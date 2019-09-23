 Фигурант дела об убийстве Гандзюк Рищук сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, - Маси Найем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил юрист Маси Найем в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Бывший депутат БПП, которая сейчас Европейская Солидарность, тот, на которого указывают, как на заказчика убийства Екатерины Гандзюк, сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, который живет в Херсоне", - написал Найем.

На сайте полиции Херсонской области сообщается о драке на праздновании дня села поздно вечером 22 сентября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура не собирается продолжать расследование по делу Гандзюк, - адвокат Закревская

"22 сентября около 23:30 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил 37-летний житель г. Олешки. Он сообщил, что во время празднования Дня села Правые Саги в местном доме культуры его ударил в лицо 42-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Фамилии в полиции не называют, но согласно биографии Рищука, ему сейчас 42 года.

Депутат Днепровского райсовета Херсона Александр Власов сообщил в Facebook, что якобы Рищук избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова.

"Полночь. Звонок на телефон: "Саша, в селе Правые Саги, на празднике Дня села, Женя Рищук (депутат областного совета от БПП, один из заказчиков убийства Екатерины Гандзюк) побил Романа Чухалова (депутат Олешковского райсовета). Срочно едьте, тут пьяная толпа", - написал Власов.

Он добавил, что через 20 мин был уже в селе.

"На столах пустые бутылки, стаканчики, музыка и среди танцпола Рищук. На месте уже скорая, в которой Роман в следах побоев. Сейчас его забрали в приемное отделение. На место приехали советники Гусева, на которых при мне набросилась толпа для провокации по наводке Рищука. При этом всем Рищука никто не опросил, и он продолжает гулять на празднике", - подытожил Власов.

"Рыщук под столбом стоит. Позвал человека в красной куртке, дал указание и тот собрал против нас человек 15. Все бухие, кидали камни по машине", - рассказал Власов.

















Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Рищука прошли обыски по делу об убийстве Гандзюк

О том, что якобы Рищук избил человека сообщил и советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев.

"Срочно выехал в Олешковской район. Поступил сигнал, что депутат областного совета от партии БПП Евгений Рищук, избил депутата Олешковского районного совета Романа Чухалова. Есть факт, работаю на месте, поднимаю все службы, сопровождаю пострадавшего в больницу", - написал он в Facebook.

О том, что Рищук присутствовал на праздновании, свидетельствует его пост в соцсети.

"С днем ​​рождения, Саги", - написал Рищук в Facebook и разместил более десятка фото.

В полиции отметили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.