 Контракт с "Газпромом" на прямые поставки газа в Украину возможен только на рыночных условиях, - Оржель. ВИДЕО

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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"Российская сторона поднимала вопрос о прямой поставке, и мы пришли к согласию, что дальнейшее обсуждение этого вопроса в рамках консультаций должно основываться на рыночных условиях. То есть, цена должна быть действительно рыночная, исходя из тех трендов, которые есть на европейском рынке, напрямую логично связана", – сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве в пятницу, комментируя итоги состоявшихся днем ранее трехсторонних переговоров в Брюсселе.
а ви що думали? бабло отримали - так тепер поважайте. А ні - то підете по 58-мій, в "расход"
Хотя.... МИНУТОЧКУ!
И расея не агресор.
И в отношениях потепление.
И газ опять напрямую....
Ну зебилы. быть вам рабами всю жизнь.