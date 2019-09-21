EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия, Авто
  7502  59
Все про:ДТП (5748) маршрутки (416) Одесская область (1835) смерть (6135)

 Девять человек погибли на Одесчине в результате столкновения переполненной маршрутки с грузовиком, - Нацполиция. ВИДЕО

В Одесской области в результате столкновения переполненной людьми маршрутки и встречного грузового автомобиля погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманское Овидиопольского района.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Две маршрутки столкнулись в Одесской области, пострадали 19 человек, - полиция. ФОТОрепортаж

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Смотрите: Три автомобиля и автобус с людьми слетели в кювет из-за столкновения с грузовиком в Винницкой области: 4 человека госпитализированы, - полиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3149735
 
 
 Топ комментарии
 
жахлива подія.
шкода загиблих та постраждалих.
 показать весь комментарий
 
Приберіть ці труповозки з доріг,маршрутки це гроби на колесах,пустіть автобуси.
 показать весь комментарий
 
Знаю я все . Я когда приезжаю в Украину , то меня шокирует уровень деградации народонаселения .
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
на междугородних рейсах нужно использовать нормальные автобусы
 показать весь комментарий
 
 
и в городах тоже запретить африканские маршрутки и закупить нормальные автобусы
 показать весь комментарий
 
 
давно пора запретить эти маршрутки камикадзе и закупить большие автобусы
 показать весь комментарий
 
 
жахлива подія.
шкода загиблих та постраждалих.
 показать весь комментарий
 
 
Приберіть ці труповозки з доріг,маршрутки це гроби на колесах,пустіть автобуси.
 показать весь комментарий
 
 
Одесса -7км-Прилиманское-Н.Долина-Черноморск. Это направление уже больше недели колотит.Переправу они закрыли.Только что с той дороги.Дурдом(((
 показать весь комментарий
 
 
Это показывает отношения людей к людям . Дороги в жопу , маршрутки в жопу , водительские права продаются ! Кто вам граждане Украины виноват в этом , кроме вас самих ? Почему в такой маленькой Дании нет этих маршруток , только автобусы ? Почему в Дании маленькой дороги автомобильные ширей чем в Украине? Вот и платите цену
 показать весь комментарий
 
 
в Дании порядочные люди. а здесь СОВОК. знаешь, что такое совок? это когда все общество занято одним - как обдурить ненавистное государство? и главное в этом, что они делают вид, что оно и не ненависто. хлопают в ладоши, улыбаются и массово мастырят перемычки на эл. счетчиках.
 показать весь комментарий
 
 
Знаю я все . Я когда приезжаю в Украину , то меня шокирует уровень деградации народонаселения .
 показать весь комментарий
 
 
менталитет такой - нае..ть ближнего
 показать весь комментарий
 
 
100 % согласен. Я всегда говорю, пока не поменяют люди в Украине своего дэбильно-совдеповского менталитета на человеческий ничего не поменяется в этой стране .
 показать весь комментарий
 
 
Осталось 12 лет. Будет 40 лет от 1991г. Это не стёб. Ведь царь иудейский Моисей вывел свой народ не тогда, когда поумнели, а тогда когда одному из многих исполнилось 39лет 11 месяцев и 29 дней. Первый родившийся уже в пустыне. А те кому было на момент вхождения 40 лет банально перемерли в пустыне. Чуть смешно? Но сквозь слёзы.
 показать весь комментарий
 
 
В Швеции дороги очень узкие. Но ходят трехосные автобусы. Эти скотовозки пора запретить давно. Переделали со старого грузовика и назвали маршрутка , позор и люди гибнут.
 показать весь комментарий
 
Danis Nielsen. Тому що в Данії ВВП вище ніж в 140млн рабсєє.
 показать весь комментарий
 
Царство небесне загинувшим, скаліченим одужання. Рідним щире співчуття. Ніякими словами не можна передати ваш біль втрати.
Беріжть себе.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
 показать весь комментарий
 
 
Мы в ДТП теряем больше людей чем на войне...
Когда уже государство что-то начнёт делать с безопастностью на дорогах?
 показать весь комментарий
 
 
Я уже выразил сожаление, в фейсбуке, в твиттере, ну и тут в Цензоре выражаю, но не Зебиляторам)), у них своё кацапское житьё))
 показать весь комментарий
 
 
твои смайлики показывают что ты мудак из страны мудаков
 показать весь комментарий
 
 
Я не мудак (МОЖЕТ ТЫ), все люди одинаковые, всем сожаления, но прокацапам, я не в силах их жалеть, как и зебилов-они кацапы ватные, мозг у них ВАТНЫЙ...
 показать весь комментарий
 
 
А Вы наверное русскоязычный лукашист?
 показать весь комментарий
 
Вы правы, поэтому мое сожаление всем украинцам.
 показать весь комментарий
 
ты наставил лайков в статье про гибель 9 человек,а теперь несешь бред,ты настоящий мудак
 показать весь комментарий
 
Даремно Ви це... сталося жахливе, загинули люди. Яка різниця, хто вони? Вони загинули. Тож давайте ми зостанемось людьми.
 показать весь комментарий
 
 
это россияшко только порадовалось когда украинцы погибли
 показать весь комментарий
 
 
да кому твое сожаление нужно, подстилка усатого колхозника? лучше бы не срал просто напросто, а не выдавливать сожаление будто бы.
 показать весь комментарий
 
 
Наплевательство везде потому что. Тот возьмет лишних пассажиров и курит, хавает, базарит по телефону, выдавая сдачу, этот перегрузит, вон тот "не заметит" перегруза(шурша купюрами), министр принципиально не юзает гос. язык и т.д.
Даже вот мелочь - табличка с маршрутки - на какая-разница языке, а не как должно быть. Как говорится - сотона в мелочах.
И да, в больницах наверное тоже разные пострадавшие часто задумываются шо зря выжили. А Омеляну как соловью, - Гиперлуп.
 показать весь комментарий
 
Для вас, козлов, хочу еще раз напомнить: ни омеляна, ни гиперлупов больше не будет. Забудьте. Будет восстановление разрушенной транспортной инфраструктуры бамбаса.
 показать весь комментарий
 
 
А чего мне гиперлупы? Ну не будет теперь носиться Омелян с ними, немного грустнее станет, поржать меньше причин. Ты так выдал - типо уже чуть ли не построили, но кто-то опять разобрал.
А Днобасс пусть восстанавливают(ватники путинские). Типо если высрать чето про открытие завода по пр-ву космических авианосцев, то он построится?
Омелян или больной, или что хуже - дурачил тебя и потешался)
 показать весь комментарий
 
Страшно що такі новини навіть не виділяють шрифтом. Люди звикли до смертей.
 показать весь комментарий
 
 
Співчуття рідним та близьким загиблих та постраждалих в цьому ДТП.

Залишається відкритими два запитання :
- Хто конкретно з посадових осіб і якого відомства дав дозвіл на експлуатацію цього невідповідаючого всім нормативним вимогам "бусіка" для міжгородніх перевезень пасажирів .
- Чому міністр внутрішніх справ замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками займається вояжами в сусідню країну для просування на її ринок віичизняної аваіаційної техніки, що аж ніяк не входить до його компетенції.
 показать весь комментарий
 
Яке жахіття. Безмежне горе. Дуже шкода людей.
 показать весь комментарий
 
По той дороге на простой легковушке лучше вообще не езъдить, -особенно ночью.В некоторых местах колея в асфальте буквально тракторная.Спасибо зернотрейдерам и дорожникам.
 показать весь комментарий
 
 
Яке жахіття творится на наших дорогах ,хто відповість за все ?Виявляєтся Аваков незаміний, що стара влада ,що нова на жаль висновків не роблять.
 показать весь комментарий
 
К сожалению сам народ позволяет обращаться с собой как с быдлом
 показать весь комментарий
 
Это и причина что Украина живет в говне. Людишки терпилы глупые.
 показать весь комментарий
 
Заколдованный Круг власть -народ -власть Дев'ять людей загинули на Одещині унаслідокі зіткнення переповненої маршрутки з вантажівкою, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6854
 показать весь комментарий
 
Нужен законопроект о временном введении судов Линча.
 показать весь комментарий
 
Можно просто одноразово - чтоб тебя линчевать!
 показать весь комментарий
 
Та шо ж такое, каждый день страшные потери для Украины?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх