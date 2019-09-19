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 Общество, За рубежом
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Все про:Туркменистан (101) Туркменбаши (11) Бердымухамедов (11)

 "Внешне он напоминает льва, Добрая о нем идет молва", - министры правительства Туркменистана стоя конспектируют стихи об алабае, которые читает президент Бердымухамедов. ВИДЕО

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сообщил министрам на заседании правительства о том, что завершил работу над еще одной своей книгой, посвященной алабаям.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Хроники Туркменистана, Бердымухамедов также прочитал стихи об этой породе собак. Министры во время чтения тщательно конспектировали произведение авторства туркменского президента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Президент Туркменистана Бердымухамедов спел о любимом коне: "Ты - предков великая вера, могучая сила примера". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3149395
 
   
 Топ комментарии
 
У нас теперь есть вовородица мама Римма.
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***
барыня Герасиму:
- утопил?
- угу.
- Му-му?
- му-му!
а в это время в реке барахталась корова.
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не предчувствуя ничего плохого

Герасим с вечера не обожрался пенопласта
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***
при слове Герасим... первое, что всплывает - Муму.
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А как вы предлагаете срифмовать слова Порошенко и барыга?)))
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Як умру,то поховайте,мене в сінагогі,
Потанцюйте,побухайте-я к Яхве в дорогі.
Я приніс йому данину,цілої країни
Хай не сердиться на мене-слідучий підкине.
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А кто не законспектирует пойдет алабаю на еду...
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Муха села на варенье.... - продолжайте конспектировать дебилы!!!!!!
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это норма и практика всех постсовковых стран, кроме стран Балтики, Украины, Грузии и Киргизии.
Армения под вопросом....
В остальных постсоветских странах - рашке, Беларуси, Азербайджане, Казахстане, Туркменистане, Узбекистане - пожизненные царьки, на которых обязаны молится их рабы.
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Украина тоже уже под вопросом.

Всё-таки они конспектируют про собачку, а не про Вову и его вовородицу...
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будущее ВР, уже был ролик как славили первую зеледи
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У нас теперь есть вовородица мама Римма.
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Но этот криворожец получился уж слишком криворожденным.
Извините за каламбурчик.
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Хороший стих кацапы соорудили.Провокация удалась.
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и никаких тебе забот - ни реформ, ни улучшения жизни...
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выход к океану через две границы накладывает отпечаток
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Глаза протри ЗЕлефил! Там всё кругом в твоем любимом ЗЕленом корпоративном цвете! Это твое будущее ваЗЕлиновый лабызатель!))))
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Рашатудей, пишуть альтрнативу сказаному з ухилом на жидів та біндєр та розірваних алабайчиках укрофашиздами
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то зелеботы поют оды Зеле и его Вовородице (зелеродице)!
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Это ППЦ, товарищи...Зеленка к этому нас ведет?
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Пусть миру этот день запомнится навеки,
Пусть будет вечности завещан этот час.
Легенда говорит о мудром человеке,
Что каждого из нас от Порошенка спас.

Ликует вся страна- конец эпохе горя
И радости чистейшей нет преград, -
Ликует Киев, Мариуполь что у моря
И Ужгород, конечно, тоже рад

В день новолетия учителя и друга
Песнь светлой благодарности поют, -
Пускай вокруг неистовствует вьюга
Или фиалки горные цветут.

