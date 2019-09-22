 Автоцистерны с горючим загорелись на территории автостоянки в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

На вулиці Віскозній у Києві сталася пожежа, чути вибухи pic.twitter.com/Pf3dY6gypL — hromadske (@HromadskeUA) September 22, 2019

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Как отмечает "Киев оперативный", движение транспорта возле места происшествия перекрыли.

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Как объяснили в коммунальной аварийно-спасательной службе Киева, на территории автостоянки загорелись автоцистерны с горючим.

"Сейчас горят 9 автоцистерн, с последующим разливом горючего на 500 квадратных метров. В результате сильного пожара, возможно задымление на территории Деснянского и Дарницкого районов", - говорится в сообщении на фейсбук-странице службы.

Как отмечается, к ликвидации пожара задействованы 75 человек личного состава и 15 единиц техники киевского управления ГСЧС и отделения спасателей КАРС "Киевская служба спасения". Ликвидация пожара продолжается.

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Фото: facebook.com/KARS.Kyiv