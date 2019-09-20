 Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". ВИДЕО

Об этом сообщает корреспоондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 275 нардепов.
В пояснительной записке к проекту закона предлагается:
- признать военнослужащих, которые самовольно покинули в/ч, дезертировали или добровольно сдались в плен, такими, что не входят в численность Вооруженных сил;
- сохранить статус военнослужащих за лицами, которые самовольно покинули в/ч, дезертировали или добровольно сдались в плен, на период уголовного производства в органах досудебного расследования и судах;
- приостановить выплату таким лицам денежного и выдачу других видов обеспечения, а также обеспечить нераспространение на них соцгарантий для военнослужащих;
- в случае вынесения оправдательного приговора возобновить им все виды обеспечения и соцгарантии;
- применить меры для сохранения летного состава авиации ВСУ;
- устранить нарушения и недочеты, выявленные Счетной палатой по результатам аудита использования бюджетных средств на подготовку кадров для ВСУ;
- совершить проверку на наличие ведомостей о привлечении призывников к криминальной ответственности, обеспечить призывные комиссии объективными данным о призывниках и уменьшить случаи уклонения граждан от призыва на срочную военную службу;
этот кацапчик не за ЗЕ.
Этот кацапчик за то, чтобы не защищать.
У него задание объяснять бессмысленность Украины, как государства.
У серпні 2019 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 2274,0 тис. домогосподарств, що на 50 тис. більше за попередній місяць.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/09/20/v_ukraini_zbilshylasya_kilkist_otrymuvachiv_subsydiy_1651035
После первой повестки - рядовым, после второй - командиром взвода, после третьей - командующим армией, после четвёртой - командующий ВСУ, а потом - сразу в Верховные главнокомандующие...
Так, что не мути воду в источнике, пить ведь когда-то придется.
согласен
а тоді, коли вона влаштовує більшість суспільства.
донині більшість суспільства влаштовує така ситуація, яка є.
Нарід хоче чуда,
а оскільки чудес не буває, нарід отримує те, на що заслужив.
это типа попадут хлопцы в плен не дай бог по итогам боя...а зеуйобак скажет "они не военные, мы их не знаем, делайте с ними что хотите" Так??? он что то стремительно становится похожим на раннего ху..ло...
Як? Від такої норми у воєнкомів буде срачка, як? З кого почнем панове "уклоністи"?
Источник: https://censor.net.ua/n31496
Коли вже цей совок закінчиться? В передвиборчій програмі нового президента було вказано за повністю контрактну армію.
Печерский райсуд Киева предоставил разрешение следователем Государственного бюро расследований изъять документы, которые составляют гостайну, из Офиса президента.
Об этом сообщает Единый реестр судебных решений, пишет u-news.
Речь идет о прохождении украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году и их захвате российскими ФБСшниками. ГБР обратилось в суд, так как Банковая отказывалась выдавать документы.
Документы получит следователь третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР.
https://www.blackseanews.net/read/155366
Будут делать "ихтамнетов". До этого рассказывали "потерь нет", теперь будут рассказывать "сами сдались в плен, уже не военные, платить не будем"
Это шо за фигня.