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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВР (23694) госбюджет (653) Кабмин (11200) Стефанчук Руслан (84)

 Стефанчук о голосовании за внесенный в Раду проект Госбюджета: Посмотрим. Это только первый вариант, сформированный за 15 суток. ВИДЕО

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявляет, что решение о голосовании за проект государственного бюджета на 2020 год будет принято по результатам его представления в сессионном зале парламента в пятницу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста, планируется ли в пятницу голосование Рады за проект госбюджета в первом чтении.

Видео 112

"Давайте посмотрим. Этот вопрос стоит как презентация бюджета. По результатам того, как он будет представлен, будет принято решение", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что внесенный в Раду проект – "это только первый вариант", который Кабинет министров смог сформировать за 15 суток, и заявил, что к нему уже есть вопросы. В частности, инициативу повысить размер минимальной заработной платы на 550 грн Стефанчук прокомментировал так: "Это то, что абсолютно не устраивает, например, нас и это то, что не отвечает сделанным обещаниям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде сегодня презентуют проект Госбюджета-2020, рассмотрят законопроекты об обороне и поддержке кинематографии

Первый вице-спикер рассказал, что рассмотрение проекта госбюджета на 2020 год – не единственный вопрос, который стоит на повестке текущего дня парламента.

"Кабинет министров формирует бюджет на существующей сегодня законодательной базе. Поэтому сегодня наша задача максимально предложить и дать возможность им использовать новые экономические механизмы, которые дали бы возможность, в том числе, откорректировать бюджетную базу. Мы пока действуем в рамках существующего законодательства, по-другому оно быть не может. Именно поэтому мы настроены сегодня принять ряд важных экономических законов, которые в том числе дадут возможность правительству определенным образом трансформировать бюджетную основу", - рассказал Стефанчук.

Источник: https://censor.net.ua/v3149526
 
 
 Топ комментарии
 
Британские ученые выяснили, что если в апреле проголосовать за Зе, то еще до октября - ты в полной жопе!
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Как там говорил персонаж сериала Голобородько? «Чтобы президент жил, как простой учитель, а учитель как президент», да?
Давайте теперь откроем бюджет и посмотрим, как именно простой учитель теперь, когда уже наагитировал в школе, проголосовал, получит залупу на воротник, а не 4000 долларов в месяц.
• Повышение прожиточного минимума в первом полугодии 2020 года не запланировано. Если вы считаете, что хлеб и картошка стали слишком дорогими, попробуйте есть пирожные.
• Повышение пенсий в первом полугодии 2020 года не запланировано.
• Деньги на повышение зарплат учителям в связи с введением новой тарифной сетки не выделены.
• Общий объём субсидий уменьшен на 7 миллиардов гривен.
• Финансирование программы Фонда Президента по поддержке образовательных, научных и спортивных программ для молодёжи сокращено в два раза.
• Армия - без повышения, впервые за 5 лет. И без учёта инфляции.
А кому же на Руси будет жить хорошо?
• Средства на заработную плату налоговикам и таможенникам увеличены на 2 миллиарда гривен.
• Фискальная служба в целом, разделённая на налоговую и таможенную, почему-то стала требовать денег больше, а не меньше, и получит в общей сложности на 4 миллиарда гривен больше.
• Финансирование ДУС (Державне управління справами) с его закрытыми профилакториями, государственными дачами и заводом по производству бухла (ЧТОБЛ*ДЬ?!) увеличено.
• Министерство внутренних дел получит средств на 100 миллионов больше, чем в 2019 году.
• Офис президента (бывшая администрация президента) потратит на 38.8 миллионов гривен больше, чем в 2019 году.
• Обычные суды получат на 510 миллионов больше, Верховный суд - на 100 миллионов больше, Высший антикоррупционный суд - на 55 миллионов больше.
• Генеральная прокуратура - на 398 миллионов больше.
• ДБР получит на 791 миллион гривень больше. Это ДВА МИЛЛИАРДА ГРИВЕНЬ в год. Два миллиарда за то, чтобы соколы ДБР выполняли команды вернувшегося в страну Портнова.
Ну как, нормально наш «президент из народа» зажигает, да?
Олигархов, я смотрю, там всех уже раскуркулили, да, учителя живут как президенты, коррупцию побороли, эпоха бедности закончилась, да?
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Зачем вообще нужна презентация Госбюджета в воюющей стране?
Украине нужен бюджет, а не вечное клоунское шоу
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Зебилы стопудово забыли средства на закупку пожарных машин в бюджет заложить!!! Стефанчук о голосовании за внесенный в Раду проект Госбюджета: Посмотрим. Это только первый вариант, сформированный за 15 суток - Цензор.НЕТ 6989
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Та це свиняче рило разом юзіком прогодувати жодного бюджету не вистачить
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"Свиняче рило"? Учитывая, что Стефанчук - доктор юридических наук, профессор, сейчас самое время указать вам свою ученую степень, дать ссылки на свои публикации, научные работы.))
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Свыняче рыло стало доктором юридических наук, профессором?

