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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Коломойский (1171) Приватбанк (517)

 Читаю об этом только в прессе, - Коломойский отрицает переговоры с властями о компромиссе по Приватбанку. ВИДЕО

Власти Украины не ведут переговоров с бывшими собственниками Приватбанка о каком-либо компромиссе.

Об этом заявил бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я об этом читаю только в прессе, никаких реальных переговоров, ни консультаций, ни переговоров не ведется", - сказал Коломойский.

Читайте: Компромисс с Коломойским по "ПриватБанку" возможен, но при участии МВФ, - Гончарук

Бизнесмен считает, что между государством и бывшими собственниками должен быть найден компромисс по банку.

"Компромисс нужен, потому как мы не отстанем от нового собственника Приватбанка. Нас интересует ПриватБанк, но если это большая сложность, мы можем отказаться от этого - все в бизнесе покупается и продается. Мы признаем, что государство вложило огромные деньги в рекапитализацию. Мы просим компенсацию, потому, что на момент этого вложения в Привате было наших 60 миллиардов", - заявил Коломойский.

Также читайте: Кабмин требует у "Financial Times" опровержения статьи о "компромиссе" с Коломойским по "ПриватБанку"

Источник: https://censor.net.ua/v3149691
 
 
 Топ комментарии
 
Мы не отстанет от нового собственника ПриватБанка.

Беня, новым собственником является народ Украины.

Так что лучше отстань, не то дороже будет
Сам знаешь .... 🙂
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Государство - форма организации общества. Зелохи, от вас не отстанут.
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Пусть в пресловутом лондонском суде и разбираются кто кому Рабинович.
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Режим Зеленского буквально бьется в истерике по поводу "Приватбанка", отчаянно пытаясь угрозами и силой получить информацию о юридических фирмах защищающих интересы "Привата" на суде в Делавэре. Обыски в "Привате" и на квартире у отсутствующей Гонтаревой, покушение на саму Гонтареву прекрасно показывают что они осознали весь ужас происходящего.
Мы вам сообщали (* см. 26.06.2019) - вы опоздали, более того ваши действия только усугубляют ситуацию.

//
Структуры Коломойского продолжают выдавливать из Зеленского мировое соглашение по "Приватбанку" с выплатой ему компенсации в размере 19,7 млрд. гривен. В качестве основного аргумента давления используется тезис о возможности закрытия таким образом судебного процесса в Делавэрском суде, через отзыв иска "Приватбанка" через мировое соглашение.
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Vonzales 💬‏ @VonzalesDelGado 7 часов назад

ФБР называет Коломойского вором, выведшим деньги из ПриватБанка в офшоры. Коломойский называет себя "жертвой украинских властей, отобравших у него банк ни за что".
https://www.thedailybeast.com/billionaire-ukrainian-oligarch-ihor-kolomoisky-under-investigation-by-fbi
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Чуб Укра 🇺🇦‏ @chubuks 6 часов назад

- альо, валодя, ти мені відклав грошей?
- так, Ігор валеріч!
- і де?
- РНБО, Ігор валеріч!
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"Компромисс нужен, потому как мы не отстанем от нового собственника Приватбанка", - заявил Коломойский.Источник: https://censor.net.ua/n3149691

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что хотел сказать беня
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Судя по количеству людей и лицам это партия ПЭС на партсобрании посвященному зраде
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"Ну я нє то шоб такі да.Но і не так шоб такі нєт"
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Поохоботам виднее. Они ТОЧНО знают кто и с кем вел секретные переговоры. И даже знают содержание этих переговоров. Дословно.
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А зебілам хоч в очі СЦІ - вони всеодно будуть казати , шо дощ іде ! Зебіли ніяки аргументи проти клована та його "папи " не сприймають !!
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Кацап, что тебе от меня и Украины нужно?
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Этот "кацап" хочет, чтобы ты не считал себя Украиной, а знал, что ты такой же инфантил, как и 73%, которым мама должна войну закончить и зарплату европейскую тебе давать на карманные расходы за то, что ты выбрал Зелемойского. А может ты о внутримкадовской зарплате мечтаешь, как крысчане с лугандонцами за то, что они за это проголосовали в своих инфантильных фантазиях?
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Давно придуман гораздо более надежный способ развязать язык:
Читаю про це лише в пресі, - Коломойський заперечує переговори з владою про компроміс щодо Приватбанку - Цензор.НЕТ 2805
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Ты охренел! Hakko 936 - он штуку стоит! А ты его кондомам в задницу?!!! Давай я тебе совковый 100 ватник за него дам?
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тада уж разом стугной по крємлю...

