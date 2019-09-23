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 Общество, За рубежом
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Все про:армия РФ (5799) учения (2175)

 Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Две боевые машины десанта (БМД) армии РФ разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российское Минобороны заявило, что БМД десантировались без экипажа и пострадавших нет. 

"20 сентября 2019 года во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин. В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения", - сказали в министерстве.

В сети опубликован фрагмент видеозаписи неудачного десантирования одного из разбитых БМД и фотографии с места падения.

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Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области 01

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Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области 02

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Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области 03

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Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области 04

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Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области 05

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Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области 06

Источник: https://censor.net.ua/v3149850
 
   
 Топ комментарии
 
Наконец-то!!! Первая хорошая новость с утра!!!! ))
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Единственный вопрос? Почему их десантировали без экипажа?
Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области - Цензор.НЕТ 1975
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Совет форумчанПравила форума
 
Це називається "получили повреждения"??? Там же живого місця не залишилося!!!
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Та даже не так. "Приняли первозданный облик" как то так...
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Такие повреждения обычно называются ппц
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Наконец-то!!! Первая хорошая новость с утра!!!! ))
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Как бы там не было еще веселее и раши это не скрыли.

Дві БМД армії РФ розбилися через несправність парашутів на навчаннях в Оренбурзькій області - Цензор.НЕТ 2387
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Маловероятно, что рискнут десантирование с экипажами. Хотя мозги кацапии неисповедимы. Дві БМД армії РФ розбилися через несправність парашутів на навчаннях в Оренбурзькій області - Цензор.НЕТ 5897
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Они были тяжелее воздуха....надо провести еще пару следственных экперементов по этому событию... Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области - Цензор.НЕТ 6690
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раньше о времена СССР придурки Маршалы придумали сразу высаживать БМП с экипажем и взодом мотострелков после 14 катастроф!!!!! Маршалам таки вправили мозг и стали десантировать пустые БМП....
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только вот на испытаниях десантировался сын одного из "придурков" - Маргелова.
А Сейчас такое можно представить?
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КацапоЗМІ написали , що БМД були без екіпажів , але травмовано 5 десантників - їх доставили в госпіталь з "тяжолыми переломами" ... кароч як завжди : "ихтамнебыло" Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области - Цензор.НЕТ 1410
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вони дійсно без екіпажів десантуються , але висадювали цілий полк..то може й лапки пошкодили..
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Як би вони там були то решту десантури знімала б їх з броні вологими серветками і у мішечки складали б.
А так кільком десантникам прилетіли огризки від техніки.
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Единственный вопрос? Почему их десантировали без экипажа?
Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области - Цензор.НЕТ 1975
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а чего без кацапов внутри? так же не интересно! Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области - Цензор.НЕТ 7444
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Ничего, экипажам дадут приказ восстановить машины до конца недели и они сами пожалеют, что не оказались в этих БМД...
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До Воронежа осталась 1000 километров... Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области - Цензор.НЕТ 8975
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В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения", - сказали в министерстве. Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области - Цензор.НЕТ 1350
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Повреждения оказались не совместимые с жизнью.
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Получили повреждения несовместимые с жизнью, т.е. полный ПЗЦ.
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Проста пєрєстали стрєлять....

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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С языка снял ))) А то как-то без укрофашистобндеровцев не интересно!
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Зорян і Шкіряк парашути укладали.Гарна новина з понеділкаПогано що без екіпажу
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как там раисяне любят говорить - с неба, в бой! ну-ну!!!!
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Взрыв на полигоне в России повысил радиационный фон, ракетное топливо попало в воду.

Дві БМД армії РФ розбилися через несправність парашутів на навчаннях в Оренбурзькій області - Цензор.НЕТ 183
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Постановление Минздрава Раски-*********: "Людям, проживающим на расстоянии 100
км от полигона, к фамилии добавлять приставку "Фон"; на расстоянии 50
км -"Ваша светлость", ближе 10 км --"Ваше сиятельство"!
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при столкновении с землей обе машины получили повреждения - это теперь так называется? Дві БМД армії РФ розбилися через несправність парашутів на навчаннях в Оренбурзькій області - Цензор.НЕТ 9756
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Нет, лучше так: при касании земли.обе машины получили лёгкие незначительные повреждения
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Masiny polucyli povrezdenyje,eto uze metalalom,a ne povrezdenyje.Zalko konecno sto bez ekipaza
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Земля просто круглая, так при ее вращении из-за порыва ветра не раскрылся парашют.
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Кстати, рекомендую новую ржачную комедию от Люка Бессона:
Дві БМД армії РФ розбилися через несправність парашутів на навчаннях в Оренбурзькій області - Цензор.НЕТ 4151
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Прекрасная новость!
Особенно после сообщения о "начале рабочего визита" (типа оно работать может, а не ржать). Хоть какая-то компенсация и подъем настроения в ожидании позорища в ООН.
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Вєдь от Мацкви до Британских морєй
Красная Армія всєх сільнєй!
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На российском кладбище появились портреты Путина, Медведева, Пескова : https://charter97.org/ru/news/2019/9/23/349343/
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почему то вспомнил

