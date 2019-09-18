 "Война с Украиной, Крым, Донбасс обходится каждому россиянину в $1000 ежегодно", - бывший депутат Госдумы РФ Пономарев. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире Радио Свобода бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев.
"Есть прямые затраты, которые никто не отрицает и не скрывает - это просто цифры федерального бюджета. Прямые дотации на содержание этой территории составляют около 150 миллиардов рублей. Приблизительно 2,5-3 миллиарда долларов. Но плюс к этому еще и ряд инвестиционных прогамм - то же строительство моста, дорог и тому подобное. Это плохо для российских налогоплательщиков, но хорошо для Украины - все это в конце концов вернется в Украину. Есть и непрямые последствия - международные санкции, девальвация рубля, рост цен. Существуют оценки, которые показывают, что война с Украиной, включая Крым, Донбасс и все, что с этим связано обходится каждому россиянину в 1000 долларов ежегодно", - сказал Пономарев.
Пора на елку!
А ЛУКАШ ВСЯ В КРОВИ
до того ж по перемир'ю вже є питання.
Вы там свисните, когда замажется.
- Всегда готовы!
Заяц Мишке заплатил.
Тот осину притащил.
Вырыл узкую землянку,
Из осины сделал лавку,
Крышу, стол, затвор и дверь:
- Дом готов! Живи теперь!
Черт Лису в грозу принес:
- Зайчик, сердце, вот вопрос -
В хоромах моих ремонт
Панды делают и Крот.
Стены, балки разбирают,
Все гнилое убирают.
Невозможно в доме жить.
Милый, дай три дня пожить!
Вежлив был хозяин, даму
Он пустил в домишко-яму,
Пирогами угощал.
Но на утро Заяц встал,
А Лиса: ,,Воззри, дубина -
Здесь кругом моя осина!
Вот с печатью документ:
Под осиной жил мой дед!
Разумей, осина чья
И землянка не твоя!"
Побежал хозяин в суд.
Волк-судья: ,,Тебя не ждут!
Не кради осин, Косой!"
(Был у Волка блат с Лисой).
В свой дворец Лиса идет,
Пляшет, песенки поет.
Панда у ворот: ,,Момент,
Я имею документ!
Ты, воровка, кедр спилила
На паркет и на перила,
Под которым прадед спал
И своим его считал.
Мой дворец, раз кедр украла!
В суд? Ужасно напугала:
Прецедент судебный есть
Про твою и Зайца честь.
Я собаку съел в судах!"
Панды в Лисьих хоромах,
А Лиса в землянке-яме,
Тесно, сыро, скучно даме...
Зайцы кляузы несут
В апелляционный суд...
Где мораль? Не грабь соседа,
Призывая имя деда!
Кацапи мають випробовувати ще страшніші борошна та доїдати підлогу зуя без солі!
Украинцев должно волновать КАК ДОГНАТЬ ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ НЕМЦЕВ.
А этот кацап явно в Украине засиделся
Нептун ли навострил трезубец
Иль с телекамерой на лбу
Ожесточившийся безумец
Палит, транслируя пальбу, -
Случись теракт, ударь стихия,
Пойди империя на слом -
Все виноваты, все плохие,
Всем совершенно поделом.
Российский сектор интернета
В предощущенье судных дней
Кричит, что по заслугам это. -
А он бы вдарил и сильней.
В новозеландской ли мечети,
В венесуэльской ли толпе -
Все заслужили кары эти,
Войну, облаву и т. п.
Беду встречают чуть не лаем
И предвкушеньем новых драк:
Мол, мы, конечно, сострадаем,
Но вас бы надо и не так!!!
Не все, но многие. Премного
Таких сынов родной земли,
Что, будь они на месте Бога,
Ужо бы шорох навели.
Всех чужаков, давно не евших,
Привыкших драться и визжать, -
Перестрелять! А уцелевших -
Отечески пересажать.
И в этом вое столько злобы,
Что правь планетой русский Бог -
Он уничтожил всех давно бы
И лучше выдумать не мог.
И мусульмане заслужили,
И на латиносах вина,
Лишь мы при нынешнем режиме
Не заслужили ни хрена.
Смешно вопросом задаваться:
Откуда дружное «Долой»,
Откуда стадное злорадство
На месте жалости былой?
Смешна невольная досада,
Когда читаешь этот бред:
Пускай соседу так и надо,
Раз у себя триумфов нет.
Мы лучше выглядим в финале,
Поскольку мы-то, господа,
Догнали всех и перегнали
В своем стремленье в никуда.
И впрямь, когда глядишь на это,
Плюс «Боинг», Брекcит и АТО, -
Спроси, не при конце ли света
Мы все присутствуем? А то!
Но есть причина нашей спеси,
Сколь этот вывод ни тяжел:
Повсюду он, п*здец, еще в процессе,
А здесь - уже произошел....
Дмитрий Быков