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 Политика Украины
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Все про:ВР (23721) закон (2630) законопроект (2157) Зеленский (2904) прослушка (268) уголовный_кодекс (208) Братущак (32) Слуга народа (316)

 "Бунт Зе-фракции": почему "Слуги народу" не поддержали закон Зеленского. ВИДЕО

Фракция "Слуга народа" отдала 184 голоса за проект закона, которым предлагалось отменить "поправку Лозового" об ограничении сроков досудебного расследования, а также разрешить обыскивать и прослушивать нардепов без согласия парламента. Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что неуспешное голосование за законопроект 1009 произошло из-за "недоразумения и информационной спецоперации".

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака на канале Цензор.НЕТ.

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Напомним, 19 сентября Верховная Рада не приняла в целом законопроект №1009 о внесении изменений в законодательные акты об усовершенствовании отдельных положений уголовного процессуального законодательства и направила его на повторное 2-е чтение.

Во время голосования за документ произошло недоразумение. Председатель парламента Дмитрий Разумков попросил остановить голосование, однако система "Рада" не была остановлена оперативно, и на табло в сессионном зале высветились результаты голосования, где законопроект поддержали 196 народных депутатов, для принятия решения необходимо не менее 226 голосов. После словесных перепалок в сессионном зале спикер поставил на голосование предложение вернуть проект закона в профильный комитет на доработку, такое решение поддержали 242 народных депутата.

Законопроект предусматривает предоставление права НАБУ и ГБР полномочия снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках негласных следственных действий. Документ предусматривает, что с санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили", - неудачное голосование "Слуги народа" и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября. ФОТОрепортаж

Кроме того, изменения, инициированные президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривают отмену так называемой "правки Лозового", которая касалась сроков проведения досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы.

Как сообщалось, 3 сентября Верховная Рада 9-го созыва проголосовала за принятие в целом законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена полной неприкосновенности народных депутатов с 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 11 сентября.

Законом будет исключено из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность. В данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Источник: https://censor.net.ua/v3149834
 
 
 Топ комментарии
 
То така фракція.....
Частина божевільних.
Частина сепарні.
Частина олігархових брехунців.
Частина наївних оптимістів.
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зебилоид это ты видать запамятовал что у Порошенка не было конституционного большенства!
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Ну, просто не все трускавецкие гении нашли оленя на листочке с графиком голосований.
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Совет форумчанПравила форума
 
Потому что они не приложение к Зе а Депутаты ,хотя еще немного зеленые
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Все правильно делают депутаты от СН. Ведь они слуги народа, а не слуги коломейского или зеленского!!! "Бунт Зе-фракции": почему "Слуги народу" не поддержали закон Зеленского - Цензор.НЕТ 4649
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У солянці Слуги Народу, почалося відслоювання частини депутатів, у яких у макітрах щось є - ці обранці починають щось підозрювати.
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делятся на группки трускавецкие отличники и двоечники.
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Дело не в том. Просто они уже понял что на этом можно заработать и не плохо!!! А зебилоиды думают что это все ради их счастья!
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побачиш як вони за ЗЕМЛЮ "голосувати" будуть ...тоді ти остаточно зрозумієш якого урода вони слуги ...а це що тепер відбулося це звичайний інкстинт самозбереження ...не більше не меньше ...тому твій оптимізм щодо народа тут недоречний та й взагалі чи варто захищати такий "народ" що голосує ...73
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а то! разрешить без согласия ВР себя прослушивать и обыскивать - на такое Слуги пойти не могут. "Бунт Зе-фракции": почему "Слуги народу" не поддержали закон Зеленского - Цензор.НЕТ 7014
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не совсем так: без разрешения самих себя самих себя обыскивать и прослушивать ))))))))))
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радость то какая, для "цензора" и порохоботов!
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Звичайно радість, порохлботи радіють що в монобільшості є не тільки довоойби. "Бунт Зе-фракции": почему "Слуги народу" не поддержали закон Зеленского - Цензор.НЕТ 6665
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Какое счастье, что не все зебы на форуме прозрели.
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А как ты догадался? По тупости твоего комментария, которую я подчеркнул своим ответом тебе?
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не пиши мне - люди не узнают какой ты дурак!
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Я тебе пишу!? Я таблички развешиваю возле тебя - "Осторожно - зеб!"
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для "цензора" и порохоботов! Так это же как из недавнего забытого прошлого : " Мы говорим Ленин , подразумеваем - партия ..."
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Ах, такому платьицу да ещё бы голову (с)
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Да и дебилам повод на форуме насрать - хоть какая-то радость...
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Суть в том что ЗЕбилы даже не понимают о чем речь, чучело)))
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То така фракція.....
Частина божевільних.
Частина сепарні.
Частина олігархових брехунців.
Частина наївних оптимістів.
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десь так воно і є..... але поправку лозового треба відміняти і дозволити НАБУ "прослушку"
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Насобирали со стороны левых , которые никакие не слуги народа и в раду пришли для себя , а не для народа .
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Чего все в прослушку вцепились? В этом законопроекте прослушка определенно не самое веселое и важное. Там и без нее хватает перлов. Потому и завернули.
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Ну, просто не все трускавецкие гении нашли оленя на листочке с графиком голосований.
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ЗЕленым не дали зеленых . вот и не хотят работать "Бунт Зе-фракции": почему "Слуги народу" не поддержали закон Зеленского - Цензор.НЕТ 9199
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Все голосуют единогласно это плохо, часть не проголосовала опять плохо, вы уже определитесь.
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порохоботы видно запамятовали как по десять раз "голосовали" законы при паЛубию?!
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зебилоид это ты видать запамятовал что у Порошенка не было конституционного большенства!
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Соевые наверно не знают что его и сейчас нет.))
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порохнявый! 252 депутата это НЕ "конституционное большИнство"!
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дырявый у Порошенка фракция было чуть больше 100
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НУ А КТО ЖЕ ВИНОВАТ ЧТО БРЭХУНУ НА БОЛЬШЕЕ НЕНАШЛОСЬ ЛОХОВ В УКРАИНЕ????? 😂😅😂
А ПРАВДУ КАЗАТИ ВОНО ГЕНЕТИЧНО НЕСПРОМОЖНЕ. 😂😅😂
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когда уже комуналка подешевеет и зарплата учитилей будет 4000евро???
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Не РАНЬШЕ ЧЕМ ВОЙНА ЗАКОНЧИТСЯ ЗА НЕДЕЛЮ. 😂😅😂
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идиот хватит о папиредниках! Порошенко уже полгода как не президент шож война не закончится никак?
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порохнявый! скажу больше - у твоего пети ТРИ ГОДА(!) совсем НЕ БЫЛО необходимого большинства в Раде, что не мешало ему и дурачку паЛубию "рулить" в верховном совете!
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дырявый хватит тут поносить иди сортиры убирай! А то пан чека!
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Ну в Гаагу уже подали документы, так что скоро!
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Вместе с фракцией единомышленников - "за жопьё" у Слуг народа будет большинство?
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Да понятно,что твой зелёный пукан рванул. Успокойся.
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Вам нагадати як ви рвали свої булки на британський прапор - что Зєля і єго команда совєршєнно другіє, новьіе, честньіе і інтеллектуальніье? Досить кивати на попєрєдніков за всю історію України не було стільки влади в одних руках.
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Нет, они слегка показали - что представляла из себя предыдущая Рада, в которой не было монобольшинства...
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Когда все "За" - хреново.
Когда не все "За" - тоже хреново.
А может быть все намного проще?
порохоботам хреново всегда? "Бунт Зе-фракции": почему "Слуги народу" не поддержали закон Зеленского - Цензор.НЕТ 7259
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Горький Лук
Порошенко відповів, коли буде путч
видео -- https://youtu.be/7x2-0kgig64

