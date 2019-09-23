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 Политика Украины, Общество
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Все про:война (3603) мост (542) Россия (73913) терроризм (18114) Станица Луганская (70)

 "Ваш украинский флаг убивал моих земляков. А этот флаг защищал. Это территория "лэнээр", - террорист Павленко на подконтрольном Украине мосту в Станице Луганской. ВИДЕО

Террористы "ЛНР" возле моста в Станице Луганской беспрепятственно переходят на подконтрольный Украине берег Северского Донца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое из них попали в новостной сюжет журналистов ТСН.

"Я жду победы", - заявил террорист в форме "МЧС ЛНР", на которой было указано его фамилия и инициалы - Павленко В. В.

"Ваш украинский флаг убивал моих земляков... А этот флаг защищал свою землю... Это территория "лэнээр", - сказал Павленко, стоя на подконтрольной Украине территории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ не проводят демонтаж фортификации у разрушенного моста в Станице Луганской, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/v3149942
 
   
 Топ комментарии
 
та скорее при нынешней власти ему героя Украины присвоят.

Вон на Парубия уже дело завели за препятствование освободжению Одессы.
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Під час поїздки Зеленського в Нью-Йорк для участі в ГА ООН, запланована його зустріч з єврейською громадою.А з українською не запланована. (c)
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Міст і територія на нашому березі значаться як непідконтрольні нам.
https://liveuamap.com/

Крім того, була інформація, що на самому мосту парашники звели укріплення і розбирати їх не збираються.
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У кого значится ? Ведь много раз писали что линия разграничения проходит посредине речки.
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Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній недоторканності, обороноздатності або державній безпеці України: перехід на бік ворога у воєнний час або в бойовій обстановці, шпигунство, подання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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две пенсии и старая комуналка...Ну-ну...
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Я так понял, у них уже агитация началась к местным выборам по плану "Штаны Майера"?
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У них тарифы еще 2013 года а у нас Петя тарифы уже в 10 раз поднял, так сказать в Европу через задний проход завел. Ну и как вы собираетесь реинтегрировать дамбас в Украину , если они увидят наши цены и тарифы?
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во-первых пересчитать им тарифы по действующим с 2014 года. И пеню добавить. Как в Законе про ЖКХ написано.
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Ты правда веришь что им тарифы пересчитают? Ето точно не в нашей стране. Скорее наоборот им сделают економическую амнистию, 10-ти летний переходной период и мы еще заплатим им за кацапский газ который они 5 лет из кацапстана якобы качали. Все потому что у них есть оружие и еще будет автономия со своей армией кацапов, в которую ниодин украинец не будет иметь доступа. Вспомни про автономную республику крым, которая имела свой парламент своих мусоров, свою налоговую и свои законы не подчинявшиеся Украине. От Украины они брали только дотации.
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На куй нам такая интеграция с ублюдками сепарскими: Суров-закрой своё измазанное зеленым дерьмом сурло- и киздуй в ЛНР агитируй за клована Вову
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Пошаговая сдача интересов Украины продолжается. Потепление, мля.
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Ну вот не понимаю как можно договариваться с оккупантами, не вооружать граждан, для защиты Украины еще с 2014 года.
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А можно наоборот? Всех нахрен РАЗоружить? Людям нельзя оружие в руки давать. Люди злые и голодные. Там то понятно почему злые. И понятно, что голодные. А у нас тут - тарифы да цены, диктат всех инстанций. А если еще и оружие... Нет, я против.
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При Порошенко бздануть боялись суки..
Выводы делайте сами..
Первые враги это те, кто выбрали этого недоумка Зе..
Запомните мрази, это вы враги внутри Украины,это вы своим выбором убиваете наших ребят..
Будьте вы суки прокляты..
Зе команда...
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73% враги?
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73% -від голосующих Не приписуй і ненабивай собі ціну . А за СН--всього 20.19% від загального числа тих хто міг голосувати. Так ,що вас сук набагато меньше,а ви намагаєтесь підкорити всю Україну НЕВИЙДЕ,
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Ну понятно что Путин друг Порошенко и порохоботам он тоже не враг.
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А что они сделали пять лет назад? Не бз..нули, когла просили путина ввести войска? Так бз..нули, что до сих пор воняет. И прекрасно знали, что к власти идет именно Петро. Пять лет назад. Потом только они стали говорить, что, мол, их неправильно поняли...

