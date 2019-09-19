 "Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте", - спикер Разумков попытался остановить голосование и призвал депутатов возвратиться на рабочие места. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Разумкова из-за сложившейся ситуации могут возникнуть вопросы по неперсональному голосованию.
"Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте... А потім знов будуть питання, чому хтось за вас натиснув", - сказал Разумков.
Пришьют, скорее всего, от страха
Ваше дело молодое, сосать побольше, и поглубже..
Зе таких как ты любит..
Конфеты Рошен самые ********..
Это Кулу лучше чем нюхать шляпу шута и коломойши..
Сколько просидит шайка Зе?
До конца года нужно выплатить $ 15 лярдов. Этих денег никто не даст.
К трусам шута, есчо не прилип?
Гонокок ты, и этим все сказано...
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