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 Политика Украины
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 В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала "ботоферма", - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Работники киевской ботофермы накануне парламентских выборов писали тысячи проплаченных комментариев в интересах политика Анатолия Гриценко и его партии "Гражданская позиция", а также народного депутата Святослава Вакарчука и партии "Голос".

Об этом говорится в фильме-расследовании "Я - робот" - совместном проект Слідства.Інфо и Громадського, передает Цензор.НЕТ.

Журналист Василий Бидун полтора месяца работал под прикрытием на киевской ботоферме, которая связана с пиар-агентством Pragmatico. Ему давали задание писать комментарии в поддержку украинских политиков, которые баллотировались в Верховную Раду. Задачу сотрудники ботофермы получали в чате мессенджера Telegram в виде тезисов. В них объяснялось, в каком ключе надо оставлять комментарии в соцсетях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Услуги интернет-ботов могут стоить политикам от $2000 до $20 000 в месяц, - "Схемы"

Например, когда интернет-боты работали в интересах Анатолия Гриценко и его партии, акцентировать надо было на военном опыте политика и его профессионализме. В то же время боты должны были критиковать политических соперников Гриценко - Игоря Смешко и Святослава Вакарчука. В общем ботоферма написала как минимум 24000 комментариев в интересах "Гражданской позиции" и ее лидера.

В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала ботоферма, - Слідство.Інфо 01

А уже 8 июля, за две недели до парламентских выборов, ферма начала работать в интересах Святослава Вакарчука и его партии "Голос", которую боты атаковали накануне. Боты писали комментарии в поддержку политика, акцентируя на молодых лицах и незапятнанной репутации членов партии, и оставили в интересах "Голоса" около 6000 комментариев.

В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала ботоферма, - Слідство.Інфо 02

Журналисты в ходе расследования пообщались с упомянутыми политиками об их причастности к работе ботофермы. Гриценко назвал вопрос журналистов "дилетантскими" и отказался давать комментарий. Святослав Вакарчук опроверг причастность "Голоса" к услугам ботофермы и сказал, что даже не знает, как эта технология работает. Он предположил, что против "Голоса" могли организовать провокацию третьи силы.

"Первое: я первый раз слышу о том, что партия "Голос" могла иметь какое-то отношение к ботам или ботоферме. Второе: я действительно не знаю, что это такое, и как оно работает. Третье: официально вам заявляю, что партия "Голос" не санкционировала, не санкционирует и не будет санкционировать такие вещи никогда", - сказал Вакарчук.

За день до публикации фильма-расследования кибербезопасность Facebook заблокировала ботоферму, на которой работал журналист.

Источник: https://censor.net.ua/v3149426
 
   
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Найбільшу ботоферму утримував і утримує сивочолий..
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На деньги, засвиняченные в Марынкын фонд
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Предвыборным заявлением Гройсмана про порохофермы прокуратура должна заняться. А вдруг Вова занимался инсинуациями?
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свыночолому ни ботоферма, ни громадный ресурс не помогли- слишком свинья обнаглева и заматерела в грабеже страны, пора сажать и до весны не ждать, есть озимые посадки
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О чем вы?! По сравнению со Свинофермой этих адептов Грыцька та Славка и под плинтусом не видно было
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А підрошенківські ботала і зараз клавіатурі спокою не дають...
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сявка вакарчук- свинячий хвостик барыги, лучше бы пел, чем свыне подпевал, стыдно
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самый большой путч от свыны- громко пернуть в кальсоны , где у него поддержка? только львов поддержал- один из всех регионов
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А зе-тыпил-ферма работает до сих пор.
Кстати, почему-то на том же Корре, зе-тыпилов "днем с огнем" не найти, а вот на Цензоре их полно.
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титушня соевая до сих пор лютует за кровавые деньги вальцмана.
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Вам бы стихи писать... "кровавые деньги вальцмана".
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Цікаво, а де вся та бл@два, що вдавала з себе патриотів і пять років поспіль волала, що "Порошенко здає Україну Путіну"? Може, вони вже зібралися на Банковій або мчать до будинку Пристайка з файєрами, стовпом та бобром напереваги?
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