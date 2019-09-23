 Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, российское Минобороны заявило, что БМД десантировались без экипажа и пострадавших нет.

"20 сентября 2019 года во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин. В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения", - сказали в министерстве.

В сети опубликован фрагмент видеозаписи неудачного десантирования одного из разбитых БМД и фотографии с места падения.

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