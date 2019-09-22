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 Политика Украины
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 С августа не могу встретиться с представителями президента по Крыму, из-за этого остановилось обсуждение законопроектов, - Чубаров. ВИДЕО

Обсуждение важных законопроектов, касающихся оккупированного полуострова, зависло в воздухе.

Об этом президент Всемирного конгресса крымских татар, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал в эфире ток-шоу "Мост" на телеканале ATR, пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия блокирует тематику Крыма в любых диалогах об освобождении политзаключенных, - Чубаров

По его словам, неопределенность Украины относительно крымского вопроса негативно влияет не только на позиции страны в глазах статических партнеров, но и способствует уничтожению крымских татар, которые постоянно подвергаются репрессиям со стороны оккупационных властей.

"Из-за такого отношения Украина не просто теряет Крым, одновременно идет уничтожение крымскотатарского народа. Россия вытесняет крымских татар из Крыма и замещает своим населением. Есть цифры, статистика. Не просто так идут репрессии. Эти репрессии для того, чтобы крымские татары сами покидали Крым. Кроме того, что мы реализуем свое право, мы даем Украине еще один мощный инструмент, опирающийся на международное право, для того, чтобы бороться за восстановление суверенитета Украины над Крымом. Мы не являемся настолько мощным в военным аспекте государством, чтобы сразу победить Россию. Но мы можем и обязаны предоставить определенный алгоритм нашим партнерам. Мы не являемся настолько сильными, чтобы ставить им условия, мол мы будем устраивать демарши, пойдем войсками и вы нам не нужны. Но мы можем поставить наших партнеров в более четкие условия, чтобы они не могли избегать своих обязательств и своих принципов, заложенных в их же государственные формирования и ценности их общества", - считает глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Чубаров отметил, что Украина должна настаивать на собственных алгоритмах решения конфликта с Россией, а не соглашаться на неприемлемые для себя условия.

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"Если бы меня сейчас президент Зеленский спросил: "Чего ты хочешь? С чем я должен идти?", я бы сказал, что нужно изменить все то, на что мы вынуждены были пойти в сентябре 2014 года и в 2015 году. Тогда такое было время. Мы не подвергаем ничего ревизии, мы не ссоримся с нашими партнерами, но мы говорим о безусловном праве украинского государства. И у нас есть своя формула, которая звучит так: "Восстановление территориальной целостности украинского государства по всей его территории в рамках международно признанных границ, включая АР Крым и Севастополь". Это и есть тот алгоритм, который мы предоставляем всему миру. Да, это будет взрыв, очень сильное оживление. Возможно, даже наступит некий локальный кризис. Но и у Путина нет столько времени, он сейчас блефует больше, чем все остальные. И нам сейчас нужно выстоять. Я очень хочу надеяться, что Зеленский это понимает", - заявил глава Меджлиса.

Кроме того, Чубаров посетовал, что на протяжении практически двух месяцев не может встретиться с людьми, уполномоченными президентом решать крымские вопросы.

"Ничего нельзя решать за Украину без Украины. Но и новая власть должна знать, что без крымских татар нельзя решать судьбу Крыма или замалчивать ее. С начала августа я не могу встретиться с теми людьми, на которых указал президент, чтобы мы продолжили наш диалог. Я не буду называть фамилий, но я не могу с ними встретиться. Это неправильная позиция власти. Там находится народ, который уничтожают! Или же власть должна сказать, что ее это не слишком волнует. Президент при встрече сказал: "Это мои ближайшие помощники, пожалуйста, продолжайте с ними обговаривать законопроекты, а как только мы с ними разберемся, я вынесу их на рассмотрение". Это сказал президент. Я ему верю. Но встречи нет", - резюмировал Рефат Чубаров.

Читайте также: Количество обысков и рейдов против крымских татар в оккупированном Крыму удвоилось, - Мониторинговая миссия ООН по правам человека

Источник: https://censor.net.ua/v3149805
 
   
 Топ комментарии
 
Так нова влада зацікавлена у продовженні знищення кримських татар, тому можна до неї не звертатися.
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Чубаров это пережиток старого режима.... - поддерживал порошенко...
Есть же новые лица.....
Вот например..., - можно ему поручить заниматься попутно и Крымом....

