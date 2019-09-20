 Воины 30-й ОМБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Новоград-Волынский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.
"Восемь месяцев бригада защищала украинскую землю на Востоке Украины. В этих местах воины бригады уже сталкивались с врагом в ожесточенных боях в первые годы войны, и теряли своих воинов и побратимов. Мероприятие началось с построения личного состава у мемориального памятника погибшим военнослужащим в ООС (АТО), где состоялся молебен, память павших за свободу и независимость Украины почтили Минутой Молчания под залп памятного салюта, а также возложили цветы к мемориальному памятнику погибшим. Вместе с военными возложили цветы и почтили память павших, гости и представители власти", - говорится в сообщении.
"В дальнейшем праздничные торжества продолжились на строевом плацу воинской части. Торжественное построение личного состава и вынос Боевого и Мотивационного флага части. Военных поздравили: командование бригады и оперативного командования "Север", а также руководители и представители городской и районной власти, духовенства, волонтеры, председатель фонда короны князей Острожских, председатель союза солдатских матерей, командир 12-го отдельного полка оперативного обеспечения, председатель Синодального управления военного духовенства митрополит Иоанн. Также на торжествах присутствовали те, кто больше всего ждал возвращения своих защитников - семьи военнослужащих", - отметили в бригаде.
В приветственном слове командир бригады поздравил воинов с возвращением на родную землю, а также поблагодарил за доблестное выполнение воинских обязанностей по защите нашей Украины.
"Вы - наша гордость, сила и мощь государства", - отметил комбриг.
Он также выразил искренние слова благодарности всем волонтерам, организациям и спонсорам, которые оказывали помощь бригаде.
Заместитель командующего войсками оперативного командования "Север" поблагодарил воинов за добросовестную службу!
В этот день военным вручали награды, награды, медали, нагрудные знаки и грамоты от командования части, оперативного командования "Север", Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командования Сухопутных войск ВС Украины и Блаженного митрополита Киевского и всея Украины.
Грамоты с денежными вознаграждениями вручили Новоград-Волынский городской совет, Новоград-Волынская районная государственная администрация и Новоград-Волынский районный совет. Кроме того, от командования воинской части получили награды представители волонтерского движения и духовенства.
Председатель Синодального управления военного духовенства митрополит Иоанн и военные капелланы бригады отец Александр и отец Андрей благословили и окропили личный состав святой водой.
В завершение в сопровождении оркестра подразделения воинской части прошли торжественным маршем.
до сліз! дочекались батька-Героя!
***
Простите, понимаю, пахну дымом.
Но не с курорта еду, а с передовой.
Еду домой, чтоб повидаться с сыном.
Ему полгода, а он и не знаком со мной.
Когда родился он, мы были под обстрелом.
И из роддома я его не забирал.
Пол года он живёт на свете белом,
А я его ни разу не видал.
Не прячьте взгляд, я вас не упрекаю,
Я доброволец, сын своей страны.
Я нашу, с вами, землю защищаю.
Чтоб наши дети жили без войны.
Автор: Дмитрий Маляр