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 Воины полка "Азов" почтили память погибших побратимов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

За 8 месяцев этого года в зоне ООС погибли 4 воина полка "Азов".

"Полк "Азов" имеет много традиций, которые соблюдает и которые чтит каждый воин ​​подразделения. Одной из важнейших и самых зрелищных является традиция чествования памяти погибших побратимов. В этом году азовцы уже в пятый раз собрались возле азовского кургана с мечами, чтобы вспомнить каждого из тех, кто бок о бок с нами защищал Родину от врага, но чей земной путь и чья борьба оборвались на поле боя", - говорится в сообщении пресс-службы полка, передает Цензор.НЕТ.

"2019 г стал для азовцев годом испытаний, годом побед и горьких потерь. Восемь месяцев наше подразделение достойно защищало родную землю на Светлодарской дуге. Наши воины доказали как воинам других подразделений, так и сепаратистам и российским наемникам, что азовцы действительно одними из лучших. Они готовы стоять за Украину до последней капли крови. Их работа слаженная и самоотверженная. Но как бы ни хотелось и не мечталось - на войне не бывает без потерь. К большому сожалению, за эти восемь месяцев на передовой погибли четыре наши побратима: Максон, Круглый, Бич и Шах. Каждый из них был достойным воином, гибель которых стала действительно большой потерей для побратимов и подразделения", - отметили в "Азове".

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"Слава Украине! Два дня назад на этом же месте я строил полк и награждал личный состав. Наградами, которые вы заработали кровью и потом. К великому сожалению, четыре воина, которые навеки останутся в нашем строю, были награждены посмертно. Им выпала честь погибнуть в бою за родную землю и сделать бесценный вклад в независимость нашего государства. Наконец-то "Азову" выпала реальная возможность посмотреть врагу в лицо и отомстить за каждого павшего побратима. Мы доказали, что украинская армия может идти вперед. Мы доказали, что украинская армия способна побеждать. И наш лозунг "Пам’ятаємо! Помстимося!" остался для нас не просто словами. Слава Нации", - отметил командир полка друг Рэдис.

"Сегодня мы вспоминаем наших братьев. Тех, кого нет с нами, кто погиб на этой войне. Мы будем вспоминать их такими, какими они были - молодыми, смелыми, принципиальными, храбрыми. Рядовой обыватель, возможно, скажет: такие молодые и погибли зря, ни за что. Он врет. Они будут жить вечно. Никто не вспоминает раба или актера времен Древней Греции. Но все помнят о 300 спартанцах, все помнят о героях Фермопил или Марафон. Никого не заинтересует аптекарь времен Богдана Хмельницкого, но всегда будут помнить кто такой Богун и Кривонос. Кто те 300 казаков, погибшие, прикрывая армию под Берестечком. Наши братья будут жить в истории. Их короткая жизнь была наполнена смыслом значительно больше, чем жизнь большинства обывателей. Пройдет сто лет и люди не смогут вспомнить фамилии либо не будут интересоваться ни работниками, которые в самое тяжелое время уехали из страны, ни украинскими олигархами настоящего. Но героев этой войны, героев "Азова", - их будут помнить. Этот день, возможно, нужен больше не им, потому что они уже живут в вечности. Он нужен нам для того, чтобы помнить, что лучшие отдали свою жизнь за наше дело и наше дело чести довести их борьбу до победного конца. Слава Нации", - рассказал основатель и первый командир "Азова" Андрей Билецкий.

Далее на экране перед собравшимися начали появляться фото и звучать позывные, даты, обстоятельства и место гибели каждого из 38 погибших азовцев и весь строй восклицал "Помстимося!".

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"38 погибших азовцев. 38 щитов были подняты на торжественной мистерии на площади возле кургана. На каждом из щитов позывной воина, которого физически уже, к сожалению, нет в строю. Но присутствие каждого будто чувствуется рядом. В этот день кажется, что все павшие азовцы пришли к нам, чтобы напомнить ради чего они погибли, чтобы напомнить, что они всегда с нами и готовы невидимым щитом прикрыть в бою своих побратимов. В конце мистерии была объявлена ​​минута молчания, после которой яркими молниями минометных залпов запылало небо. Помним каждого, кто отдал свою жизнь за родную землю и отомстим за смерть лучших сынов нашей нации. Их имена навеки войдут в историю борьбы за Украинское государство", - резюмировали в "Азове".

