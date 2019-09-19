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Все про:контрразведка (144) СБУ (13842) ФСБ (1381) пункт пропуска (523) КПВВ (48) Станица Луганская (68)

 Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки жительницы Хмельницкого спецслужбами РФ. ВИДЕО

Разоблачены очередные попытки вербовки украинский спецслужбами РФ для осуществления разведывательной деятельности в ущерб государственной безопасности.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, представители ФСБ в пункте пропуска "Станица Луганская" без объяснения причины задержали жительницу Хмельницкой области, которая возвращалась от родственников с временно оккупированной территории Луганщины.

При этом, как отметили в СБУ, представители иностранной спецслужбы путем угроз и шантажа попытались склонить женщину к негласному сотрудничеству. От нее требовали собирать информацию, в частности, о размещении военных объектов в регионе.

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По возвращении домой женщина обратилась в СБУ и дала подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах.

Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до пятнадцати лет.

"Учитывая то, что гражданка Украины не выполнила преступное задание иностранных спецслужб и добровольно заявила стражам порядка о своей связи с ними и полученном задании, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил ее от уголовной ответственности", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/v3149317
 
 
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Ну все теперь родичам на луганщине поздоровится... но зато не предала страну и теперь будет спокойно спать по ночам, ведь совесть чиста. А на луганщине, там все равно все животные, красный крест уже подтвердил эту инфу сегодня!!! Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки жительницы Хмельницкого спецслужбами РФ - Цензор.НЕТ 2444
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Или я умом повелся, или такого уже намолотили, ввек не вдуплишься. Давайте по пунктам, чтобы яснее:

1. По данным ведомства, представители ФСБ в пункте пропуска "Станица Луганская" без объяснения причины задержали жительницу Хмельницкой области, которая возвращалась от родственников с временно оккупированной территории ЛуганщиныИсточник: https://censor.net.ua/n3149317

2. При этом, как отметили в СБУ, представители иностранной спецслужбы путем угроз и шантажа попытались склонить женщину к негласному сотрудничествуИсточник: https://censor.net.ua/n3149317

3.По возвращении домой женщина обратилась в СБУ и дала подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачахИсточник: https://censor.net.ua/n3149317

4."Учитывая то, что гражданка Украины не выполнила преступное задание иностранных спецслужб и добровольно заявила стражам порядка о своей связи с ними и полученном задании, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил ее от уголовной ответственности"Источник: https://censor.net.ua/n3149317

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Да все правильно. Даже если гражданин Украины пошел на вербовочное предложение СС ИГ (спецслужба иностранного государства), однако сделал заявление в СБ Украины, он освобождается от криминальной ответственности.
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ну, это, типа, как васины хлопцы съездили в москву на стройках поработать, а там злобная фсб пыталась их завербовать. и они сразу прибежали обратно, то еще шоу было...суперинтеллектуальное, штирлиц. говорят, плакал, повторяя: какие профессионалы
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