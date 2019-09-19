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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2870) Порошенко (17784) протест (4522) Штайнмайер (394) активист (535) Братущак (31)

 "Путч Порошенко": почему у Зеленского дискредитируют протесты. ВИДЕО

Со сменой власти в информационном пространстве сменились и "страшилки" для общества и граждан, активно защищающих свою позицию. Если во времена президентства Петра Порошенко пугали "рукой Кремля", то команда президента Владимира Зеленского изобрела новую страшилку - "путч Порошенко".

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака на канале Цензор.НЕТ.

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Напомним, народная избранница от Слуги народа Елизавета Богуцкая во время первого заседания Рады "засветила" переписку на своем смартфоне. Нардеп отправила кому-то сообщение, в котором объясняет, почему Арсена Авакова решено оставить на посту главы МВД. По ее словам, если бы министра уволили, экс-президент Петр Порошенко устроил бы государственный переворот.

Источник: https://censor.net.ua/v3149311
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко красава. Давно не у руля, а его до сих пор боятся!!! Настоящий Сывочолый Гетман Украины!!!
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можешь поднять и съесть... для тебя, шимпанЗЕ это нормально..
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Страшилками для українського суспільства - є сам петя та його прихильники .. Саме вони вороже не сприймають вибір українського народу 21-го квітня й 21-го липня, сіють зерна міжукраїнської ворожнечі, поширюють фейки та панічні чутки..
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Може пшик парашенки.Чем больше будет вонять,тем быстрее присядет эта мразь
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Скорее вазелин с бурятом присядут на бутылку. У Порошенко индульгенция от Запада, и обдолбышу-Головнокомандовощу было прямым текстом сказано- он неприкасаемый.
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А где с этим прямым текстом ознакомиться можно?
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Не неси бред поросячий.Европе и нах.. не нужны воры и военные преступники.Максимум ***** может спасёт от шконки.
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То коли путч? Прошу вточнити час. Буду обов'язково.
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Зеленым театраловедам не по себе. При слове "путч" у них пробегает холодок по спине. Им страшно и они обеспокоены смутными предчувствиями. Узпагойтесь, зеленые. Выпейте валерианы и думайте трезво. И тогда все устаканится и вернется на круги своя.
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Это ты бы успокоился,порохобот.А мы спокойны ,нас 75%,а сейчас ,я уверенна,еще больше
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Ботва зебильная почем сейчас за пост платят? Или тебе стекломоем зп выдают?
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Дмитрий Корнейчук
15 ч. ·

Знаете, почему у меня вызывает омерзение, как власть Порошенко, так и Зеленского?
Поскольку, рассказывая о пути в Европу, нам уже сделали европейские цены в стране нищих. В стране с копеечными зарплатами и пенсиями.
А самое страшное в том, что эти нищие ещё и пошли голосовать за тех, кто их сделал нищими и сделает более нищими.

Украинский многовековой национальный мазохизм - это явление, о котором надо писать книги...
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Смердюча шмаркля навмисно провокує на протести проти нього, та ще й за кремлівськими методичками!
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У всякому разі паРаша ненавиділа Порошенка, а з Зелебенським обнімається!!!
То по логіці хто із них ворог паРаші!?
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ВСЕ ПРОШЛО КАК ПО НОТАМ.
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2017 (советник В.Путина)
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Раньше за санкции, войну, суды, медицину,зарплаты, пенсии, тарифы, и прочее-до городских сортиров включительно- отвечал Порошенко.Сейчас за санкции, войну, суды, медицину, зарплаты, пенсии, тарифы , и прочее-до городских сортиров включительно-отвечает Зеленский. Многие этого не осознали.Осознавшие должны разъяснить не осознавшим что президент Зеленский.Не Порошенко.Не Кучма. Не Янукович. Не Ющенко Не Кравчук.Президент-Зеленский.
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