С августа не могу встретиться с представителями президента по Крыму, из-за этого остановилось обсуждение законопроектов, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8470
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Напевно позиція пуцина по Криму для президента Зєлєнского ближча, ніж позиція корінного кримчанина Чубарова. Тому версія Чубарова і ігнорується.
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Мусульмане жидам не нужны,у них ростовщичество под запретом.
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Чубаров это пережиток старого режима.... - поддерживал порошенко...
Есть же новые лица.....
Вот например..., - можно ему поручить заниматься попутно и Крымом....

С августа не могу встретиться с представителями президента по Крыму, из-за этого остановилось обсуждение законопроектов, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8470
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Так нова влада зацікавлена у продовженні знищення кримських татар, тому можна до неї не звертатися.
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"-я бы сказал, что нужно изменить все то, на что мы вынуждены были пойти в сентябре 2014 года и в 2015 году. Тогда такое было время" Источник: https://censor.net.ua/n3149805
Вы тоже, Чайка, поражены пораженческой и капитулятивной политикой Порошенко?
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Читаючи ваш коментар, я бачу ураження "порохозалежністю"
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То есть вы не согласны с Чубаровым, что тактику 2015 нужно менять.
Что вы хотели сказать "малятам" - неужели это был заурядный, порохоботский, безмозглый высер...
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Лукашист, ты тоже подхватил вирус зебилизма?
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Чвбаров-сбитый летчик,как и Джамилев.
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А Вы в шортах не пробовали к ним подкатить, продемонстрировав, что вы поддерживаете одну из реформ?
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До речі з шортами у кримських татар є деякі проблеми.
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Прилюдное оголение каких-то частей тела?
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ВКЛ_это_мы_01 - Крым это Россия (и Донбасс тоже) !!!
Наш Народный Президент это же всем уже объяснил как мог...
Неужели Чубаров такой тупой ?
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Он просто никак не врубится, что президент-то Коломойский и не к тому обращается...
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Шутяра🤡💩Какламойши ,дал понять -про Крым забудь те !
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Ватнорилих видно здалля... Їхні коменти вище мого
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Забранное и украденное переговороми и унижениями не возвращаються.За много лет Грузия (были и переговоры, и принуждения к совместному открытию выдуманных границ,и много ещё всего) ничего не добилась, кроме как растраты бюджета на наших и иностранных бюрократов. Выхода два. Или опять кровь,которую мы не не хотим, или послать их на три буковки,может реально впендрючат в ************. За столько лет ни одной книжечки не выпущено ни на абхазском ни на осетинском.И для них это "слава россии".
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Какой алгоритм,который якобы есть у Чубарова,остановит беззаконие рашки на аннексированной территории?Почему он 5 лет не ставил вместе с петей западных партнёров "в более четкие условия"?На каком основании он считает позицию Украины неопределённой относительно крымского вопроса?Ну и там ещё много.Лень перечислять.
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Напевно позиція пуцина по Криму для президента Зєлєнского ближча, ніж позиція корінного кримчанина Чубарова. Тому версія Чубарова і ігнорується.
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А в чём схожи позиции по Крыму путина и Зеленского?
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А чого ви вирішили, що я знаю такі секретнідеталі? Дайте запит у ОПу.
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А.так это просто фантазии,что позиции по Крыму путина и Зеленского совпадают?Тьфу...
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Ви можете аргументувати, що це - фантазії? А головне - зуб дасте?
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Ты сказал :"позиція пуцина по Криму для президента Зєлєнского ближча, ніж позиція корінного кримчанина Чубарова" Я попросил это хоть как-то обосновать.Ты этого не сделал и,как я подозреваю,не сделаешь.Причём тут мой зуб?
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да ладно, выдал желаемое за действительное, с кем не бывает
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А як пояснити відверте ігнорування зустрічі з Чубаровим, якому, щоб вине стверджували, але довіряє більшість кримських татар, лояльних до України? Тоді, як з пуциним у Зєлєнского з початку вересня уже було декілька телефонних розмов? Чи пуцин цікавить Зєлєнского більше, ніж проблеми власних громадян? Про брак часу навіть не пробуйте писати. У Зєлєнского є час на спортзал.
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А.Молодец.Не делся.Я не вижу "відверте ігнорування".Я вижу мнение человека.В котором есть куча изьянов с моей точки зрения(уже писал выше).Позиция Украины по поводу аннексированного Крыма не изменилась ни на йоту.Но,оказывается,есть некий чудодейственный алгоритм,который надо срочно обсудить.
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та то у него соевый токсикоз. не стоит обращать внимание.
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Молчание - знак согласия, а обмен, но не выдача моряков это - признание Азовского моря внутренним морем паРаши...
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Какое нафиг "Молчание - знак согласия"? Этот господин говорит:"Обсуждение важных законопроектов, касающихся оккупированного полуострова, зависло в воздухе".Напоминаю,Крым аннексирован более 5-ти лет тому назад.С тех пор ничего не изменилось.Какие "важные законопроекты" относительно него так и не обсуждены?И чья это вина? По поводу моряков это уже даже пошло обсуждать.Нужно было спасать своих.И спасли.Никакого "признания Азовского моря внутренним морем паРаши" естественно нет.Есть ответственность государства за своих граждан.
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Молчание - знак согласия...
Обмен был по плану *****, он отдал моряков и в то же время не отдал, а обменял с прибылью и решение трибунала, как бы выполнил, и получил то, что хотел, вместе с моряками под судом, а не свободными, по решению трибунала.
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Хватит уже эту бредовую гадость повторять.Он не выполнил решение трибунала.На него ему плевать.Наших людей он бы не отдал.Как не отдал наши суда(шо по этому поводу думает трибунал?).Хотя срок решения трибунала уже истёк.Мы спасали и спасли наших людей.Точка.
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бесполезно что то объяснять тупому порохоботу)))все равно будет по методичке шпарить, а ты узнаешь про себя много нового--что ты кацап, мокша, лахта, итп тд З серпня не можу зустрітися з представниками президента щодо Криму, через це зупинилося обговорення законопроектів, - Чубаров - Цензор.НЕТ 3382
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Молодцы . Я другого первого комента и не ожидал . Гори огнём та Украина , главное 30 серебренников отработать .(с)
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дурачок. преЗЕденту некогда. он занят. чо ты пристал?
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Kрым уже слит. Следующий Донбасс. Я часто бываю на российских форумах. Там ликование, крику "ура", и обещания устроить Украине "Хиросиму и Нагасаки", если будет отступление от "формулы Штайнмаера" хоть на миллиметр.
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Які міліметри Штайнмайера, якщо невідомо про цю формулу?
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A вот так. Про формулу неизвестно, но она есть.
Вот смотри: что пишет российский агитпроп. Это голос власти, переданный через лахтинских пропагандистов:
https://www.politforums.net/redir/ukraine/1569151029_1569169907.html#1569169907