Солдат случайно сжег БТР, пытаясь разогреть еду

https://www.youtube.com/watch?v=XlO8frEzPuA

єто они только высадились. Еще будут греть еду и стрельбы.
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ничо страшного. чуть биты,та подкрасят и в бой!
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Скучный ролик, вот здесь прикольнее (ссылка). Кстати оказалось, что военные специально, втихаря, подрезали стропы, посмотреть, что будет, поэтому и такой ржач.
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Как ты, кацапчик, не прятался, но свинорус в тебе таки победил. )))
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А что тебе не понравилось? Смешной ролик. Или думаешь фейк? Американцы смеются, а ты расстроился))) Узбагойся)))
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Ну, кацапы их рихтанут немного и отправят донбасситам "не бит не крашен, без пробега по СНГ" Дві БМД армії РФ розбилися через несправність парашутів на навчаннях в Оренбурзькій області - Цензор.НЕТ 9446
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Без пробега по дорогам СНГ, "0" на спидометре, один хозяин (министерство нападения), документы в порядке, такси не работал, обезшумлен, в салоне не курили Дві БМД армії РФ розбилися через несправність парашутів на навчаннях в Оренбурзькій області - Цензор.НЕТ 8020 , любой вид переоформление-хоть на утиль, хоть в металлолом
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Жаль, что еще при совке запретили с экипажем десантировать или уже разрешили ?
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Кацапы разве правду скажут?
Разве что спасатели скажут военным:
- Там ваш мясо из тушенки, что в НЗ, разлетелся по всему отсеку! На вкус как свежая, но недотушенная.
А те ответят:
- Да не было там никакого НЗ, мы его давно на закусь весь пустили!
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Ну ось вміють якщо хочуть!
Молодці кацапи. Великий респект! Дві БМД армії РФ розбилися через несправність парашутів на навчаннях в Оренбурзькій області - Цензор.НЕТ 8571
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обе машины получили повреждения

Да ладно! Разве это повреждения? Слегка подкрасить, и как новенькие!
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Ну от что это за неподобство?))
Почему пирожки не были с мясной начинкой?)
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Китайцы небось поржали на этих учениях....
Теперь их сомнения рассеяны...
Рукожопие и расп..во армии Раскм-Федераски не угроза для китайского дракона
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Ни фига себе "получили повреждения"-просто в хлам разнесло.
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Куча веток и говна...+ ведро краски...
И БМД будет как новая))))))
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Дуже добре що хоч без людей.............
Якщо це звичайно, правда.
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Армия мля.😁Боярышника понажирались и результат
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Не, ну будем справедливыми- эти две машины тоже приземлились.
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Прочитав заголовок - "Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов"... в першу секунду не звернув увагу на БМД і подумав, що аж цілі дві армії ґепнулись - і в м'ясо. Ото скільки єнотів треба було б випускати! Але наступної миті вчитався уважніше...
Та все одно:

Дві БМД армії РФ розбилися через несправність парашутів на навчаннях в Оренбурзькій області - Цензор.НЕТ 2414
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18 сентября Артурчик Шкроботько, 1985 года высера. Карал в составе 55
фаш.бригады. 19 сентября торжественно отправлен в гарем до бандеры.

Дві БМД армії РФ розбилися через несправність парашутів на навчаннях в Оренбурзькій області - Цензор.НЕТ 2333
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19 сентября окочурился каратель
из 92 фаш.бригады 33-летний, Лёха Сыроватко. Родом из Запорожья.
Отправлен в ад - русофобия убивает.

Дві БМД армії РФ розбилися через несправність парашутів на навчаннях в Оренбурзькій області - Цензор.НЕТ 3828
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19 сентября высиран АТЫ
32-летнего Коляна Стельмаха. Каратель с разбитым черепом находится в
коме в шпитале, требуются доноры крови. Ждём хороших новостей.

Дві БМД армії РФ розбилися через несправність парашутів на навчаннях в Оренбурзькій області - Цензор.НЕТ 2414
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18 сентября в Польше крякнул высиран АТЫ из Прикарпатья 46-летний Колян
Гладий. Карал в составе 53 карательной бригады. Говорят усердно мыл
унитазы, случайно поперхнулся при сливе. Решается вопрос о доставки
туши до дому.

Дві БМД армії РФ розбилися через несправність парашутів на навчаннях в Оренбурзькій області - Цензор.НЕТ 3548
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