 "Руки геть від спрощенної системи!" - активисты пикетируют Офис президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор,НЕТ
Представители малого бизнеса, ФОПы, вышли с пикетом под здание администрации. Они требуют от президента Зеленского ветировать принятые Радой законопроекты о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (№1073 и №1053-1). Активисты озвучили в микрофон свои требования, а также передали их в ОП.
Также они держали в руках транспаранты: "Великі штрафи породжують корупцію", "Руки геть від спрощенної системи!", "Не рубите сук, на котором сидите" и др.
"Завтра будем жить в другой стране: РРО каждому, стукаческий кэшбек, штрафы за неповиновение", - заявили организаторы митинга.
Видео: Олег Богачук, Цензор,НЕТ
Vinainochka
@Vinainochka
·1 год
Це якийсь сюрреалізм.
Зеленський: Ми не зможемо відродити економіку, якщо люди не будуть платити податки.
І це говорить людина, яка за 3 роки придбала нерухомості на 300 мільйонів гривень, при цьому майже всі його юрособи збиткові, тобто не сплачують податки.
ХОЛУИ, ОНИ ТАКИЕ, ИМ НЕ ЗА УКРАИНУ БОЛИТ, ИМ ЗА ХОЗЯИНА ОБИДНА ПАНИМАЕШЬ. 😂😅😂
И ДА ПРАХОХОЛУИ И ЛАХТИНСКИЕ ТРОЛЛИ ПИШУЩИЕ ИЗ ГЛУБИНЫ СИБИРСКИХ РУД, ПОЗВОЛЬТЕ ВАМ НАПОМНИТЬ, ЧТО К ,,УПРОЩЁНКЕ" ВАШ ХОЗЯИН ПАРАШОНКА НЕИМЕЛ, И НЕИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ. ,,УПРОЩЁНКА" - ЭТО НЕЗАСЛУГА ПАРАШОНКИ. ИМЕННО ПАРАШОНКА С САМОГО НАЧАЛА БЫЛ ПРОТИВ ,,УПРОЩЁНКИ". КАК ЖЕ ВЫ КАЦАПЫ ПАЛИТЕСЬ ПОДДЕРЖИВАЯ ПАРАШОНКУ, НО НЕЗНАЯ УКРАИНСКИХ РЕАЛИЙ. 😂😅😂
БУКВАЛЬНО ПО КОМЕНТАМ В ЭТОЙ СТАТЬЕ И МОЖНО ПЕРЕПИСАТЬ ВСЕХ ЛАХТИНСКИХ ПРАХОБОТОВ. 😂😅😂
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Зашквар .. .
Голосувала за Шмарклю тому що при Порошенко була спрощена система,
але Порох був поганий (друга строка)
і раптово зелений півень клюнув її за інтим.
Типовий представник клубу 73
Вон на рынке нивки есть точки, где они умудряются и чеки печатать и учёт в компьютере вести, а есть суки, которые в лучшем случае подпишутся на коробочке, а потом заявят, что это не их подпись и такого товара у них никогда не было.
А такой был магазин электроники альфа-интеграл.
Тоже отказывался принимать свой брак.
Жаль, что я с ним с тех пор не общаюсь.
И владельцы этого бизнеса наняли этих вот "активистов".