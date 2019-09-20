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 Политика Украины, Общество
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Все про:журналистика (2458) парламент (877) Слуга народа (312)

 "Кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец? Моя жена?" - нардеп СН Тищенко - журналистке, задавшей вопрос о составе Кабмина. ВИДЕО

Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко в кулуарах Верховной Рады отказался отвечать на вопрос о составе правительства и поставил под сомнение право журналистки расспрашивать его об этом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, сначала Тищенко просто игнорировал вопрос, а потом предложил журналистке "попить водички".

Журналистка объяснила, что нардепов от СН подозревают в том, что они не читают законопроекты, за которые голосуют, и она решила проверить это.

"Кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец? Моя жена?" - сказал в ответ Тищенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества", - Богдан о "Слуге народа"

Источник: https://censor.net.ua/v3149578
 
   
 Топ комментарии
 
Так что, получается что слуги народа на самом деле не слуги ? Или слуги народа, но не нашего ?
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Этот чувачОк явно зеленки перепил.....возбужден сильно....
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обыкновенное зе-быдло...
обычная история....
привыкли уже...
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Этот чувачОк явно зеленки перепил.....возбужден сильно....
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Многие зелёные говорят , что они не голосовали за зелю .
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Через месяц признание,что голосовал за зелю приравняют с психическому расстройству
Через полгода - к признанию,что имел козу
Чере год - что козел его
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Навряд пан Віталій своє зоофільство зможе виправдати своєю політичною позицією "Хто ви така, щоб перевіряти? Мій батько? Моя дружина?" - нардеп СН Тищенко - журналістці, яка поставила запитання про склад Кабміну - Цензор.НЕТ 1442
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О ванька приперся. Ванька,а какого ты сегодня цвета? Еще зеленого или уже голубого? Или даже розового? Ты известный хамелеон.И моя зоофилия у курям не относится. Их мозг явно превышае твой
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ОБЫКНОВЕННОЕ БЫДЛО ,до этого работающий мойщиком клазетов,а сейчас тупой кнопкодав
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Дебильность - отличительная черта слуг
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Журналистке надо было представиться "мама Рима"
тогда этот алень рассказал бы о составе кабмина в стихах
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Так что, получается что слуги народа на самом деле не слуги ? Или слуги народа, но не нашего ?
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как минимум папу и жену не забывают...
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"Кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец? Моя жена?" - нардеп СН Тищенко - журналистке, задавшей вопрос о составе Кабмина. ВИДЕО
она вообще то журналист)
ну а это тело - быдло(((
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Там і так написано що він бидло. Але іншими словами - нардеп СН.
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обыкновенное зе-быдло...
обычная история....
привыкли уже...
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чего Вы, журналисты, от коли ожидали?! В лучшем случае,коля по феейсу подосом врежет.коля быковал на оболони и кличка у коли соответствующая-коля оболонский.
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З перевірками у нас проблем немає! Друга Чорновілша....
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Миколка, со своей неумной головкой, плохо кончит в раде)
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А что на этот счёт говорят зе-придурки?
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Он вище "Хома Невіручий" уже обісрався.
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Парнишка поверил что "схватил бога за бороду"... Ну ну...
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Таких не потрібно зачіпати, зараз соя вивале своїх найкращих писак! Насилу діждалися, а то то долар впаде, то ціна на газ.... Немає чого й пожувати, та й дівка в героях буде з місяць ходити!! Сама не зуміла так про неї допис. Знаменитість!!!!!
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то ли дело Коля, сосредоточение интеллекта фракции СН.
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Придурок, причому тут соя? Радіо Свобода - авторитетна АМЕРИКАНСЬКА радіокомпанія зі славетною 70-річною історією! Це один із небагатьох наших ЗМІ, якому дійсно можна вірити, бо він не належить олігархам!
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Ой,ты нашел кому отвечать. Быдлотный тупой придурок,такой же как и избранный им депутат
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Срать на сою. У этого придурка есть избиратели. Они должны знать, что думает их депутат
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В 1990-ті цього Тищенка звали "Коля Оболонський", він був "бригадиром" в ОЗУ братів Савлохових.
