 В Киеве прошел международный марш защиты климата. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Участники акции прошли центром Киева: от Михайловской площади до Европейской площади, по улице Грушевского, Садовой, Институтской и завершили мероприятие митингом на Банковой. Участники марша озвучили шесть главных требований, которые были переданы властям в виде открытых обращений:

1. 100% чистой энергетики! Заявить о национальном курсе перехода на 100% возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и постепенно достигать его до 2050 года.

2. Нет ископаемому топливу! Отказаться от строительства новых электростанций на ископаемом топливе и определить путь к полной декарбонизации экономики Украины.

3. Энергоэффективность - приоритет № 1! В полной мере использовать потенциал энергосбережения во всех секторах.

4. Нет дотациям в животноводство! Прекратить дотировать из государственного бюджета промышленное животноводство, которое является одним из главных источников выбросов парниковых газов.

5. Зеленом городу - зеленый транспорт! Развивать общественный электротранспорт и велоинфраструктуру в городах.

6. Нет одноразовому пластику! Запретить использование, импорт и производство одноразовой посуды, пакетов.

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Участники акции скандировали лозунги: "Працюй, кохай, клімат захищай", "Вугілля, нафта, газ - обійдемось без вас", "Бюджет-2020 без брудних дотацій", "Зеленому місту - зелений транспорт", "Ні одноразовому пластику" и другие.

Когда марш проходил под зданием Кабмина к митингующим вышел министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