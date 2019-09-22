 С начала суток враг 10 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, боец ВСУ получил ранения, - пресс-центр. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

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Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку от Николаевки (из стрелкового оружия) и Лебединского (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), по одному разу - у Новогнатовки (из автоматического гранатомета) и Водяного (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстреливал позиции ОС у Крымского (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия) и в районе Железного и Новгородского (из минометов калибра 82 мм).

"В течение текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 сентября российско-террористические войска на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня. Три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один - боевую травму.

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