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 Политика Украины
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Все про:договор (271) Зеленский (2922) НАТО (6453) Порошенко (17796) членство в НАТО (326)

 Порошенко ответил на идеи новых международных договоров команды Зеленского: "Такой уже есть, договор НАТО, присоединяйтесь". ВИДЕО

Наибольшей гарантией безопасности для Украины в современном мире является Вашингтонский договор, сотрудничество с НАТО и вступление в эту организации безопасности как можно скорее.

Об этом на конференции Киевской территориальной организации партии заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Планируем подписание масштабного международного договора, который гарантирует территориальную целосность Украины, - Ермак

"Сейчас говорят, что нам нужна мощная, всеобъемлющая такая сделка, которая бы надежно защищала интересы Украины. Было два надежных договора: Вашингтонский договор и Варшавский договор. Вашингтонский договор - действующий мощный безопасный эффективный договор, который был подписан в 1949 году. Этот договор - НАТО. Подпишите, присоединитесь и не нужно изобретать велосипед. Его не существует. Для этого надо в декабре месяце поехать на саммит, включить в повестку дня вопрос относительно плана действий по членству Украины в НАТО. Если они отказываются ехать - значит есть другие мотивы. Задача "Европейской солидарности" - защищать движение Украины в НАТО не только болтовней, а конкретрими делами. Не предложениями выслать инструктаров НАТО из страны, что развертывание миссии НАТО в Украине не актуально, чтобы не раздражать Путина. А позицией постепенного движения вперед", - заявил Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/v3149927
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко ответил на идеи новых международных договоров команды Зеленского
Что-то я не припомню, чтобы соевого мародёра команда Зеленского о чём-то спрашивала Порошенко ответил на идеи новых международных договоров команды Зеленского: "Такой уже есть, договор НАТО, присоединяйтесь" - Цензор.НЕТ 1325
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Опять этот барыга-мародер на крови вылез, гадости про зеленского говорит!!! Порошенко ответил на идеи новых международных договоров команды Зеленского: "Такой уже есть, договор НАТО, присоединяйтесь" - Цензор.НЕТ 1968
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Опять этот барыга-мародер на крови вылез, гадости про зеленского говорит!!! Порошенко ответил на идеи новых международных договоров команды Зеленского: "Такой уже есть, договор НАТО, присоединяйтесь" - Цензор.НЕТ 1968
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Зєля святий, хай шурує в єврейський монастир!!!!
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Скільки він буде глумитися над президентом, у якого рівень підтримки 85%. 8%-процентний повинен сидіти в тюрьмі - бо він розграбував армію, Україну і мою сусідку бабу Вєру.
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Порошенко так опустив Х**ла, що кремлєботи досі його "мочать".
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видать сильно он в вашу лугандонскую душу насрал
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зелёный сепар мочит пороха ?

мечтай )))
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Як про це ти можеш знати, якщо працював на мародера?
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Он сейчас не занят...Ему бы на допросы ходить, а не комментировать. Уже 13 уг. дел..........
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а шо там, реванширующие вато-рыги портновы с трубами все дела клепают? шо-то конкретное вменяют, или так - бла-бла-бла, организация массового геноцида ваты в Одессе?
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так а за шо 13 дел рыговские ублюдки наклепали, не знаете?
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Как там "Сваты" и прочая чушь от ЗЕШефиров, снятая на бюджетные паРашкинские деньги поживает в паРашкинском прокате?...
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не нравятся сваты ,смотри порнуху ,соевый. Порошенко відповів на ідеї нових міжнародних договорів команди Зеленського: "Такий уже є, договір НАТО, долучайтеся" - Цензор.НЕТ 8365
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ну оно в принципе да, одно и тоже по большому счету. возможно, зебилы так и делают и разницы не замечают
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зебилы, это пороховатники шо ли? соя смотри порно на прямом канале, если сваты не нравятся.
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Т.е. тебя заработок на паРашки преЗЕдентом и его партнерами устраивает?...Почему, тогда к Пороху претензии?... Порошенко відповів на ідеї нових міжнародних договорів команди Зеленського: "Такий уже є, договір НАТО, долучайтеся" - Цензор.НЕТ 8907
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наличие фальсификата Рошен в кацапсинских магазинах только подчеркивает международный авторитет этой украинской кондитерской компании.
а интересно, свинособаки не в курсе, что торты надо в холодильниках хранить?
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пороховатник с чего ты решил ,что это фальсификат?..за 800 деревянных навряд ли там поставят на прилавок фейк. Просто вам соевым хоть ссы в глаза ,вы то потери пульса будете визжать ,то петина роса.
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Боров, так виглядає справжня фірмова упаковка

