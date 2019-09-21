EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  12835  297
Все про:Львовщина (1745) Нацполиция (10111) уголь (761) Семенченко Семен (264)

 Полиция разблокировала вагоны с российским углем на Львовщине, задержаны 28 человек, пострадали 8 полицейских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львовской области 21 сентября на железнодорожной станции "Сосновка" полиция разогнала участников блокады вагонов с российским углем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

"Сегодня около 12:00 спецназовцы полиции, применив силу, начали оттеснять участников блокады в Сосновке Львовской области от места блокировки вагонов с российским углем. В конце концов, полиция без предупреждения начала арестовывать ветеранов АТО и местных шахтеров", - заявили в "Штабе блокады торговли с оккупантами".

Полиция разблокировала вагоны с российским углем на Львовщине, задержаны 28 человек, пострадали 8 полицейских 01

В Национальной полиции сообщили, что во время мероприятий по разблокированию движения поездов на Львовщине пострадали 8 полицейских.

Полиция разблокировала вагоны с российским углем на Львовщине, задержаны 28 человек, пострадали 8 полицейских 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": По факту блокирования вагонов с углем на Львовщине начато уголовное производство, - Нацполиция


Полиция разблокировала вагоны с российским углем на Львовщине, задержаны 28 человек, пострадали 8 полицейских 03

"На законные требования правоохранителей блокировщики не реагировали. Полиция вынуждена была применить меры полицейского принуждения, поскольку они оказывали физическое сопротивление.Правоохранители задержали 28 правонарушителей, они доставлены в отделение полиции, устанавливаются их личные данные", - говорится в сообщении.

Полиция разблокировала вагоны с российским углем на Львовщине, задержаны 28 человек, пострадали 8 полицейских 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ветераны войны на Донбассе и активисты блокируют вагоны с российским углем на Львовщине. ФОТОрепортаж

В полиции отметили, что участники акции нанесли телесные повреждения 8 правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу. 

Источник: https://censor.net.ua/v3149740
 
   
 Топ комментарии
 
Ну да . По логике зебилов , он приехал на войне наживатся ?
 показать весь комментарий
 
Так это все порошенко ещё на войне наживается или уже Зеля ? Что-то не пойму
 показать весь комментарий
 
Ну да, он же все еще при власти... Правильно, зебилы?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Вазелин разбушевалси вместе с Богданчиком
 показать весь комментарий
 
 
Торговля Мародера на крови - это плохо!
Зе-торговля на крови - это хорошо!
 показать весь комментарий
 
 
В Париже как всегда...
Больше ста демонстрантов были задержаны полицией в Париже во время ставшей уже традиционной антиправительственной акции "желтых жилетов".

По данным правоохранителей Парижа, к вечеру 21 сентября уже задержаны 106 протестующих, а еще 104 человека оштрафованы.
Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 3402
 показать весь комментарий
 
 
Це така старовинна французька забава.
 показать весь комментарий
 
 
Франция законодатель моды...
Так что если что, то это будет только тренд 😁
 показать весь комментарий
 
 
Все дуже просто. Пу позвонив Зе і дав команду розібратися. Наказ був виконан, ось і все.
 показать весь комментарий
 
 
Я до сих по мусарам не доверяю. Меня поганые мусара сняли с розыска по 115 со скандалом в 2017 в Одессе. Так как коллаборационисты в 2014 подали меня в розыск за то что я был председателем окружной комиссии.

Постскриптум: чем больше будете ******* мусаров тем лучше. палицейский он тот же мусор.
Каждый палицейский Украины мечтает быть ПОЛИЦЕЙСКИМ РФ. если не верите , спросите.
Я от етих свиней мусорских Украины натерпелся
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это провокация против Зеленского, Зеленский не отдавал приказ разлокировать поезда.
 показать весь комментарий
 
Та ясен пень . Он же в Украине никто вообще . Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 9591 ..
 показать весь комментарий
 
 
Читаю сейчас фб ,, зюзики просто волком воют , в недоумении . Как же так мол , выбирали слугу народа , а вышел барыга на крови №-2 . Это просто надо видеть .. Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 9708 .
 показать весь комментарий
 
 
зате він давав наказ лишити авакова на чолі мвд.
відповідальність на ЗЕ.
так шо, рінатік, в тебе розрив шаблонів ?
"основна страва" ще попереду...
 показать весь комментарий
 
Блокада не снята Набежали местные жители и сменили закатованых.Поезда стоят.Задержанных отпускают.
 показать весь комментарий
 
 
Я би не рекомендувала Зелі драконити західняків.
Бо це хрест на його презЕденстві.
 показать весь комментарий
 
 
@@@xenia Якщо ви маєте новий майдан.То він призведе,до втрати нових територій.Москалі тільки і чекають цього.Україна в дуже складній ситуації.
 показать весь комментарий
 
