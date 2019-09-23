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Все про:Нацполиция (10119) Херсонщина (814) Найем Маси (66) Гандзюк (378) Рищук (21)

 Фигурант дела об убийстве Гандзюк Рищук сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, - Маси Найем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По информации СМИ, в Херсонской области депутат облсовета Евгений Рищук, которого связывают с делом об убийстве Екатерины Гандзюк, находясь в нетрезвом состоянии, избил депутата Олешковской райсовета Романа Чухалова, также досталось депутату Днепровского райсовета Херсона Александру Власову, который приехал на место, когда услышал о драке.

Об этом сообщил юрист Маси Найем в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Бывший депутат БПП, которая сейчас Европейская Солидарность, тот, на которого указывают, как на заказчика убийства Екатерины Гандзюк, сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, который живет в Херсоне", - написал Найем.

На сайте полиции Херсонской области сообщается о драке на праздновании дня села поздно вечером 22 сентября.

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Фигурант дела об убийстве Гандзюк Рищук сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, - Маси Найем 01

"22 сентября около 23:30 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил 37-летний житель г. Олешки. Он сообщил, что во время празднования Дня села Правые Саги в местном доме культуры его ударил в лицо 42-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Фамилии в полиции не называют, но согласно биографии Рищука, ему сейчас 42 года.

 Депутат Днепровского райсовета Херсона Александр Власов сообщил в Facebook, что якобы Рищук избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова.

"Полночь. Звонок на телефон: "Саша, в селе Правые Саги, на празднике Дня села, Женя Рищук (депутат областного совета от БПП, один из заказчиков убийства Екатерины Гандзюк) побил Романа Чухалова (депутат Олешковского райсовета). Срочно едьте, тут пьяная толпа", - написал Власов.

Он добавил, что через 20 мин был уже в селе.

"На столах пустые бутылки, стаканчики, музыка и среди танцпола Рищук. На месте уже скорая, в которой Роман в следах побоев. Сейчас его забрали в приемное отделение. На место приехали советники Гусева, на которых при мне набросилась толпа для провокации по наводке Рищука. При этом всем Рищука никто не опросил, и он продолжает гулять на празднике", - подытожил Власов.

"Рыщук под столбом стоит. Позвал человека в красной куртке, дал указание и тот собрал против нас человек 15. Все бухие, кидали камни по машине", - рассказал Власов.

Фигурант дела об убийстве Гандзюк Рищук сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, - Маси Найем 02
Фигурант дела об убийстве Гандзюк Рищук сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, - Маси Найем 03
Фигурант дела об убийстве Гандзюк Рищук сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, - Маси Найем 04
Фигурант дела об убийстве Гандзюк Рищук сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, - Маси Найем 05
Фигурант дела об убийстве Гандзюк Рищук сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, - Маси Найем 06
Фигурант дела об убийстве Гандзюк Рищук сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, - Маси Найем 07
Фигурант дела об убийстве Гандзюк Рищук сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, - Маси Найем 08
Фигурант дела об убийстве Гандзюк Рищук сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, - Маси Найем 09

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О том, что якобы Рищук избил человека сообщил и советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев.

"Срочно выехал в Олешковской район. Поступил сигнал, что депутат областного совета от партии БПП Евгений Рищук, избил депутата Олешковского районного совета Романа Чухалова. Есть факт, работаю на месте, поднимаю все службы, сопровождаю пострадавшего в больницу", - написал он в Facebook.

Фигурант дела об убийстве Гандзюк Рищук сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, - Маси Найем 10

О том, что Рищук присутствовал на праздновании, свидетельствует его пост в соцсети.

"С днем ​​рождения, Саги", - написал Рищук в Facebook и разместил более десятка фото.

Фигурант дела об убийстве Гандзюк Рищук сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, - Маси Найем 11

В полиции отметили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: https://censor.net.ua/v3149843
 
