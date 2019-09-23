 "Руки геть від спрощеної системи!" - активисты пикетируют Офис президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор,НЕТ
Представители малого бизнеса, ФОПы, вышли с пикетом под здание администрации. Они требуют от президента Зеленского ветировать принятые Радой законопроекты о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (№1073 и №1053-1). Активисты озвучили в микрофон свои требования, а также передали их в ОП.
Также они держали в руках транспаранты: "Великі штрафи породжують корупцію", "Руки геть від спрощеної системи!", "Не рубите сук, на котором сидите" и др.
"Завтра будем жить в другой стране: РРО каждому, стукаческий кэшбек, штрафы за неповиновение", - заявили организаторы митинга.
Видео: Олег Богачук, Цензор,НЕТ
Голоса: 18 тыс.
16 тыс. - Порошенко
1,2 тыс. - Зеленський
Это фоп или супермаркет?
А зебілята в курсі що отримати товар наложенним платежом тепер буде зась.
Бо фіскального чеку то нема.
Та і взагалі перерахувати на картку також тепер все.
Контроль не виправдовує себе ніколи - всі дорослі, всі все розуміють.
А може це нова колективізація у сталінському дусі, чи ії початок ?