 "Их было несколько десятков человек. С оружием. Саша-шаман арестован. Увезли его в сторону Улан-Удэ", - в России задержан шаман Габышев, шедший в Москву изгонять Путина. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сибирь.Реалии, один из сторонников Габышева рассказал, что ночью к лагерю, расположенному у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, где спали его сподвижники, приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана, не дав ему собраться, забрали его и тележку, с которой он шел в сторону российской столицы, а после увезли его в неизвестном направлении.
"Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием, они быстро окружили наш лагерь, и прямо к палатке шамана...Их было, может быть, несколько десятков человек", - говорит свидетель похищения.
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А чего вы хотели, дурачки?
Путин, носящий ниточки на запястьях, не обосрется и не прикажет ликвидировать "шамана"?
У него есть карманный шаман - КирГун. И Попа Римский на побегушках, тоже есть.
Кстати - а че "духи" не защитили шамана то? можид потому шо и Яхве не защитит КирГуна, и он ездит вна броневиказ в бронерясе?
Реальная клиника умалишенных парашных кретинов.
кравчук - 1990 год.
Через 10 лет будет Украина жить,как вторая Франция .
порошенко - 2019 год-
Украинцы будут жить хорошо в 2025 году !
Якуты..,! - московиты совсем охренели...
Давайте, откапывайте уже томагавк войны....
Начните резать буровиков и геолого-разведочные экспедиции - как ваши диды еще совсем недавно...
Що Х@йло, що Яник, який наказав вбити карпатського мольфара, який передбачив, що Яник не досидить до кінця президентський срок.