И сколько забошлял этот ейти за дипломы?
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Не заморачивайтесь, отшибленным идиотам не совсем далеким людям, типа вас, никакие дипломы не помогут и никакие деньги.
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т.е. две недели эти "специалисты" тупо переписывали весенние наброски и предварительное планированию бюджета старым правительством?
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Зачем вообще нужна презентация Госбюджета в воюющей стране?
Украине нужен бюджет, а не вечное клоунское шоу
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Британские ученые выяснили, что если в апреле проголосовать за Зе, то еще до октября - ты в полной жопе!
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осенью зелень желтеет, вянет и опадает.
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44 народных депутата от "Слуги народа" заблокировали отмену депутатской неприкосновенности, а также прослушку для НАБУ и уничтожение "поправок Лозового
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Как там говорил персонаж сериала Голобородько? «Чтобы президент жил, как простой учитель, а учитель как президент», да?
Давайте теперь откроем бюджет и посмотрим, как именно простой учитель теперь, когда уже наагитировал в школе, проголосовал, получит ****** на воротник, а не 4000 долларов в месяц.
• Повышение прожиточного минимума в первом полугодии 2020 года не запланировано. Если вы считаете, что хлеб и картошка стали слишком дорогими, попробуйте есть пирожные.
• Повышение пенсий в первом полугодии 2020 года не запланировано.
• Деньги на повышение зарплат учителям в связи с введением новой тарифной сетки не выделены.
• Общий объём субсидий уменьшен на 7 миллиардов гривен.
• Финансирование программы Фонда Президента по поддержке образовательных, научных и спортивных программ для молодёжи сокращено в два раза.
• Армия - без повышения, впервые за 5 лет. И без учёта инфляции.
А кому же на Руси будет жить хорошо?
• Средства на заработную плату налоговикам и таможенникам увеличены на 2 миллиарда гривен.
• Фискальная служба в целом, разделённая на налоговую и таможенную, почему-то стала требовать денег больше, а не меньше, и получит в общей сложности на 4 миллиарда гривен больше.
• Финансирование ДУС (Державне управління справами) с его закрытыми профилакториями, государственными дачами и заводом по производству бухла (ЧТОБЛ*ДЬ?!) увеличено.
• Министерство внутренних дел получит средств на 100 миллионов больше, чем в 2019 году.
• Офис президента (бывшая администрация президента) потратит на 38.8 миллионов гривен больше, чем в 2019 году.
• Обычные суды получат на 510 миллионов больше, Верховный суд - на 100 миллионов больше, Высший антикоррупционный суд - на 55 миллионов больше.
• Генеральная прокуратура - на 398 миллионов больше.
• ДБР получит на 791 миллион гривень больше. Это ДВА МИЛЛИАРДА ГРИВЕНЬ в год. Два миллиарда за то, чтобы соколы ДБР выполняли команды вернувшегося в страну Портнова.
Ну как, нормально наш «президент из народа» зажигает, да?
Олигархов, я смотрю, там всех уже раскуркулили, да, учителя живут как президенты, коррупцию побороли, эпоха бедности закончилась, да?
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Раньше 15 суток улицы подметали,а теперь бюджеты пишут.
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15 суток на створення бюджету Стефанчук про голосування за внесений у Раду проєкт Держбюджету: Подивимося. Це тільки перший варіант, сформований за 15 діб - Цензор.НЕТ 1794 з нашою "діджиталізацією" країни це просто нереально Стефанчук про голосування за внесений у Раду проєкт Держбюджету: Подивимося. Це тільки перший варіант, сформований за 15 діб - Цензор.НЕТ 1794 ото буде бюжет, 500 грн до мінімалки нехай вам ушльопкам лишиться бо ви ж не нажретесь, краще поляка чи чеха просить збільшення зп ніж у вас....ви прокляті, змиріться з цим і живіть автоматично прокляті коли заходите в парламент і на банкову, і ви не боги і маєте червону кров і купку кісток.
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Узеленські їдуть по накатаній колії. Обнародували і дивляться на реакцію людей. Єслішо, то це тільки попередній проект. Хитруни.
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Как обычно у баранов - увеличение рабочих мест не предусмотрено,рост промпроизводства не планируется,привлечение инвестиций вообще для верхрадовского стада тёмный лес,ликвидация бюджетного воровства в планах не имеется,а раздувание бюджета для воровских рыл только за счет залезания в карманы малому бизнесу.
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Зелёные - они такие гламурные , они даже презентацию проекта бюджета устраивают)
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Гламурные, мягко сказано. Не хочу бан получить, расскажу просто анекдот из студенчества:

Учитель истории:
В Древнем Риме, в легионах, когда были долгие походы, поощрялось мужеложство. Солдаты спали друг с другом. И если один погибал, то его сексуальный напарник стремился отомстить врагу.
Ученик:
Значит легионеры были геями??????
Учитель истории:
Нет, Нет, Нет!!!!!!!!! Они были настоящими, боевыми ********ми!!!!!!!!!
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как-то раз видел Стефанчука в "МакДональде".. он там жрал Дабл БигМак с двойной картошкой.. Как мне теперь это развидеть?!
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Зеленухі скасуйте мораторій на зарплату судового експерта
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Кстати! Наш новый премьер Алексей Валерьевич Гончарук

За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.

У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
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Боюсь прокормить Юзика и Стефанчука нам никаких бюджетов не хватит......
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вид болезненный...темные круги под глазами да и глазики мутные...
ни печень ни почки ни поджелудочная ни щитовидка ни сердце ни ножки такой вес долго держать-контролировать не смогут...(опять же диабет стучится в двери (если уже не там) при такой стадии ожирения)
это я к тому, что подличиться бы надо, похудеть слегка...здоровье то одно (второго не купить)
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ага, в СИЗО быстро его приведут в норму. Немного подождем.
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та не скажите))))
Надюха вон и голодать пробовала.. а нифига..расперло еще больше чем до...того))))
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