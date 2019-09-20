 "Кожного ранку такий кайф", - огромная очередь из пытающихся перейти на станцию метро "Святошино" пассажиров пригородных электричек. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит пользователь FB Ruslan Andros и публикует короткую запись транспортного коллапса.
"М. Святошино))) кожного ранку такий кайф...))) Це ще не все, там потрібно міст перейти, а потім постояти в черзі , щоб зайти у вестибюль метро, і черга на турнікети", - пишет он в комментариях к видео и говорит о причинах такой ситации: "Электричка плюс закрыт один выход из метро".
Если хочешь представить, что такое "врата ада" стоит посмотреть.
На Академе все забито брошеными/припаркованными машинами пришельцев.
Как по мне, то лучше бы к черту убрали базар и расчистили все прилегающие территории от торговок. Но...
Там же торгует какраз все вот это вот, что прет с электричек - т.е. опять все будут не довольны...
По рынку пожалуй соглашусь, бесполезный.
И ничего, как-то выжил.
Сейчас все предместье, все околокиевские города и веси ломятся в Киев через эти 3 станции.
город-садТРЦ.