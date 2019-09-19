 Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки жительницы Хмельницкого спецслужбами РФ. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, представители ФСБ в пункте пропуска "Станица Луганская" без объяснения причины задержали жительницу Хмельницкой области, которая возвращалась от родственников с временно оккупированной территории Луганщины.

При этом, как отметили в СБУ, представители иностранной спецслужбы путем угроз и шантажа попытались склонить женщину к негласному сотрудничеству. От нее требовали собирать информацию, в частности, о размещении военных объектов в регионе.

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По возвращении домой женщина обратилась в СБУ и дала подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах.

Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до пятнадцати лет.

"Учитывая то, что гражданка Украины не выполнила преступное задание иностранных спецслужб и добровольно заявила стражам порядка о своей связи с ними и полученном задании, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил ее от уголовной ответственности", - сказано в сообщении.