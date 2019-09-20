 Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". ВИДЕО

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Об этом сообщает корреспоондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 275 нардепов.

В пояснительной записке к проекту закона предлагается:

- признать военнослужащих, которые самовольно покинули в/ч, дезертировали или добровольно сдались в плен, такими, что не входят в численность Вооруженных сил;

- сохранить статус военнослужащих за лицами, которые самовольно покинули в/ч, дезертировали или добровольно сдались в плен, на период уголовного производства в органах досудебного расследования и судах;

- приостановить выплату таким лицам денежного и выдачу других видов обеспечения, а также обеспечить нераспространение на них соцгарантий для военнослужащих;

- в случае вынесения оправдательного приговора возобновить им все виды обеспечения и соцгарантии;

- применить меры для сохранения летного состава авиации ВСУ;

- устранить нарушения и недочеты, выявленные Счетной палатой по результатам аудита использования бюджетных средств на подготовку кадров для ВСУ;

- совершить проверку на наличие ведомостей о привлечении призывников к криминальной ответственности, обеспечить призывные комиссии объективными данным о призывниках и уменьшить случаи уклонения граждан от призыва на срочную военную службу;