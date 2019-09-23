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 Политика Украины
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 Не верю, что Минские соглашения означают сдачу территорий либо чем-то угрожают Украине, - Волкер. ВИДЕО

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер убежден, что выполнение Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе не принесет политического ущерба Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

"Минские соглашения, в первую очередь, определяют, что Украина восстановит контроль над признанной миром границей с Россией и что территория будет возвращена под ее суверенитет. Это критически важно: когда Минские соглашения будут реализованы, территория будет возвращена Украине", - сказал он в интервью Дмитрию Гордону.

По словам Волкера, для этого необходимо обеспечение безопасности, вывод тяжелого вооружения, прекращение огня, расформирование незаконных вооруженных формирований, вывод российских вооруженных сил. Он отметил, что если Россия согласится на вышеперечисленное, создаст условия в сфере безопасности, то и у Украины появляются некоторые обязательства: местные выборы, особый статус для территории, амнистия.

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"Все это может быть достигнуто без какого-либо политического ущерба для Украины, в виде временного особого статуса. Я не верю, что Минские соглашения означают сдачу территорий либо чем-то угрожают Украине. На самом деле это единственное из существующих решений, при котором Россия будет признавать, что речь идет о территории Украины. С помощью этих соглашений мы сможем начать на ней восстановление суверенитета Украины", — подчеркнул американский дипломат.

Волкер считает, что проблема не в соглашениях, а в "принятии Россией ответственности за их выполнение".

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"Россия подписала Минские соглашения, в результате чего у нее есть обязательства. Но она не выполняет их. Если бы было иначе, если бы у нее было желание их выполнять, мы бы увидели довольно быстрый прогресс в этом направлении", — резюмировал спецпредставитель США.

Источник: https://censor.net.ua/v3149959
 
   
 Топ комментарии
 
Хорошо не верить во что-то находять в благополучных США Не верю, что Минские соглашения означают сдачу территорий либо чем-то угрожают Украине, - Волкер - Цензор.НЕТ 1836
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интересно, а в Будапештский меморандум он верит?
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Волкер тоже в какую то игру играет. Если у дамбаса будет особый статус и амнистия то нах. етот даунбас нам нужет. Ето если вам в квартиру подселить наркомана убившего вашу мать и которого вы простили и еще переписали на него одну отдельную комнату и дали доступ к общей кухне. При етом наркоман не платит за комуналку, срет по всей квартире и со своими дружками угрожает вас когда нибудь всех прикончить и отобрать квартиру полностью. Вот спасибо радость какая.
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Хорошо не верить во что-то находять в благополучных США Не верю, что Минские соглашения означают сдачу территорий либо чем-то угрожают Украине, - Волкер - Цензор.НЕТ 1836
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интересно, а в Будапештский меморандум он верит?
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Глава парламентского комитета по госбезопасности Верещук считает, что Украине следует взять пример с Финляндии в вопросе отношений с НАТО.
Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс, считает нардеп от Слуги народа, представитель Кабмина в Верховной Раде и глава парламентского комитета по госбезопасности Ирина Верещук, пишет 112 Украина. -- кто в что верит .
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Эта шалава слуг народа ещё не значит что все так думают
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у них партай-дісціплінен: говорити від мебе можуть троє - Зєля, Боґдан(он же ендрю) і чьорт. Ше десяток можуть виступати по бумажці після інсруктажа, остальні - молчат, нажимая кнопки. Так шо сказане - від усіх Зє!білів
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Раша в любом случае не даст добро на вступ в нато и введет свои войска...нато за Украину не будет лезть на рожон
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Дядя....Ау.........Будапештский Меморандум! Тоже не веришь? Озабоченные ***.
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засунь себе этот особый статус в дупу
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А здесь вопрос веры? В Будапештский меморандум тоже верили.
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так потому то под них,под эти минские так и копают,ревизируют и обхаивают
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Для Украины федеративное устройство- конец страны. Американец этого конечно не понимает. А ведь живи Мексика лучше США в 3 раза, она за чсёт американской федеративности, уже бы оттяпала не только те штаты США, которые некогда ей принадлежали, но ещё и Флориду.
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только НАТО...все остальное от лукавого!
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НАТО НАДО..но теперь уже это возможно лишь после смерти Окурка...когда дым от него развеется! Не принимают в НАТО конфликтных членов!!
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А Греция и Турция?
А Великобритания c неспокойной Северной Ирландией?
А Испания и Гибралтар?
Всё в нашем мире - относительно...
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Там нет и не было границ с рашей...а раша самая непредсказуемая и обманчивая страна
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Это будет уже проблема раши - что в течение времени НАТО выйдет к ней на южные границы.
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Если востановлят границы и пройдут выборы и эти попросят мордор присоеденить их то зайдут официально зеленые человечки,вот тебе и будут границы востановлены,что тогда? Америка будет опять прикрыватся Минском?
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Это не те вещи, в которые можно верить.
Расклад нужно знать, а не верить в него или не верить.
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Волкер тоже в какую то игру играет. Если у дамбаса будет особый статус и амнистия то нах. етот даунбас нам нужет. Ето если вам в квартиру подселить наркомана убившего вашу мать и которого вы простили и еще переписали на него одну отдельную комнату и дали доступ к общей кухне. При етом наркоман не платит за комуналку, срет по всей квартире и со своими дружками угрожает вас когда нибудь всех прикончить и отобрать квартиру полностью. Вот спасибо радость какая.
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Волкер - подчиненный Трампа...у него может быть другое мнение, отличное от решений Трампа-Путина?
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"если Россия согласится на вышеперечисленное"

