 "Ваш украинский флаг убивал моих земляков. А этот флаг защищал. Это территория "лэнээр", - террорист Павленко на подконтрольном Украине мосту в Станице Луганской. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое из них попали в новостной сюжет журналистов ТСН.

"Я жду победы", - заявил террорист в форме "МЧС ЛНР", на которой было указано его фамилия и инициалы - Павленко В. В.

"Ваш украинский флаг убивал моих земляков... А этот флаг защищал свою землю... Это территория "лэнээр", - сказал Павленко, стоя на подконтрольной Украине территории.

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