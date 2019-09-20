 "Кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец? Моя жена?" - нардеп СН Тищенко - журналистке, задавшей вопрос о составе Кабмина. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, сначала Тищенко просто игнорировал вопрос, а потом предложил журналистке "попить водички".

Журналистка объяснила, что нардепов от СН подозревают в том, что они не читают законопроекты, за которые голосуют, и она решила проверить это.

"Кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец? Моя жена?" - сказал в ответ Тищенко.

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