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Пэтя, единственная "сделка", которая тебе "нужна" ныне - это сделка со следствием.
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Для евреев, как и для кацапов--законы не писаны. У них закон только один--как украсть деньги
Порошенко ответил на идеи новых международных договоров команды Зеленского: "Такой уже есть, договор НАТО, присоединяйтесь" - Цензор.НЕТ 7927
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Українці нарешті скинули цю мародерську єврейську мафію і обрали собі президентом істинного етнічного українця!
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Порошенко ответил на идеи новых международных договоров команды Зеленского
Что-то я не припомню, чтобы соевого мародёра команда Зеленского о чём-то спрашивала Порошенко ответил на идеи новых международных договоров команды Зеленского: "Такой уже есть, договор НАТО, присоединяйтесь" - Цензор.НЕТ 1325
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ой, можно подумать тебя там, простого зебила, о чем-то беня-команда спрашивать будет
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Зєля піде шляхом свого радника Кучми - в нікуда. і поведе всю країну до нікчемної бумажки, що обернеться черговою катастрофою для нас.
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посмотри развитие Украины при Кучме и скажи при ком ещё был такой рост?
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смешно. может при стаалине? или при катьке-немке?
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Не трынди, не было при Кучме НИКАКОГО РОСТА---одна стагнация.
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Ти про олігархів і корупцію? Ну це так, при Кучмі що було, то було - і корупція, і олігархат так росло, так росло...
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ріст ВВП 8% і при Ющі був, а ще при Ющі були найбільші іноземні інвестиції (10-11 млрд баксів щороку проти 2,5 млрд при кучмі) і найвищі зарплати в історії України!
Саме при Ющі в 2007 продали 550 тис. нових машин, а в 2008 - 623 тис. Саме нових, не блях якихось там!
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я так понял, что светлейший Петро нас уже привёл в НАТО, а Зеля хочет увести.
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Ага, все петики так пишут. На самом деле, пока с Венгрией не договоримся, ничего не будет.
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Якби не було, але маємо зебільну брехню та нову корупцію. Сумно
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Просрав бездарно каденцію, а тепер намагається повчати.. петя - у тебе було цілих п'ять років для здобутків. Тепер тринди краще на допитах в ДБР..
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Леня з Дніпра - твій клоун лише за сто днів в зовнішній політиці СТІЛЬКИ " наздоБував " , що й Пороху не снилось ! ( Цемах , Автралія , Нідерланди, постіні звінки пуйлу та відвод наших війск і т д
А ще твій клоун просере НАШУ землю, Приватбанк , залізну дорогу і нашу Незалежність ! Жди !
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Шо это за синяк на видео？
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Твій тато прийшов зроботи.
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Вас ввел в оману ник расися? Нет. Это не Мойша Алексеевич в футболке "расися". Так шо сыньоносый гэтьман не может быть его отцом
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Эта та сывочола Свыня, которая рохкала на агрэсывный НАТО с трибуны ВР?
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Соевые шныри не помнят, как пэтюня по раде бегал с шариками "НАТО НЕТ"
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Не. Тогда он уже опять "прынцыпово перебудувався" и строил каверзы втихаря
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Ничего, может и дождёмся
Порошенко ответил на идеи новых международных договоров команды Зеленского: "Такой уже есть, договор НАТО, присоединяйтесь" - Цензор.НЕТ 7159
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Почему Хряк сам не присоединился к НАТО?
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После того как перестали стрелять
Давайте поговорим на тему договоров по статусу Донбасса, и опасности веры в то, что россияне уйдут.
На примере.

