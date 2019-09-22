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 Политика Украины
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Все про:контракт (342) Минобороны (5958) Загороднюк (26) ВСУ (346)

 В перспективе будем фокусироваться на профессиональных военнослужащих-контрактниках, - Загороднюк о призыве в армию. ВИДЕО

В контексте будущего срочной службы в армии Вооруженные силы Украины "идут по пути профессионализации".

Об этом сообщил в интервью Радіо Свобода министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает Цензор.НЕТ.

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"Вообще генеральная позиция Минобороны, ВСУ - мы идем по пути профессионализации. То есть наша задача в перспективе - это все же очень фокусироваться на профессиональных военнослужащих, тех, которые подписали контракт. Потому что сейчас военная служба - это в первую очередь опыт и знания", - сказал Загороднюк.

Он добавил, что "люди, которые накапливают эти знания", должны оставаться.

"То есть это выстраивание профессионального подхода как к сержантам, солдатам, офицерам и так далее. И это абсолютный приоритет у нас", - заявил Загороднюк.

Напомним, в 2013 году тогдашний президент Украины Виктор Янукович отменил призыв в Вооруженные силы Украины. В 2014 году призыв восстановили после оккупации Россией Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе.

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Источник: https://censor.net.ua/v3149757
 
 
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БЛА БЛА БЛА БЛА
Кто хочет тот делает (вводит контрактную армию) а кто не хочет тот расказывает про приоритеты но при это срочную службу не отменяте (БЛА БЛА БЛА)!!
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