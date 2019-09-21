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 Машина въехала в толпу протестующих в Одессе, пострадали женщина и полицейский. ВИДЕО

В Одессе автомобиль въехал в толпу протестующих, которые перекрывали дорогу. В результате аварии пострадали двое людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает департамент коммуникации полиции Одесской области.

Местные жители в знак протеста перекрыли дорогу и ходили по пешеходному переходу. Они протестовали, потому что против строительства на территории детского сада.

"Подъехавший к толпе, автомобиль Nissan под управлением женщины-водителя сначала сбавил скорость, а затем двинулся вперед, совершив наезд на двух людей", - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали участница акции и полицейский, их госпитализировали с травмами ног.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством".

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Источник: https://censor.net.ua/v3149730
 
 
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могла педали перепутать - но по крайней мере будет так говорить
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при Петькі такого не було.
зараз бидло взагалі знахабніло.
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Она ехала по дороге, если там кто решил митинговать-это его проблемы.
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