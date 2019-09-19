 В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала "ботоферма", - "Слідство.Інфо". Вакарчук и Гриценко отрицают. ВИДЕО

Об этом говорится в фильме-расследовании "Я - робот" - совместном проект Слідства.Інфо и Громадського, передает Цензор.НЕТ.

Журналист Василий Бидун полтора месяца работал под прикрытием на киевской ботоферме, которая связана с пиар-агентством Pragmatico. Ему давали задание писать комментарии в поддержку украинских политиков, которые баллотировались в Верховную Раду. Задачу сотрудники ботофермы получали в чате мессенджера Telegram в виде тезисов. В них объяснялось, в каком ключе надо оставлять комментарии в соцсетях.

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Например, когда интернет-боты работали в интересах Анатолия Гриценко и его партии, акцентировать надо было на военном опыте политика и его профессионализме. В то же время боты должны были критиковать политических соперников Гриценко - Игоря Смешко и Святослава Вакарчука. В общем ботоферма написала как минимум 24000 комментариев в интересах "Гражданской позиции" и ее лидера.

А уже 8 июля, за две недели до парламентских выборов, ферма начала работать в интересах Святослава Вакарчука и его партии "Голос", которую боты атаковали накануне. Боты писали комментарии в поддержку политика, акцентируя на молодых лицах и незапятнанной репутации членов партии, и оставили в интересах "Голоса" около 6000 комментариев.

Журналисты в ходе расследования пообщались с упомянутыми политиками об их причастности к работе ботофермы. Гриценко назвал вопрос журналистов "дилетантскими" и отказался давать комментарий. Святослав Вакарчук опроверг причастность "Голоса" к услугам ботофермы и сказал, что даже не знает, как эта технология работает. Он предположил, что против "Голоса" могли организовать провокацию третьи силы.

"Первое: я первый раз слышу о том, что партия "Голос" могла иметь какое-то отношение к ботам или ботоферме. Второе: я действительно не знаю, что это такое, и как оно работает. Третье: официально вам заявляю, что партия "Голос" не санкционировала, не санкционирует и не будет санкционировать такие вещи никогда", - сказал Вакарчук.

За день до публикации фильма-расследования кибербезопасность Facebook заблокировала ботоферму, на которой работал журналист.