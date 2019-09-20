 В Киеве прошел международный марш защиты климата. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Участники акции прошли центром Киева: от Михайловской площади до Европейской площади, по улице Грушевского, Садовой, Институтской и завершили мероприятие митингом на Банковой. Участники марша озвучили шесть главных требований, которые были переданы властям в виде открытых обращений:
1. 100% чистой энергетики! Заявить о национальном курсе перехода на 100% возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и постепенно достигать его до 2050 года.
2. Нет ископаемому топливу! Отказаться от строительства новых электростанций на ископаемом топливе и определить путь к полной декарбонизации экономики Украины.
3. Энергоэффективность - приоритет № 1! В полной мере использовать потенциал энергосбережения во всех секторах.
4. Нет дотациям в животноводство! Прекратить дотировать из государственного бюджета промышленное животноводство, которое является одним из главных источников выбросов парниковых газов.
5. Зеленом городу - зеленый транспорт! Развивать общественный электротранспорт и велоинфраструктуру в городах.
6. Нет одноразовому пластику! Запретить использование, импорт и производство одноразовой посуды, пакетов.
Участники акции скандировали лозунги: "Працюй, кохай, клімат захищай", "Вугілля, нафта, газ - обійдемось без вас", "Бюджет-2020 без брудних дотацій", "Зеленому місту - зелений транспорт", "Ні одноразовому пластику" и другие.
Когда марш проходил под зданием Кабмина к митингующим вышел министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Бджоли проти меду? Що ж вони їстимуть?
Источник: https://censor.net.ua/v3149613
"забули"
Ще би написали шоб солдіки не стріляли по бойовиках бо тіпа щось там забруднюють. Точно шолі Сорос спонсорує ці двіжі шолі?
1. 100% чистой энергетики! Заявить о национальном курсе перехода на 100% возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и постепенно достигать его до 2050 года.
Ага, а это ничего, что стоимость солнечной энергии где-то в 10 раз выше атомной?
Это что лоббирование интересов владельцев электростанций? Украина - северная страна, тут пол года зима, пусть с солнечной энергии Египет начинает.
"Год без ле́та - прозвище 1816 года, в котором в Западной Европе и Северной Америке была необычайно холодная погода. До сегодняшнего дня он остаётся самым холодным годом с начала документирования погодных наблюдений...
... в марте 1816 года температура продолжала оставаться зимней. В апреле и мае было неестественно много дождей и града. В июне и июле в Америке были заморозки. В Нью-Йорке и Новой Англии выпадал снег. Германию неоднократно терзали сильные бури, многие реки (в том числе и Рейн) вышли из берегов. В Швейцарии каждый месяц выпадал снег.
Необычный холод привёл к катастрофическому неурожаю. Весной 1817 года цены на зерно выросли в десять раз, а среди населения разразился голод. Британия закупила зерна больше, чем когда-либо в своей истории. Десятки тысяч европейцев, к тому же всё ещё страдавших от разрушений Наполеоновских войн, эмигрировали в Америку.
Высокий уровень пепла в атмосфере стал причиной необычайно впечатляющих закатов в течение этого периода, в особенности запечатленных на картинах Каспара Давида Фридриха и Уильяма Тёрнера, в которых преобладали жёлтые оттенки."
Шо за бред? Основным источником парниковых газов есть болота, вулканы. Одно извержение среднего вулкана за час столько дает, что все коровы и свиньи ( с бегемотами) не напердят за 1000 лет.
А чем ископаемое топливо не кошерно? Ставить фильтры надо на электростанциях, это да. Но в принципе чем газовые станции плохи?
🤔
Химикат используется для следующих целей:В производстве как растворитель и охладитель В ядерных реакторах В производстве пенопласта В огнетушителях. В химических и биологических лабораториях В производстве пестицидов В искусственных пищевых добавках Химикат является основной составляющей кислотных дождей
Действует на эрозию почвы Ускоряет коррозию и вредит большинству электроприборов Длительный контакт с химикатом в его твёрдой форме приводит к серьёзным повреждениям кожи человека Контакт с газообразной формой химиката приводит к сильным ожогам Попадание даже небольшого количества химиката в лёгкие грозит смертельным исходом Химикат обнаружен в злокачественных опухолях, нарывах, язвах и прочих болезненных изменениях тела
Химикат развивает наркозависимость; жертвам при воздержании от потребления химиката грозит смерть в течение 168 часов
Ни один известный очиститель не способен полностью очистить воду от этого химиката.
В Киеве прошел марш
пидаголубых....
В Киеве прошел марш защиты животных....
В какой стране находится этот Киев? Ну не похоже что в Украине... В Украине вроде как война...