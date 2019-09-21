EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  3097  67
Все про:блокада (1548) Донбасс (19424) Семенченко Семен (264)

 "Третья попытка прорыва. Опять подтягиваются титушки": Семенченко о блокаде вагонов с российским углем на Львовщине. ВИДЕО

Во Львовской области активисты, большинство из которых участники АТО/ООС, продолжают круглосуточное дежурство возле путей, не позволяя отправить вагоны с российским углем на обогатительную фабрику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает экс-комбат добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

"Третья попытка прорыва блокады торговли российским углем. Опять подтягиваются титушки. Центр Львовской области)))", - написал Семенченко под видео.

Читайте также: Ветераны войны на Донбассе и активисты блокируют вагоны с российским углем на Львовщине. ФОТОрепортаж

В начале сентября на железнодорожной станции в пгт. Сосновка на Львовщине было обнаружено 113 вагонов с российской маркировкой, груженных углем. Эти вагоны находятся в непосредственной близости к угольной обогатительной фабрике "Червоноградская" и теперь блокируются местными активистами, чтобы не допустить российский уголь для дальнейшего обогащения и использования на территории Украины. Несколько областных советов Запада Украины уже отреагировали на эту ситуацию, приняв соответствующие обращения к центральной власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Волынской ОГА Вахович поддержала блокаду российского угля на Львовщине и просит Зеленского полностью запретить его импорт из РФ

Источник: https://censor.net.ua/v3149727
 
   
 Топ комментарии
 
да - зеленая власть антинародная и антиукраинская - согласен с вами полностью - долой эту власть
 показать весь комментарий
 
зеленский - одни воюют - а ты самка собаки барыжишь на из крови - зрада
 показать весь комментарий
 
министр иностранных дел зелин ,значит и он - нам надо торговать с Донбассом ,пусть наше там будет - подлецы - 14 тысяч погибших - За Независимость Украины - а им все равно - деньги не пахнут
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
семенченко ти звідкіля упав? Які нафіг у Львові тітушки? Там такого явища нема.Може мєнти перевдягнуті ? "Третя спроба прориву. Знову підтягуються тітушки": Семенченко про блокаду вагонів із російським вугіллям на Львівщині - Цензор.НЕТ 3022
 показать весь комментарий
 
Семен ! ты молодец ! Но тебя повяжут и посадят ! А блогеры тебя нарекут сепаром ,проходимцем , шарлатаном и вообще агентом Параши ! Диванные воины они страшны в гневе и в оценках .
 показать весь комментарий
 
 
да - зеленая власть антинародная и антиукраинская - согласен с вами полностью - долой эту власть
 показать весь комментарий
 
 
конечно он крут. блокировать уже оплаченный уголь.
 показать весь комментарий
 
 
А уже через пару месяцев начнутся напряги на электростанциях. Вот же победители Роттердама.
 показать весь комментарий
 
 
На Українських шахтах гори вугілля,яке не купують,а возять з козлостану,а ти оплачуєш міни та снаряди,якими вбивають Українців на Донбасі.
 показать весь комментарий
 
 
Зебил, потому Герус сказал, что прекращение торговли с паРашей это выстрел себе в ногу?
 показать весь комментарий
 
 
Йди Бульбу копай,лапотнік західного федерального округу козлостана.
 показать весь комментарий
 
 
Коли ви вже триколор піднімете над Мінськом?Підкацапники убогі?
 показать весь комментарий
 
Какое там копать!? Только разведёшься от только что выкопанного, а колорадские уже на него налезают.
 показать весь комментарий
 
Цоф на який везуть вугілля належить Королевській.
 показать весь комментарий
 
 
А в зоне ООС теперь этому патриоту, после "развода", ссикотно теперь акции устраивать?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Странно, а почему Семенченко не блокирует газ из Словакии в Украину? Он ведь, тоже имеет российское происхождение.
 показать весь комментарий
 
 
Ещё одна мечта зерады может скоро сбыться, если с 1 января прекратится транспортировка газа из паРаши в Европу...
 показать весь комментарий
 
 
У тебя забыл спросить, что им блокировать ! При Порошенко это вы 🤢🐑🐏называли торговлей на крови. А при Каломойше ,значит ,можно ?
 показать весь комментарий
 
 
зеленский - одни воюют - а ты самка собаки барыжишь на из крови - зрада
 показать весь комментарий
 
 
Опять беркут, опять избивают людей! Похоже новая власть такое же г...но как и старая.
 показать весь комментарий
 
 
янык №2 и партия регионов №2 - методы те же
 показать весь комментарий
 
 
Ось вам і боротьба з олігархатом, ось вам і бізнес на крові.

