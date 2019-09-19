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 Общество, За рубежом
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Все про:задержание (5502) Россия (73886) Бурятия (21)

 "Их было несколько десятков человек. С оружием. Саша-шаман арестован. Увезли его в сторону Улан-Удэ", - в России задержан шаман Габышев, шедший в Москву изгонять Путина. ВИДЕО

В Бурятии ночью 19 сентября был похищен якутский шаман Александр Габышев, который шел в Москву изгонять Путина из Кремля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сибирь.Реалии, один из сторонников Габышева рассказал, что ночью к лагерю, расположенному у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, где спали его сподвижники, приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана, не дав ему собраться, забрали его и тележку, с которой он шел в сторону российской столицы, а после увезли его в неизвестном направлении.

"Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием, они быстро окружили наш лагерь, и прямо к палатке шамана...Их было, может быть, несколько десятков человек", - говорит свидетель похищения.

Смотрите также: "Фашист какой-то сел у власти, а для меня он демон кровавый", - якутский шаман идет в Москву изгонять Путина из Кремля. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3149302
 
   
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Когда идешь изгонять пуйлутина в москву, не нужно кричать об єтом на каждом углу!!! "Их было несколько десятков человек. С оружием. Саша-шаман арестован. Увезли его в сторону Улан-Удэ", - в России задержан шаман Габышев, шедший в Москву изгонять Путина - Цензор.НЕТ 174
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народы, входящие в состав Рессурсной Педирации должны понять, что они - порабащенные народы, а их земля это оккупированная территория.. у рабов нет прав и свобод..
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Я сначала не внимательно, ну как всегда, прочитал заголовок статьи и подумал, что "Шаша-Шаман" это позывной бурятского боевика с донбасса, а изгонять пуйла это типа ликвидировать, а когда еще про автоматы увидел, так вообще стал переживать за плешивого
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Може хтось із наших мольфарів спуститься з Карпат загнати зелених чортів назад до пекла.
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я все путаюсь в рашке щас 12тый или 13 век? Шаманы какие-то....битвы экстрасенсов, скрепы...
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Надоже, а ***** оказывается еще и суеверный
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Палата номер шесть не устает удивлять.

А чего вы хотели, дурачки?
Путин, носящий ниточки на запястьях, не обосрется и не прикажет ликвидировать "шамана"?
У него есть карманный шаман - КирГун. И Попа Римский на побегушках, тоже есть.

Кстати - а че "духи" не защитили шамана то? можид потому шо и Яхве не защитит КирГуна, и он ездит вна броневиказ в бронерясе?
Реальная клиника умалишенных парашных кретинов.
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100%, великой ***** засцало якута с бубном)))))))))
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Судя по тому где находится это Выдрино, Сашка шел изгонять Путина из Китая. Может компас сбился.


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хз как в великой казламордии направления пролегают
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Скрепные хранители богоподобного ХУ забрали оккультиста в чистилище.
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Шаман, ударь в свой бубен и сделай так, чтоб у Х*йла на лбу х*й вырос
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Шаман Путин боится конкуренции. Карликов изгнать можно только дубинкой - нащёлкать по лбу.
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Слабаки. На рівні шкільної самодіяльності. Їм до Майдану як до Місяця рачки.
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на святое замахнулись...шамана попрали...шаман, не мечи бисер перед свиньями...
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Украинские шаманы -
кравчук - 1990 год.
Через 10 лет будет Украина жить,как вторая Франция .
порошенко - 2019 год-
Украинцы будут жить хорошо в 2025 году !
"Их было несколько десятков человек. С оружием. Саша-шаман арестован. Увезли его в сторону Улан-Удэ", - в России задержан шаман Габышев, шедший в Москву изгонять Путина - Цензор.НЕТ 5326
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Гарне у вас джерело інформації - ніфіга не паліво. "Їх було кілька десятків людей. Зі зброєю. Саша-шаман заарештований. Відвезли його в сторону Улан-Уде", - в Росії затримали шамана Габишева, який ішов до Москви виганяти Путіна - Цензор.НЕТ 9468Кацап, а кацап, тєбє гравится йолочка?
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Каждый будущий вождь должен поройти через такое. Удачи шаману ! Надеюсь лет через 30 будем ездить в Объединенные Сибирские Эмираты кататься на снегоходах по снежным барханам тундры, ловить лосося и покупать шубы в самом большом в мире городе со стеклянной крышей и тропическими оранжереями за полярным кругом. А Москва хай зарастёт бурьяном.
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не дошел шаман...
Якуты..,! - московиты совсем охренели...
Давайте, откапывайте уже томагавк войны.... "Їх було кілька десятків людей. Зі зброєю. Саша-шаман заарештований. Відвезли його в сторону Улан-Уде", - в Росії затримали шамана Габишева, який ішов до Москви виганяти Путіна - Цензор.НЕТ 8139
Начните резать буровиков и геолого-разведочные экспедиции - как ваши диды еще совсем недавно...
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Стільки мусорів на одного шамана? Диктатори зі страху діють ну дуже топорно!

Що Х@йло, що Яник, який наказав вбити карпатського мольфара, який передбачив, що Яник не досидить до кінця президентський срок.
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а, якби він йшов зюзю виганяти, гадаєте - авакянівські дивилися б?
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Сумасшедшим террористом, который искал встречи со своей девушкой в Крыму, его уже объявили?
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Неплохо, неплохо. Несистемный чувак замутил чуток шухера. Ясно указана,что навальные с остальными деятелями якобы оппозиции просто попы гапоны на жаловании у кремля. Яйца Кощея именно здесь, в Сибири и на дальнем востоке. Именно эксплуатация этих регионов даёт Москве деньги и власть. Так что очень желательна смерть этого шамана.
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