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одним словом ...оц, как и 253 штуки его коллег! "Хто ви така, щоб перевіряти? Мій батько? Моя дружина?" - нардеп СН Тищенко - журналістці, яка поставила запитання про склад Кабміну - Цензор.НЕТ 6749
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А как сам быковал в "Ревизоре", тут грязь, тут пыль, а тут неправильное товарное соседство... Надо было тогда ему морду бить.
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От завжди було цікаво, який придурок взяв бандюка вести передачу на ТБ??
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Залишити в Трускавці на другий рік. А маму з батьком - до директора пляжа.
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І двійки по поведінці в щоденник понаставити!
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Давайте говорить по классике, не Депутат от СН Тищенко, а Коля Оболонский. Четких пацанов 73% привело в ВР, а журналисты, не по понятиям задают вопросы...
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Вот так теперь слуги с господами разговаривают. А вообще неожиданно было, что киевляне выбрали этого урку. Обыдлились совсем жители столицы, и это грустно.
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Ктото обяснит ему, что она - журналистка, а журналисты, в нормальной стране, залезут ему тааааааак глубоко и в такие места, куда и жена не залезет?
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так то в нормальній країні, де нема 73/43%зебілів. І на форумах, аналогічних сенсору, банять таких придурків... Навіть не за мат, а за зедебелізм.
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Сколько чечеткиных еще нужно чтоб эту дурь им из головы выбить?
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это клиника борис? #уй вам в #опу!!! Это верховная рада!!! еще один слуга такого пошиба..... Боюсь что вся зефракция состоит из вот таких вот "интеллектуалов", раньше поменьше было, а так чтоб много и одном месте сразу, так только у рыгов, грубо говоря это рыги и есть, молодежное так сказать крыло)) Выбрали? Жрите!!! Хамство и тупость приправленные дебилизмом поданы!
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"Кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец? Моя жена?" - нардеп СН Тищенко - журналистке, задавшей вопрос о составе Кабмина.-Так старшие указали/.Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко обвинила ветеранов - участников боевых действий в развязывании войны на востоке Украины/Нам не нужны СМИ, чтобы общаться с обществом, - Богдан. / Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов "Схем" и НОТУ/Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик: "Судьба автора будет несладкой"/ Двое ривненцев вышли в центр города с плакатами за импичмент Зеленского, их забрала полиция ./Полиция ведет уже открытую войну против журналистики. На профессора Иванова завели дело из-за участия его сына в фейсбук-группе.
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Вспомнилось : "эти козлы мешают нам жить"...
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обычно жены и отцы допрашиваются: скотина, опять нажрался, какой состав кабмина, ану поименно называй!
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Уже в самом вопросе этой Кобылы содержится издевательство :
"Вы знаете кто министр охорони здоровья"? Типа а докажите, что вы не дебил?
Я бы, честно говоря, послал н....
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Он, видимо, и не знает. Как та гантель бородатая из Одессы не могла фамилию премьера вспомнить, за которого проголосовала
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послав би? Та понятно, ти же зебіл з зеботари...
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отправіть довбой"ба на пєрєучіваніє в трускавєц за свій счьот.
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Довбой"б твій Поровшивий і ти такий самий.
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Это чучело, не так давно само бегало и проверяло общепиты и заведения. Т.е ему можна, а другим: "Ты кто такая?". Напрочь мозги отсутствуют!
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этот Закусенец никогда не отличался интеллектом, чуть на ТВ отчистили отмыли и пошло-поехало...
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Звісно, журналістка - профі, а ці "новия ліца" в уряді майже ділетанти, тобто ті, що у справах, за які взялись, не розуміються. Не можна так розмовляти з журналістами. Тим більш з профі. Вони ізжеруть вас живцем. Був би урядовець приватною особою, тоді ця відповідь була б природньою. Але урядовець відповідаючи журналісту на її поставлену українську дратівливою російською - підписує собі і своїм колегам вирок. Навіть без заглиблення в сенс відповіді. Краще б він взагалі промовчав і пішов би без відповіді, люди могли б міркувати кожен сам в свій спосіб. Але пан урядовець своєю відповіддю довів всім, що він на посаді - цілковито випадкова людина, яка не має навіть розуму, щоб втямити, що урядовцю так розмовляти з журналістами НЕПРИПУСТИМО.
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Вибачаюсь, Тіщенко не урядовець, а нардеп, але все одно добре підкакав своїй команді Зе. В Раді не обов"язково мають працювати дебіли. Зовсім не обов"язково.
