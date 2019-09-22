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Все про:обстрел (8248) ранение (2206) Донбасс (19433) Объединенные силы (381)

 С начала суток враг 10 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, боец ВСУ получил ранения, - пресс-центр. ВИДЕО

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ не проводят демонтаж фортификации у разрушенного моста в Станице Луганской, - СЦКК

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку от Николаевки (из стрелкового оружия) и Лебединского (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), по одному разу - у Новогнатовки (из автоматического гранатомета) и Водяного (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстреливал позиции ОС у Крымского (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия) и в районе Железного и Новгородского (из минометов калибра 82 мм).

"В течение текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 сентября российско-террористические войска на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня. Три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один - боевую травму.

Также читайте: Более 150 взрывов зафиксировано на Донбассе за сутки, - СММ ОБСЕ

Источник: https://censor.net.ua/v3149798
 
 
 Топ комментарии
 
Поранення різні бувають.
Це не порізаний палець..
Одужання всім воякам.
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Диды Бамбаса воевали что бы ЗЕбилы им пенсии поднимали!!! Нужно выплатить пенсии дидам Дамбаса! А кто не согласен тот парахабот!!
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Від початку доби ворог 10 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, боєць ЗСУ зазнав поранення, - пресцентр - Цензор.НЕТ 81

тихої вам ночки, синочки...
пораненому найскорішого одужання
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Поранення різні бувають.
Це не порізаний палець..
Одужання всім воякам.
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Диды Бамбаса воевали что бы ЗЕбилы им пенсии поднимали!!! Нужно выплатить пенсии дидам Дамбаса! А кто не согласен тот парахабот!!
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Если урезать пенсии обычным 73% ЗЕбилам то хватит и дидам Дамбса и дидам Израиля..ЗЕбилы полностью поддерживают своего ЗЕцарька и ради дидов Бамбаса, Израиля и за ЗЕлёного барина готовы потерпеть.
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Не ну у зеленого Данилки перемирие достигнуто. А это так издержки перемирия. Пора о выборах говорить....
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Не способствуют ли разжиганию междунациональной вражды такие новости?
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та гарі ана сінім пламєнєм ета самая нацианальная вражда...
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Позавчора борт пішов з Дніпра на Киів, знов з пораненими.
Одужання вам, Брати!
Невже влада не знає, яка ціна стримування агресора на Сході?
Чи якщо людина не служила та не воювала, то для неї усі ці зведення - це як звичайне кіно, без співчуття та емоцій?!
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та яка б вона не була, вона ж в Україні, чи де?
Чи вони вважають себе безсмертними маклаудами?
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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Від початку доби ворог 10 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, боєць ЗСУ зазнав поранення, - пресцентр - Цензор.НЕТ 81

тихої вам ночки, синочки...
пораненому найскорішого одужання
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ЗЕбандюкі вже зливають державу, навіть ординець шойгу почав давати нам поради і говорити про Україну як про свою рашку https://censor.net.ua/news/3149788/ministr_oborony_rf_shoyigu_kogdato_ekstremistov_v_ukraine_vse_ravno_pridtsya_ostanavlivat_jal_chto_eto
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Я надеюсь под экстремистами он не нас, избирателей Владимира Александровича имел ввиду?- Мы ведь за мир любой ценой.
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Скоріш за все він на увазі мав місцеве населення Луганщини, яке протестує проти відступу українських військ і пкреходу їх населених пунктів під контроль терористів. «На українській території розведення військ не може бути. Це українська територія. Найдалі, куди можуть піти українські війська - лише вперед. У нас всі люди можуть піднятися для того, аби не відпустити звідси українські війська. Ми станемо поруч з ними, але не відпустимо війська з української території», - розповідає Радіо Свобода місцева жителька й активістка Золотого Марина Данилкіна.«Якщо тут розведуть війська, то це буде дуже погано. Місцеві жителі дуже бояться. Ми тільки відійдемо - вони (проросійські сили) підуть одразу в наступ», - думає військовий Ігор. Серед військових відсутня довіра будь-яким домовленостям щодо врегулювання конфлікту. Крім того, якщо військові й будуть відходити, то за межі населеного пункту. Це означатиме, що 526 людей із Золотого-4 опиняться у так званій «сірій зоні». Найбільші побоювання цивільних: розпочнеться безкарність і незаконні самосуди над тими цивільними, які проживали поруч із військовими, підтримували їх. Також люди бояться відсутності влади й комунікацій з нею. У Золотому-4 й так складно із продовольством. Здебільшого у населеному пункті живуть пенсіонери...
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Людям залишається сподіватися, що все-таки український прапор висітиме у Золотому, що ЗСУ України не виконуватимуть злочинні накази і не покинуть їх напризволяще, а їхні життя, хоч і на війні, та все ж будуть у безпеці.
Від початку доби ворог 10 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, боєць ЗСУ зазнав поранення, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9700

https://www.radiosvoboda.org/a/30176904.html
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Мародьор глумится над нами и продолжает наживаться на войне. Как ему это удается? Кто остановит шоколадный беспредел? Почему безмолвствует Аваков? Від початку доби ворог 10 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, боєць ЗСУ зазнав поранення, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1861
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