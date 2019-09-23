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Все про:вето (303) Зеленский (2922) пикет (603) упрощенка (19) Офис Президента (110)

 "Руки геть від спрощеної системи!" - активисты пикетируют Офис президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 августа, под Офисом президента в центре Киева прошел митинг с требованием к Владимиру Зеленскому ветировать законопроекты №1073 и №1053-1 (о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор,НЕТ

Представители малого бизнеса, ФОПы, вышли с пикетом под здание администрации. Они требуют от президента Зеленского ветировать принятые Радой законопроекты о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (№1073 и №1053-1). Активисты озвучили в микрофон свои требования, а также передали их в ОП.

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Также они держали в руках транспаранты: "Великі штрафи породжують корупцію", "Руки геть від спрощеної системи!", "Не рубите сук, на котором сидите" и др.

"Завтра будем жить в другой стране: РРО каждому, стукаческий кэшбек, штрафы за неповиновение", - заявили организаторы митинга.

.Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 01
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 02
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 03
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 04
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 05
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 06
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 07
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 08
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 09
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 10
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 11
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 12
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 13
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 14
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 15
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 16
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 17
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 18
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 19

Видео: Олег Богачук, Цензор,НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3149887
 
   
 Топ комментарии
 
Говорят собаки похожи на своих хозяев:

"Руки геть від спрощенної системи!" - активисты пикетируют Офис президента с требованием ветировать законы, расширяющие обязательное использование кассовых аппаратов - Цензор.НЕТ 4777
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Нет уж. Проголосовали за Зе! Теперь пути назад нету. Будет как Игорь Валерьевич приказал!!!
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кстати, точно так же магазиньі теряют своих клиентов из-за колхозности обслуживания и предложения.
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хаха, так есди все поедут в город, то сарай и так закроется.
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Маршрутка - тоже ФОП. Так что из продавцов уйдут в маршрутчики и контролеры. Не все ли равно
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фоп, но там одна цена и одна услуга. тупой пример.
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это не пример, а попытка обьяснить систему. Если все так просто, то займись сам ФОП. " Озолотишься".
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с тобой все ясно, у тебя мозгов хватает как у училок, тянуть с наименшего звена, крайнего. сразу видно, продукт какой школьі тьі есть.
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Сытый голодного не розумеет. Сначала попробуй хоть что-то организовать с этими налогами, а потом поговорим
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слушай, в цивилизации все все организовьівают. вьі ж хотите, что б вам в рот все готовое положили. вьіторговьівайте себе условия, только там - вьіше, а у вас мозгов не хватает, как у училок там вьіше себе вьітогровать, так получается.
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даже если я себе что-то организую ПРИ ЛЮБЬІХ НАЛОГАХ И УСЛОВИЯХ, есть еще покупатель, клиент, которьій тоже имеет право на условия. а тьі его игноришь, совок-постсовок. єти налоги и условия должньі включать и клиента, потому что благодаря ему тьі фоп.
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Когда в Мариуполе в 2014 году была угроза захвата, то закрылись все крупные сети. И остались работать только маленькие маназины у дома и рынки. И только там можно было купить хлеб, сахар и прочую еду.
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при чем здесь єто? долго думал и придумал, шоб ище так ляпнуть в качестве аргумента, ага? а вот если бьі покупатель бьіл осознанньім и знающим себе цену, то тьі б закрьілся еще до угрозьі зазвата, не вьідавая чеки.
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ааа, большие сети закрьілись, а мелоч стала чеки вьідавать?
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Борятся с детенизацией, загоняя при этом еще больше в тень)))
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а Польше он будет делать, как сейчас хотят ввести и молча будет делать.
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Зебіли почали щось підозрювати. 🧐
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Надо было бы журналистам, спросить за кого они голосовали)))
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да уж эти "барыги" всепогодные - и дожди их полощут, и солнце жарит, и морозы жмут, а они сволочи на асфальте наживаются
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должно бьіь сделано так, чтоб устраивало всех. для єтого делаются исследования, люди пишу дисертации и по ним вводятся нововведения. а у нас - одному стукнуло в голову, ввели и потом сраньім нагору.
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Все уже было и не один раз. Помню, как Тимошенко сразу после Оранжевой революции так же тала закручивать гайки упрощенцам, вместо того, чтобы ловить большую рыбу. "Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента - Цензор.НЕТ 6257
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Ребята, а откуда в ВР взялись эти законы или поправки? Может эта детвора сочинила? Серьёзно верите? Вы сейчас обращаетесь за ветированием туда откуда эти законопроекты и пришли в парламент. Поймите наконец, олигархам эта "упрощёнка" как кость в горле, почти все правительства хотели её ликвидировать под влиянием тех или иных монополистов. Ну не нужна она Пинчукам-Коломойским! Если раньше в защиту вставали отдельные нардепы, целые депутатские фракции, шли жёсткие дискуссии в комитетах, то сейчас у нас власть по главной оси Президент-ВР-Правительство едина, как в СССР. А может оно и к лучшему, что не будет упрощёнки? Смотрите, при Порохе молодёжь массово свалила за границу использовать или осваивать рабочие профессии. И улучшили своё мат. состояние, и стране валютой помогли курс доллара сдерживать. А при нынешней власти предприниматели (которые в большинсве своём за эту власть и голосовали) за границу потянутся... Обо всех странах не знаю, потому скажу только о тех, в которых уже обосновались и очень успешно ведут небольшой бизнес знакомые. Большинство местных властей Польши и Чехии включат вам зелёный свет на предпринимательство (оренда-покупка земельных участков, недорогая оренда помещений, беспроцентные кредиты, налоговые каникулы и т.д.). Видите, нет худа без добра...
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Олександр, а ты вообще-то за Украину? Или это у тебя сарказм такой?
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У маршрутчиков звенит в карманах безумный неучтенный кэш.
Это фоп или супермаркет?

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Наверно поэтому у маршрутчиков дефицит водителей и никто не хочет идти на эту работу?
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у маршрутчиков еще показателем есть условия труда и социальньіе гарантии. все на уровне как получится,т.е. никак.
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Доречі.
А зебілята в курсі що отримати товар наложенним платежом тепер буде зась.
Бо фіскального чеку то нема.
Та і взагалі перерахувати на картку також тепер все.
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А ведь я уверен,что очень многие из возмущающихся голосовали за зелю.Вы сделали себя вместе.
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Среди круга общения есть несколько рыночных (человек 5-6). Так вот, из них за Зе-президента были 100%
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єто надо вводить не зависимо от президента. Любая торгующая будка должна давать чек покупателю.
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Яник номер 2 прийшов до влади. Сумненько "Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента - Цензор.НЕТ 2758
Контроль не виправдовує себе ніколи - всі дорослі, всі все розуміють.

А може це нова колективізація у сталінському дусі, чи ії початок ?

"Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента - Цензор.НЕТ 8525

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