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Все про:вето (303) Зеленский (2904) пикет (603) упрощенка (19) Офис Президента (106)

 "Руки геть від спрощенної системи!" - активисты пикетируют Офис президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 августа, под Офисом президента в центре Киева прошел митинг с требованием к Владимиру Зеленскому ветировать законопроекты №1073 и №1053-1 (о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор,НЕТ

Представители малого бизнеса, ФОПы, вышли с пикетом под здание администрации. Они требуют от президента Зеленского ветировать принятые Радой законопроекты о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (№1073 и №1053-1). Активисты озвучили в микрофон свои требования, а также передали их в ОП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "У тебя есть телефон, есть application, ты выдал чек - и все отлично", - нардеп Лерос о фискальных инициативах "Слуги народа"

Также они держали в руках транспаранты: "Великі штрафи породжують корупцію", "Руки геть від спрощенної системи!", "Не рубите сук, на котором сидите" и др.

"Завтра будем жить в другой стране: РРО каждому, стукаческий кэшбек, штрафы за неповиновение", - заявили организаторы митинга.

.Руки геть від спрощенної системи! - активисты пикетируют Офис президента 01
Руки геть від спрощенної системи! - активисты пикетируют Офис президента 02
Руки геть від спрощенної системи! - активисты пикетируют Офис президента 03
Руки геть від спрощенної системи! - активисты пикетируют Офис президента 04
Руки геть від спрощенної системи! - активисты пикетируют Офис президента 05
Руки геть від спрощенної системи! - активисты пикетируют Офис президента 06
Руки геть від спрощенної системи! - активисты пикетируют Офис президента 07
Руки геть від спрощенної системи! - активисты пикетируют Офис президента 08
Руки геть від спрощенної системи! - активисты пикетируют Офис президента 09
Руки геть від спрощенної системи! - активисты пикетируют Офис президента 10
Руки геть від спрощенної системи! - активисты пикетируют Офис президента 11
Руки геть від спрощенної системи! - активисты пикетируют Офис президента 12
Руки геть від спрощенної системи! - активисты пикетируют Офис президента 13
Руки геть від спрощенної системи! - активисты пикетируют Офис президента 14
Руки геть від спрощенної системи! - активисты пикетируют Офис президента 15
Руки геть від спрощенної системи! - активисты пикетируют Офис президента 16
Руки геть від спрощенної системи! - активисты пикетируют Офис президента 17
Руки геть від спрощенної системи! - активисты пикетируют Офис президента 18
Руки геть від спрощенної системи! - активисты пикетируют Офис президента 19

Видео: Олег Богачук, Цензор,НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3149887
 
   
 Топ комментарии
 
Говорят собаки похожи на своих хозяев:

"Руки геть від спрощенної системи!" - активисты пикетируют Офис президента с требованием ветировать законы, расширяющие обязательное использование кассовых аппаратов - Цензор.НЕТ 4777
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Нет уж. Проголосовали за Зе! Теперь пути назад нету. Будет как Игорь Валерьевич приказал!!!
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В смысле? Паликмахтерские и шиномонтажи не должны укрываться от налогов, не выдавая чеки? Да так завтра еще и евробляхерам ставки снизят? Так можно и до антипоросячих вещей договориться. А Ахметова нет! Петро Порошенко сказал в 2014-м : олигархив нэ будэ! А он же не брешет? Или как?
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так в 2019-м, ровно через пять лет, их и не стало. "Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента - Цензор.НЕТ 3634 ты видишь олигархов? тебе к наркологу. или ты не веришь своему зебуину?
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И 73% из этих пикетчиков угадайте кто? "Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента - Цензор.НЕТ 7077
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НУ ШО Я И ПИСАЛ - ЗЕБИЛЫ - ВЫНЕСЕМ ВОВУ КАК И ВИТЮ
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всі мають сплачувати податки повністю як в усьому цивілізованому світі.. тому зрозуміло чому горять пєрдаки мєлкага бізнєса та фопівців..чому я сплачую до копійки а ці ненажери не хочуть? не подобається? є Польща, вперед на заробітки
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и что ты в Польше видел в любой будке кассовый аппарат? В том то и дело что хотят под одну гребенку всех подмять. Есть группы товаров с которыми согласен должен быть кассовый аппарат, а зачем такое в будке с носками или кремом для обуви?
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Налоги нужно платить. Но когда это требует тот, кто их не платил годами в бюджет воюющей страны..............









