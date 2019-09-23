 "Ваш украинский флаг убивал моих земляков. А этот флаг защищал. Это территория "лэнээр", - террорист Павленко на подконтрольном Украине мосту в Станице Луганской. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое из них попали в новостной сюжет журналистов ТСН.
"Я жду победы", - заявил террорист в форме "МЧС ЛНР", на которой было указано его фамилия и инициалы - Павленко В. В.
"Ваш украинский флаг убивал моих земляков... А этот флаг защищал свою землю... Это территория "лэнээр", - сказал Павленко, стоя на подконтрольной Украине территории.
https://liveuamap.com/
Крім того, була інформація, що на самому мосту парашники звели укріплення і розбирати їх не збираються.
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
Выводы делайте сами..
Первые враги это те, кто выбрали этого недоумка Зе..
Запомните мрази, это вы враги внутри Украины,это вы своим выбором убиваете наших ребят..
Будьте вы суки прокляты..
Зе команда...
Я ни за Петра, ни за Зе, если что. Это так... на всякий случай)
шо,нету,саботажные твари?
В нас війна не з сепарнею, а з росією.
Намір шукати безпеку для України у договорах невідомого змісту та термінів їхнього узгодження, та ще й об*єднуючи необ*єднуване, може свідчити або про нерозуміння проблеми, або про умисний відхід від курсу на вступ до НАТО.
Ризикований бізнес, панове.
Наш человек !