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Ти ба як слуги на своїх хазяїв вишкіряються.... ще трохи, і кусатись почнуть.
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хех, а ти давно зі слуг вийшов, зебіл? Давно в бені/авакова бабло сосав?
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а хто питає, давно відомий вальцманоботський нік? так пройди ж ти на@уй "Хто ви така, щоб перевіряти? Мій батько? Моя дружина?" - нардеп СН Тищенко - журналістці, яка поставила запитання про склад Кабміну - Цензор.НЕТ 7681
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давно з ********* органу зліз? Бачив, бачив таких... на параші. Там і залишайся.
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Ні у Бєні, ні у Авакова нема ботоферм. Це аксіома. Є ботоферма у Пєці. І Пєця досі сумлінно проплачує видатки на її діяльність. З тієї ж кишені, з якої платив паліям майна Гонтаревої. Бо Пєця не хоче сидіти(з конфіскацією накрадених мільярдів доларів)
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Офуевший слуга и это только начало. Жлобы быкуют пока не получат по ипалам
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явамнічєвонєедолжен-язільонийує..... (дальше крапки, бо буде БАН від адміна)
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А як воно перевіряло нічліжки та ригаловки і шукало презервативи і тарганів під ліжками? - То шо, йому можна?
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Ну вот такие вот они новые лица... Жрите и не закусывайте теперь, хохлы сраные.
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Ну дебіл. Ну один. Так він же один на 250! Як така велика сім"я може бути без дебіла??? Дебіли теж повині мати в Раді своє представництво. Інакше це буде утиском прав дебілів по розумовим ознакам "Хто ви така, щоб перевіряти? Мій батько? Моя дружина?" - нардеп СН Тищенко - журналістці, яка поставила запитання про склад Кабміну - Цензор.НЕТ 5165 "Хто ви така, щоб перевіряти? Мій батько? Моя дружина?" - нардеп СН Тищенко - журналістці, яка поставила запитання про склад Кабміну - Цензор.НЕТ 9873 "Хто ви така, щоб перевіряти? Мій батько? Моя дружина?" - нардеп СН Тищенко - журналістці, яка поставила запитання про склад Кабміну - Цензор.НЕТ 5165
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А хто він такий, коли перевіряв і сував своє їбл.о по пильним куткам ресторанів
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Часто начали журналисты экзамен устраивать нардепам. Интересно почем опрос .
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Журналісти Свободи фінасуються Штатами. А в Штатах працюють цілі служби по впливу на політику країн, які грають в геополітиці важливу роль. Так склалось, що Україна є такою країною. І тому Штати приділяють велику увагу(і ресурси), щоб втримати Україну в колі своїх впливів. Що може бути простіше і ефективніше такого коротенького інтерв"ю, щоб показати людям справжній склад депутатської більшості? Американці не погрожують українцям, як це роблять росіяни голосом жиріновських і затуліних. Ось такими смітливими дівчатами(під прикриттям госдепу) американці роблять українську владу керованішую "Хто ви така, щоб перевіряти? Мій батько? Моя дружина?" - нардеп СН Тищенко - журналістці, яка поставила запитання про склад Кабміну - Цензор.НЕТ 65
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Журналистка не лучше. Что за бредовый допрос.
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Рановато"ресторатора" злетів,не прийшлось би низько падати....
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Вот такие вот полудурки очень легко могут нагадить Зеленскому так ,что ему будет потом трудно отмыться ,поэтому это хамло надо гнать из Рады !!!
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Охреневшее зажравшееся быдло! Гнать в шею чмо!
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Можливо журналісткою і невдало поставлене запитання, але коли лунає фраза : " Хто ви така?", відразу ж виникає думка,що її будуть кидати будь-кому з нас, хто вирішить задавати питання можновладцям, депутатам, меценатам і т.п. Хто ми такі в своїй державі? Мабуть для тих, хто нами керує, ми - взагалі ніхто, плебеї, які не на тих училися, нічого в житті не досягли, окрім як працювати простими вчителями, лікарями, водіями, землеробами. Невже ми в своїй країні так і будемо ніким? Ні, неправда, раз на п'ять років ми стаємо тим, що поважно називають "електорат", і тоді починають перейматись нашим життям, нашими проблемами і болями, але ненадовго, поки вибори пройдуть.
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Дівчина не знайшлась на питання "хто ти така?" відповісти "я - хозяйка, а ви - мій слуга". Тоді взагалі був би шедевр, а не інтерв"ю "Хто ви така, щоб перевіряти? Мій батько? Моя дружина?" - нардеп СН Тищенко - журналістці, яка поставила запитання про склад Кабміну - Цензор.НЕТ 1757
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- а за что вы убили своего отца?
- а чего он как это...

отож)))
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Всё правильно сказал. Пусть очкатая баллотируется в депутаты и проверяет сама себя.
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"Кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец? Моя жена?"

это так зелебень предлагает руку и сердце? или предлагает его усыновать? кстати, по-фрейду, это приблизительно одно и то же.
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