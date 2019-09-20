 Читаю об этом только в прессе, - Коломойский отрицает переговоры с властями о компромиссе по Приватбанку. ВИДЕО

Об этом заявил бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Я об этом читаю только в прессе, никаких реальных переговоров, ни консультаций, ни переговоров не ведется", - сказал Коломойский.
Бизнесмен считает, что между государством и бывшими собственниками должен быть найден компромисс по банку.
"Компромисс нужен, потому как мы не отстанем от нового собственника Приватбанка. Нас интересует ПриватБанк, но если это большая сложность, мы можем отказаться от этого - все в бизнесе покупается и продается. Мы признаем, что государство вложило огромные деньги в рекапитализацию. Мы просим компенсацию, потому, что на момент этого вложения в Привате было наших 60 миллиардов", - заявил Коломойский.
Мы вам сообщали (* см. 26.06.2019) - вы опоздали, более того ваши действия только усугубляют ситуацию.
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Структуры Коломойского продолжают выдавливать из Зеленского мировое соглашение по "Приватбанку" с выплатой ему компенсации в размере 19,7 млрд. гривен. В качестве основного аргумента давления используется тезис о возможности закрытия таким образом судебного процесса в Делавэрском суде, через отзыв иска "Приватбанка" через мировое соглашение.
ФБР называет Коломойского вором, выведшим деньги из ПриватБанка в офшоры. Коломойский называет себя "жертвой украинских властей, отобравших у него банк ни за что".
https://www.thedailybeast.com/billionaire-ukrainian-oligarch-ihor-kolomoisky-under-investigation-by-fbi
- альо, валодя, ти мені відклав грошей?
- так, Ігор валеріч!
- і де?
- РНБО, Ігор валеріч!
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что хотел сказать беня
Володимир Саркісян
15 сентября в 09:26 ·
Ви так переймаєтеся тим, що дзявкнув Пристайко, що промичав Яременко, нібито від них залежить бодай незначні рішення, що приймаються Банковою. Ні. Це - щоб було. Ну як у багатому господарстві має бути велика рогата худоба, дрібна парнокопитна наволоч, і той... гм... пєтух. Ось і тут.
І ще одне. Немає ніякого "Коломойський вирішує". Вирішує Путін: "Полтора миллиарда тебе с твоей шоблой на операцию и все, что сможете содрать сами. К дате Украину мне", - ось зміст договору.
Яка саме дата? Думаю, обіцяли на 4 листопада - т.з. "день единства". Звісно, не вийде. Обіцятимуть до Нового року, до 23 лютого тощо. Аж поки обіцялка не обвисне.
Отже, пам'ятай, друже: опираючись зеленій навалі, ти прискорюєш зустріч одного лохматого з його колегою, що у шарфику до ванної ходив.
он прав, какие могут быть переговоры у хозяина с подчиненными?
Деньги из бюджета, а собственность Коломойскому.
Беня, новым собственником является народ Украины.
Так что лучше отстань, не то дороже будет
Сам знаешь .... 🙂
Правда 2,1миллиона просит.