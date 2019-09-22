 С начала суток враг 10 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, боец ВСУ получил ранения, - пресс-центр. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку от Николаевки (из стрелкового оружия) и Лебединского (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), по одному разу - у Новогнатовки (из автоматического гранатомета) и Водяного (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстреливал позиции ОС у Крымского (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия) и в районе Железного и Новгородского (из минометов калибра 82 мм).
"В течение текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Напомним, 20 сентября российско-террористические войска на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня. Три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один - боевую травму.
Це не порізаний палець..
Одужання всім воякам.
Одужання вам, Брати!
Невже влада не знає, яка ціна стримування агресора на Сході?
Чи якщо людина не служила та не воювала, то для неї усі ці зведення - це як звичайне кіно, без співчуття та емоцій?!
Чи вони вважають себе безсмертними маклаудами?
тихої вам ночки, синочки...
пораненому найскорішого одужання
https://www.radiosvoboda.org/a/30176904.html