 Машина въехала в толпу протестующих в Одессе, пострадали женщина и полицейский. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает департамент коммуникации полиции Одесской области.

Местные жители в знак протеста перекрыли дорогу и ходили по пешеходному переходу. Они протестовали, потому что против строительства на территории детского сада.

"Подъехавший к толпе, автомобиль Nissan под управлением женщины-водителя сначала сбавил скорость, а затем двинулся вперед, совершив наезд на двух людей", - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали участница акции и полицейский, их госпитализировали с травмами ног.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством".

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