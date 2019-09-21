 "Третья попытка прорыва. Опять подтягиваются титушки": Семенченко о блокаде вагонов с российским углем на Львовщине. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает экс-комбат добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко.
"Третья попытка прорыва блокады торговли российским углем. Опять подтягиваются титушки. Центр Львовской области)))", - написал Семенченко под видео.
В начале сентября на железнодорожной станции в пгт. Сосновка на Львовщине было обнаружено 113 вагонов с российской маркировкой, груженных углем. Эти вагоны находятся в непосредственной близости к угольной обогатительной фабрике "Червоноградская" и теперь блокируются местными активистами, чтобы не допустить российский уголь для дальнейшего обогащения и использования на территории Украины. Несколько областных советов Запада Украины уже отреагировали на эту ситуацию, приняв соответствующие обращения к центральной власти.
Тих людей реально шкода, вони єдині (Львівська область), хто не підтримав ЗеКоРежим. Тепер на них відіграються по повній.
https://censor.net.ua/news/3149638/pristayiko_vystupil_za_vozvraschenie_ukrainskih_tovarov_na_okkupirovannyyi_donbass/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_71509648
жителям ОРДЛО !!
Підприємства "Центренерго" силами фірми "Нафта Форс" почали завозити вугілля марки Т 0-50, відповідно до підписаного новим договором. І "офіційно" нібито закуповують це вугілля в оккупантів з Кемерово, а його відвантажують з ТОВ ГЗФ Прокопьевская ", що само по собі є нонсенсом, адже раніше у клятих окупантів вугілля цих марок не купували, обходячись здобутим в Україні. Так з такими продажними" Слугами "окупантів і сепаратистів -террорістов а не "Слугами" українського народу і до капітуляції і знщиння Української держави скоро дійдемо .....