 Стефанчук о голосовании за внесенный в Раду проект Госбюджета: Посмотрим. Это только первый вариант, сформированный за 15 суток. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста, планируется ли в пятницу голосование Рады за проект госбюджета в первом чтении.

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"Давайте посмотрим. Этот вопрос стоит как презентация бюджета. По результатам того, как он будет представлен, будет принято решение", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что внесенный в Раду проект – "это только первый вариант", который Кабинет министров смог сформировать за 15 суток, и заявил, что к нему уже есть вопросы. В частности, инициативу повысить размер минимальной заработной платы на 550 грн Стефанчук прокомментировал так: "Это то, что абсолютно не устраивает, например, нас и это то, что не отвечает сделанным обещаниям".

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Первый вице-спикер рассказал, что рассмотрение проекта госбюджета на 2020 год – не единственный вопрос, который стоит на повестке текущего дня парламента.

"Кабинет министров формирует бюджет на существующей сегодня законодательной базе. Поэтому сегодня наша задача максимально предложить и дать возможность им использовать новые экономические механизмы, которые дали бы возможность, в том числе, откорректировать бюджетную базу. Мы пока действуем в рамках существующего законодательства, по-другому оно быть не может. Именно поэтому мы настроены сегодня принять ряд важных экономических законов, которые в том числе дадут возможность правительству определенным образом трансформировать бюджетную основу", - рассказал Стефанчук.