Это 11 передача 3 сезона Grand Tour. Проект Амазона.
Автомобильная передача, английский юмор и дорогие автомобили.
И вот ведущие заехали в Грузию и стоят перед колючей проволокой, за которой российские солдаты. И по словам ведущих, россияне ночью берут эту проволоку и передвигают вперед. Таким образом продолжают наступление, отжимая и сейчас землю Грузии. И грузины ничего с этим не могут поделать. Их продолжают захватывать.
Порошенко ответил на идеи новых международных договоров команды Зеленского: "Такой уже есть, договор НАТО, присоединяйтесь" - Цензор.НЕТ 5223

На фото также грузин, ему 84 года. Он просит ведущих вмешаться, так как после очередного "переноса" у него отжали его поле и не дают обрабатывать. Он всю жизнь тут прожил, а теперь потерял всё, русские не пускают его на его землю, которую он обрабатывал всю жизнь.

Порошенко ответил на идеи новых международных договоров команды Зеленского: "Такой уже есть, договор НАТО, присоединяйтесь" - Цензор.НЕТ 3425

Ему конечно же никто не поможет. И Европа, и остальные - тоже. Ведь русские войска находятся там совершенно официально. Потому что Саакашвили подписал план Медведева-Саркози и легализировал статус нахождения российских войск. А потом, когда российские войска попросили вывести, Россия отказалась так как заявила что Грузия не выполнила какие то обязательства по плану Медведева-Саркози. Какие? А неважно. Ваши доказательства - не доказательства. Россия это умеет.

Сейчас у Саакашвили всё норм. У него есть своя политическая партия, которая даже выступала техническим кандидатом на выборах правящей партии в Украине. Сам он прекрасно лег под новую власть. У Миши всё хорошо.
А грузины наблюдают как их земли продолжает отжимать Россия, в последствии мудрой внешней политики Михаила Николозовича.

России начхать на международные договоры. Как говорил великий инстаграмный философ Джейсон Стетхем - "Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан".
Россия выполняет свои геополитические и в том числе - военные цели на территории Украины. Подписывая с ней какие то договоренности в этом направлении надо изначально предполагать что тебя постараются обмануть. Беря на себя взаимные обязательства с Россией, ты должен задуматься, есть ли механизмы которые принудят Россию выполнить свою договоренность, в то время как ты будешь выполнять свою. Если нет - то лучше и не ввязываться.

Понимают ли это люди которые вчера собрали ветеранов, активистов и политических аналитиков?
Встреча показала что нет.
А это значит что в случае провала, у них всё будет хорошо. Даже не в этой стране.
А вот вы можете оказаться на месте этого грузина.
Серж Марко
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Петя как заурядный цензоровский порохобот - лишь бы кинуть на вентилятор. Прекрасно ведь понимает - страну с нерешенными территориальными спорами в НАТО не берут. В краткосрочной перспективе не светит, а риск агрессии со стороны РФ остается.
Мародер как отвергнутый любовник - готов мстить Украине.
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Перечень реальных «достижений» Порошенко.

Это было «достигнуто» всего лишь за первый срок. А что еще можно «достигнуть» за второй, мне даже страшно представить…

А вот и список этих самых «реальних справ»:

- Первое место в Европе по уровню бедности.

- Первое место в Европе по темпам инфляции.

- Первое место в Европе по темпам роста цен.

- Первое место в Европе по уровню девальвации национальной валюты.

- Первое место в рейтинге самых низких европейских зарплат.

- Первое место в Европе по уровню коррупции.

- Первое место в Европе по уровню смертности.

- Первое место в мире по потере трудовых ресурсов.

И это далеко не полный перечень его «достижений». Правда, впечатляет?

И заметьте, это было «достигнуто» всего лишь за первый срок. А что еще можно «достигнуть» за второй, мне даже страшно представить…
🤑
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А термосом Нарік з Філаретом балуються. Кожен до себе тягне.
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А ,еще глобальное потепление,землетрясение в Албании и картошка по 20 гривень. Ты методички не попутал?
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Хто хоч раз був у Молдові, Вірменії чи Албанії, той ніколи не напише, що Україна - найбідніша країна Європи...
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Порошенко двигал Украину в сторону мафиозно-рейдерского 37-го года. А Зеленский этот беспредел остановил. Причем не получив еще полноту власти.

