 Порошенко ответил на идеи новых международных договоров команды Зеленского: "Такой уже есть, договор НАТО, присоединяйтесь". ВИДЕО

Об этом на конференции Киевской территориальной организации партии заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас говорят, что нам нужна мощная, всеобъемлющая такая сделка, которая бы надежно защищала интересы Украины. Было два надежных договора: Вашингтонский договор и Варшавский договор. Вашингтонский договор - действующий мощный безопасный эффективный договор, который был подписан в 1949 году. Этот договор - НАТО. Подпишите, присоединитесь и не нужно изобретать велосипед. Его не существует. Для этого надо в декабре месяце поехать на саммит, включить в повестку дня вопрос относительно плана действий по членству Украины в НАТО. Если они отказываются ехать - значит есть другие мотивы. Задача "Европейской солидарности" - защищать движение Украины в НАТО не только болтовней, а конкретрими делами. Не предложениями выслать инструктаров НАТО из страны, что развертывание миссии НАТО в Украине не актуально, чтобы не раздражать Путина. А позицией постепенного движения вперед", - заявил Порошенко.
мечтай )))
Начинаешь прозревать.
а интересно, свинособаки не в курсе, что торты надо в холодильниках хранить?
Что-то я не припомню, чтобы соевого мародёра команда Зеленского о чём-то спрашивала
Саме при Ющі в 2007 продали 550 тис. нових машин, а в 2008 - 623 тис. Саме нових, не блях якихось там!
А ще твій клоун просере НАШУ землю, Приватбанк , залізну дорогу і нашу Незалежність ! Жди !
Давайте поговорим на тему договоров по статусу Донбасса, и опасности веры в то, что россияне уйдут.
На примере.
Это 11 передача 3 сезона Grand Tour. Проект Амазона.
Автомобильная передача, английский юмор и дорогие автомобили.
И вот ведущие заехали в Грузию и стоят перед колючей проволокой, за которой российские солдаты. И по словам ведущих, россияне ночью берут эту проволоку и передвигают вперед. Таким образом продолжают наступление, отжимая и сейчас землю Грузии. И грузины ничего с этим не могут поделать. Их продолжают захватывать.
На фото также грузин, ему 84 года. Он просит ведущих вмешаться, так как после очередного "переноса" у него отжали его поле и не дают обрабатывать. Он всю жизнь тут прожил, а теперь потерял всё, русские не пускают его на его землю, которую он обрабатывал всю жизнь.
Ему конечно же никто не поможет. И Европа, и остальные - тоже. Ведь русские войска находятся там совершенно официально. Потому что Саакашвили подписал план Медведева-Саркози и легализировал статус нахождения российских войск. А потом, когда российские войска попросили вывести, Россия отказалась так как заявила что Грузия не выполнила какие то обязательства по плану Медведева-Саркози. Какие? А неважно. Ваши доказательства - не доказательства. Россия это умеет.
Сейчас у Саакашвили всё норм. У него есть своя политическая партия, которая даже выступала техническим кандидатом на выборах правящей партии в Украине. Сам он прекрасно лег под новую власть. У Миши всё хорошо.
А грузины наблюдают как их земли продолжает отжимать Россия, в последствии мудрой внешней политики Михаила Николозовича.
России начхать на международные договоры. Как говорил великий инстаграмный философ Джейсон Стетхем - "Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан".
Россия выполняет свои геополитические и в том числе - военные цели на территории Украины. Подписывая с ней какие то договоренности в этом направлении надо изначально предполагать что тебя постараются обмануть. Беря на себя взаимные обязательства с Россией, ты должен задуматься, есть ли механизмы которые принудят Россию выполнить свою договоренность, в то время как ты будешь выполнять свою. Если нет - то лучше и не ввязываться.
Понимают ли это люди которые вчера собрали ветеранов, активистов и политических аналитиков?
Встреча показала что нет.
А это значит что в случае провала, у них всё будет хорошо. Даже не в этой стране.
А вот вы можете оказаться на месте этого грузина.
Серж Марко
Послухайте Клімкіна. Я згоден з такою думкою на 100%
https://twitter.com/i/status/1174719019510915075
Мародер как отвергнутый любовник - готов мстить Украине.
Это было «достигнуто» всего лишь за первый срок. А что еще можно «достигнуть» за второй, мне даже страшно представить…
А вот и список этих самых «реальних справ»:
- Первое место в Европе по уровню бедности.
- Первое место в Европе по темпам инфляции.
- Первое место в Европе по темпам роста цен.
- Первое место в Европе по уровню девальвации национальной валюты.
- Первое место в рейтинге самых низких европейских зарплат.
- Первое место в Европе по уровню коррупции.
- Первое место в Европе по уровню смертности.
- Первое место в мире по потере трудовых ресурсов.
И это далеко не полный перечень его «достижений». Правда, впечатляет?
И заметьте, это было «достигнуто» всего лишь за первый срок. А что еще можно «достигнуть» за второй, мне даже страшно представить…
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Его мало кто за это поблагодарит. Потому что мало кто понимает масштаб ликвидированной угрозы. Да и пробьется ли человеческое "спасибо" через шум бесноватой, слабоумной толпы, до сих пор орущей "дякуємо"?
🤑
Цензор превратился в цитатник барыги. 5 лет его пиарил. Была надежда, что когда народ пошлет его в эротическое путешествие, не будет его здесь так много. Ан нет!
ГЛАВНАЄ НАДА Ж ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!
Стрелы блещут за спиною,
Топчет конь степную ширь.
Это скачет Шоколадный,
Наш Панамский богатырь.
Шапка золотом расшита,
Меч горит как бирюза.
Олигархам он - защита,
А для БЮТа он - гроза.
Выйдет в поле - жнет и пашет.
В город выйдет - там народ:
«Шоколадный ! Пенсий!!!! Каши!»
Всех накормит, всем нальет.
А потом, присев в сторонке,
Для сирот и бедноты
Отливает он коронки,
Ставит зубы и мосты.
Но сограждане упорны,
Не смотря на славный труд,
Все равно «барыжьей мордой»
Шоколадного зовут.
🤑
Украина, пока, остается глубоким "совком"... К сожалению...
О каком НАТО мы можем сейчас говорить?
У нас, на сегодня, война с такими-же голосракими, как и мы сами......
Мы устояли. За это нам (некоторым из нас) честь и хвала......
НАТО не пойдет в воюющую страну по следующим причинам:
-кто хочет воевать с рюззгим орком??? Кроме нас-никто...........
-как перевести воюющую страну на стандарты НАТО??? (хотя-бы, тупо технические?)
-кто будет за это платить??? (Думаете Немецкому, Австрийскому или даже Чешско-Польскому бюргеру это нужно??? Я не говорю про Британию, Америку, Австралию и т.д.)
-и еще куча проблем........
"Восточные братья"- это наша проблема и , как мы ее решим, так и будем дальше жить......
Выстоим- респект нам.....
Ляжем под них..................................
Да не согласен я! - Что, с Энгельсом или с Каутским? - С обоими!
Тепер можна не боятися через фірми-прокладки гнати бабло в офшори. Нікого сажати не будуть. Забудьте.