Володимир Саркісян
15 сентября в 09:26 ·

Ви так переймаєтеся тим, що дзявкнув Пристайко, що промичав Яременко, нібито від них залежить бодай незначні рішення, що приймаються Банковою. Ні. Це - щоб було. Ну як у багатому господарстві має бути велика рогата худоба, дрібна парнокопитна наволоч, і той... гм... пєтух. Читаю про це лише в пресі, - Коломойський заперечує переговори з владою про компроміс щодо Приватбанку - Цензор.НЕТ 6515Читаю про це лише в пресі, - Коломойський заперечує переговори з владою про компроміс щодо Приватбанку - Цензор.НЕТ 6515 Ось і тут.
І ще одне. Немає ніякого "Коломойський вирішує". Вирішує Путін: "Полтора миллиарда тебе с твоей шоблой на операцию и все, что сможете содрать сами. К дате Украину мне", - ось зміст договору.
Яка саме дата? Думаю, обіцяли на 4 листопада - т.з. "день единства". Звісно, не вийде. Обіцятимуть до Нового року, до 23 лютого тощо. Аж поки обіцялка не обвисне.
Отже, пам'ятай, друже: опираючись зеленій навалі, ти прискорюєш зустріч одного лохматого з його колегою, що у шарфику до ванної ходив.
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переговоры с властями о компромиссе (с)
он прав, какие могут быть переговоры у хозяина с подчиненными?
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Компромисс по Приватбанку.
Деньги из бюджета, а собственность Коломойскому.
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Лучше бы не выступал. Столько папа брехал, что папе Бене верить - себя не уважать.
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Мойша, когда будешь садить Свиночолого?
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Петрик дуже хвилюєтся і переживає,щоб не переглядали процедуру націоналізації приватбанку і як вона відбувалась.Навіть місії МВФ пожалівся,що це вплине на економіку країни.Як він на автоматі їм не видав,шо путін нападе
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Гарсія - Проплачені зебіли типу тебе скрізь про Пороха пишуть !! Зразу видно по одній методичці працюєте ! Грубо !))
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Мы не отстанет от нового собственника ПриватБанка.

Беня, новым собственником является народ Украины.

Так что лучше отстань, не то дороже будет
Сам знаешь .... 🙂
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Наталия, я с Вами! Не дай Бог, бэня потревожит мои копейки в Привате! Буде тікати до Ізраілю, аж цого брудні п'яти блищатимуть!)
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Дівчата,треба з вами створювати хунту.Будемо обрізати цьому поцу те,що йому не дообрізали.
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Государство - форма организации общества. Зелохи, от вас не отстанут.
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Стокгольмский синдром - это когда олигарх не платит тебе зарплату получая сверхприбыли, а ты приходишь под Приватбанк отстаивать его интересы, которые заключаются в том, чтобы он не возвращал тебе и другим налогоплательщикам 5,5 млрд долларов..
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Якщо його повісити, то він теж не відстане?
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Как вы зае..... , шлюги довбанные , своими кампрамиссами , с разной падалью . Читаю про це лише в пресі, - Коломойський заперечує переговори з владою про компроміс щодо Приватбанку - Цензор.НЕТ 496 . То с кацапнёй у них компромисс , то с ворьём . Вот же ж , выбрали владу ,, это просто песец какой то . Читаю про це лише в пресі, - Коломойський заперечує переговори з владою про компроміс щодо Приватбанку - Цензор.НЕТ 8230 .
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Ща беня циркачит у шустрого. Это капец?!
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Знакомый ездил до шустрого, говорит оплатили билет , карманные расходы ну и за само присутствие на передаче, он довольный остался
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Капец, какой там треш ......... Аффигеть можно.
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Беня говорит шустеру "Дяденька, дай миллион".
Правда 2,1миллиона просит.
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В этом эфире репутация Бени уничтожена им-же самим.
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Выходит Маяковский из кабака, окруженный стайкой девиц. Девицы начинают его охаживать: - Владимир! А это правда, что Вы можете сочинить стихотворение прямо с ходу, на месте? - Конечно! - говорит подвыпивший поэт революции, - Давайте тему! - Ну, вот видите, в канаве - пьяница валяется. Маяковский, гордо выпрямившись, громогласно начинает: Лежит безжизненное тело на нашем жизненном пути.- Голос из канавы: - Ну а тебе какое дело? Идешь с бл...ми и иди.- Маяковский: - Пойдемте, девушки, это Есенин.
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А я Бене верю! Победитель не ведет переговоры, он диктует ультиматум.
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Ага, спешу верить, а ЗЕкловуны лично всей шоблой на днях к Бене на ковёр ходили видимо погоду и природу обсудить??
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Отчего же нету, есть конечно..и не мало, 73% ЗЕбилов малороссов верят. У них только Петя враг и вор, а Бабломойский у ЗЕбилов патриот и честный бизнесмен, можно даже сказать меценат и спаситель Украины. Правда спасает он Украину пока только от денег, но ЗЕбилам малороссам нравица, а вот Петя это да, Петя барига...Гонтарева залившая в Приват 150 лярдов гр....спасая его от банкротства это воровка, а вот Бабломойский обчистивший Приват под 0 .. меценат, патриот.. ЗЕбилы такие ЗЕбилы...
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Беня забери своего смотрящего от президента Украины.
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а тогда мальчик заплачет и убежит, а бене нужно деньги забрать
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беня ган#он, и все кто с ним связан поуши в бененом говне.
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