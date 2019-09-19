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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (261) выборы (23006) Гриценко Анатолий (1348) боты (11)

 В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала "ботоферма", - "Слідство.Інфо". Вакарчук и Гриценко отрицают. ВИДЕО

Работники киевской ботофермы накануне парламентских выборов писали тысячи проплаченных комментариев в интересах политика Анатолия Гриценко и его партии "Гражданская позиция", а также народного депутата Святослава Вакарчука и партии "Голос".

Об этом говорится в фильме-расследовании "Я - робот" - совместном проект Слідства.Інфо и Громадського, передает Цензор.НЕТ.

Журналист Василий Бидун полтора месяца работал под прикрытием на киевской ботоферме, которая связана с пиар-агентством Pragmatico. Ему давали задание писать комментарии в поддержку украинских политиков, которые баллотировались в Верховную Раду. Задачу сотрудники ботофермы получали в чате мессенджера Telegram в виде тезисов. В них объяснялось, в каком ключе надо оставлять комментарии в соцсетях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Услуги интернет-ботов могут стоить политикам от $2000 до $20 000 в месяц, - "Схемы"

Например, когда интернет-боты работали в интересах Анатолия Гриценко и его партии, акцентировать надо было на военном опыте политика и его профессионализме. В то же время боты должны были критиковать политических соперников Гриценко - Игоря Смешко и Святослава Вакарчука. В общем ботоферма написала как минимум 24000 комментариев в интересах "Гражданской позиции" и ее лидера.

В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала ботоферма, - Слідство.Інфо. Вакарчук и Гриценко отрицают 01

А уже 8 июля, за две недели до парламентских выборов, ферма начала работать в интересах Святослава Вакарчука и его партии "Голос", которую боты атаковали накануне. Боты писали комментарии в поддержку политика, акцентируя на молодых лицах и незапятнанной репутации членов партии, и оставили в интересах "Голоса" около 6000 комментариев.

В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала ботоферма, - Слідство.Інфо. Вакарчук и Гриценко отрицают 02

Журналисты в ходе расследования пообщались с упомянутыми политиками об их причастности к работе ботофермы. Гриценко назвал вопрос журналистов "дилетантскими" и отказался давать комментарий. Святослав Вакарчук опроверг причастность "Голоса" к услугам ботофермы и сказал, что даже не знает, как эта технология работает. Он предположил, что против "Голоса" могли организовать провокацию третьи силы.

"Первое: я первый раз слышу о том, что партия "Голос" могла иметь какое-то отношение к ботам или ботоферме. Второе: я действительно не знаю, что это такое, и как оно работает. Третье: официально вам заявляю, что партия "Голос" не санкционировала, не санкционирует и не будет санкционировать такие вещи никогда", - сказал Вакарчук.

За день до публикации фильма-расследования кибербезопасность Facebook заблокировала ботоферму, на которой работал журналист.

Источник: https://censor.net.ua/v3149426
 
 
 Топ комментарии
 
Найбільшу ботоферму утримував і утримує сивочолий..
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О чем вы?! По сравнению со Свинофермой этих адептов Грыцька та Славка и под плинтусом не видно было
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На деньги, засвиняченные в Марынкын фонд
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С Петиной ботоферомой никто не сравнится, до сих пор не моут успокоится.
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🐕 казяться, щеплення треба робити...
😁
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Тоби вже ничого не допоможэ . От зебилизма прививок нет . .
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А кто собирался успокаиваться .? Шо за влажные фантазии , чувак .? В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала "ботоферма", - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 4796 .
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даже на бота откликаются, ничего человеческого.
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Что может быть человеческого к скоту В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала "ботоферма", - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 6104 .. Со скотом - по скотски .! По другому никак .. В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала "ботоферма", - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 8379 .
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ППЦ. Вот как надо подавать данные и писать заголовки! В интересах Вакарчука и Гриценко. А у Зеленского и Порошенко, выходит, не было? А про кого ж тогда там в фильме. И "за жопу" - самые честные? Опа! А как мастерски поданы цифры на 22 минуте! Мол вот смотрите, больше всего бот-коментов было в постах Зеленского - 500 тыс, а вот у Порошенко 135 тыс. положительных... Мляяя... Главное, правильно расставить акценты. Хотя, если включить мозг хоть на минуту, то получится, что если "почти половина нейтральных и положительных" про Зе, то СВЫШЕ 250 тысяч - ПРОТИВ Зе. И кто же их писал? Хмммм.... И как удобно умолчать про общее количество постов про ПП. Я уж не говорю, что фразы "236 тыс. положительных и нейтральных" и "135 тыс. положительных и _общих_" не могут сравниваться, так как непонятно, во-первых, "общие" и "нейтральные" это одно и то же? Или это сравнение типа "Зеленский мне похер" и "Порошенко выступил на заседании Рады". Одно считаем нейтральным, другое общим. Так, господа журналисты? Я уж не говорю о том, что свалены в кучу позитивные и нейтральные, так что сравнить количество хвалебных уже невозможно. В общем, стандарты нашей журналистики радуют...
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славко славко. Не знає він. Все записано.
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￼Джон Смит
Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
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Единственное, о чем свидетельствует эта тема, так это о существовании ботофермы "Слідство.Інфо".
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зеленскому даже и надо иметь ботоферму, ведь коменты его "сторонников" пишут кремлеботы.
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Я чомусь Вакарчуку більше вірю, ніж Гриценку.
Але - Пінчуку не повірю ніколи.
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Але ні, вибач, неуважно вичитав, прочитав зразу, що віриш Вакарчуку, але не віриш Пінчуку ) Вибач, якщо шо, рекурсія, то не образливе слово)
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Правда??? https://newsroom.fb.com/news/2019/09/removing-coordinated-inauthentic-behavior-from-iraq-and-ukraine/
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А чого тут зебіли більш за всіх волають???! Гучніше за всіх - тримайте вора кричить сам вор. Подивіться, там вашим добряче прилетіло В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала "ботоферма", - "Слідство.Інфо". Вакарчук и Гриценко отрицают - Цензор.НЕТ 5872
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Не знаю, как за Голос, у Грицацуева кампания вообще не велась. Знаю непосредственно. Вот Зе и По боты не прекращают до сих пор, а усатый шмель зажал бабло, в том числе и на ботов, и на всю кампанию. Так шо журнашлюхи хай идут накуй с такими сенсациями.
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Соевый мародер дошел до того, что перед выборами массово начал нанимать ботов из **********, которые должны были писать в его поддержку посты, часто для конспирации прикрываясь ультра-патриотической риторикой, направленной против того же самого **********. Допустим, с этой публикой, как и с остальной порохосранью, все ясно, деньги не пахнут, но как при этом можно ощущать себя не свинорошеном, а порядочным человеком, совершенно не понятно. В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала "ботоферма", - "Слідство.Інфо". Вакарчук и Гриценко отрицают - Цензор.НЕТ 6400
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