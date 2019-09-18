 Был экшн. Рабочих версий несколько, - Князев об убийстве замглавы ОТГ в Запорожской области Кириллова. ВИДЕО

Об этом сообщил на брифинге глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ.

"Известно чуть больше, чем вам расскажем. Известно, что огнестрельное ранение получил гражданин Кириллов Дмитрий, 1977 года рождения. От полученных огнестрельных ранений он скончался во время оказания медицинской помощи. Труп направлен на вскрытие, которое к вечеру должно установить характер огнестрельных ранений, их количество и какое из них повлекло смерть", - рассказал он.

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"Рабочих версий несколько. Они связаны с его личной жизнью, его коммерческой деятельностью и тому подобное. Политической версии, учитывая его политическую деятельность, что он депутат местного совета, пока у следствия нет", - добавил Князев.

"Был такой экшн: преступник с места происшествия бежал, используя автомобиль, который потом нашли сожженным. Нашли очевидцев, которые видели, как горел автомобиль. В области введена полицейская операция соответствующего уровня. Возможное оружие, которым совершено убийство? находится в руках экспертов. Мы изъяли оржие, но нужно время, чтобы сказать это ли оружие, из которого совершили убийство", - рассказал Князев.

Напомним, сегодня замглавы Акимовской ОТГ в Запорожской области Кириллова расстреляли в упор из автомата на входе в здание поселкового совета.