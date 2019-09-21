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Все про:обстрел (8244) Донбасс (19424) Объединенные силы (380)

 С начала суток зафиксировано 7 обстрелов позиций ОС, в районе Водяного враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, - пресс-центр. ВИДЕО

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне операции Объединенных сил (ОС) на Донбассе.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела. В частности, трижды - неподалеку от Водяного (из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия), а также неподалеку от Лебединского (из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь по позициям ОС велся трижды: дважды - неподалеку от Пивденного (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия), а также вблизи Новозвановки (из ручного противотанкового гранатомета).

Напомним, 20 сентября российско-террористические войска на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня. В результате три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один – боевую травму.

Источник: https://censor.net.ua/v3149744
 
 
 Топ комментарии
 
всі ознаки сталого перемир'я та потепління з хуйлопією.
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а "узеленского" эти сводки знают?
ну может от них скрывают действительность?
поэтому их видение "проблемки" и не совпадает с реальностью???
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всі ознаки сталого перемир'я та потепління з *********.
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Там войска уже отступили? Ну т.е. развели? Нехай шмаляють. Молодец ЗЕ!
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а "узеленского" эти сводки знают?
ну может от них скрывают действительность?
поэтому их видение "проблемки" и не совпадает с реальностью???
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А чем эти сводки отличаются от тех, которые были при президенте Порошенко?
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То ты ЗЕбил выбрал своего кловуна шоб визжать шо при Порошенко было так же? Ну то есть шоб твой ЗЕкловун делал так же как и Порошенко??
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словами в последнем абзаце "был дан адекватный ответ", " противник имеет 2 -200, 3 -300"
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обстрелы это не популярно и неприятно. Проще бляхами заниматься
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Зубильное перемирие, и уголёк российский не стесняются поморадерить.
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смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Сподіваюсь що рівна ответка пролунала !!!! так зебоби??
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Нужно улучшать защитные сооружения и системы безопасности для военных! И нужно также наносить врагу урона больше, чем они нам, чтобы у них были потери в разы больше, чем у нас! Когда они не смогут наносить нам урон и когда мы будем наносить им критический урон, тогда они будут деморализованы воевать и будут бросать это! И нужно также больше разрабатывать систем без человека! То бишь, чтобы снайперки, пулеметы, АГС, и т.д. были подключены к дистанционному пульту управления и стрелять не ставя под угрозу солдат, что на вспышки от выстрелов будут стрелять. И если модуль подобьют, то боец будет дистанционно и не пострадает! И нужно строить доты крепкие, чтобы их ничего не брало!!!
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Ты отстал от времени у нас же потелпение с Рашкой, и вообще нужно отвести войска. Не будем мешать сепара захватывать Украину ЗЕКоманда капитулянтов.
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а наші клоуни капітулянти війська зібрались відводити.
так і хочеться спитати - ви, дебіли, до Києва відходити зібрались ?
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Зачем это фиксировать и писать для чего что изменится или это поднимет боевой дух ?в то время когда идет отвод своих войск а не в наступлении а поняли уже давно что они не остановятся и обстрел и захват новых територий после выборов будет обязательно-ну а если не будет псевдовыборов есть надежда на будущее хоть какое и метастазы орков не распорстранятся дальше-а если Зебил допустит это то и донбаса не будет и других територий в преспективе -будет и позор и война
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В этой теме не будет ни одного ЗЕбила, у них же полное перемирие и отвод войск.
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