Его мало кто за это поблагодарит. Потому что мало кто понимает масштаб ликвидированной угрозы. Да и пробьется ли человеческое "спасибо" через шум бесноватой, слабоумной толпы, до сих пор орущей "дякуємо"?
🤑
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Бича выгнали из дома, а он сидит под забором и лает.
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Кто этот черт и кого пипчет, что он там кому "ответил"? Отвечать придется в суде- за воровство, коррупцию и мародерство. А пока тебя, облако в штанах, никто и не спрашивал!
Цензор превратился в цитатник барыги. 5 лет его пиарил. Была надежда, что когда народ пошлет его в эротическое путешествие, не будет его здесь так много. Ан нет!
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Кому Ви, пане Президенте, втовковуєте? Для Зеленої шмарклі та її ЗеМанди це все вища математика. Вони про все дагаварятся і сайдутся где-то на половінє.

ГЛАВНАЄ НАДА Ж ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!
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Ответун, мля...

Стрелы блещут за спиною,
Топчет конь степную ширь.
Это скачет Шоколадный,
Наш Панамский богатырь.
Шапка золотом расшита,
Меч горит как бирюза.
Олигархам он - защита,
А для БЮТа он - гроза.
Выйдет в поле - жнет и пашет.
В город выйдет - там народ:
«Шоколадный ! Пенсий!!!! Каши!»
Всех накормит, всем нальет.
А потом, присев в сторонке,
Для сирот и бедноты
Отливает он коронки,
Ставит зубы и мосты.
Но сограждане упорны,
Не смотря на славный труд,
Все равно «барыжьей мордой»
Шоколадного зовут.
🤑
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Перейшов на кацапську мову? Тобі Зе нормальної пенсії не дасть, бо ти працювати лінувався Порошенко відповів на ідеї нових міжнародних договорів команди Зеленського: "Такий уже є, договір НАТО, долучайтеся" - Цензор.НЕТ 3808
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Ребята! Не рвите себе нервы и другие части тела...???
Украина, пока, остается глубоким "совком"... К сожалению...
О каком НАТО мы можем сейчас говорить?
У нас, на сегодня, война с такими-же голосракими, как и мы сами......
Мы устояли. За это нам (некоторым из нас) честь и хвала......
НАТО не пойдет в воюющую страну по следующим причинам:
-кто хочет воевать с рюззгим орком??? Кроме нас-никто...........
-как перевести воюющую страну на стандарты НАТО??? (хотя-бы, тупо технические?)
-кто будет за это платить??? (Думаете Немецкому, Австрийскому или даже Чешско-Польскому бюргеру это нужно??? Я не говорю про Британию, Америку, Австралию и т.д.)
-и еще куча проблем........
"Восточные братья"- это наша проблема и , как мы ее решим, так и будем дальше жить......
Выстоим- респект нам.....
Ляжем под них..................................
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Нет слов, ничего по делу не сказано ,а ведь Порох прав,но кроме тупой блевотины от зеликов,и размахивания конечностями , ни слова по теме. Стадо шакалов ,"выслать инструктаров НАТО из страны,развертывание миссии НАТО в Украине не актуально, чтобы не раздражать путлера"- вам больше импонирует? кацапье и зелики за одно ,совпадение - не думаю.
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Вчора була розмова про мову і усі побачили закономірність того, що усі хто не бажає вчити українську мову є зебілами та кацапами.
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зате Зе вміє грати на музичних інструментах
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петя пшик ...дуже потужно затянул свою апазиционну пэсню в духе шарикова :
Да не согласен я! - Что, с Энгельсом или с Каутским? - С обоими!
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ты это лягушатникам с немцами расскажи....
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Петя забыл расшифровать преЗЕденту абривиатуру НАТО, а то он не в курсе... Порошенко відповів на ідеї нових міжнародних договорів команди Зеленського: "Такий уже є, договір НАТО, долучайтеся" - Цензор.НЕТ 1193
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А ще Зе юридично узаконив фірми-прокладки. Вже встиг сьогодні. І називається це полегшенням роботи підприємцям. І це точно.
Тепер можна не боятися через фірми-прокладки гнати бабло в офшори. Нікого сажати не будуть. Забудьте.
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