сам по собі ЗЕ це вірогідність втрати всієї країни.
 показать весь комментарий
 
 
@@@xenia Він вже президент,тут нічого вже не зробиш.Люди за нього проголосували,в тому числі на заході країни.Та й це тільки вірогідність втрати.А от москалі полюбому захоплять територію,як тільки з'явиться підходящий момент.
 показать весь комментарий
 
баржі з пенсільванським, південноафриканським, австралійським вугіллям були бойкотовані сомалійськими піратами. Допишіть цю нісенітницю вкупі з бойкотом російського вугілля на Львівщині. Назва банальна Збірник ох..їтельних історій.
 показать весь комментарий
 
За 3 тижні вугілля ніяк загорітися не могло, клоуни з обох боків.
 показать весь комментарий
 
Здраствуй Рашка!!!! Космонавты вернулись. Украина точно не Расея?Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 6259
 показать весь комментарий
 
 
Так вот для чего усиленно финансируются и получают квартиры и новенькую импортную технику не армия а мусора.
 показать весь комментарий
 
 
Берите на "Прицел" каждого мусора. Каждый палицай ждет прихода ПУТИНА.

Это не Шутка. Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 9554
 показать весь комментарий
 
 
Интересно а почему нет ни единого противоположного мнения !!
 показать весь комментарий
 
 
противоположное с РФ ванючки не проходит., противагазы стоять
 показать весь комментарий
 
 
"На законные требования правоохранителей блокировщики не реагировали.

===========================================================
якби рєагіровалі на трєбованія януковощ і досі по пеньках скакав би і в золотий унітаз сцяв. Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 409
 показать весь комментарий
 
Если Вам известны люди у которых родственники служат в полиции остерегайтесь и берите на заметку.. , эти свиньи будут пособниками оккупантов.

это не провокация. Это жизнь из Луганска
 показать весь комментарий
 
 
"На законные требования правоохранителей блокировщики не реагировали"...
Законные требования - это закупка угля у страны-агрессора?
 показать весь комментарий
 
 
Просто новая власть не может воевать на два фронта. Поетому на востоке заключили с одним врагом мир чтобы на западных украинцев бросить все силы
 показать весь комментарий
 
 
ну,тут главное - чтобы бросалка выдержала..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да вы, засранцы, все по закордонам шаритесь, Украину продаете! Вам по трёшке дадут вы и утихните, Пэдриоты!
 показать весь комментарий
 
Сколько было участников протеста в статье не указано. Странно.
 показать весь комментарий
 
 
зеленский проститутка. разгон был согласован с ним на 200% гарантия. Это проверка реакции толпы, на сколько можно затянуть гайки. Следующий разгон будет жестче. В любом случае в РФ аплодировали стоя и под звон бокалов с шампанским.
 показать весь комментарий
 
 
Ти правий алкаш-разгон офіса прєпіздєнта буде жорстким і безпощадним. Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 634
 показать весь комментарий
 
+12 !!! Зєдебіли , що говорити , зробили цю владу .
 показать весь комментарий
 
Все ж таки, скажемо чесно.
При Петькі такого не було.
 показать весь комментарий
 
 
Еще как было, именно Гришина и гоняли менты при Пете.
 показать весь комментарий
 
 
Народ снова заблокировал ордынский уголь.вместо арестованных.Вазелин не пройдёт!
 показать весь комментарий
 
 
Я не пойму презедента поменяли, так кто ж теперь наживаеца на крови и на войне?? Шо то я запутался..бо расеянские вагоны идут полным ходом...Опять Парашека барига что ли??
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
От не розумію. 5 років брали вугілля у ОРДІЛО і москалів через ротердам. Все влаштовувало? Наkуя зараз цей цирк. Як львів'ян влаштовувало - нєkуй було за свиноферму голосувати
 показать весь комментарий
 
 
Ні, тоді народ теж протестував, як і зараз. Змінилось лише прізвище головного бариги, суть влади не змінилася.
 показать весь комментарий
 
 
А парасюк-каратист присутствував на спротиві
 показать весь комментарий
 
Раньше соя отмазывала Петю от торговли углем что мол иначе ТЭС остановятся да и вообще это частный бизнес а не государство закупает, так а что теперь то изменилось что столько криков.
 показать весь комментарий
 
 
Изменилось все.
Разве зелебенины боты выбрали нового приЗедеета что бы он торговал на крови?
По моему по сравнению с петей ничего не поменялось.
Та же коррупция зубожиння и торговля на крови но зелебенины боты всем довольны.
Может им нравится капитуляция?
Какие то мутки под ковром с формулами штанымаера и отводами?
Зе звонин Пу каждый день.
Секс по телефону.
И потом зелебениным ботам такие методички присылают что просто жах.
 показать весь комментарий
 
 
Ой а что бы изменилось если бы Петя победил, думаешь закрыл бы границу чтоб его дружок Ахметов уголек не возил, да хрена два.
 показать весь комментарий
 
 
Так зачем тебе было петю на зелю менять зебил если ничего не изменилось?
 показать весь комментарий
 
Зелёная сопля, барыга, мразь, торговля с обосРашкой на крови.

