 "Путч Порошенко": почему у Зеленского дискредитируют протесты. ВИДЕО

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Напомним, народная избранница от Слуги народа Елизавета Богуцкая во время первого заседания Рады "засветила" переписку на своем смартфоне. Нардеп отправила кому-то сообщение, в котором объясняет, почему Арсена Авакова решено оставить на посту главы МВД. По ее словам, если бы министра уволили, экс-президент Петр Порошенко устроил бы государственный переворот.