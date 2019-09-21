 Полиция разблокировала вагоны с российским углем на Львовщине, задержаны 28 человек, пострадали 8 полицейских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.
"Сегодня около 12:00 спецназовцы полиции, применив силу, начали оттеснять участников блокады в Сосновке Львовской области от места блокировки вагонов с российским углем. В конце концов, полиция без предупреждения начала арестовывать ветеранов АТО и местных шахтеров", - заявили в "Штабе блокады торговли с оккупантами".
В Национальной полиции сообщили, что во время мероприятий по разблокированию движения поездов на Львовщине пострадали 8 полицейских.
"На законные требования правоохранителей блокировщики не реагировали. Полиция вынуждена была применить меры полицейского принуждения, поскольку они оказывали физическое сопротивление.Правоохранители задержали 28 правонарушителей, они доставлены в отделение полиции, устанавливаются их личные данные", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что участники акции нанесли телесные повреждения 8 правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу.
Зе-торговля на крови - это хорошо!
Больше ста демонстрантов были задержаны полицией в Париже во время ставшей уже традиционной антиправительственной акции "желтых жилетов".
По данным правоохранителей Парижа, к вечеру 21 сентября уже задержаны 106 протестующих, а еще 104 человека оштрафованы.
Так что если что, то это будет только тренд 😁
Постскриптум: чем больше будете ******* мусаров тем лучше. палицейский он тот же мусор.
Каждый палицейский Украины мечтает быть ПОЛИЦЕЙСКИМ РФ. если не верите , спросите.
Я от етих свиней мусорских Украины натерпелся
відповідальність на ЗЕ.
так шо, рінатік, в тебе розрив шаблонів ?
"основна страва" ще попереду...
Бо це хрест на його презЕденстві.
Это не Шутка.
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якби рєагіровалі на трєбованія януковощ і досі по пеньках скакав би і в золотий унітаз сцяв.
это не провокация. Это жизнь из Луганска
Законные требования - это закупка угля у страны-агрессора?
При Петькі такого не було.
Разве зелебенины боты выбрали нового приЗедеета что бы он торговал на крови?
По моему по сравнению с петей ничего не поменялось.
Та же коррупция зубожиння и торговля на крови но зелебенины боты всем довольны.
Может им нравится капитуляция?
Какие то мутки под ковром с формулами штанымаера и отводами?
Зе звонин Пу каждый день.
Секс по телефону.
И потом зелебениным ботам такие методички присылают что просто жах.
Будьте вы прокляты, хАхлы-малоросы, твари ЗеБильные.
"...а щоб збудить хиренну волю ....."
то угля будет столько что не будем знать куда уголь девать