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 Политика Украины, Общество
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Все про:учения (2172) ВСУ (345) Десантно-штурмовые войска (50)

 Николаевские десантники отработали безпарашютную высадку на крышу дома, палубу вражеского корабля и в тыл противника. ВИДЕО

Военнослужащие 79-ой отдельной десантно-штурмовой бригады спускались на землю с вертолета МИ-8 с 20-метровой высоты в полном боевом снаряжении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факти ICTV, николаевские десантники отработали безпарашютное десантирование. Такие навыки позволят армейцам десантироваться с неба на ограниченный участок: на крышу дома, палубу вражеского корабля, в тыл противника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Десантники 79-й ОДШБр вернулись в Николаев после 8 месяцев службы в зоне проведения ООС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3149563
 
   
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когда научатся, выдадут парашюты (шутка)
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Ну до тилу ворога вони навряд чи долетять. Зіб"ють на раз-два.
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В том, что работники "Цензора" провели операцию по размещению статьи о десантниках.
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Новость в том, что проводятся учения. Воины совершенствуют навыки.
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это так необычно, десантники и десантировались? надо же
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Беспарашютную на русском языке пишется через С.
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Помню в школе учили лазать и спускаться по канату.
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