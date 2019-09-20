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Все про:беспилотник (698) мост (538) Шевченко Артем (178) Алексей Белько (21)

 Перед задержанием на мосту Метро Белько сбил полицейский квадрокоптер, - МВД. ВИДЕО

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко обнародовал информацию о том, что перед задержанием Белько успел сбить полицейский беспилотник.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко отметил: "Стрельба подозреваемого А.Белько, который  три года с 2014 по 2017 прослужил в АТО снайпером в 8 полку специального назначения ССН, по двум полицейским наблюдательным дронам из турецкого гладкоствольного ружья Hatsan Escort.

Один из беспилотников (стоимость несколько десятков тысяч гривен) падает в Днепр сразу после выстрела - это зафиксировала стационарная камера наблюдения на выезде с моста на левом берегу. Как написал кто-то из россиян в комментах под главной новостью "если у укропов в ССО начальник радиостанции радиоцентра полевого узла связи под наркотой так стреляет, то предстявляем, что там за бойцы служат".

А если серьезно, то следователи Полиции Киева будут просить у суда меры пресечения в виде содержания подозреваемого под стражей сроком на 2 месяца безальтернативно"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.

Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

Вскоре после этого начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что Белько может грозить пожизненное лишение свободы за обвинение по статье "терроризм".

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.

На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Белько находился под действием наркотических веществ и заявил о готовности взять его на поруки. "Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново", - пообещал он.

Прокуратура сообщила Белько о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия, санкция - от 4 до 8 лет лишения свободы) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия, санкция - от 3 до 7 лет лишения свободы) УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3149682
 
   
 Топ комментарии
 
На Цензоре про этот гребанный квадрокоптер уже наверное ПЯТАЯ статья!
Чего вы добиваетесь - что бы мы прониклись "ах какой он опасный" был?
Перед задержанием на мосту Метро Белько сбил полицейский квадрокоптер, - МВД - Цензор.НЕТ 9828
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Не ври. Прахоботы его уже успели записать в борцы с зеленой хунтой. Даже к восстанию начали готовиться... Но предсказуемо жиденько обделались.
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От всей этой истории изначально воняет провокацией
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да нет, диванный пердун,это АТОшник, который умеет сбивать квадрокоптеры
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видно клоун летів на тому квадрокоптері, то й збив.
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Не ври. Прахоботы его уже успели записать в борцы с зеленой хунтой. Даже к восстанию начали готовиться... Но предсказуемо жиденько обделались.
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Может это теперь тоже пытаются выдать за смягчающее обстоятельство, как и пребывание под наркотой? 🤷‍♀️
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У мужика ружбайка в руках. А рядом что-то назойливо жужжит. Что ему оставалось делать? Опять же сработал рефлекс из АТО.
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Я совершенно согласна, что пришедшим с войны нужна психологическая реабилитация и знаю, насколько ее мало предоставляют
То же отсутствие военных психологов
Гражданские не справляются. Все эти «я вас понимаю», да что он понимает в войне? Капелланов мало, были американцы, помогали, но их тоже очень мало. У меня друзья-киевляне одно время там активно помогали.
Это понятно.

Но все равно это очень плохая история сама по себе. И пахнет от неё плохо.
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А 2000 випадків суїциду серед АТОшників , за 5 років , це як ..?!
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На Цензоре про этот гребанный квадрокоптер уже наверное ПЯТАЯ статья!
Чего вы добиваетесь - что бы мы прониклись "ах какой он опасный" был?

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Ну смех смехом (кстати денек в отключке был) , а сам то опасен он был.
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От всей этой истории изначально воняет провокацией
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Шановні громадяни, скиньтеся будь ласочка ахкакомуміністру на новенький квадрік.
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Мутная история. Мало того, что закончилась она, чисто случайно, в прямом эфире ТСН на Малоросия 24, так ещё и аваков на поруки хотел взять...)
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пусть аваков ему за это выпишет премию и ширева на зону подгонит
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Стільки галасу, мовби то не квадрокоптер був, а скутер Гончарюка.
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а как по мне
то пробивали, как остановить киев
полезного дибила накачали наркотой
и он все сделал))
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командир спецподразделения SWAT взял на поруки террориста угрожавшего взорвать мост в Бостоне. При террористе были две единицы стрелкового оружия, одна не зарегистрирована. Поруки объяснены тем, что террорист оказался ветераном воевавшим в Афганистане. Также размахивал флагом США.
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Там, перед законом все равны! Там даже Лазаренко и тот отсидел!
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Такое чувство что это новость вселенского масштаба..... Ну позвонил какой-то сумасшедший что взорвёт мост... Ну приехали полицейские и передали его санитарам..... конец истории... можно забыть.... хватит....
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Отвлекают внимание спамом этим от бездействия слуги народа у власти.
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А кто тут такой умный, что самое интересное удаляет?
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