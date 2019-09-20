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 Политика Украины
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 Контракт с "Газпромом" на прямые поставки газа в Украину возможен только на рыночных условиях, - Оржель. ВИДЕО

Контракт с российским "Газпромом" на прямые поставки газа в Украины возможен лишь на рыночных условиях.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Видео 5 канал

"Российская сторона поднимала вопрос о прямой поставке, и мы пришли к согласию, что дальнейшее обсуждение этого вопроса в рамках консультаций должно основываться на рыночных условиях. То есть, цена должна быть действительно рыночная, исходя из тех трендов, которые есть на европейском рынке, напрямую логично связана", – сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве в пятницу, комментируя итоги состоявшихся днем ранее трехсторонних переговоров в Брюсселе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы рассматриваем возможность привлечения иностранных партнеров к украинской ГТС в рамках новой модели разделения "Нафтогаза", - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/v3149583
 
 
 Топ комментарии
 
Они своё взяли , зеля ваш спаситель . Контракт с "Газпромом" на прямые поставки газа в Украину возможен только на рыночных условиях, - Оржель - Цензор.НЕТ 8089
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Как лохам ездят по ушам . Только на рыночных условиях. Хахаха
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То есть, "остаточне прощавай" в виде отказа от газа из РФ, о котором назойливо кукарекал Дякула - это фейк?
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Три года отапливаю дом электричеством , и вам советую .
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який у вас будинок? і які витрати в місяць?
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2700 к.вт в месяц зимой . Бойлер + отопление . Газ используем только на приготовление еды . Дом 85 кв.м . В месяц - 1500 - 1700 гр (зимой). Счётчик двух тарифный . Ночью с 23.00 через таймер включаем бойлер , стираем , греем бойлер , включаем посудомойку , принимаем душ .
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так и должно быть. параше пора работать а не гнилые договорняки сувать.
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Просьба изменить риторику и писать по существу.
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як красиво зеботарі наказує представник *****....
а ви що думали? бабло отримали - так тепер поважайте. А ні - то підете по 58-мій, в "расход"
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Горячая вода с бойлера, в 2 раза дешевле, чем платить за централизованный подогрев воды
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Не совсем уверен, нужен точный расчет. У меня (Киев) летом вода подогревается с 18 град. - экономия налицо, а зимой с 3 град..
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Газпром играет с огнём - трубы по дну моря - это всегда риски. Потеряет транзит через Украину и по морю - и всё! - нет Газпрома.
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Они своё взяли , зеля ваш спаситель . Контракт с "Газпромом" на прямые поставки газа в Украину возможен только на рыночных условиях, - Оржель - Цензор.НЕТ 8089
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есть смысл убедить на факте европейцев что "щет хэпенс". вполне реальная спец операция которую может провернуть и наши спецы или амеры им тоже на руку...
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Просьба изменить риторику и писать по существу.
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То есть, "остаточне прощавай" в виде отказа от газа из РФ, о котором назойливо кукарекал Дякула - это фейк?
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каким боком тразит к потреблению? Контракт з "Газпромом" на прямі поставки газу в Україну можливий лише на ринкових умовах, - Оржель - Цензор.НЕТ 1174то прёмгазу всьо
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Сам читал что написал? Речь идёт о "Контракт с "Газпромом" на прямые поставки газа в Украину.........". В Украину. Причём тут транзит?
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Зебилы хотят продолжить торговлю на крови?
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Как лохам ездят по ушам . Только на рыночных условиях. Хахаха
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Ну просто нужно както убедить зебилят что возврат под кріло кацапстана это норм Контракт с "Газпромом" на прямые поставки газа в Украину возможен только на рыночных условиях, - Оржель - Цензор.НЕТ 7681
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Проклятый Порох очень хочет продолжить торговлю на крови с оккупантом!
Хотя.... МИНУТОЧКУ!
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как все развернулось то
И расея не агресор.
И в отношениях потепление.
И газ опять напрямую....
Ну зебилы. быть вам рабами всю жизнь.
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