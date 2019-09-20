 "Кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец? Моя жена?" - нардеп СН Тищенко - журналистке, задавшей вопрос о составе Кабмина. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, сначала Тищенко просто игнорировал вопрос, а потом предложил журналистке "попить водички".
Журналистка объяснила, что нардепов от СН подозревают в том, что они не читают законопроекты, за которые голосуют, и она решила проверить это.
"Кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец? Моя жена?" - сказал в ответ Тищенко.
Через полгода - к признанию,что имел козу
Чере год - что козел его
тогда этот алень рассказал бы о составе кабмина в стихах
она вообще то журналист)
ну а это тело - быдло(((
обычная история....
привыкли уже...
"Вы знаете кто министр охорони здоровья"? Типа а докажите, что вы не дебил?
Я бы, честно говоря, послал н....
Как и 72%
- а чего он как это...
отож)))
- а где посадки воров?
это так зелебень предлагает руку и сердце? или предлагает его усыновать? кстати, по-фрейду, это приблизительно одно и то же.