https://www.politforums.net/redir/ukraine/1569151029_1569169911.html#1569169911
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порохобот на ватных форумах?ая яй З серпня не можу зустрітися з представниками президента щодо Криму, через це зупинилося обговорення законопроектів, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8738 и с каких это пор к тамошнему контингенту нужно прислушиваться или хоть как то анализировать?
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а тебя даже и посылать не надо, на петином уже давно уже умастился
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"Главный муфтий «Уже 3−4 млн жителей Москвы исповедуют Ислам"
https://www.politforums.net/internal/1569153976.html



Главное чтобы Зеля не опоздал принять ислам вовремя.


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Мені зрозуміло бажання кримських татар мати свою вільну національну державу в Криму. І для них зараз слушний момент. Порошенко вже на словах пообіцяв їм національну автономію. в 2020 році. Тому Айдерка-комсомолець і казав, що всіх , хто проти пороха треба стріляти. Ну я на нього не ображаюсь. Він ніколи не був розумний. Але у процесі втягування суспільства в дискусію щодо вільного Криму, вбачаються елементи вікна Овертона. Як би ми тут поряд з рішенням власних проблем не створили нові собі проблеми. І якщо таки вона відродиться, нова національна Кримськотатарська держава, то як ми будемо від них захищатись потім років через 50-100 ? Я пропоную не затягувати питання і вже почати готувати Будапештський меморандум ІІ .
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Остановилось... То - чего и не двигалось? Наверное, имеем очередной злякон механики.
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Последние 3-4 года о Крыме никто и не вспоминал. Так чего он тогда молчал и не требовал у прошлой власти действий?
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