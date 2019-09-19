 "Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте", - спикер Разумков попытался остановить голосование и призвал депутатов возвратиться на рабочие места. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Разумкова из-за сложившейся ситуации могут возникнуть вопросы по неперсональному голосованию.

"Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте... А потім знов будуть питання, чому хтось за вас натиснув", - сказал Разумков.

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