Далее приводим списко погибших воинов-"азовцев" на языке оригинала:

Бійці, пам’ять про яких навічно житиме в наших серцях:
• Балаган — 04.08.2014 — Мар’їнка
• Береза — 10.08.2014 — Іловайськ
• Світляк — 10.08.2014 — Іловайськ
• Маджахед — 11.08.2014 — Іловайськ
• Хома — 20.08.2014 — Іловайськ
• Аксьон — 20.08.2014 — Іловайськ
• Дєрзкий — 23.08.2014 — Іловайськ
• Кузьміч — 26.08.2014 — Новоазовськ
• Сокіл — 23.09.2014 — Іловайськ
• Бєлаз — 12.12.2014 — Павлопіль
• Тихий — 12.12.2014 — Павлопіль
• В’єтнам — 28.12.2014 — блокпост під Маріуполем
• Бізон — 28.01.2015 — Гранітне
• Вальтер — 28.01.2015 — Гранітне
• Уж — 05.02.2015 — Дзержинське
• Брат — 11.02.2015 — Широкине
• Бенч — 14.02.2015 — Широкине
• Ернест — 14.02.2015 — Широкине
• Чемпіон — 14.02.2015 — Широкине
• Акела — 15.02.2015 — Широкине
• Козак — 15.02.2015 — Широкине
• Кутуз — 15.02.2015 — Широкине
• Сіф — 15.02.2015 — Широкине
• Чавур — 15.02.2015 — Широкине
• Амброс — 18.02.2015 — Широкине
• Сатана — 19.04.2015 — Широкине
• Дюшес — 31.05.2015 — Широкине
• Дюс — 10.06.2015 — Широкине
• Ратибор — 30.06.2015 — Широкине
• Француз — 26.03.2016 — Павлопіль
• Ніж — 23.10.2016 — Мар’їнка
• Баррет — 09.03.2018 — Водяне
• Упрямий — 14.03.2018 — Водяне
• Подгон — 20.04.2018 – під Маріуполем
• Круглий – 07.06.2019 – Світлодарська дуга
• Максон – 07.06.2019 – Світлодарська дуга
• Біч – 10.08.2019 – Світлодарська дуга
• Шах – 04.09.2019 – Світлодарська дуга

Загиблі за трагічних обставин:
• Вікинг — 08.01.2015
• Морпех — 13.07.2015
• Кузьміч — 21.07.2016
• Весп — 04.12.2017
• Ватсон — 19.08.2018
• Кіхот – 31.05.2019
• Дартс – 15.09.2019

Бійці, які раніше служили в "Азові" та загинули в рядах інших підрозділів:
• Білий — 13.10.2015
• Спартанець — 28.02.2017
• Растішка — 27.03.2017
• Гюрза-2 — 31.10.2017
• Хмара — 17.01.2018

Воины полка Азов почтили память погибших побратимов 01
Воины полка Азов почтили память погибших побратимов 02
Воины полка Азов почтили память погибших побратимов 03
Воины полка Азов почтили память погибших побратимов 04
Воины полка Азов почтили память погибших побратимов 05
Воины полка Азов почтили память погибших побратимов 06
Воины полка Азов почтили память погибших побратимов 07
Воины полка Азов почтили память погибших побратимов 08
Воины полка Азов почтили память погибших побратимов 09

Источник: https://censor.net.ua/v3149902
 
   
 Топ комментарии
 
Спасибо, парни, что не дали кацапам завоевать Украину. Слава и честь Вам!!!
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Шкварити "іхтамнєтов" - свята справа.
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Спасибо, парни, что не дали кацапам завоевать Украину. Слава и честь Вам!!!
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Шкварити "іхтамнєтов" - свята справа.
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похоже на ночь длинных лучей
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шо. там сплошь джеддаи кличут хай магстру йоде?
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Низький уклін Вам ,Воїни! Янгола охоронця Вам козаки,та перемоги!
Слава Україні!!! Вічна шана загиблим за незалежність нашої Ненькі!
Бережи Вас Сила Небесна,хлопчики рідні ..
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Сподіваюсь ці хлопці не відступлять і далі захищатимуть державу, як захищали її їхні полеглі побратими.
Героям слава !
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Антураж явно подорвет пуканы кацапов и местной "ватной" публики,в том числе толкущейся у властного корыта.
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Вічна память! Але памятайте, самий страшний ворог в середині нас..... І ще одне, я вже неодноразово говорив, що це запоганяла, як ви називаєте позивні? В людей з гордістю і відчуттям гідності є імена, прізвища, по-батькові. Ви ж не гопота з девяностих типу - нарік, чіта, чи гноми. Ви захисники Батьківщини! Майте гідність та честь! Чи таким чином ви ховаєтесь від ворога на випадок, що якщо вороги всередині зілють Україну, то ви заховаєтесь за поганя...позивними. Не заховаєтесь. Зараз інформаційний час. Любого можна при бажанні ідентифікувати. То ж сенсу не має. А виглядає з боку принизливо. Я б не дозволив нікому мені поганяло ліпити. Це моя точка зору.
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Интересно, шо скажет Азов, когда Портнов-Труба и на них дело заведут?

Или на них по какой-то причине не заведут?
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точно, что они ничего говорить не будут, они просто сделают...., у нас должна быть непрерывная история про наших воинов, про наших героев, рашисты хотели ее вымарать и заставить нас забыть, что среди украинцев всегда были храбрые воины, которые не боялись защищать свою землю и за нее умереть..., рашикам этого не понять, они стойловые животные...
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Вот есть же эти косплеящие клоуны готовые подыхать, зачем туда срочников посылать, объявлять призыв? Или их недостаточно. Пусть где нужно мясо посылают их. А людей которых силой загребли берегут. Только 4 погибших за 8 месяцев, где они прячутся?
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