Автор (ініціатор): Ткачук Олександр Сергійович
За для економії витратних матеріалів та ресурсів під час проведення путчу, просимо його перенести на жовтень місяць. Продюсером цього дійства просимо назначити Дмитра Яроша(в нього конкурси дуже цікаві). Для музичного акомпонування просимо запросити гурти "Брутто" та "ТІК", може і "Rammstein", а також Олю Полякову з піснею "Корольова ночі". А також вимагаємо підняти прожитковий мінімум до рівня зарплат депутатів Верховної зради, підняти зарплату вчителям до рівня європейських, знизити комуналку, повернути Україні Крим та Донбасс. На розгляд Верховної Зради України просимо внести відставку Богдана, та всіх кого вже просили. Просимо розглядати петиції президенту, як осново-творчі ініциативи, та чітко відповідати на запити суспільства, тому що згідно Конституції України, єдиним джерелом влади, є - НАРОД!!!!

https://petition.president.gov.ua/petition/72324
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Пусть Зелька лично выступит в защиту этих норм и якобы этого своего законопроекта,а мы послушаем,что он понимает и что мешает его пешкам уже начинать арестовывать потроховских подельников,включая министршу финансов,как и самого потроха.
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Пастух гаву поймал...вот зеленое стадо и разбежалось..
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"БРОВИСТ" - это "зачётно"... Вспоминаются слова придворного клоуна Задорнова: "Вызвал мойщика окон. Оказывается - "вошингер"... А ещё есть "старший вошингер"...
Интересно, а какую "помощь" эта "БРОВИСТ" может оказать депутату, в процессе осуществления им его политической деятельности? Может, она ещё и "МИНЕТИСТ"? Или вообще "НОГИРАССТАВЛЯТЕЛЬ"?
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а также разрешить обыскивать и прослушивать нардепов без согласия парламента... Значит нужно заявить на всю страну, что мол слушай депутат, мы тут завтра будем выносить вопрос о том, что тебя будут обыскивать и прослушивать. Сутки хватит все попрятать и переговорить с кем нада потому, что завтра можно будет говорить только о том как ты предан народу и как ты любишь Украину
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голосование за законопроект 1009 произошло из-за "недоразумения и информационной спецоперации"

Ну, если так глубоко копать, то все произошло из-за информационной спецоперации, в результате которой на стул презЕдента село недоразумение.
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Петро Порошенко у Рандеву з Яніною Соколовою

видео -- https://www.youtube.com/watch?v=UCF7LbX04EM

часть 2 -- https://youtu.be/Czrz2iNabZY

* * *
Отрывок переговоров с Путиным вообще зацепил:

- Вот формула Штайнмайера, мне Лавров написал.
- Так вот же оригинал, что прелагал Штайнмайер, там совсем другое.
- Нет, мне Лавров написал вот это, и с этим мы будем работать.
- Так вот рядом сидит Штайнмайер, спросите у него.
- Нет, вы его переагитировали, мы будем работать только вот по тому, что Лавров написал.
https://ukraine.d3.ru/petro-poroshenko-u-randevu-z-ianinoiu-sokolovoiu-1849552/?sorting=rating
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на наступних засіданнях все приймуть..в чому проблема? не бачу її
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інкстинт самозбереження ніхто не відміняв ...
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Що невже вставили нову салатову кнопку "ЗУПИНКА ГОЛОСУВАННЯ"?
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Тренинг перед голосованием по-трускавецки

"Бунт Зе-фракції": чому "Слуги народу" не підтримали закон Зеленського - Цензор.НЕТ 6944
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