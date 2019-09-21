EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  1429  29
Материалы по теме:
Все про:Коломойский (1174) Шустер (516) Данилюк (213) Приватбанк (520)

 Данилюк о попытках Коломойского вернуть себе "ПриватБанк": "Я не вижу этого механизма. Технически не вижу". ВИДЕО

Попытки одного из бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского вернуть себе национализированный банк представляют угрозу для стабильности финансовой системы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом секретарь СНБО, экс-министр финансов Украины Александр Данилюк заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Позиция Коломойского в том, что национализация была необоснованной. Позиция государства – что все делалось в соответствии с законом. Банк не был платежеспособен и Нацбанк выполнил закон, выведя этот банк с рынка. И Министерство финансов его национализировало, также выполнив закон и выполнив решение Совета национальной безопасности и обороны, Кабинета министров. Все в рамках закона", – подчеркнул бывший министр финансов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гонтарева о Коломойском: "Это запугивание всех. Просто я - первая жертва". ВИДЕО

Он отметил, что сейчас идут суды, поэтому нужно дождаться их решения.

"Вопрос, есть ли доверие к судебной системе. Люди, которые сегодня могут влиять на суды и имеют конфликт интересов, должны уйти со своих должностей. Это первое", – продолжил Данилюк.

"Второе. Вернуть банк предыдущим владельцам. Я не вижу этого механизма. Технически не вижу. После того, как государство вложило 155 млрд грн (если банк теоретически возвращается бывшим собственникам), эти деньги должны быть возвращены государству. Если эти 155 млрд уйдут, будут выведены из банка, Нацбанк первое, что сделает, опять ликвидирует "ПриватБанк" (это будет напоминать "Санта-Барбару"), в такой сценарий я не верю", – говорит секретарь СНБО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег, стороны встретятся в суде. ВИДЕО

"Я так понимаю, Игорь Валерьевич (Коломойский. – Ред .) видит в другом вариант урегулирования. Это вопрос к судам. Я сейчас это комментировать не могу", – заметил чиновник.

"Любая нестабильность вокруг "ПриватБанка" имеет прямые последствия для стабильности финансовой системы страны", – подытожил Данилюк.

Перед этим бывший владелец "Приватбанка" бизнесмен Игорь Коломойский заявил в эфире "Свободы слова", что "не отстанет" от нового собственника – государства. "Все в бизнесе покупается и продается", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/v3149699
 
 
 Топ комментарии
 
как проф. непригоден с плохим зрением?
 показать весь комментарий
 
Зебилы скорее с оппоблоком обьединятся.
 показать весь комментарий
 
Скорее всего МВФ сказал...что если отдадите банк Бене...то от нас получите большой болт... вот зебобики и заметались....не знают в какую сторону бежать...то ли к умным...то ли к красивым.... Данилюк о попытках Коломойского вернуть себе "ПриватБанк": "Я не вижу этого механизма. Технически не вижу" - Цензор.НЕТ 2267
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хто Зєдє более ценен? Пойдет Данилюк на биржу труда.
 показать весь комментарий
 
 
как проф. непригоден с плохим зрением?
 показать весь комментарий
 
 
Богдан тебе даст очки от Коломойского и всё увидишь
 показать весь комментарий
 
 
Да какой там механизм...??Просто верните два сто и всЁ....
 показать весь комментарий
 
 
не вижу/сусликов тоже не все видят. Скажет командированный из Израиля хозяин Украины Хочу Приватбанк и ножкой изволит топнуть-Данилюк прозреет в момент.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы не национализировали Приватбанк то Украины уже могло бы и не существовать.
 показать весь комментарий
 
 
Кілька років тому я казав що майже всю Україну посадили на Приват і єслішо, то буде пипець. Тому і не зв"зувався з Приватом, а обрав собі інший банк.
 показать весь комментарий
 
 
да бене плевать на все - он получит деньги и отвалит - а разгребать - нам всем - и нормальным и зебилам - зебилы ,давайте хоть тут объединимся и выкинем эту сволоту опять в Израиль без наших денег
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы скорее с оппоблоком обьединятся.
 показать весь комментарий
 
 
Значить точно віддадуть банк каломойші.
 показать весь комментарий
 
 
Скорее всего МВФ сказал...что если отдадите банк Бене...то от нас получите большой болт... вот зебобики и заметались....не знают в какую сторону бежать...то ли к умным...то ли к красивым....
 показать весь комментарий
 
 
МВФ плевать на приват банк как и на коррупцию и олегархов в Украине , МВФ интересуют гарантии того чтоб проценты по кредитам без задержек выплачивали и лобирование своих интересов на все остальное глубоко им пох
 показать весь комментарий
 
В данном случае ..Приват банк....и то что клиент сможет выплатить проценты вещи взаимоствязанные...
 показать весь комментарий
 
 
коломойша и вальцман это одного поля ягоды. зеленскому уже пора послать коломойшу к пете. иначе они его быстро утопят в грязи.
 показать весь комментарий
 
Головне не заважати йому, він сам себе втопить.
 показать весь комментарий
 
 
Що то долго шлет. Ну можешь сам, пригласи спецов с США. Им тоже будет интересно кто и кому .
 показать весь комментарий
 
 
Дура ты отстала от жизни - версия вальцман уже не актуальная. выучи методичку на память, что бы не палиться.
 показать весь комментарий
 
 
)) есть универсальное средство "в рамках революционной целесообразности"
 показать весь комментарий
 
 
Соболев напомнил, что ни один владелец банка не ответил имуществом за доведение банка до банкротства . Почему при Порошенко ,на Коломойского не открыли УД за получение рефинанса и вывод заграницу в отделение на Кипре. И сейчас тишина по НБУ, втихаря договариваются, а гражданам Украины белый шум в виде кто такой Колоиойский для Зеленского ..
 показать весь комментарий
 
 
да дяде Бене банк нахер не нужен... а вот от компенсации за "экспроприированное" с фуевой тучей процентов от совсем не откажется... плюс компенсации мяу... плюс еще что-то придумает... по сути, и Украина ему не нужна на тот же орган...
 показать весь комментарий
 
 
так це тепер проблема. є зв'язка комойський-богдан. щоб позбутися впливу коломойського треба звільнити богдана. але богдан цінний кадр для нового президента. зеленському потрібна людина як б допомагала йому "керувати" щось на зразок регента.

і тепер є ще один виклик для держави. схоже коломойський налаштований "відновити справедливість" отримати "компенсацію" за "незаконну" націоналізацію приватбанку. і питання тут не тільки в спроможності судової системи виносити правосудні рішення а ще в тому чи не будуть правоохоронні органи "підігравати" коломойському . недавні обшуки набу в приватбанку підтверджують найгірші очікування.

якщо ще додати що частина фракції "слуга народу" наближені до коломойського. схоже зеленський починає поступово "заплутуватись в тенетах".
 показать весь комментарий
 
 
Важка справа для петюшок-і Данилюк не те,і Беня не те,а зраду знайти треба.
Маю рецепт-кричіть:
"НАТО-Зрада,Зрада-НАТО.
Хочем Вато,Шоколадо,
Хочем Меду,Хочем Грушку-
Ще вверніть нам в зад Петрушку!"
 показать весь комментарий
 
Кломойский не хочет вернуть приват, он хочет обрезать финансовые иски, и получить компенсацию, и что по этому поводу скажет умнейший Данилюк. а не все просто ведут переговоры втихую
 показать весь комментарий
 
 
не исключено,что МВФ дал понять"зе" -верните "приват" ,или национализируйте предприятия ахмета ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх