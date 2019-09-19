 "Внешне он напоминает льва, Добрая о нем идет молва", - министры правительства Туркменистана стоя конспектируют стихи об алабае, которые читает президент Бердымухамедов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Хроники Туркменистана, Бердымухамедов также прочитал стихи об этой породе собак. Министры во время чтения тщательно конспектировали произведение авторства туркменского президента.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Президент Туркменистана Бердымухамедов спел о любимом коне: "Ты - предков великая вера, могучая сила примера". ВИДЕО
барыня Герасиму:
- утопил?
- угу.
- Му-му?
- му-му!
а в это время в реке барахталась корова.
Герасим с вечера не обожрался пенопласта
при слове Герасим... первое, что всплывает - Муму.
Потанцюйте,побухайте-я к Яхве в дорогі.
Я приніс йому данину,цілої країни
Хай не сердиться на мене-слідучий підкине.
Армения под вопросом....
В остальных постсоветских странах - рашке, Беларуси, Азербайджане, Казахстане, Туркменистане, Узбекистане - пожизненные царьки, на которых обязаны молится их рабы.
Всё-таки они конспектируют про собачку, а не про Вову и его вовородицу...
Извините за каламбурчик.
Пусть будет вечности завещан этот час.
Легенда говорит о мудром человеке,
Что каждого из нас от Порошенка спас.
Ликует вся страна- конец эпохе горя
И радости чистейшей нет преград, -
Ликует Киев, Мариуполь что у моря
И Ужгород, конечно, тоже рад
В день новолетия учителя и друга
Песнь светлой благодарности поют, -
Пускай вокруг неистовствует вьюга
Или фиалки горные цветут.
И вольно думы их летят к столице славы,
К Зеленскому- борцу за вечный свет,
Откуда в полночь гимн несется величавый
И на весь мир звучит, как помощь и привет.
Который в рассии везде и всегда.
Записали?
А ты сторонник секты свидетелей Порошенко или тоже срал на него?
Красунчик
А сейчас белая мальтийская болонка- как тоска по белым алабаям.
так троллить свой охлос только он и Ким могут - остальные пожизненки отстали на круг..
Тянет на времена Калигулы, хотя по календарю 21 век на дворе
-" В траве сидел кузнечик , ЗЕлёненький он был " ,,
-" травка ЗЕленеет , солнышко блестит "... .
Госсподи ,, зачем это конспектировать , кому это надо ???
И зачем я только проголосовал ,за этого ЗЕленского .!!?
.
Голова то им не нужна, они жопой думают!