 Николаевские десантники отработали безпарашютную высадку на крышу дома, палубу вражеского корабля и в тыл противника. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факти ICTV, николаевские десантники отработали безпарашютное десантирование. Такие навыки позволят армейцам десантироваться с неба на ограниченный участок: на крышу дома, палубу вражеского корабля, в тыл противника.

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