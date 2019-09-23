 "Руки геть від спрощенної системи!" - активисты пикетируют Офис президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор,НЕТ

Представители малого бизнеса, ФОПы, вышли с пикетом под здание администрации. Они требуют от президента Зеленского ветировать принятые Радой законопроекты о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (№1073 и №1053-1). Активисты озвучили в микрофон свои требования, а также передали их в ОП.

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Также они держали в руках транспаранты: "Великі штрафи породжують корупцію", "Руки геть від спрощенної системи!", "Не рубите сук, на котором сидите" и др.

"Завтра будем жить в другой стране: РРО каждому, стукаческий кэшбек, штрафы за неповиновение", - заявили организаторы митинга.

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Видео: Олег Богачук, Цензор,НЕТ