 
 Топ комментарии
 
Уже и новый гидрант, и новая рада, и новый министр мвд, и новый кабмин, и новые все все все, а виноват почему-то один Порошенко!!!
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Для Danis Nielsen
Ви мене з ким-то перепутали. Це якраз рюкзакови жар гребли чужими руками. Це їх гопніки бігали за Порошенко всю його передвиборчу компанію і піарились на цьому злочині. То вони мають бути послідовними. Це же фігарант тієї справи? Так бігайте придурки і далі. А де справи "торговли на крові"? Де свинарчуки? А як себе почуває брехло бігусьонок і його команди дебілів із НАБУ?
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Уже и новый гидрант, и новая рада, и новый министр мвд, и новый кабмин, и новые все все все, а виноват почему-то один Порошенко!!!
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Не смогли... Он как раз "забег" закончил - всю "дорожку" прошёл, до крайней порошинки...
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Так ведь zебанутые, сэр!!!
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А де "нацсуки"? Чому не пікетують органи поліції і рюкзакова?
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А ты что делаешь? Почему гасить огонь хочешь чужими руками?
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Для Danis Nielsen
Ви мене з ким-то перепутали. Це якраз рюкзакови жар гребли чужими руками. Це їх гопніки бігали за Порошенко всю його передвиборчу компанію і піарились на цьому злочині. То вони мають бути послідовними. Це же фігарант тієї справи? Так бігайте придурки і далі. А де справи "торговли на крові"? Де свинарчуки? А як себе почуває брехло бігусьонок і його команди дебілів із НАБУ?
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Коли собака гавкає на хазяїна то сидить голодна.
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Страна деградировала окончательно, полный беспредел. Ценности потеряны полностью .
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И за это все претензии к Порошенко. Ему надо было с 2014 года выдавить всех судей из своих кресел заменив на адвокатов и нотариусов. Хуже не было бы точно. Это его главная ошибка за которую он и поплатился.
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Привет ту порошенко , когда народ получеловеки ? Народ то какой ?
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Ну, да, ну да... Они, просто, местами поменяются... Судить и "брать на лапу" будут адвокаты и нотариусы, а "конверты носить" - бывшие судьи...
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Маси Найем, ты жирный тролль. Начало поста чисто троллячее.
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Бэпэпэшное стадо танцующее под идиотский совковый музон - пусть хоть поубивают друг друга.
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Ну вот, тролль написал - тролль подхватил.
Таких уродов навалом во всех партиях без исключения.
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Ваша партия самая уродская,пусть они твоих всех детей кислотой обработают.
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Заболели, то лячитеся! Лопух и боярышник в помощь!
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Твоим ******* кислотой детям это тоже поможет.
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Я смотрю, что тебе удалось на пару минут сбежать от санитаров.... Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі п'яний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 4927..Пей таблетки и не беспокой людей своей шизофренией...
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Смотреть будешь порошенковским сватам из питера в жопу,и не забывай что путин педофил.
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Я вижу, что ты жертва Пукина...не нервничай так...тебя вылечат.. Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі п'яний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 5074
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Жертва пукина твой сын,которого он поцеловал в пупок и поимел.
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Опять ты рассказываешь подробности своей жизни и подробности психологической травмы...лечись..и все у тебя будет хорошо с Пукиным...он примет тебя назад.. Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі п'яний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 6632
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А чего ему боятся, если заказчики убийства Кати сейчас при власти. А убийство Кати сыграло немаловажную роль в приходе этих уродов к власти.
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Народ бьет власть когда захочет. Это одно из достижений Майдана. Так что не надо тут рассказывать.
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він ыліта, йому можна, то така ригоаналівська звичка вітатися ще з часів свинохряка
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Я один не слышу с приходом новой власти, лозунгов « кто заказал Катю « ?
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А где новая власть?поменяли кукол говорящих,кукловоды все на месте.
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Та ні , 73 вісоткова дупоголова отара відала правління бандитам , а потім скімлить .
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Важко управу на нього знайти? Дійте його ж методами.
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Та ні - селяни кажуть , шо той йолоп Цюріпінський пообіцяв Рищуку - бабу.. А бабу той підсунув - різінову за шо і вигріб...село так гуляє..
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11 Февраля, 14:35
Глава фракции БПП в Херсонском облсовете Марина Гордеева (Чернышова) в соцсети написала: «Евгений Рищук депутат от БПП в Херсонском облсовете, им и останется до конца каденции совета, даже если ему нужно будет 100 раз доказывать свою правоту!».


Пороходауны, так он же из ваших Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі п'яний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 6049
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Безнаказанность порождает вседозволенность... Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі п'яний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 5155
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Та скільки ж тих замовників ? Навєрно,найвеличніший лідер світу ,товаріщь Зєлєнскій не в курсі тих бєзобразій,а то б він швидко розібрався з тими чєртямі !
А якщо серйозно,ця подія справді варта уваги ? На день села побилися п'яні депутати ?
Нагадати про схожу ситуацію ? Секретарю міськради Борисполя Годунку, якого Зеленський назвав "розбійником", оголосили про підозру за побиття активіста Тільки й активіст з душком виявився,і сам на того Годунка кидався з матюками.
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а чим закінчилася справа Яцука (дружані рищука),
якого взяли на $1млн хабара ?
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Вы что не можете где нибудь в темном углу ушатать этого педика? Видно же, что оно *******. Давно бы его на инвалидность отправили..
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Бывший депутат БПП Найем написал - "Бывший депутат БПП, которая сейчас Европейская Солидарность, тот, на которого указывают, как на заказчика убийства Екатерины Гандзюк, сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, который живет в Херсоне". Треш, угар и содомия Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі п'яний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 3282
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СОЕВЫЙ *******! ТАКОЙ ЖЕ, КАК И ЕГО ПАХАН, БОРОВ ПЕТЯ!
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Опять Порошенко тебе в штаны насрал...
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Долбаная реклама, хотел мимо проскочить, да все дурацкое "а вдруг?" Вдруг забыли про Порошенко и вспомнили, что есть Украина, забыли, хотя бы на время, что было ТО правительство и ТОТ президент, а сейчас важно ЧТО ЕСТЬ... Та не... Тот проворовался- у него родичи с Порошенко в одной школе учились. Этот хулиган- он с Порошенко в одном блоке. Третий с Порошенко в одном городе живет, четвертый- у них горшки в детсаду с Порошенко одинаковые были. До какой же степени еще ****... деградирует неможетошибающийся нарид...
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читаю, - депутаты этож отдельное государство. другой народ, иностранцы... жах
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