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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:АЗС (305) Николаев (1200) Нацполиция (10093) убийство (5343)

 Подозреваемый в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве задержан, это бывший коллега убитых,- Нацполиция (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция задержала подозреваемого в совершении тройного убийства сотрудников АЗС в Николаеве. Им оказался бывший коллега убитых.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Подозреваемый в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве задержан, это бывший коллега убитых,- Нацполиция (обновлено) 01

"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", - отметил первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль.

Подозреваемый в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве задержан, это бывший коллега убитых,- Нацполиция (обновлено) 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство работников АЗС в Николаеве: полиция рассматривает три версии

По предварительной информации, 48-летний злоумышленник, ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. Он расстрелял трех мужчин на АЗС из-за неприязненных отношений на работе. Полицейские изъяли с места преступления его заявление на увольнение.

Вооруженного преступника задержали по месту жительства в Ингульскому районе Николаева.

Подозреваемый в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве задержан, это бывший коллега убитых,- Нацполиция (обновлено) 03

Открыто уголовное производства по п. 2 ч. 2 ст. ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство двух или более лиц". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного лишения свободы. 

Напомним, сегодня тела трех работников АЗС с огнестрельными ранениями обнаружили в Николаеве. 

Источник: https://censor.net.ua/v3149221
 
 
 Топ комментарии
 
Дадут 7-10 лет, потом как обычно амнистия, в счет 2х пойдет сидение в СИЗО и выйдет через 5 опять поганить жизнь людям.
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это тот кто кричал за легализацию оружия.
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Если бы и у работников АЗС были стволы , такой глупой мысли у этого идиота и не возникло бы .
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только легализация оружия или может полиция успела приехать пока он три человека убивал?
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Ну що ж. Якщо це він, то жити тепер йому найближчі 25 років у вязниці.
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В Украине самый гуманный УПК в мире поэтому 25 никак нет.
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Дадут 7-10 лет, потом как обычно амнистия, в счет 2х пойдет сидение в СИЗО и выйдет через 5 опять поганить жизнь людям.
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за тройное умышленое убийство не дают такие сроки. Тут разве что статью менять. Но врядли, он же не какая нибудь зайцева.
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За троих - пожизненное сто пролцентов.На выпивку не хватало.
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пьяный...не помнит..а пестик так фотогенично торчит в штанах...
и этот пьяный застрелили троих на раз? Рэмбо что ли???
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все может быть...
пока по той инфе что есть...даже не верится, что так быстро словили именно виновного...
а не назначили (понимаете?)
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так быстро назначить не получится - "работу" провести надо.

А при наличии видеокамер на всем его пути туда и обратно - найти его - дело несложное
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Пишут, что работал он там, заявление о увольнении от него есть... Из за личной неприязни на фоне профессиональных отношений...
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о! вот это похоже! ибо чтоб зайти туда - надо чтоб открыли...а абы кому не откроют...
тогда оно...
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Якщо так, то гарна картинка під "форулу" Штанфраєра вийде.
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Нет, не Рэмбо, это типа милитариста что по белке тир попутал.
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Це емблема поліції накладена поверх фотографії підозрюваного, промий очі
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По-моему, справа пистолетного маньяка за руку держит М.Шуфутинский!
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Кто первый назовёт его "ЗЕлёным человечком",получит от меня шоколадный батончикПодозреваемый в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4002
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человечек на фото хлопающий в ладоши - зелёный. гони батончик.
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А завтра була стаття, де загиблих співробітників АЗС назвали сєпарами, а вбивці поставили діагноз "патріотично-травматичний синдром". І намєкнулі, що треба пікетувати продажний суд.
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"Правопорядок в стране определяется не наличием воров,а умением властей их обезвреживать" ... (с)
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по закону терористи Гаді, або за хабар,- скоро буде поруч з нормальними людьми ходити та шукати чергову жертву(и)...З такими суддями- вся шваль на волі...як і сама Гадя...точно, курва, для себе закон писала...чуйка спрацювала...
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Надеюсь он имеет разрешение на ствол? А то у нас ведь низзя?
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Поймали первого попавшегося алкаша ,всунули ему в штаны валыну валявшуюся на месте преступления и вуаля дело закрыто ...
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Мутно как то все , ну в стиле украинских мусаров , если поймали и действительно он ,тогда все карты на стол а не прятаться за тайну следствия Подозреваемый в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9080Где подробности по Княжичам Подозреваемый в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9080
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Напився, зробили зауваження, образили, дістав зброю, вбив. Зброя, звичайно, нелегальна. Працівники, праця яких, до речі, досить небезпечна, теж, зрозуміло, беззбройні, бо влада сереть цеглинами від однієї думки про озброєний народ. Були б озброєні всі четверо - убили б ОДНОГО ПОКИДЬКА, а так покидьок убив ТРЬОХ ПОРЯДНИХ ГРОМАДЯН. Але владі насрати, якщо стріляють НЕ В НИХ. А стріляти в них не будуть лише в двох випадках - або не буде зброї у населення, або влада буде порядна і не буде красти. А от тут проблємка - НЕ КРАСТИ владні блазні (це не тільки про Зелень) НЕ МОЖУТЬ фізично!
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Какой-то милитаризированный безумец. Футболка красноречивей любых слов. А заведениях должно быть помповое ружье, или "сайга" под прилавком.
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шото я не поняв. На одном фото пистоль вроде как за спиной снят а на другом уже спереди. Это он что дома сидел бухал с двумя стволами за ремнем? Я просто после Мазурка в таких дела перестал верить ментам окончательно.
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