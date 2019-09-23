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 Политика Украины, Общество
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 Гончарук запустил еженедельный видеоблог "Чашка премьера". ВИДЕО

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук запустил видеоблог "#ЧашкаПремьера".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Каждое воскресенье я буду записывать небольшое видео, где буду рассказывать обо всем, что произошло за неделю. И бонус - буду отвечать на ваши комментарии у меня на страницах", - говорится в сообщении.

По словам Гончарука, основная цель этого блога - давать оперативный ответ на все непонятные и сложные вопросы.

"Открытость власти - то, чего всегда не хватало в Украине. Это не значит, что Чашка Премьера будет заменять общение с журналистами. В моем графике есть так же время и на медиа. Тем более, что брифинги после заседаний Правительства для СМИ по средам уже становятся нашей доброй новой традицией!" - заявил премьер.

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Источник: https://censor.net.ua/v3149937
 
 
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Чашка премьера, шаурма преЗедента, дубинка Авакова!!!
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Все вам не так. Чи по вашому легко з чашкою на самокаті?
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То кружка пуйла, а это чашка но всё равно плагиат,комплекс малоросости пробивается подсознательно как его не спрячь
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Чашка. самокат....а работать когда будем? Этот персонаж типа Фунт...до вены или на годик. Опять таки МАУП как Грося, только тот фиктивный и за 2 года..........
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а кто не будет смотреть, запишем в ПАРАХАОБОТЫ!!!!
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это кто такие? ааааа...прошлый день...теперь антиЗебилы типа?
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Этот персонаж абсолютно пуст...утром одно говорит, вечером противоположное..........Продолжатель "воздушных" замков Омеляна Гиперлуповича.
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А когда будут "тарелка Премьера" и "катрюля Премьера"?
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Гончарук дебил, причем конченый. Зекоманда это команда дебилов
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Что за толпа дегенератов дорвалась до власти? Лучше бы запустил видеоблог-"Как я отдаю долги за коммуналку в Чернигове".
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видимость перемирия в сми уже создали, теперь будут создавать видимость реформ и бурной деятельности
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В бюджете на 2020г. большой кукиш пенсионерам и бизнесу. Здесь чашками не отделаешься.
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«Прожектор перестройки»!- вспомнил!)))
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чувак- предприниматель до мозга костей, решил видимо на лайках своего блога не плохо подняться )))
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