 Николаевские десантники отработали безпарашютную высадку на крышу дома, палубу вражеского корабля и в тыл противника. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факти ICTV, николаевские десантники отработали безпарашютное десантирование. Такие навыки позволят армейцам десантироваться с неба на ограниченный участок: на крышу дома, палубу вражеского корабля, в тыл противника.
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Вертолетчики высадили десантников "в тылу противника" на учениях в Хмельницкой области, - Минобороны. ФОТОрепортаж
Военнослужащие в зоне ООС отработали уничтожение противника в воздухе. ВИДЕО
ВСУ отработали захват вражеского судна во время морских учений. ВИДЕО
Морские пехотинцы отработали десантирование с корабля "Юрий Олефиренко", - Минобороны. ВИДЕО
Учения по отражению высадки морского десанта противника прошли в Приазовье. ВИДЕО
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Vadym Tsyrkalyuk
когда научатся, выдадут парашюты (шутка)
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20.09.2019 12:58
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Сірий
Ну до тилу ворога вони навряд чи долетять. Зіб"ють на раз-два.
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20.09.2019 13:01
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Ласковый зверь
А в чем заключается новость?
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20.09.2019 13:02
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Alexander Milovice
В том, что работники "Цензора" провели операцию по размещению статьи о десантниках.
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20.09.2019 13:05
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Сэм Саммюэль
Новость в том, что проводятся учения. Воины совершенствуют навыки.
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20.09.2019 13:18
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legionary
это так необычно, десантники и десантировались? надо же
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20.09.2019 13:06
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Кацманавт
Беспарашютную на русском языке пишется через С.
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20.09.2019 13:16
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литвин
Помню в школе учили лазать и спускаться по канату.
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20.09.2019 13:24
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