И вольно думы их летят к столице славы,
К Зеленскому- борцу за вечный свет,
Откуда в полночь гимн несется величавый
И на весь мир звучит, как помощь и привет.
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Куда алабаю до культа говна!!
Который в рассии везде и всегда.
Записали?
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А у нас зелепоклонники уже молятся на Зелеродицу!
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Лично мне насрать на любую власть, аналогично насрать на Порошенко, Зеленского и любого властьдержащего. Пусть хоть сдохнут они все завтра...
А ты сторонник секты свидетелей Порошенко или тоже срал на него?
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трэш. мы на одной планете с ними живем? "Внешне он напоминает льва, Добрая о нем идет молва", - министры правительства Туркменистана стоя конспектируют стихи об алабае, которые читает президент Бердымухамедов - Цензор.НЕТ 5383
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чем ты отличаешься от этих рабов на видео, ведь ты тоже молишься на иуду Порошенко?
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"Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте", - спикер Разумков попытался остановить голосование и призвал депутатов возвратиться на рабочие места. ВИДЕО
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это и нас ждет в ближайшем будущем, учитывая тот мрак что я видел в ютуб о прославлении вородицы римы, готовим друзья блокноты
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Я их просто обожаю , у меня из было целых два когда- то - мальчик и девочка.
А сейчас белая мальтийская болонка- как тоска по белым алабаям.
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В смысле 'тоже' или что вы имели ввиду под 'то же'?
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(((не я не могу - вы таки специально? - очевидно нет - тогда мне даже как то грешно смеяться ,но раз пишите здесь ,значит можно
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в силу жанра - я ведь вас имею ввиду - не алаьбашку ведь - не, не могу)))))))))
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туркменбаши алабай - ла ла ла ла ла ла!
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обожаю Мяликгулиевича !
так троллить свой охлос только он и Ким могут - остальные пожизненки отстали на круг.. "Внешне он напоминает льва, Добрая о нем идет молва", - міністри уряду Туркменістану стоячи конспектують вірші про алабая, які читає президент Бердимухамедов - Цензор.НЕТ 3790
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Как было бы классно, если бы все конспектировали,а один в конце стиха дико заржал "Внешне он напоминает льва, Добрая о нем идет молва", - міністри уряду Туркменістану стоячи конспектують вірші про алабая, які читає президент Бердимухамедов - Цензор.НЕТ 4709 "Внешне он напоминает льва, Добрая о нем идет молва", - міністри уряду Туркменістану стоячи конспектують вірші про алабая, які читає президент Бердимухамедов - Цензор.НЕТ 4709 "Внешне он напоминает льва, Добрая о нем идет молва", - міністри уряду Туркменістану стоячи конспектують вірші про алабая, які читає президент Бердимухамедов - Цензор.НЕТ 4709
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Через пару месяцев вспомню тебе. Если не будет ,будешь п.здуном.
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вряд ли в ближайшее время кому-то удастся переплюнуть главного насейчас п.здуна - Вошьдя зеленокожих..
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Будем цитаты из сериала "сваты" конспектировать)))
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На встрече Бени со всем новым руководством Украины тоже только один человек (он сам) был без бумаги для записей. Совпадение?
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Надо его при свержении алабаям отдать, ему понравится.
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У нас пока зебилы только зе-маме Римме оды слагают. Хотя, возможно, в скорости и до восхваления зе-питомцев дойдут. Так в Туркменистане диктатура все 28 лет, а у нас недодиктатуре пару месяцев всего, а уже холуи повсплывали
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вот это клоунада!
Тянет на времена Калигулы, хотя по календарю 21 век на дворе
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За такие бабки можно и постоять на публику.
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один вождь - одна партия - одна страна - одна армия(ой армия это к ним - а не к нам)
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В недалёком будущем .. -

-" В траве сидел кузнечик , ЗЕлёненький он был " ,,
-" травка ЗЕленеет , солнышко блестит "... "Внешне он напоминает льва, Добрая о нем идет молва", - міністри уряду Туркменістану стоячи конспектують вірші про алабая, які читає президент Бердимухамедов - Цензор.НЕТ 9967 .

Госсподи ,, зачем это конспектировать , кому это надо ???

И зачем я только проголосовал ,за этого ЗЕленского .!!?

"Внешне он напоминает льва, Добрая о нем идет молва", - міністри уряду Туркменістану стоячи конспектують вірші про алабая, які читає президент Бердимухамедов - Цензор.НЕТ 7246 .
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Зебилы, готовьтесь, скоро будете также конспектировать бред Великого Клоуна про какие-нибудь *****!!!
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ты имеешь опыт в этом в вопросе, когда ты конспектировал бред великого иуды Порошенко? "Внешне он напоминает льва, Добрая о нем идет молва", - міністри уряду Туркменістану стоячи конспектують вірші про алабая, які читає президент Бердимухамедов - Цензор.НЕТ 4513
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я имею опыт по откручиванию голов у Зебилов.
Голова то им не нужна, они жопой думают!
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Я заметил, что одно п-о там сидело, не конспектировало.
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Мать Зеленского рыдает от зависти.
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сильно напоминает ссср,на любую чепуху ладушки в деле
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