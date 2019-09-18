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 Общество
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Все про:расстрел (326) убийство (5343) Запорожская область (705) Князев (374)

 Был экшн. Рабочих версий несколько, - Князев об убийстве замглавы ОТГ в Запорожской области Кириллова. ВИДЕО

Информации о возможных политических мотивах убийства у правоохранителей пока нет.

Об этом сообщил на брифинге глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ.

"Известно чуть больше, чем вам расскажем. Известно, что огнестрельное ранение получил гражданин Кириллов Дмитрий, 1977 года рождения. От полученных огнестрельных ранений он скончался во время оказания медицинской помощи. Труп направлен на вскрытие, которое к вечеру должно установить характер огнестрельных ранений, их количество и какое из них повлекло смерть", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Замглавы Акимовской ОТГ в Запорожской области Кириллова расстреляли в упор из автомата на входе в здание поселкового совета. ФОТОрепортаж (обновлено)

"Рабочих версий несколько. Они связаны с его личной жизнью, его коммерческой деятельностью и тому подобное. Политической версии, учитывая его политическую деятельность, что он депутат местного совета, пока у следствия нет", - добавил Князев.

"Был такой экшн: преступник с места происшествия бежал, используя автомобиль, который потом нашли сожженным. Нашли очевидцев, которые видели, как горел автомобиль. В области введена полицейская операция соответствующего уровня. Возможное оружие, которым совершено убийство? находится в руках экспертов. Мы изъяли оржие, но нужно время, чтобы сказать это ли оружие, из которого совершили убийство", - рассказал Князев.

Напомним, сегодня замглавы Акимовской ОТГ в Запорожской области Кириллова расстреляли в упор из автомата на входе в здание поселкового совета.

