 "Внешне он напоминает льва, Добрая о нем идет молва", - министры правительства Туркменистана стоя конспектируют стихи об алабае, которые читает президент Бердымухамедов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Хроники Туркменистана, Бердымухамедов также прочитал стихи об этой породе собак. Министры во время чтения тщательно конспектировали произведение авторства туркменского президента.

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