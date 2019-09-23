 "Бунт Зе-фракции": почему "Слуги народу" не поддержали закон Зеленского. ВИДЕО

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Напомним, 19 сентября Верховная Рада не приняла в целом законопроект №1009 о внесении изменений в законодательные акты об усовершенствовании отдельных положений уголовного процессуального законодательства и направила его на повторное 2-е чтение.
Во время голосования за документ произошло недоразумение. Председатель парламента Дмитрий Разумков попросил остановить голосование, однако система "Рада" не была остановлена оперативно, и на табло в сессионном зале высветились результаты голосования, где законопроект поддержали 196 народных депутатов, для принятия решения необходимо не менее 226 голосов. После словесных перепалок в сессионном зале спикер поставил на голосование предложение вернуть проект закона в профильный комитет на доработку, такое решение поддержали 242 народных депутата.
Законопроект предусматривает предоставление права НАБУ и ГБР полномочия снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках негласных следственных действий. Документ предусматривает, что с санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных.
Кроме того, изменения, инициированные президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривают отмену так называемой "правки Лозового", которая касалась сроков проведения досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы.
Как сообщалось, 3 сентября Верховная Рада 9-го созыва проголосовала за принятие в целом законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена полной неприкосновенности народных депутатов с 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 11 сентября.
Законом будет исключено из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность. В данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
Частина божевільних.
Частина сепарні.
Частина олігархових брехунців.
Частина наївних оптимістів.
А ПРАВДУ КАЗАТИ ВОНО ГЕНЕТИЧНО НЕСПРОМОЖНЕ. 😂😅😂
Когда не все "За" - тоже хреново.
А может быть все намного проще?
порохоботам хреново всегда?
Порошенко відповів, коли буде путч
видео -- https://youtu.be/7x2-0kgig64
Автор (ініціатор): Ткачук Олександр Сергійович
За для економії витратних матеріалів та ресурсів під час проведення путчу, просимо його перенести на жовтень місяць. Продюсером цього дійства просимо назначити Дмитра Яроша(в нього конкурси дуже цікаві). Для музичного акомпонування просимо запросити гурти "Брутто" та "ТІК", може і "Rammstein", а також Олю Полякову з піснею "Корольова ночі". А також вимагаємо підняти прожитковий мінімум до рівня зарплат депутатів Верховної зради, підняти зарплату вчителям до рівня європейських, знизити комуналку, повернути Україні Крим та Донбасс. На розгляд Верховної Зради України просимо внести відставку Богдана, та всіх кого вже просили. Просимо розглядати петиції президенту, як осново-творчі ініциативи, та чітко відповідати на запити суспільства, тому що згідно Конституції України, єдиним джерелом влади, є - НАРОД!!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/72324
Интересно, а какую "помощь" эта "БРОВИСТ" может оказать депутату, в процессе осуществления им его политической деятельности? Может, она ещё и "МИНЕТИСТ"? Или вообще "НОГИРАССТАВЛЯТЕЛЬ"?
Ну, если так глубоко копать, то все произошло из-за информационной спецоперации, в результате которой на стул презЕдента село недоразумение.
видео -- https://www.youtube.com/watch?v=UCF7LbX04EM
часть 2 -- https://youtu.be/Czrz2iNabZY
* * *
Отрывок переговоров с Путиным вообще зацепил:
- Вот формула Штайнмайера, мне Лавров написал.
- Так вот же оригинал, что прелагал Штайнмайер, там совсем другое.
- Нет, мне Лавров написал вот это, и с этим мы будем работать.
- Так вот рядом сидит Штайнмайер, спросите у него.
- Нет, вы его переагитировали, мы будем работать только вот по тому, что Лавров написал.
https://ukraine.d3.ru/petro-poroshenko-u-randevu-z-ianinoiu-sokolovoiu-1849552/?sorting=rating