Источник: https://censor.net.ua/v3149158
 
 
 Топ комментарии
 
Та не, вот как раз когда хотят убрать человека - расстреливают в упор из автомата без шансов, а когда Лерка хочет и дальше прятаться в Англии - то начинается цирк с машинами и сгоревшими застрахованными домами.
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По версии секты 73%, он как Валерия Гонтарева, наверное сам себя заказал? Был экшн. Рабочих версий несколько, - Князев об убийстве замглавы ОТГ в Запорожской области Кириллова - Цензор.НЕТ 2865
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как и три убиенных работника АЗС ("для раскачивания лодки") - ЗЕлефилы думаю будут придерживаться этой версии...
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По версии секты 73%, он как Валерия Гонтарева, наверное сам себя заказал? Был экшн. Рабочих версий несколько, - Князев об убийстве замглавы ОТГ в Запорожской области Кириллова - Цензор.НЕТ 2865
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Та не, вот как раз когда хотят убрать человека - расстреливают в упор из автомата без шансов, а когда Лерка хочет и дальше прятаться в Англии - то начинается цирк с машинами и сгоревшими застрахованными домами.
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Вот бы и Лерка так себя заказала со спектаклем, выстрелами и вскрытием в морге. Бу-га-га.
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Так в чем проблема вам, если вы так ненавидите 92% которые не проголосовали за ПЕС, сделать чемодан , вокзал ...
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За Зеленського не голосувало 66 відсотків мешканців України.
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проголосовало 73% ответственных граждан. Те кто не ходил на выборы вообще автоматом отдали свои голоса за выбор большинства, это так работает, держу тебя в курсе.
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73% от пришедших на выборы. Это фактически меньше 40% от всех избирателей. И нечего козырять этими 70% Зефирами.
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Ага, петики, перепись покажет.
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Яка перепись? Що ти мелиш? Де вас таких беруть?
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как и три убиенных работника АЗС ("для раскачивания лодки") - ЗЕлефилы думаю будут придерживаться этой версии...
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Анекдот. Война бой, снаряды, мины, пули, взрывы...Утихло, поле усеяно трупами. Бредет солдат, переступает, вдруг слышит стон, он туда. Раненый, в крови, просит- "браток, мне конец, умираю, пристрели, больше не могу." Тот в ответ- "Ну что ты, санитарка перевяжет, будешь жить." "Нет, пожалуйста, добей меня, браток, прошу, пристрели." стреляет-"тра та та, тра та та, бах"- контрольный в голову... Уходит. Голос в след- "спасибо браток."
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КНЯЗЕВ----ты должностное лицо и по разговору видно ,что из крестьянской семьи,КАКОЙ ,в дупу,ЭКШН ????? ТЫ ,можешь нормальным языком разговаривать ?????? пипец !!!!
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Довго соя ще ґуляти буде?!!!! Заради своїх хворобливих амбіцій вже пішли на вбивства, підпали...
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Главное Собакова не трогайте, за него лично клоун слово замолвил он хороший! Новый! Зебилы...🤦🏼‍♂️
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та что-то сегодня экш за экшеном...
и кроме депутата еще три убитых на заправке в Николаеве - тому подтверждение
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не во все. просто в последнее время руки развязали отморозкам. Люди спешат обогатиться. Любым путем.
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Князев, "ЭКШН" - это 3 трупа работников АЗС сегодня в Николаеве!!! Давай беги пиши рапорт об отставке вместе со своим шефом Авакяном, "ценные кадры"!!!
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ЭКШН был когда менты друг друга постреляли в Княжичах. А это так, убийство Був екшн. Робочих версій кілька, - Князєв про вбивство заступника голови ОТГ в Запорізькій області Кирилова - Цензор.НЕТ 6215
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хто-то сильно шатает лодку. даже догадываюсь кто Был экшн. Рабочих версий несколько, - Князев об убийстве замглавы ОТГ в Запорожской области Кириллова - Цензор.НЕТ 2440
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да панятно хто - "шоколадныйбарыгапарашенка" сегодня и вчера всех заказал!!!!!!!
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экшн был когда мусора в князичах друг друга расстреляли
и никто за это до сих пор не ответил ... а это так, обычные будни получается в свете последних новостей с николаевщины
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Можно поинтересоваться у Авакова, как дела обстоят по этому поводу....
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Хотіли як краще, а вийшло як завжди. За даними міністерства юстиції - на кінець березня вийшло вже 8346 осіб.З них - 55% засуджені за розбої та грабежі, 15% - *********** та військові злочини, 12% - за умисні вбивства, 10% - за наркотики та 8% - за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
Тож і без того невтішна криміногенна ситуація України поповнилась вбивцями та ґвалтівниками. Наприклад, на свободу вийшов Микола Шекерлі, засуджений в Маріуполі за педофілію. За неофіційними даними - кількість жертв педофіла (дівчаток від 11 до 15 років) - сягнула двохсот. Та за все, що змогло довести слідство - йому дали лише десять з половиною років. П'ять з яких суд протримав Шекерлі в СІЗО. До виправної установи суворого режиму педофіл навіть не доїхав - прийнятий закон його повністю виправдав
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до чего же озабоченные лица, ищут давно,да не могут гайти...
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КНЯЗЕВ----ты должностное лицо и по разговору видно ,что из крестьянской семьи,КАКОЙ ,в дупу,ЭКШН ????? ТЫ ,можешь нормальным языком разговаривать ?????? пипец !!!!
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экшн будет когда вас всех поувольняют без сохранения званий и регалий!!!
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Беня устраивает 90ые, ещё сепаров амнистируют благодаря зебилам, вот это будет экшен 🤦🏼‍♂️
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За Бєнєю крові нема. А за Пєтєю - є. Зокрема моряки в Керченському проливі дивом вижили після стрілянини на враження
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Рассказывай сказки ага, каждый день убивают наших военных, а бенины шлюхи земрази называете это потеплением с рашкой. Это ещё хуже..
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Тут я з Вовіком незгодний. Треба не перемирря однобічне, а навпаки готуватись до маштабної агресії з Раші. Не вірю в це перемирря. І повернення Лугандону теж не на часі. Не готові вони повертатись в Україну. Треба декілька років, щоб вони самі захотіли.
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Війна за землю. Це політика, або не політика? Судячи з усього зампреду надійшла пропозиція, від якої він відмовивсь. Такі речі мають розкриватись дуже швидко. Від позиції - кому це було треба? Щоб ні у кого не залишалось сумнівів у шансі залишитись безкарним.
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С каждым днем новостная лента, все больше напоминает "криминальное чтиво"
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