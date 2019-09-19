 В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала "ботоферма", - "Слідство.Інфо". Вакарчук и Гриценко отрицают. ВИДЕО

Об этом говорится в фильме-расследовании "Я - робот" - совместном проект Слідства.Інфо и Громадського, передает Цензор.НЕТ.
Журналист Василий Бидун полтора месяца работал под прикрытием на киевской ботоферме, которая связана с пиар-агентством Pragmatico. Ему давали задание писать комментарии в поддержку украинских политиков, которые баллотировались в Верховную Раду. Задачу сотрудники ботофермы получали в чате мессенджера Telegram в виде тезисов. В них объяснялось, в каком ключе надо оставлять комментарии в соцсетях.
Например, когда интернет-боты работали в интересах Анатолия Гриценко и его партии, акцентировать надо было на военном опыте политика и его профессионализме. В то же время боты должны были критиковать политических соперников Гриценко - Игоря Смешко и Святослава Вакарчука. В общем ботоферма написала как минимум 24000 комментариев в интересах "Гражданской позиции" и ее лидера.
А уже 8 июля, за две недели до парламентских выборов, ферма начала работать в интересах Святослава Вакарчука и его партии "Голос", которую боты атаковали накануне. Боты писали комментарии в поддержку политика, акцентируя на молодых лицах и незапятнанной репутации членов партии, и оставили в интересах "Голоса" около 6000 комментариев.
Журналисты в ходе расследования пообщались с упомянутыми политиками об их причастности к работе ботофермы. Гриценко назвал вопрос журналистов "дилетантскими" и отказался давать комментарий. Святослав Вакарчук опроверг причастность "Голоса" к услугам ботофермы и сказал, что даже не знает, как эта технология работает. Он предположил, что против "Голоса" могли организовать провокацию третьи силы.
"Первое: я первый раз слышу о том, что партия "Голос" могла иметь какое-то отношение к ботам или ботоферме. Второе: я действительно не знаю, что это такое, и как оно работает. Третье: официально вам заявляю, что партия "Голос" не санкционировала, не санкционирует и не будет санкционировать такие вещи никогда", - сказал Вакарчук.
За день до публикации фильма-расследования кибербезопасность Facebook заблокировала ботоферму, на которой работал журналист.
😁
Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
Але - Пінчуку не повірю ніколи.