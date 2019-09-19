 "Путч Порошенко": почему у Зеленского дискредитируют протесты. ВИДЕО

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Напомним, народная избранница от Слуги народа Елизавета Богуцкая во время первого заседания Рады "засветила" переписку на своем смартфоне. Нардеп отправила кому-то сообщение, в котором объясняет, почему Арсена Авакова решено оставить на посту главы МВД. По ее словам, если бы министра уволили, экс-президент Петр Порошенко устроил бы государственный переворот.
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15 ч. ·
Знаете, почему у меня вызывает омерзение, как власть Порошенко, так и Зеленского?
Поскольку, рассказывая о пути в Европу, нам уже сделали европейские цены в стране нищих. В стране с копеечными зарплатами и пенсиями.
А самое страшное в том, что эти нищие ещё и пошли голосовать за тех, кто их сделал нищими и сделает более нищими.
Украинский многовековой национальный мазохизм - это явление, о котором надо писать книги...
То по логіці хто із них ворог паРаші!?
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2017 (советник В.Путина)