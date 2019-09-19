 "Их было несколько десятков человек. С оружием. Саша-шаман арестован. Увезли его в сторону Улан-Удэ", - в России задержан шаман Габышев, шедший в Москву изгонять Путина. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сибирь.Реалии, один из сторонников Габышева рассказал, что ночью к лагерю, расположенному у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, где спали его сподвижники, приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана, не дав ему собраться, забрали его и тележку, с которой он шел в сторону российской столицы, а после увезли его в неизвестном направлении.

"Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием, они быстро окружили наш лагерь, и прямо к палатке шамана...Их было, может быть, несколько десятков человек", - говорит свидетель похищения.

Смотрите также: "Фашист какой-то сел у власти, а для меня он демон кровавый", - якутский шаман идет в Москву изгонять Путина из Кремля. ВИДЕО