Тих людей реально шкода, вони єдині (Львівська область), хто не підтримав ЗеКоРежим. Тепер на них відіграються по повній.
 показать весь комментарий
 
 
та шо ви гаварітє "Третья попытка прорыва. Опять подтягиваются титушки": Семенченко о блокаде вагонов с российским углем на Львовщине - Цензор.НЕТ 1239 вєчний лєворуціонєр сємьон, борьцун з баригамі, свідєтєль пєціних самальотів з баблом ніколи безкоштовно не працює...особливо якщо це бєня "Третья попытка прорыва. Опять подтягиваются титушки": Семенченко о блокаде вагонов с российским углем на Львовщине - Цензор.НЕТ 5444 тож ці вагони явно ахметовські, бєніних ніхто не троне
 показать весь комментарий
 
 
министр иностранных дел зелин ,значит и он - нам надо торговать с Донбассом ,пусть наше там будет - подлецы - 14 тысяч погибших - За Независимость Украины - а им все равно - деньги не пахнут
 показать весь комментарий
 
 
Цьому відвертому КАПІТУЛЯНТУ пристайко залишилось анонсувати платити субсидії
жителям ОРДЛО !!
 показать весь комментарий
 
 
Нарешті.Зеля показує що він таке саме лайно як і Поця,той розгоняв блокаду Лугандона,цей блокаду кацапського вугілля.А сАбаков як небув за Україну,так і служе Ху"лу.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И они граждане России!
 показать весь комментарий
 
Там брали вугілля для досліду,результати експертизи покажуть звідки він.
 показать весь комментарий
 
Молодец,Семенченко. Ничего из рашки не пропускать. Зеленскому позор.
 показать весь комментарий
 
 
А сватов будет бойкотировать где нибудь под нацрадой ?
 показать весь комментарий
 
в Украине нужен президент не зеля а типа Д,Яроша !!!лет на 10 чтоб зачистить ,,,Украину от предателй ,,,потому что от этих мразей толку не будет !!!
 показать весь комментарий
 
Не. ну одну марионетку каломойского менять на другую . это так по зебильному
 показать весь комментарий
 
Так нові продажні керівники найбільшої енергогенеруючої в Україні компанії "Центренерго", були поставлені командою українофобів ЗЕбілів капітулянтів відразу після приходу екс-клоуна ..резидента до влади, тут же взялися за злочинні схеми, пов'язані із закупівлею вугілля у наших проклятих ворогів терористів -коллаборантів. Продажні ЗЕбіли вперли свого генерального директора "Центренерго" В.Потапенко. Директором по матеріально-технічному забезпеченню компанії став його кум О.Уваров. Саме вони і почали ігнорувати закупівлю вугілля в українських державних шахтах, які знаходяться на підконтрольній Києву території. Замість цього почали купувати вугілля видобуте в окупованій проклятим кремлем бандитської резервації "лугандонія - ДНР". Про це вже щосили хваляться криваві нелюди сепаратисти - терористи які відверто заявляють що виручені величезні бабки "укропів" тепер йдуть на нещадну війну з цими ж "укропами"
Підприємства "Центренерго" силами фірми "Нафта Форс" почали завозити вугілля марки Т 0-50, відповідно до підписаного новим договором. І "офіційно" нібито закуповують це вугілля в оккупантів з Кемерово, а його відвантажують з ТОВ ГЗФ Прокопьевская ", що само по собі є нонсенсом, адже раніше у клятих окупантів вугілля цих марок не купували, обходячись здобутим в Україні. Так з такими продажними" Слугами "окупантів і сепаратистів -террорістов а не "Слугами" українського народу і до капітуляції і знщиння Української держави скоро дійдемо .....
 показать весь комментарий
 
 
Менты и титушки ахметова-медведчука одна банда.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх