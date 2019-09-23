 Воины полка "Азов" почтили память погибших побратимов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Полк "Азов" имеет много традиций, которые соблюдает и которые чтит каждый воин ​​подразделения. Одной из важнейших и самых зрелищных является традиция чествования памяти погибших побратимов. В этом году азовцы уже в пятый раз собрались возле азовского кургана с мечами, чтобы вспомнить каждого из тех, кто бок о бок с нами защищал Родину от врага, но чей земной путь и чья борьба оборвались на поле боя", - говорится в сообщении пресс-службы полка, передает Цензор.НЕТ.

"2019 г стал для азовцев годом испытаний, годом побед и горьких потерь. Восемь месяцев наше подразделение достойно защищало родную землю на Светлодарской дуге. Наши воины доказали как воинам других подразделений, так и сепаратистам и российским наемникам, что азовцы действительно одними из лучших. Они готовы стоять за Украину до последней капли крови. Их работа слаженная и самоотверженная. Но как бы ни хотелось и не мечталось - на войне не бывает без потерь. К большому сожалению, за эти восемь месяцев на передовой погибли четыре наши побратима: Максон, Круглый, Бич и Шах. Каждый из них был достойным воином, гибель которых стала действительно большой потерей для побратимов и подразделения", - отметили в "Азове".

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"Слава Украине! Два дня назад на этом же месте я строил полк и награждал личный состав. Наградами, которые вы заработали кровью и потом. К великому сожалению, четыре воина, которые навеки останутся в нашем строю, были награждены посмертно. Им выпала честь погибнуть в бою за родную землю и сделать бесценный вклад в независимость нашего государства. Наконец-то "Азову" выпала реальная возможность посмотреть врагу в лицо и отомстить за каждого павшего побратима. Мы доказали, что украинская армия может идти вперед. Мы доказали, что украинская армия способна побеждать. И наш лозунг "Пам’ятаємо! Помстимося!" остался для нас не просто словами. Слава Нации", - отметил командир полка друг Рэдис.

"Сегодня мы вспоминаем наших братьев. Тех, кого нет с нами, кто погиб на этой войне. Мы будем вспоминать их такими, какими они были - молодыми, смелыми, принципиальными, храбрыми. Рядовой обыватель, возможно, скажет: такие молодые и погибли зря, ни за что. Он врет. Они будут жить вечно. Никто не вспоминает раба или актера времен Древней Греции. Но все помнят о 300 спартанцах, все помнят о героях Фермопил или Марафон. Никого не заинтересует аптекарь времен Богдана Хмельницкого, но всегда будут помнить кто такой Богун и Кривонос. Кто те 300 казаков, погибшие, прикрывая армию под Берестечком. Наши братья будут жить в истории. Их короткая жизнь была наполнена смыслом значительно больше, чем жизнь большинства обывателей. Пройдет сто лет и люди не смогут вспомнить фамилии либо не будут интересоваться ни работниками, которые в самое тяжелое время уехали из страны, ни украинскими олигархами настоящего. Но героев этой войны, героев "Азова", - их будут помнить. Этот день, возможно, нужен больше не им, потому что они уже живут в вечности. Он нужен нам для того, чтобы помнить, что лучшие отдали свою жизнь за наше дело и наше дело чести довести их борьбу до победного конца. Слава Нации", - рассказал основатель и первый командир "Азова" Андрей Билецкий.

Далее на экране перед собравшимися начали появляться фото и звучать позывные, даты, обстоятельства и место гибели каждого из 38 погибших азовцев и весь строй восклицал "Помстимося!".

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"38 погибших азовцев. 38 щитов были подняты на торжественной мистерии на площади возле кургана. На каждом из щитов позывной воина, которого физически уже, к сожалению, нет в строю. Но присутствие каждого будто чувствуется рядом. В этот день кажется, что все павшие азовцы пришли к нам, чтобы напомнить ради чего они погибли, чтобы напомнить, что они всегда с нами и готовы невидимым щитом прикрыть в бою своих побратимов. В конце мистерии была объявлена ​​минута молчания, после которой яркими молниями минометных залпов запылало небо. Помним каждого, кто отдал свою жизнь за родную землю и отомстим за смерть лучших сынов нашей нации. Их имена навеки войдут в историю борьбы за Украинское государство", - резюмировали в "Азове".

Далее приводим списко погибших воинов-"азовцев" на языке оригинала:

Бійці, пам’ять про яких навічно житиме в наших серцях:

• Балаган — 04.08.2014 — Мар’їнка

• Береза — 10.08.2014 — Іловайськ

• Світляк — 10.08.2014 — Іловайськ

• Маджахед — 11.08.2014 — Іловайськ

• Хома — 20.08.2014 — Іловайськ

• Аксьон — 20.08.2014 — Іловайськ

• Дєрзкий — 23.08.2014 — Іловайськ

• Кузьміч — 26.08.2014 — Новоазовськ

• Сокіл — 23.09.2014 — Іловайськ

• Бєлаз — 12.12.2014 — Павлопіль

• Тихий — 12.12.2014 — Павлопіль

• В’єтнам — 28.12.2014 — блокпост під Маріуполем

• Бізон — 28.01.2015 — Гранітне

• Вальтер — 28.01.2015 — Гранітне

• Уж — 05.02.2015 — Дзержинське

• Брат — 11.02.2015 — Широкине

• Бенч — 14.02.2015 — Широкине

• Ернест — 14.02.2015 — Широкине

• Чемпіон — 14.02.2015 — Широкине

• Акела — 15.02.2015 — Широкине

• Козак — 15.02.2015 — Широкине

• Кутуз — 15.02.2015 — Широкине

• Сіф — 15.02.2015 — Широкине

• Чавур — 15.02.2015 — Широкине

• Амброс — 18.02.2015 — Широкине

• Сатана — 19.04.2015 — Широкине

• Дюшес — 31.05.2015 — Широкине

• Дюс — 10.06.2015 — Широкине

• Ратибор — 30.06.2015 — Широкине

• Француз — 26.03.2016 — Павлопіль

• Ніж — 23.10.2016 — Мар’їнка

• Баррет — 09.03.2018 — Водяне

• Упрямий — 14.03.2018 — Водяне

• Подгон — 20.04.2018 – під Маріуполем

• Круглий – 07.06.2019 – Світлодарська дуга

• Максон – 07.06.2019 – Світлодарська дуга

• Біч – 10.08.2019 – Світлодарська дуга

• Шах – 04.09.2019 – Світлодарська дуга

Загиблі за трагічних обставин:

• Вікинг — 08.01.2015

• Морпех — 13.07.2015

• Кузьміч — 21.07.2016

• Весп — 04.12.2017

• Ватсон — 19.08.2018

• Кіхот – 31.05.2019

• Дартс – 15.09.2019

Бійці, які раніше служили в "Азові" та загинули в рядах інших підрозділів:

• Білий — 13.10.2015

• Спартанець — 28.02.2017

• Растішка — 27.03.2017

• Гюрза-2 — 31.10.2017

• Хмара — 17.01.2018

