Vinainochka

@Vinainochka

·1 год

Це якийсь сюрреалізм.
Зеленський: Ми не зможемо відродити економіку, якщо люди не будуть платити податки.
І це говорить людина, яка за 3 роки придбала нерухомості на 300 мільйонів гривень, при цьому майже всі його юрособи збиткові, тобто не сплачують податки.
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СМЕШНО КАК ХОЛУИ ДАЖЕ В ТЕМЕ НАЛОГОВ УМУДРЯЮТСЯ ПОКАЗЫВАТЬ СВОЁ ХОЛУЙСТВО И ГЛУБОКУЮ БОЛЬ ЗА ХОЗЯИНА ОТОДВИНУТОГО ОТ КОРМУШКИ. 😂😅😂
ХОЛУИ, ОНИ ТАКИЕ, ИМ НЕ ЗА УКРАИНУ БОЛИТ, ИМ ЗА ХОЗЯИНА ОБИДНА ПАНИМАЕШЬ. 😂😅😂
И ДА ПРАХОХОЛУИ И ЛАХТИНСКИЕ ТРОЛЛИ ПИШУЩИЕ ИЗ ГЛУБИНЫ СИБИРСКИХ РУД, ПОЗВОЛЬТЕ ВАМ НАПОМНИТЬ, ЧТО К ,,УПРОЩЁНКЕ" ВАШ ХОЗЯИН ПАРАШОНКА НЕИМЕЛ, И НЕИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ. ,,УПРОЩЁНКА" - ЭТО НЕЗАСЛУГА ПАРАШОНКИ. ИМЕННО ПАРАШОНКА С САМОГО НАЧАЛА БЫЛ ПРОТИВ ,,УПРОЩЁНКИ". КАК ЖЕ ВЫ КАЦАПЫ ПАЛИТЕСЬ ПОДДЕРЖИВАЯ ПАРАШОНКУ, НО НЕЗНАЯ УКРАИНСКИХ РЕАЛИЙ. 😂😅😂
БУКВАЛЬНО ПО КОМЕНТАМ В ЭТОЙ СТАТЬЕ И МОЖНО ПЕРЕПИСАТЬ ВСЕХ ЛАХТИНСКИХ ПРАХОБОТОВ. 😂😅😂
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Пацачка, еще раз спрашиваю: при чем к этой акции Порошенко?
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УЩЕРБНОЕ, НЕУМЕЮЩЕЕ НИ ЧИТАТЬ, НИ ПОНЯТЬ ПРОЧИТАННОЕ, ДЛЯ ТЕБЯ ПОВТОРЮ - НИ К АКЦИИ, И НИ ПАРАШОНКА, А К ФОРУМУ И ОБСУЖДЕНИЮ, И ВЫ, ЕГО ХОЛУИ И ВАШИ ЛАХТИНСКИЕ КОЛЛЕГИ. 😂😅😂
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Офшорний преЗЕдент, що цілком сидить в кишені офшорного олігарха, розказує своїй скотобазі, як та має чемно нести останнє в общак
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О, всі ті хто працює "в темну" і не сплачує податку зібралися на мітинг! Тварі!!!
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ТАК НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО - ВСЯ СТРАНА ВСТАНЕТ - ХВАТИТ - ПОСЛЕ МАЙДАНА И 5 ЛЕТ ПОМОЩИ АРМИИ - ЭТО ВСЕ РУТИНА - ЗЕБИЛЫ - ЗЕМЛЯ БУДЕТ ГОРЕТЬ У ВАС ПОД НОГАМИ
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не с тех реформ Зе начал. Все ждут что будут наконец брать за яйца Ахметку и ко. а решили нагнуть ларечников "Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента - Цензор.НЕТ 1485
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ДЕЛО НЕ В САМИХ ЧЕКАХ - А В ВИДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ - У НАЛОГОВОЙ БЫЛ ЛЮБИМЫЙ СПОСОБ ЗАЙТИ НА ПРЕДПРИЯТИЕ С ПРОВЕРКОЙ - НАРУШЕНИЕ КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС - Я УЖЕ ЗА ДЕНЬГИ МОЛЧУ - ПРОСТО ВОТ ТВОИ КУМИРЫ КАК С ПРОСТЫМИ ЛЮДЬМИ ПОСТУПАЮТ - ТО О ЧЕМ Я И ПИСАЛ - АБСЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ - ПОРТИТ - АБСОЛЮТНО
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Як це я візьму товар без чека?Бо ти торгаш з під поли?А я тоді-хто?Лох?Люди гинуть в Україні не для того,аби порохоботна торгашна ферма соєва волала на Президента "Зрада".Чумою поморених свиней треба спалити,шкода,але життя продовжується.Слава Україні!
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зебилы начали что-то подозревать.
"Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента - Цензор.НЕТ 1650
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О каких граблях этот плакатик . "Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента - Цензор.НЕТ 4973 . ? Ведь при Пэте и даже Овоще упрощёнка была и никто её не упразднял !! Это " грабли" чисто Зеленского ..

"Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента - Цензор.НЕТ 1407 .
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гы гы))) одну картинко на двоих Стецько выдав? От это зашквар!
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.Ну тогда уже - на трёх . Там ещё и у Цензора , в фотогалерее , такая же .
Зашквар .. "Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента - Цензор.НЕТ 5505 .
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чукча не читатель. и даже не смотритель.
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Звичайна ватна зебілка.
Голосувала за Шмарклю тому що при Порошенко була спрощена система,
але Порох був поганий (друга строка)
і раптово зелений півень клюнув її за інтим.

Типовий представник клубу 73
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Честно говоря эти фоповцы меня столько раз кинули, что поделом!
Вон на рынке нивки есть точки, где они умудряются и чеки печатать и учёт в компьютере вести, а есть суки, которые в лучшем случае подпишутся на коробочке, а потом заявят, что это не их подпись и такого товара у них никогда не было.
А такой был магазин электроники альфа-интеграл.
Тоже отказывался принимать свой брак.
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Даже Ленин во время войны ввел НЕП, что бы народ смог выжить и сам заработать на кусок хлеба. А Володька младший , вроде тоже такой же национальности, но не понимает простейших вещей. А может он не сын профессора?
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Так в Ульянова кажуть також мать була порноактрисою Імператорського театру, а за отцов Вови історія щось загадково мовчить 😁
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Малі спекулянти все ще вірять в богоізбраного Зе-прєзідєнта, ніяк не второпають,що тепер їх будуть драти
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...хорошо, шо царь добрый -- плохо, шо холопы злые...
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Правильно чувак Вофка , мать їхню так, руби сук на якому сидиш . А то "призєдєнтов" багато, а Слуга Урода - один. І кожний призєдєнт-мерзотник бач на халяву жрать хоче. А як же тоді уроди і їхні слуги харчуватися будуть ?
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Разнервничались, расплакались, запугали страшными ценами, жалко стало несчастных. Себя пожалейте. Цены уже перегоняют европейские, доллар падает - цены прут вверх. Да будь он хоть по пять, хоть по три - все равно найдется причина для того, чтобы ни на копейку их не снизить, найдут массу других доводов. Отдыхают в Европе, все видят, все знают. И при переезде туда же никого ничто не останавливает. А у нас нельзя, у нас налоги не те, разоримся, рабочие места потеряются. Так и боритесь против тех налогов, которые не дают вам нормально работать, что мешает? Организуйтесь, доказывайте, бастуйте, требуйте, а не устраивайте очередное показательное шоу, требуя от самых бедных жителей той же Европы сочувствия и поддержки.
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Cамое забавное то,что за "гнусавого гнома" в основном эти предприниматели и голосовали.Пускай теперь жрут,ни капли ни жалости ни сочувствия.Вы-зробылы цэ разом!
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У меня два знакомых ФОПовца кидались на меня с криками перед выборами: а твой Порошенко скоро нас задавит, мы разорены, только и выживаем, что прячем часть доходов.

Жаль, что я с ним с тех пор не общаюсь.
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А чего так мало профессиональных "активистов" пришло? Мало ныне платят за день работы активистом?
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Та не думаю, що зє-ботам платять більше. Хоча було б цікаво подивитися на їхній пікет ОП з гаслами " Вова, не робите сук, на котором сидите! " 😃
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Для тех, кто в бронепоезде: каждый большой супермаркет - это десятки ФОПов.
И владельцы этого бизнеса наняли этих вот "активистов".
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АВАКОВ, СЛУЖИ НАРОДУ, РОЗГАНЯЙ ЦИХ ПОРОХОБОТІВ.
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Чтобы не пихать ФОПу кассовый аппарат, нужно закрыть контрабас на границе. Но тут - кишка тонка... Или интерес свой, шкурный..
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покупець хоче мати ЧЕК!!! покупець хоче мати цінник з товаром і сумою за нього!
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что мешает покупателю идти и отовариваться в супермаркетах а не на рынке! там в супермаркете и чек и ценник и товар!!
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Борятся с детенизацией, загоняя при этом еще больше в тень)))
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Зебіли почали щось підозрювати. 🧐
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Надо было бы журналистам, спросить за кого они голосовали)))
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