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Мінські, якщо їх виконувати в вірній послідовності - ні,

а ось формула кремлєшльондри штайнмайєра, яку ніхто при Порошенко навіть не розглядав, а Зелена шмаркля чомусь швидко почала обговорювати та всіляко форсувати, прогинаючись перед своїм кураторами в кацапо-ординському крємлє, саме це і означає -
злив та капітуляцію України перед обісРашкою через проведення так званих "свабодних вибарав на дамбабвє і луганди", узаконення коллабрантів та манкуртів, перетворення їх на місцеву владу без їх розброєння та без контролю над кордоном в прорашистських дЫрах, вштовхнення цих ракових пухлин в тіло України.
Початок цьому ЗеБіли вже поклали, розброюються, залишають позиції колаборантам та рашистам, а військам командують відступати, залишаючи нормальні позиції, та віддавати українську землю ворогу.
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У нас была прекрасная беседа: Трамп рассказал, что обсуждал с Зеленским

"Поэтому Трамп будет обсуждать план, который Лавров и Помпео разработали во время своих встреч в Хельсинки и Сочи. Судя по действиям Украины (отвод войск, неравноценный обмен заключенными), наша страна этот план приняла и уже в одностороннем порядке выполняет...."
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Все равно раша делает по своему то бишь ложила на всех большой болт...
Хоть подписывай,хоть не подписывай,тут два варианта либо отвоевывать свои земли либо либо давить лично на ***** всем миром и оградить колючкой рашу
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формула шахєр-махєр развєйєт ваше нєвєрійє!
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Дуже дивна заява Волкера. Цікаво, коли він щирий? Коли каже те, що в цитаті, чи коли жує соплі про благотворність тих самих "мінських соглашеній" ?
По оценке Волкера, «Соглашение, подписанное в Минске в феврале, следует называть не мирными договорённостями, а соглашением о разделе Украины, которое было навязано Киеву Германией, Россией и Францией. Сейчас соблюдение этого раздела страны отслеживается международным сообществом посредством ОБСЕ. Минские соглашения - не решение, а проблема, поскольку фактически они придают легитимность российскому вторжению в Украину».
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Есть хоть один пример такой развязки оккупированных территорий??
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политики бл...... похоже волкер подсел на крутую травку, путинка называется)))))
вроде умный дядька,но такую чушь несет))))
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А есть другие варианты?воевать мы и другие страны полномасштабно не будут...считай 3 мировая,а так можно потом исправить положения втихаря уничтожать банду и внести новый закон по украинскому варианту
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Расскажи это порохоботам, а то они на эту тему все время гадят.
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А это вообще не вопрос "ВЕРЫ", это факт БАРЫЖНОГО сговора мещанской и зажравщейся европы для продолжения экономических отношений с агрессором и оккупантом (в сфере энергоносителей и их транспортировки) любой ценой (на интересы Украины и свободу ее народа им по большому счету НАСРАТЬ, лишь бы собственные доходы от бизнеса на крови не упали)!
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гАрдон на мурОевском ...анале - вот это уровень патриотизма!
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