Я ни за Петра, ни за Зе, если что. Это так... на всякий случай)
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ага, Педро лично воевал в Станице..
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Это сейчас он сволочь, бо нету у него "ряженки с украинским флагом"... А отведает ряженки - враз переменится...
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Пора этому доблестному лугандонцу занять свой участок земли 2на2 ,ну или рассказать в СБУ кто кого убивал ... "Ваш український прапор убивав моїх земляків. А цей прапор захищав. Це територія "ленеер", - терорист Павленко на підконтрольному Україні мосту в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 9143
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Останнє речення бабусі:кацап'йо,як що щось не подобається,збирайте свої речі та й...
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а ведь зебики хотят дать особый статус всей луганской и донецкой областям, и вот такие чудики будут там рулить это наша территория ленерэ, и ещё свою армию иметь и посылать всех, кроме получения денег из бюджета
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Після перегляду цього відео стало зрозуміло,що Зе-план відвести ЗСУ вглиб правильний
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Ну вряд ли Зе так планировал, а вот почему местные силовики допускают провокации и переход без досмотра, это уже вопрос. Хотя ответ очевиден- местным силовикам , террористы не враги.
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"Миротворець" вже ідентифікував Павленка
"Ваш український прапор убивав моїх земляків. А цей прапор захищав. Це територія "ленеер", - терорист Павленко на підконтрольному Україні мосту в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 4574
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ахренеть, 82 года! он на год младше меня, а выглядит на 60 лет старше! от шо лугандон животворящий с людями делаить!
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тоже об этом подумал - водка и большевизм делают своё дело..
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вот что стекломой с организмом делает.
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О каких выборах там может вообще идти речь? Ето только полный придурок или предатель может хотеть там провести выборы. Там лет 20 нельзя проводить никакие выборы, только внешнее управление и военное положение. Или вы хотите чтобы те выродки по Киеву ходили и еще в нашу власть избирались? Ето же будет каждый день резня и перестрелки. Лично я не выдержу когда етот выродок встретится мне в Киеве.

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ГПУ,НП,СБУ,где дела на этого попочленца из ЛЭНЭРЭ?!!!
шо,нету,саботажные твари?
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Дезентерія хвороба заразна вона розповсюджується якщо її не локалізувати.
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Я ТАК ПОНЯЛ ТАМ ОДНИ БАБУЛЬКИ И ДЕДУЛЬКИ ОСТАЛИСЬ, И ОНИ ХОТЯТ РЕШАТЬ БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ, ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В ОРДЛО? ЗАШКВАР ПОЛНЫЙ, Я НЕ ХОЧУ ТАКОГО МИРА
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Ще не вистачало нам отаких бесід.
В нас війна не з сепарнею, а з росією.
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Черговий раз пересвідчуюсь - не мости там треба будувати, а паркан під напругою і кулеметні точки.
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Цементный завод там нужен-залить нах бетоном всю оккупированную территорию вместе с жителями-толстым толстым слоем!
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"Просто надо перестать стрелять!" (с) Главный ЗЕбил
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просто не надо торговать с лугандоном, как это делал поросенко..
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ты это Зелупе скажи. Такую торговлю развернул, как жид на ярмарке. Один уголь Лугандонский чего стОит...
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Г+Г пытается постепенно адаптировать нарід к ЗЕамнистированным «мирным» жителям лднр?
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Що вони ходять тудом-сюдом, як ті бєлиє ходокі. Сиділи би там в своїй линири та не отруювали нам повітря. Бистріше би цей міст добудували та бистріше би його підірвали, щоб весь світ посміявся з цих довбогризів.
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МАйже 30 млн. виборців За клоуна проголосувало 13 .5 млн виборців,за СН--6.3 млн виборців Так що більша частина населення не підтримала цих гопників--тому скоро будете ховатись і тікати з України разом із сватами і 95 кварталом. Це називається "молодець серед овець" 0.2% нації захватили владу при підтримці лохів і ворогів України,сюда ж відносяться і ватникі--яким поїсти,попить,посміяться--головне.
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Volodymyr Ogrysko‏ @Ogrysko

"Ваш український прапор убивав моїх земляків. А цей прапор захищав. Це територія "ленеер", - терорист Павленко на підконтрольному Україні мосту в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 5332

Намір шукати безпеку для України у договорах невідомого змісту та термінів їхнього узгодження, та ще й об*єднуючи необ*єднуване, може свідчити або про нерозуміння проблеми, або про умисний відхід від курсу на вступ до НАТО.
Ризикований бізнес, панове.
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отжимали себе потихоньку серую зону, *********** кацапские опорники птурами собственного производства, модернизировали технику, гоняли учения, испытывали новые ракеты-носители, но тут зубожилые усталиатвайны...
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Значит, когда весной 14-го сепаратизмом занимались, писали на танках "на Львов", собирались биндер до Польши гнать, по Киеву на танках парадом пройти - это они типа защищались. А когда не вышло, да еще и украинцы пистюлей выписали сразу заскулили - "А нас за што?! Пошто убиваите женщин и детей, фашисты?!" Короче, типичные мокши.
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Дай Бог здоровья пани Лидии здоровья.
Наш человек ! "Ваш український прапор убивав моїх земляків. А цей прапор захищав. Це територія "ленеер", - терорист Павленко на підконтрольному Україні мосту в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 8601
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Зелескот, до вас все еще не дошло, кого вы выбрали? Тупое стадо.
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Шмаркля, ты войдешь в историю, как Овощ-2. Тупой, управляемый малорос.
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Как такой сюжет мог выйти на Бенином канале?! Как его пропустии в ефир
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