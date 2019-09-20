 Стефанчук о голосовании за внесенный в Раду проект Госбюджета: Посмотрим. Это только первый вариант, сформированный за 15 суток. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста, планируется ли в пятницу голосование Рады за проект госбюджета в первом чтении.
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"Давайте посмотрим. Этот вопрос стоит как презентация бюджета. По результатам того, как он будет представлен, будет принято решение", - сказал Стефанчук.
Он отметил, что внесенный в Раду проект – "это только первый вариант", который Кабинет министров смог сформировать за 15 суток, и заявил, что к нему уже есть вопросы. В частности, инициативу повысить размер минимальной заработной платы на 550 грн Стефанчук прокомментировал так: "Это то, что абсолютно не устраивает, например, нас и это то, что не отвечает сделанным обещаниям".
Первый вице-спикер рассказал, что рассмотрение проекта госбюджета на 2020 год – не единственный вопрос, который стоит на повестке текущего дня парламента.
"Кабинет министров формирует бюджет на существующей сегодня законодательной базе. Поэтому сегодня наша задача максимально предложить и дать возможность им использовать новые экономические механизмы, которые дали бы возможность, в том числе, откорректировать бюджетную базу. Мы пока действуем в рамках существующего законодательства, по-другому оно быть не может. Именно поэтому мы настроены сегодня принять ряд важных экономических законов, которые в том числе дадут возможность правительству определенным образом трансформировать бюджетную основу", - рассказал Стефанчук.
И сколько забошлял этот ейти за дипломы?
отшибленным идиотамне совсем далеким людям, типа вас, никакие дипломы не помогут и никакие деньги.
Украине нужен бюджет, а не вечное клоунское шоу
Давайте теперь откроем бюджет и посмотрим, как именно простой учитель теперь, когда уже наагитировал в школе, проголосовал, получит ****** на воротник, а не 4000 долларов в месяц.
• Повышение прожиточного минимума в первом полугодии 2020 года не запланировано. Если вы считаете, что хлеб и картошка стали слишком дорогими, попробуйте есть пирожные.
• Повышение пенсий в первом полугодии 2020 года не запланировано.
• Деньги на повышение зарплат учителям в связи с введением новой тарифной сетки не выделены.
• Общий объём субсидий уменьшен на 7 миллиардов гривен.
• Финансирование программы Фонда Президента по поддержке образовательных, научных и спортивных программ для молодёжи сокращено в два раза.
• Армия - без повышения, впервые за 5 лет. И без учёта инфляции.
А кому же на Руси будет жить хорошо?
• Средства на заработную плату налоговикам и таможенникам увеличены на 2 миллиарда гривен.
• Фискальная служба в целом, разделённая на налоговую и таможенную, почему-то стала требовать денег больше, а не меньше, и получит в общей сложности на 4 миллиарда гривен больше.
• Финансирование ДУС (Державне управління справами) с его закрытыми профилакториями, государственными дачами и заводом по производству бухла (ЧТОБЛ*ДЬ?!) увеличено.
• Министерство внутренних дел получит средств на 100 миллионов больше, чем в 2019 году.
• Офис президента (бывшая администрация президента) потратит на 38.8 миллионов гривен больше, чем в 2019 году.
• Обычные суды получат на 510 миллионов больше, Верховный суд - на 100 миллионов больше, Высший антикоррупционный суд - на 55 миллионов больше.
• Генеральная прокуратура - на 398 миллионов больше.
• ДБР получит на 791 миллион гривень больше. Это ДВА МИЛЛИАРДА ГРИВЕНЬ в год. Два миллиарда за то, чтобы соколы ДБР выполняли команды вернувшегося в страну Портнова.
Ну как, нормально наш «президент из народа» зажигает, да?
Олигархов, я смотрю, там всех уже раскуркулили, да, учителя живут как президенты, коррупцию побороли, эпоха бедности закончилась, да?
Учитель истории:
В Древнем Риме, в легионах, когда были долгие походы, поощрялось мужеложство. Солдаты спали друг с другом. И если один погибал, то его сексуальный напарник стремился отомстить врагу.
Ученик:
Значит легионеры были геями??????
Учитель истории:
Нет, Нет, Нет!!!!!!!!! Они были настоящими, боевыми ********ми!!!!!!!!!
За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.
У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
ни печень ни почки ни поджелудочная ни щитовидка ни сердце ни ножки такой вес долго держать-контролировать не смогут...(опять же диабет стучится в двери (если уже не там) при такой стадии ожирения)
это я к тому, что подличиться бы надо, похудеть слегка...здоровье то одно (второго не купить)
Надюха вон и голодать пробовала.. а нифига..расперло еще больше чем до...того))))