Будьте вы прокляты, хАхлы-малоросы, твари ЗеБильные.
 показать весь комментарий
 
 
Слышь ты больное, скажешь что при Поросенко уголь не везли.
 показать весь комментарий
 
 
Зелох, ты признаешь, что Зеля барыга, который торгует на крови?
 показать весь комментарий
 
 
стьопка блакить , ти що дійсно така гнида що за 30 срібняків здаєш Україну?
 показать весь комментарий
 
А какой, монгольский чтоли, откуда только такие придурки берутся. Открой хоть экспорт угля за прошлые года.
 показать весь комментарий
 
 
ти, морка, в свято Різдва Пресвятої Богородиці клянеш українців. Ну-ну, патріот який тусується на ютубі в коментах під українською музикою. На жаль нема такого слова щоб тебе послати, ти просто кю.
 показать весь комментарий
 
 
Мора, ще чолом об стіну побийся і всі кинуться ненавидіти Зеленського. Де вас таких нервових назбирали?
 показать весь комментарий
 
 
Ідіот може битися головою опстіну , але лишиться ідіотом , і таких 73% . Плачу мамо Україно . Вважай що жиди вже відібрали в дурнуватих дітей твоїх землю . А де будеш ти мамо ? Де буде твоє місце ? А може не скімлити бо тарасового обуха пора настала ?

"...а щоб збудить хиренну волю ....."
 показать весь комментарий
 
местных мусорских поменяют на привезенных - и тогда понеслась..
 показать весь комментарий
 
Да даже дураку должно быть понятно что Гришин работает за бабло, акция явно проплачена, сколько лет возили уголь а тут вдруг проснулось оно.
 показать весь комментарий
 
 
Мусорів треба хапати за яйця ! Дуже ефективно і надовго виводить зі строю !
 показать весь комментарий
 
 
Вот же идиоты, около 80% импортного угля идет с рашки, вы готовы к остановке заводов и ТЭС если прекратить поставки.
 показать весь комментарий
 
За полгода до отопительного сезона могли договорится, где брать уголь.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, за 5 лет не договорились, а за полгода должны были, да просто негде брать такие обьемы плюс ограничение по логистике портов.
 показать весь комментарий
 
Колись була в нас акція "кучму геть!!!" Тре починати нову. "Зелену шмарклю - Геть!!!" Геть посібників окупантів з України!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пересадить их всех к чёрту забастовщиков. Только стране мешают жить,сволота.
 показать весь комментарий
 
А теперь смотрим что: ЕС ,США.. несут убытки от санкций, а зЕ по хер. Он как и пЭтя на крови тусовки оформит.
 показать весь комментарий
 
 
Як можна воювати і купувати у окупанта,не уявляю в часи другої світової,у гітлера с нафтою проблема,дзвонить вісарвоничу,і так лагідно,,Друже,підкинь мені нафти,бо нічим танки і літаки заправляти,,
 показать весь комментарий
 
 
А вот хрен вам, уровень одобрения только растет, уже около 80% по опросам.
 показать весь комментарий
 
 
Люша , так тож по опоросам , а реалія для зєлі печальніша . Майдан буде . Страшний Майдан.
 показать весь комментарий
 
"...На будапештском воинском вокзале Матушич принес капитану Сагнеру телеграмму, которую послал несчастный командир бригады, отправленный в санаторий. Телеграмма была нешифрованная и того же содержания, что и предыдущая: "Быстро сварить обед и наступать на Сокаль". К этому было прибавлено: "Обоз зачислить в восточную группу. Разведочная служба отменяется. Тринадцатому маршевому батальону построить мост через реку Буг. Подробности в газетах".Капитан Сагнер немедленно отправился к коменданту вокзала. Его приветливо встретил маленький толстый офицер.- Ну и наворотил ваш бригадный генерал,- сказал, заливаясь смехом, маленький офицер.- Но все же мы были обязаны вручить вам эту ерунду, так как от дивизии еще не пришло распоряжения не доставлять адресатам его телеграммы." (с)
 показать весь комментарий
 
Ось для цього зебілам і потрібен був авакян...
 показать весь комментарий
 
 
если этих мусоров направить шахтерами в шахты
то угля будет столько что не будем знать куда уголь девать
 показать весь комментарий
 
Что-то не слышно Зеленского и его риторики против торговли с оккупантами, которые каждый день убивают наших ребят.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх