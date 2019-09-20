 Читаю об этом только в прессе, - Коломойский отрицает переговоры с властями о компромиссе по Приватбанку. ВИДЕО

Об этом заявил бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я об этом читаю только в прессе, никаких реальных переговоров, ни консультаций, ни переговоров не ведется", - сказал Коломойский.

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Бизнесмен считает, что между государством и бывшими собственниками должен быть найден компромисс по банку.

"Компромисс нужен, потому как мы не отстанем от нового собственника Приватбанка. Нас интересует ПриватБанк, но если это большая сложность, мы можем отказаться от этого - все в бизнесе покупается и продается. Мы признаем, что государство вложило огромные деньги в рекапитализацию. Мы просим компенсацию, потому, что на момент этого вложения в Привате было наших 60 миллиардов", - заявил Коломойский.

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