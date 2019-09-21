 Девять человек погибли на Одесчине в результате столкновения переполненной маршрутки с грузовиком, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманское Овидиопольского района.

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Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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