 Воины 30-й ОМБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Новоград-Волынский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

"Восемь месяцев бригада защищала украинскую землю на Востоке Украины. В этих местах воины бригады уже сталкивались с врагом в ожесточенных боях в первые годы войны, и теряли своих воинов и побратимов. Мероприятие началось с построения личного состава у мемориального памятника погибшим военнослужащим в ООС (АТО), где состоялся молебен, память павших за свободу и независимость Украины почтили Минутой Молчания под залп памятного салюта, а также возложили цветы к мемориальному памятнику погибшим. Вместе с военными возложили цветы и почтили память павших, гости и представители власти", - говорится в сообщении.

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"В дальнейшем праздничные торжества продолжились на строевом плацу воинской части. Торжественное построение личного состава и вынос Боевого и Мотивационного флага части. Военных поздравили: командование бригады и оперативного командования "Север", а также руководители и представители городской и районной власти, духовенства, волонтеры, председатель фонда короны князей Острожских, председатель союза солдатских матерей, командир 12-го отдельного полка оперативного обеспечения, председатель Синодального управления военного духовенства митрополит Иоанн. Также на торжествах присутствовали те, кто больше всего ждал возвращения своих защитников - семьи военнослужащих", - отметили в бригаде.

В приветственном слове командир бригады поздравил воинов с возвращением на родную землю, а также поблагодарил за доблестное выполнение воинских обязанностей по защите нашей Украины.

"Вы - наша гордость, сила и мощь государства", - отметил комбриг.

Он также выразил искренние слова благодарности всем волонтерам, организациям и спонсорам, которые оказывали помощь бригаде.

Заместитель командующего войсками оперативного командования "Север" поблагодарил воинов за добросовестную службу!

В этот день военным вручали награды, награды, медали, нагрудные знаки и грамоты от командования части, оперативного командования "Север", Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командования Сухопутных войск ВС Украины и Блаженного митрополита Киевского и всея Украины.

Грамоты с денежными вознаграждениями вручили Новоград-Волынский городской совет, Новоград-Волынская районная государственная администрация и Новоград-Волынский районный совет. Кроме того, от командования воинской части получили награды представители волонтерского движения и духовенства.

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Председатель Синодального управления военного духовенства митрополит Иоанн и военные капелланы бригады отец Александр и отец Андрей благословили и окропили личный состав святой водой.

В завершение в сопровождении оркестра подразделения воинской части прошли торжественным маршем.



























































