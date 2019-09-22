 Автоцистерны с горючим загорелись на территории автостоянки в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
На вулиці Віскозній у Києві сталася пожежа, чути вибухи pic.twitter.com/Pf3dY6gypL— hromadske (@HromadskeUA) September 22, 2019
Как отмечает "Киев оперативный", движение транспорта возле места происшествия перекрыли.
Как объяснили в коммунальной аварийно-спасательной службе Киева, на территории автостоянки загорелись автоцистерны с горючим.
"Сейчас горят 9 автоцистерн, с последующим разливом горючего на 500 квадратных метров. В результате сильного пожара, возможно задымление на территории Деснянского и Дарницкого районов", - говорится в сообщении на фейсбук-странице службы.
Как отмечается, к ликвидации пожара задействованы 75 человек личного состава и 15 единиц техники киевского управления ГСЧС и отделения спасателей КАРС "Киевская служба спасения". Ликвидация пожара продолжается.
Ви платите за електроенергію Ахметову,він платить Шустеру,той винен гроші Коломойському і як бачите результат