...."
Хоть подписывай,хоть не подписывай,тут два варианта либо отвоевывать свои земли либо либо давить лично на ***** всем миром и оградить колючкой рашу
По оценке Волкера, «Соглашение, подписанное в Минске в феврале, следует называть не мирными договорённостями, а соглашением о разделе Украины, которое было навязано Киеву Германией, Россией и Францией. Сейчас соблюдение этого раздела страны отслеживается международным сообществом посредством ОБСЕ. Минские соглашения - не решение, а проблема, поскольку фактически они придают легитимность российскому вторжению в Украину».
вроде умный дядька,но такую чушь несет))))