 Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, российское Минобороны заявило, что БМД десантировались без экипажа и пострадавших нет.
"20 сентября 2019 года во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин. В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения", - сказали в министерстве.
В сети опубликован фрагмент видеозаписи неудачного десантирования одного из разбитых БМД и фотографии с места падения.
А Сейчас такое можно представить?
А так кільком десантникам прилетіли огризки від техніки.
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
км от полигона, к фамилии добавлять приставку "Фон"; на расстоянии 50
км -"Ваша светлость", ближе 10 км --"Ваше сиятельство"!
Особенно после сообщения о "начале рабочего визита" (типа оно работать может, а не ржать). Хоть какая-то компенсация и подъем настроения в ожидании позорища в ООН.
Красная Армія всєх сільнєй!
Солдат случайно сжег БТР, пытаясь разогреть еду
https://www.youtube.com/watch?v=XlO8frEzPuA
єто они только высадились. Еще будут греть еду и стрельбы.
без пробега по СНГ"
Разве что спасатели скажут военным:
- Там ваш мясо из тушенки, что в НЗ, разлетелся по всему отсеку! На вкус как свежая, но недотушенная.
А те ответят:
- Да не было там никакого НЗ, мы его давно на закусь весь пустили!
Армейские воспоминания… https://youtu.be/Lg0-CTKGqGw
Молодці кацапи. Великий респект!
Да ладно! Разве это повреждения? Слегка подкрасить, и как новенькие!
Почему пирожки не были с мясной начинкой?)
Теперь их сомнения рассеяны...
Рукожопие и расп..во армии Раскм-Федераски не угроза для китайского дракона
И БМД будет как новая))))))
Якщо це звичайно, правда.
Та все одно:
фаш.бригады. 19 сентября торжественно отправлен в гарем до бандеры.
из 92 фаш.бригады 33-летний, Лёха Сыроватко. Родом из Запорожья.
Отправлен в ад - русофобия убивает.
32-летнего Коляна Стельмаха. Каратель с разбитым черепом находится в
коме в шпитале, требуются доноры крови. Ждём хороших новостей.
Гладий. Карал в составе 53 карательной бригады. Говорят усердно мыл
унитазы, случайно поперхнулся при сливе. Решается вопрос о доставки
туши до дому.