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 Политика Украины
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Все про:ВР (23694) контракт (340) госслужащие (235)

 Рада поддержала законопроект, предусматривающий введение государственной службы по контракту. ВИДЕО

Рада приняла во втором чтении законопроект №1066 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 228 народных депутатов, "против" - 24, воздержались - 50, не голосовали - 84.

Законопроектом предлагается упростить порядок принятия на государственную службу и освобождение от нее, повысить ответственность государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также вводится возможность контрактной государственной службы.

Как отметил председатель комитета Андрей Клочко, законопроект о перезагрузке власти поможет Украине повысить профессионализм государственных служащих и усилить эффективность работы исполнительной ветви власти, как на центральном, так и на региональном уровне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет Рады предлагает депутатам проголосовать за контрактную форму государственной службы

"Всемирный банк оценил эффективность деятельности исполнительной власти в Украине на уровне 35 баллов из 100. А это уровень таких стран, как Гондурас, Уганда. Например в Румынии - 46 баллов, Польше - 74 балла, Литве - 80 баллов, США - 93 балла, Германии - 94 балла. Поэтому, наша ключевая задача сегодня - обновление государственной службы, оценки деятельности государственных служащих и их материальное стимулирование, и главное - создание возможностей для перевода государственной службы на контрактную основу, что усилит эффективность деятельности госслужащих", - резюмировал Андрей Клочко.

С проектом Закона можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/v3149372
 
   
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нарешті чиновники перестануть бути недоторканою,корумпованою кастою як це було при пети.
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не только чиновники...
Даже уборщица в гос.учереждении может быть вышвырнута по упрощенной процедуре...

Законопроектом предлагается упростить порядок принятия на государственную службу и освобождение от нее Источник: https://censor.net.ua/n3149372


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так ведь есть бессрочные контракты, как у меня и что?
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да, если только я сама по закону напишу увольнение в положенное время подачи такого и потом отработаю назначенное время. Вам придется смириться, что не во всех контрактах будут прописаны за и против. Для более неквалифицированного труда, то да. А вот для высоко профессиональных кадров, то зачастую идет только сетка оплаты и % занятости.
А все остальное заложено в занимаемой должности, что нельзя, а что можно.
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а вы знаете что в Украине существует возрастной ценз при приеме на работу? в основном до 35 лет и вышвырнуть могут в любой момент т.к много черной бухгалтерии и прочего в том числе благодаря вышеуказанным чиновникам.
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Только гениальный юрист может пояснить , за что проголосовали . А за что проголосовали ?
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для того щоб різні покидьки не відновлювалися через хабарі на посадах і їм не виплачували компенсації або за те щоб не могли прикритися лікарняними в разі появи загрози звільнення тощо.
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а вот и нет. Контракт не несет в себе увольнения и имеет хорошую юридическую защиту. Даже наркомана нельзя уволить, и имеется пробное время. Почему вы решили,что без блата не примут по контракту и что в случае увольнения не по закону не выплатят компенсацию...а с больничными вы вообще загнули....
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в контракті прописуються обов'язки чиновника?
а зараз десь ісують обов'язки чиновника і покарання за їх невиконання?
якщо він їх не виконує або порушує процедуру звільнення можна значно упростити
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это не в контракте, а в перечне его служебных обязанностей. При вступление на должность вы будете с ними ознакомлены, с вами в течении пробного времени будут проводит собеседования, ставит оценку, а потом и зеленый свет или сопли...При подаче вашего резюме уже есть все перечни вашей работы. А вот если вы ее выполнять не будете, тогда и наказание, но не сразу же увольнение. Больничные к этому не имеют отношения при страховой медицине.
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