 Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки жительницы Хмельницкого спецслужбами РФ. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, представители ФСБ в пункте пропуска "Станица Луганская" без объяснения причины задержали жительницу Хмельницкой области, которая возвращалась от родственников с временно оккупированной территории Луганщины.
При этом, как отметили в СБУ, представители иностранной спецслужбы путем угроз и шантажа попытались склонить женщину к негласному сотрудничеству. От нее требовали собирать информацию, в частности, о размещении военных объектов в регионе.
По возвращении домой женщина обратилась в СБУ и дала подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах.
Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до пятнадцати лет.
"Учитывая то, что гражданка Украины не выполнила преступное задание иностранных спецслужб и добровольно заявила стражам порядка о своей связи с ними и полученном задании, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил ее от уголовной ответственности", - сказано в сообщении.
1. По данным ведомства, представители ФСБ в пункте пропуска "Станица Луганская" без объяснения причины задержали жительницу Хмельницкой области, которая возвращалась от родственников с временно оккупированной территории ЛуганщиныИсточник: https://censor.net.ua/n3149317
2. При этом, как отметили в СБУ, представители иностранной спецслужбы путем угроз и шантажа попытались склонить женщину к негласному сотрудничествуИсточник: https://censor.net.ua/n3149317
3.По возвращении домой женщина обратилась в СБУ и дала подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачахИсточник: https://censor.net.ua/n3149317
4."Учитывая то, что гражданка Украины не выполнила преступное задание иностранных спецслужб и добровольно заявила стражам порядка о своей связи с ними и полученном задании, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил ее от уголовной ответственности"Источник: https://censor.net.ua/n3149317
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