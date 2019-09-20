 "Кожного ранку такий кайф", - огромная очередь из пытающихся перейти на станцию метро "Святошино" пассажиров пригородных электричек. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит пользователь FB Ruslan Andros и публикует короткую запись транспортного коллапса.

"М. Святошино))) кожного ранку такий кайф...))) Це ще не все, там потрібно міст перейти, а потім постояти в черзі , щоб зайти у вестибюль метро, і черга на турнікети", - пишет он в комментариях к видео и говорит о причинах такой ситации: "Электричка плюс закрыт один выход из метро".

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