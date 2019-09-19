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 Политика Украины, Общество
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Все про:парламент (876) кнопкодавство (33) Разумков Дмитрий (209)

 "Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте", - спикер Разумков попытался остановить голосование и призвал депутатов возвратиться на рабочие места. ВИДЕО

Спикер парламента попытался остановить голосование в Верховной Раде и призвал депутатов не ходить по залу, а работать над законопроектом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Разумкова из-за сложившейся ситуации могут возникнуть вопросы по неперсональному голосованию.

"Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте... А потім знов будуть питання, чому хтось за вас натиснув", - сказал Разумков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нардеп от "Слуги народа" Литвиненко проголосовал за себя и соседа, а потом в Facebook призвал лишать кнопкодавов мандата, - "Чесно". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3149340
 
 
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после ролика в честь днюхи вовародицы ожидаем ролик в честь папы

"Колеги, сядьте, будь-ласка, і нажимайте", - спикер Разумков попытался остановить голосование и призвал депутатов возвратиться на рабочие места - Цензор.НЕТ 777
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"Колеги, сядьте, будь-ласка, і нажимайте", - займіться нарешті кнопкодавством "Колеги, сядьте, будь-ласка, і нажимайте", - спикер Разумков попытался остановить голосование и призвал депутатов возвратиться на рабочие места - Цензор.НЕТ 5160
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Вести из-за поребрика: «Операцией лично руководил президент России»: в Бурятии члены шаманского отряда высказались о похищении Габышева - Улан-Уде.мк.ру. Очко президента оказалось не железным. "Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте", - спікер Разумков спробував зупинити голосування і закликав депутатів повернутися на робочі місця - Цензор.НЕТ 4477
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после ролика в честь днюхи вовародицы ожидаем ролик в честь папы

"Колеги, сядьте, будь-ласка, і нажимайте", - спикер Разумков попытался остановить голосование и призвал депутатов возвратиться на рабочие места - Цензор.НЕТ 777
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Вести из-за поребрика: «Операцией лично руководил президент России»: в Бурятии члены шаманского отряда высказались о похищении Габышева - Улан-Уде.мк.ру. Очко президента оказалось не железным. "Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте", - спікер Разумков спробував зупинити голосування і закликав депутатів повернутися на робочі місця - Цензор.НЕТ 4477
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настоящий шаман может очко порвать и дистанционно...
Пришьют, скорее всего, от страха "Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте", - спікер Разумков спробував зупинити голосування і закликав депутатів повернутися на робочі місця - Цензор.НЕТ 2807
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Ну да "Хаем родил Иисака, Иисак родил Яфета, Яфет родил... " и т.п. А потом пришел Ясер Арафат... и ему дали Нобелевскую премию мира...
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Разумков есче не поставил СТАНОКВЫЕ ПУЛЕМЕТЫ.. для своих Прислуг
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У коров должен быть вольный выпас! Так надои выше!
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"Колеги, сядьте, будь-ласка, і нажимайте", - займіться нарешті кнопкодавством "Колеги, сядьте, будь-ласка, і нажимайте", - спикер Разумков попытался остановить голосование и призвал депутатов возвратиться на рабочие места - Цензор.НЕТ 5160
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Поставить 3 шт пианинЫ, перед трибуной, и 3 лакея на дежурство, будут нажимать, одна клавиша-один голос. Есть отличный преподаватель95.
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от так, друже. яка влада, так i натискають...
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жаль что ТОГДА СУДЬБА НЕ УРОНИЛА КРЫШКУ РОЯЛЮ ЖАЛЬ.... даже типа играли прибором была бы нервная половая диСфункЦия НАВСЕГДА....
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Что то стаду с первого раза не дошло, опять сборы проводить надо ...
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А может стадо начало соображать что за все голосования придётся держать ответ ?
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Соображать ? Что вы , голубчик - ИСКЛЮЧЕНО !!!!
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по ходу принтер забарахлил или тонер закончился, хотя печатать в турборежиме можно и на туалетной бумаге "Колеги, сядьте, будь-ласка, і нажимайте", - спикер Разумков попытался остановить голосование и призвал депутатов возвратиться на рабочие места - Цензор.НЕТ 8232
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Как можно усидеть на месте когда за углом Мертвечук деньги раздает
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"Колеги, сядьте, будь-ласка, і нажимайте" напоминает красномордого из ПР, у которого партия по отмашке рукй голосовала
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Зрада, нужно больше зрады, а если её нет то её нужно высосать на ровном месте.
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Так соси, кто тебе мешает?
Ваше дело молодое, сосать побольше, и поглубже..
Зе таких как ты любит..
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Соси рошеновскую конфетку озабоченное, не отвлекайся.
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Согласен..
Конфеты Рошен самые ********..
Это Кулу лучше чем нюхать шляпу шута и коломойши..
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...из пэтиного х......пятака
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Витя просидел не долго..
Сколько просидит шайка Зе?
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До истощения оборотных фондов. После чего - дефолт.
До конца года нужно выплатить $ 15 лярдов. Этих денег никто не даст.
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Беги,уже пук парашенки начался
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Лучше быть Пуком Порошенко, чем мутной каплей на шляпе клована...
К трусам шута, есчо не прилип?
Гонокок ты, и этим все сказано...
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Коллеги!Грузите апельсины бочками,Не ровен час и того или кирдык
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Я так понял Жопоблок и ПЕС создали опозиционную ккаллицию?
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Що це.за.*****, из центра Писдункова,, делает за трибуной?.... Рррома...тебя первого в нареззку, дурака, положут..
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Звичайно, це помилка. Бо мав сказати: "Натискайте". Та й звичне нам слово "кнопкодав" якесь російське...
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ак. Меморандум ми підписували. Зміст нам знайомий. Але меморандум був про наміри, тому на сьогоднішній день юридичної відповідальності як такої ще немає", - сказала Копанчук. Синютка на це уточнив, що у пункті 7 меморандуму, який підписала Копанчук, вказано, що депутат зобов'язується добровільно скласти мандат за кнопкодавство, а у пункті 3 прописано, що депутат буде голосувати лише особисто."Чи готові ви скласти мандат, бо це ті речі, які ви публічно підписали?" - спитав Синютка.Копанчук на це відповіла: "Зміст меморандуму - ще раз наголошу - є про наміри. Меморандум не несе юридичних наслідків
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опаньки - привіт від Парубія... А скільки часу пройшло??? А учора по розблокуванню закону про імпічмент троє баранів були проти.. Чуднєнько!
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Распи...ство на корню рубить надо. Дурно влияют старые депутаты-распи..и
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Під час правління Пороха закінчилось статеве життя?
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Депутат Заєць, не стрибайте по залу.(Голова ВР І.Плющ)
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