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Все про:память (941) Черниговщина (594) вандализм (438) Антитеррористическая операция (15815)

 Вандалы повредили надгробия погибших воинов АТО на Черниговщине. ВИДЕО

Неизвестные вандалы закрасили портреты на надгробиях погибших воинов АТО в г. Мена (Черниговская область).

Об этом сообщает местное издание "susidy.city", информирует Цензор.НЕТ.

Мэр Мены Геннадий Примаков обратился по этому поводу к жителям громады с просьбой помочь найти преступников. И даже пообещал денежное вознаграждение за информацию про вандалов. 

"Сложно подобрать слова. Сегодня (21 сентября) большой православный праздник, и настроение должно быть праздничным по случаю дня нашего города. Но все омрачило неприятное происшествие - кто-то повредил на кладбище памятники наших героев. У меня шок. Кем это нужно быть и какие цели преследовать, чтобы такое делать?", - заявил он в сообщении на странице в сети Facebook.

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Источник: https://censor.net.ua/v3149762
 
 
 Топ комментарии
 
У м. Мена вистачає прокацабських людей....і ці люди люто ненавидять все українське. Цих покидьків треба знайти і спочатку добре відпізд... а вже потім судити, а то наші суди дуже люблять відпускати подібних злочинців.
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Все від безкарності.А карати за це треба довічним терміном,щоб знало падло скільки коштує життя яке віддали захисники Слава Україні.Героям Слава!
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К сожалению один из таких стал президентом
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"Звідци", це тобі подібні розумово обдаровані і зробили цей акт вандалізму.
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Вже і провокатор прибіг..
Чухай но собі..
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"Провокатор" в даному випадку той, хто більше за всіх дереться і вже найшов в своїй голові кого звинувачувати.
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Ні. Провокатор це той, хто починає персональщину.
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Конкретно в даннлму випадку, провокатор - це той, хто в своїй хворій уяві вже придумав кого звинувачувати в цьому акті вандалізму, котрий описано в новині.
І часто та густо кричить "Тримай злодія!" сам злодій.
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Просто через кучу посредников находят исполнителя за 50 баксов. Потом по россия-1 покажут сюжет, как "на Украине не любят хвашиствующих", прямо не скажут, но контекст будет такой, эффект от него оценят в 50 000 долларов, кто то даже внеочередное звание получит, но за это никто не узнает, даже наши следователи по этому делу, и званий им не будет внеочередный, потому как 50 это не 50 000
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Именно так. Находят алконавтов или люмпенов, требуют фото "работы", а потом переводят деньги. Необходимы камеры наблюдения возле памятников, хотя тут кладбище, возможно, на входе.
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карма...она такая... сначала незаметно, а потом - ой за что мне это? а вот за это паскудство!!!
на кладбище вандалить - первое в списке, что НЕ отмолить, хоть в какой вере...
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Вася, это просто элемент гибридной войны. А отморозки, у которых ничего святого, найдутся всегда. Увы.
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это может элементом чего угодно..и гибридной войны (согласен с Вами так оно может и есть!) и бездушия и невоспитанности и пофигизма и пьяного дебилизма
(но карма то этого не знает...)
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мда, ещё много сруской мрази у вас, много. Но, если ещё и ещё сруснявым сделать жизнь некомфортабельной и постоянно их гнобить, то у них снижается рождаемость и тогда только вопрос времени, но у вас же зелёное овнище открыло кран возмещение этих потерь - вот и стратегическая ошибка принятия решения о выдаче Украинского гражданства перебеженцам из рашестана. Ведь они бегут от проблем и через некоторое время зовут те проблемы к себя. Посмотрите на тех кто переехали в Немечину - вокруг есть примеры - просто надо присмотреться.
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Надо быть готовым к тому, что это будет продолжаться. Не удалось завоевать Украину извне, её теперь будут разваливать изнутри всеми вообразимыми и невообразимыми способами. И известно с чей подачи.
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